مقتل القيادي في فتح الشام أبو أفغان المصري بغارة جوية بريف إدلب

صحيفة المرصد – د ب أ :قتل قيادي كبير في جبهة فتح الشام بقصف جوي من طائرة تابعة للتحالف الدولي، أمس الجمعة.

وقالت مصادر سورية خاصة، إن مسؤولاً “شرعياً في جبهة فتح الشام (جبهة النصرة) يدعى أبو أفغان المصري قتل في غارة جوية من طائرة بدون طيار أمريكية على طريق أوتوستراد إدلب باب الهوى في ريف إدلب”.

وأضافت “كما قتل شخصان آخران كانا معه في السيارة التي احترقت بشكل كامل”.