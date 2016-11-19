الحوثيون يخطفون فتاة من منزلها في إب ويسجنون والدها لرفضه تزويجها بأحد مسلحيهم

صحيفة المرصد: خطف مسلحو الحوثي ، الخميس 17 نوفمبر 2016، فتاة من وسط أسرتها بعد أن رفضت الزواج من مسلح حوثي في مديرية الرضمة بمحافظة إب (وسط اليمن).
ونقل موقع “المصدر أون لاين” عن سكان محليين تأكيدهم إن المسلحين اقتحموا منزلها في قرية الصلفاح واعتدوا على والدتها، وخطفوها بالقوة واتجهوا بها نحو العاصمة صنعاء، بعد أيام من اختطاف والدها «سعد أحمد مجلي» الذي أودعوه في أحد سجون المديرية على ذات السبب.
وأوضحوا بأن القيادي في الجماعة «فارس محمد»، وهو ابن عم الفتاة، أجبر خالها على أن يعقد له بالقوة، بعد ان استعان بالقيادي الحوثي «شجاع الفرح».
وأشار السكان إلى أن عقلاء ووجهاء من القرية والقرى المجاورة، حاولوا إثناء المسلحين عن خطف الفتاة بالقوة، لكن ابن عمها رد عليهم بالقول «هؤلاء دواعش ونحن أنصار الله ولن يكون إلا ما أردنا وسننفذه، شاء من شاء وأبى من أبى».
وعمّت حالة من الاستياء والغضب الشديدين في أوساط مديرية الرضمة نتيجة الممارسات القبيحة للحوثيين.
تعليقات ( 12 )
العسيريوين اليمنيون الشرفاءللأسف لايوجدرجال بليمن يوجدمرتزقه وعملاوخونه يبيعون بلادهم للخنيث خامنى ويتركون عارهم اي رجال يايمن تنتظرهم يطهرون ترابك ولكن جنودسلمان فدؤك بأروحهم ولن يتركونك تقع بيدمجوسي ومحروق
ابببببااااايأنصار الله ام أعداء الله. بل والله انكم فاقدين لعقولكم واعرتوها للملالي. إذا قل دينكم أين نخوتكم أين رجولتكم أين اخوتكم لقد داس الملالي والروافض على دينكم وكرامتكم وعرضكم ارجعوا إلى الله واتقوه
ولا شيءاسرحو وامرحو يالحوثين وسو الي في راسكم دام اكثر رجال اليمن عندنا يدورون زلط
كلنا فداء للوطنخبر لا يدخل العقل
أبو مصلفح الرياضعدنا بالسلامة عدنا منتصرين موفوري الكرامة باالنصر المبين بشراكم أحبابي كفلائي السعوديين إحتفلوا باالهلال إحتفلوا الأخت لميس مشتاقة للقاء كمال مشتاقة والفرحة تغمر أعماقه هيا ياأبطال جيبوا واحد شاي عدني
عدد التعليقات:902
ساميةتخلف وهمجية
الهدامهابومصلفح هذي اعراض مسلمين *** عليك من الله ماتستحق نحن لسنا سذج لكي نقذف في اعراض المسلمين لان الله لايرضى بهذا الشي لكن تذكر ان الله يمهل ولايهمل خافوا الله ١ اللهم ارنا فيه عجائب قدرته الله
كلنا فداء للوطنياكبرها عند الله قوووووويه
شيعي برونزيامممممممممممممممممم السهرة احلى اليوم شدوا حيلكم في التعليقات حيلكم بينكم
أبو مصلفح الرياضالحب ياجماعة ممكن يسوي أكثر من كذا أتمنى إنكم نرجع زي زمان نحب بعضنا ونشتري سن توب وفطيرة تفاح ونضحك على أهالينا ع بالهم نروح تحفيظ وإحنا نروح الحارة نلعب كورة عن إذنكم بحمل حلقات مسلسل والكنج ديد
صنداحيحيلهم بينهم .