مريم حسين تعتذر للشعب السعودي

صحيفة المرصد:قدمت الفنانة العراقية مريم حسين اعتذاراً للشعب السعودي، الذي غضب منها مؤخراً بسبب الكثير من المواقف التي تسببت في غضبهم منها.
مريم كتبت، على حسابها على «تويتر»: «السعودية هي أم لجميع المسلمين،وبناتهم وعيالهم اخوان لكل مسلم ونحبهم مهما صار…وانا قريبا سوف اكون ام لسعودية او لسعودي و#أتشرف».
وأضافت: «واعتذر لبنات و عيال السعودية وللمرة الاخيرة، لو انا غلطت بهالموضوع ،وانا آسفة للمرة الثانية ويشهد الله انا احبهم قبل لا زوجي يحببني فيهم”.
وتابعت: “وأنا سامحتهم كلهم لوجه الله تعالى ومن قذفني وسب اهلي وشرفي لله يسامحه …والموضوع انتهى .. تحياتي».
السعودية هي أم لجميع المسلمين،وبناتهم وعيالهم اخوان لكل مسلم ونحبهم مهما صار…وانا قريبا سوف اكون ام لسعودية او لسعودي و#أتشرف 🌹 https://t.co/mQ2Gxfn6ka
— مريم حسين ♛ (@Queen_Maryoum) November 16, 2016
واعتذر لبنات و عيال السعودية وللمرة الاخيرة،لو انا غلطت بهالموضوع ،وانا آسفة للمرة الثانية ويشهد الله انا احبهم قبل لا زوجي يحببني فيهم🇸🇦
— مريم حسين ♛ (@Queen_Maryoum) November 16, 2016
وأنا سامحتهم كلهم لوجه الله تعالى ومن قذفني وسب اهلي وشرفي لله يسامحه ….
والموضوع انتهى
تحياتي 🌹
— مريم حسين ♛ (@Queen_Maryoum) November 16, 2016
تعليقات ( 8 )
الهمدانيازعجتنا هالحرمة
ابببببااااايتعليق مخالف
ولا شيءاطلبي السماح من الله***
هالليتعليق مخالف
معيضالله يسامحك يا مريم حسين والله مادرينا عنك
شيعي برونزياحلى يامريم**** طالعه قمر احلى
ناصرعيالها مثل ابوهم وبناتها مثلها هذه اخرة الزواج من الخارج ينتج جيل متحرر ومتفتح عقليا وفكريا