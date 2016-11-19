مريم حسين تعتذر للشعب السعودي

صحيفة المرصد:قدمت الفنانة العراقية مريم حسين اعتذاراً للشعب السعودي، الذي غضب منها مؤخراً بسبب الكثير من المواقف التي تسببت في غضبهم منها.

مريم كتبت، على حسابها على «تويتر»: «السعودية هي أم لجميع المسلمين،وبناتهم وعيالهم اخوان لكل مسلم ونحبهم مهما صار…وانا قريبا سوف اكون ام لسعودية او لسعودي و#أتشرف».

وأضافت: «واعتذر لبنات و عيال السعودية وللمرة الاخيرة، لو انا غلطت بهالموضوع ،وانا آسفة للمرة الثانية ويشهد الله انا احبهم قبل لا زوجي يحببني فيهم”.

وتابعت: “وأنا سامحتهم كلهم لوجه الله تعالى ومن قذفني وسب اهلي وشرفي لله يسامحه …والموضوع انتهى .. تحياتي».

السعودية هي أم لجميع المسلمين،وبناتهم وعيالهم اخوان لكل مسلم ونحبهم مهما صار…وانا قريبا سوف اكون ام لسعودية او لسعودي و#أتشرف 🌹 https://t.co/mQ2Gxfn6ka — مريم حسين ♛ (@Queen_Maryoum) November 16, 2016

واعتذر لبنات و عيال السعودية وللمرة الاخيرة،لو انا غلطت بهالموضوع ،وانا آسفة للمرة الثانية ويشهد الله انا احبهم قبل لا زوجي يحببني فيهم🇸🇦 — مريم حسين ♛ (@Queen_Maryoum) November 16, 2016