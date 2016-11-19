مقتل القيادي في فتح الشام أبو أفغان المصري بغارة جوية بريف إدلب

صحيفة المرصد – د ب أ :قتل قيادي كبير في جبهة فتح الشام بقصف جوي من طائرة تابعة للتحالف الدولي، أمس الجمعة.
وقالت مصادر سورية خاصة، إن مسؤولاً “شرعياً في جبهة فتح الشام (جبهة النصرة) يدعى أبو أفغان المصري قتل في غارة جوية من طائرة بدون طيار أمريكية على طريق أوتوستراد إدلب باب الهوى في ريف إدلب”.
وأضافت “كما قتل شخصان آخران كانا معه في السيارة التي احترقت بشكل كامل”.
تعليقات ( 10 )
عدد التعليقات:902
ساميةعقبال البقية
زائر*** أهل النار
زائرشرار أهل الأرض .
نسريبطل مجاهد الي الجنه اما تعليق٢ووو١_، الهم في وجودكم بين الامه الأسلاميه
كلنا فداء للوطناهب ياوجهه الى حيث القت
محمد الباديتعليق مخالف
زائرشر وانزاح .
جحدرشوف الاسم او الكنية ابو أفغان المصري
صنداحيالحمد لله الذي اذهب هذا الأذى وعافانا