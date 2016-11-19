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الحوثيون يخطفون فتاة من منزلها في إب ويسجنون والدها لرفضه تزويجها بأحد مسلحيهم

19 نوفمبر, 2016 , 1:32 ص
الحوثيون يخطفون فتاة من منزلها في إب ويسجنون والدها لرفضه تزويجها بأحد مسلحيهم
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صحيفة المرصد: خطف مسلحو الحوثي ، الخميس 17 نوفمبر 2016، فتاة من وسط أسرتها بعد أن رفضت الزواج من مسلح حوثي في مديرية الرضمة بمحافظة إب (وسط اليمن).

ونقل موقع “المصدر أون لاين” عن سكان محليين تأكيدهم إن المسلحين اقتحموا منزلها في قرية الصلفاح واعتدوا على والدتها، وخطفوها بالقوة واتجهوا بها نحو العاصمة صنعاء، بعد أيام من اختطاف والدها «سعد أحمد مجلي» الذي أودعوه في أحد سجون المديرية على ذات السبب.

وأوضحوا بأن القيادي في الجماعة «فارس محمد»، وهو ابن عم الفتاة، أجبر خالها على أن يعقد له بالقوة، بعد ان استعان بالقيادي الحوثي «شجاع الفرح».

وأشار السكان إلى أن عقلاء ووجهاء من القرية والقرى المجاورة، حاولوا إثناء المسلحين عن خطف الفتاة بالقوة، لكن ابن عمها رد عليهم بالقول «هؤلاء دواعش ونحن أنصار الله ولن يكون إلا ما أردنا وسننفذه، شاء من شاء وأبى من أبى».

وعمّت حالة من الاستياء والغضب الشديدين في أوساط مديرية الرضمة نتيجة الممارسات القبيحة للحوثيين.



تعليقات ( 12 )

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  1. 12
    19 نوفمبر, 2016 , 2:26 ص

    العسيري

    وين اليمنيون الشرفاءللأسف لايوجدرجال بليمن يوجدمرتزقه وعملاوخونه يبيعون بلادهم للخنيث خامنى ويتركون عارهم اي رجال يايمن تنتظرهم يطهرون ترابك ولكن جنودسلمان فدؤك بأروحهم ولن يتركونك تقع بيدمجوسي ومحروق
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  2. 11
    19 نوفمبر, 2016 , 2:19 ص

    اببببباااااي

    أنصار الله ام أعداء الله. بل والله انكم فاقدين لعقولكم واعرتوها للملالي. إذا قل دينكم أين نخوتكم أين رجولتكم أين اخوتكم لقد داس الملالي والروافض على دينكم وكرامتكم وعرضكم ارجعوا إلى الله واتقوه
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  3. 10
    19 نوفمبر, 2016 , 2:00 ص

    ولا شيء

    اسرحو وامرحو يالحوثين وسو الي في راسكم دام اكثر رجال اليمن عندنا يدورون زلط
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  4. 9
    19 نوفمبر, 2016 , 2:00 ص

    كلنا فداء للوطن

    خبر لا يدخل العقل
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  5. 8
    19 نوفمبر, 2016 , 1:58 ص

    أبو مصلفح الرياض

    عدنا بالسلامة عدنا منتصرين موفوري الكرامة باالنصر المبين بشراكم أحبابي كفلائي السعوديين إحتفلوا باالهلال إحتفلوا الأخت لميس مشتاقة للقاء كمال مشتاقة والفرحة تغمر أعماقه هيا ياأبطال جيبوا واحد شاي عدني
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  6. 7
    19 نوفمبر, 2016 , 1:54 ص
    عدد التعليقات:902

    سامية

    تخلف وهمجية
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  7. 6
    19 نوفمبر, 2016 , 1:51 ص

    الهدامه

    ابومصلفح هذي اعراض مسلمين *** عليك من الله ماتستحق نحن لسنا سذج لكي نقذف في اعراض المسلمين لان الله لايرضى بهذا الشي لكن تذكر ان الله يمهل ولايهمل خافوا الله ١ اللهم ارنا فيه عجائب قدرته الله
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  8. 5
    19 نوفمبر, 2016 , 1:46 ص

    كلنا فداء للوطن

    ياكبرها عند الله قوووووويه
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  9. 4
    19 نوفمبر, 2016 , 1:44 ص

    شيعي برونزي

    امممممممممممممممممم السهرة احلى اليوم شدوا حيلكم في التعليقات حيلكم بينكم
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  10. 3
    19 نوفمبر, 2016 , 1:43 ص

    أبو مصلفح الرياض

    الحب ياجماعة ممكن يسوي أكثر من كذا أتمنى إنكم نرجع زي زمان نحب بعضنا ونشتري سن توب وفطيرة تفاح ونضحك على أهالينا ع بالهم نروح تحفيظ وإحنا نروح الحارة نلعب كورة عن إذنكم بحمل حلقات مسلسل والكنج ديد
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  11. 2
    19 نوفمبر, 2016 , 1:35 ص

    صنداحي

    حيلهم بينهم .
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  12. 1
    19 نوفمبر, 2016 , 1:34 ص

    استغفرالله العظيم الله يستر على اعراض المسلمين في كل مكان وزمان
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