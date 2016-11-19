الحوثيون يخطفون فتاة من منزلها في إب ويسجنون والدها لرفضه تزويجها بأحد مسلحيهم

صحيفة المرصد: خطف مسلحو الحوثي ، الخميس 17 نوفمبر 2016، فتاة من وسط أسرتها بعد أن رفضت الزواج من مسلح حوثي في مديرية الرضمة بمحافظة إب (وسط اليمن).

ونقل موقع “المصدر أون لاين” عن سكان محليين تأكيدهم إن المسلحين اقتحموا منزلها في قرية الصلفاح واعتدوا على والدتها، وخطفوها بالقوة واتجهوا بها نحو العاصمة صنعاء، بعد أيام من اختطاف والدها «سعد أحمد مجلي» الذي أودعوه في أحد سجون المديرية على ذات السبب.

وأوضحوا بأن القيادي في الجماعة «فارس محمد»، وهو ابن عم الفتاة، أجبر خالها على أن يعقد له بالقوة، بعد ان استعان بالقيادي الحوثي «شجاع الفرح».

وأشار السكان إلى أن عقلاء ووجهاء من القرية والقرى المجاورة، حاولوا إثناء المسلحين عن خطف الفتاة بالقوة، لكن ابن عمها رد عليهم بالقول «هؤلاء دواعش ونحن أنصار الله ولن يكون إلا ما أردنا وسننفذه، شاء من شاء وأبى من أبى».

وعمّت حالة من الاستياء والغضب الشديدين في أوساط مديرية الرضمة نتيجة الممارسات القبيحة للحوثيين.