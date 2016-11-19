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مقتل القيادي في فتح الشام أبو أفغان المصري بغارة جوية بريف إدلب

19 نوفمبر, 2016 , 1:30 ص
مقتل القيادي في فتح الشام أبو أفغان المصري بغارة جوية بريف إدلب
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صحيفة المرصد – د ب أ :قتل قيادي كبير في جبهة فتح الشام بقصف جوي من طائرة تابعة للتحالف الدولي، أمس الجمعة.

وقالت مصادر سورية خاصة، إن مسؤولاً “شرعياً في جبهة فتح الشام (جبهة النصرة) يدعى أبو أفغان المصري قتل في غارة جوية من طائرة بدون طيار أمريكية على طريق أوتوستراد إدلب باب الهوى في ريف إدلب”.

وأضافت “كما قتل شخصان آخران كانا معه في السيارة التي احترقت بشكل كامل”.



تعليقات ( 10 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 10
    19 نوفمبر, 2016 , 2:14 ص
    عدد التعليقات:902

    سامية

    عقبال البقية
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  2. 9
    19 نوفمبر, 2016 , 2:05 ص

    زائر

    *** أهل النار
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  3. 8
    19 نوفمبر, 2016 , 2:01 ص

    زائر

    شرار أهل الأرض .
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  4. 7
    19 نوفمبر, 2016 , 1:56 ص

    لا يجوز على الميت سوى الرحمة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 6
    19 نوفمبر, 2016 , 1:52 ص

    نسري

    بطل مجاهد الي الجنه اما تعليق٢ووو١_، الهم في وجودكم بين الامه الأسلاميه
    لا يعجبني(4) اعجبني(4)
  6. 5
    19 نوفمبر, 2016 , 1:50 ص

    كلنا فداء للوطن

    اهب ياوجهه الى حيث القت
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  7. 4
    19 نوفمبر, 2016 , 1:48 ص

    محمد البادي

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 3
    19 نوفمبر, 2016 , 1:45 ص

    زائر

    شر وانزاح .
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  9. 2
    19 نوفمبر, 2016 , 1:40 ص

    جحدر

    شوف الاسم او الكنية ابو أفغان المصري
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  10. 1
    19 نوفمبر, 2016 , 1:32 ص

    صنداحي

    الحمد لله الذي اذهب هذا الأذى وعافانا
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