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مريم حسين تعتذر للشعب السعودي

19 نوفمبر, 2016 , 1:51 ص
مريم حسين تعتذر للشعب السعودي
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صحيفة المرصد:قدمت الفنانة العراقية مريم حسين اعتذاراً للشعب السعودي، الذي غضب منها مؤخراً بسبب الكثير من المواقف التي تسببت في غضبهم منها.

مريم كتبت، على حسابها على «تويتر»: «السعودية هي أم لجميع المسلمين،وبناتهم وعيالهم اخوان لكل مسلم ونحبهم مهما صار…وانا قريبا سوف اكون ام لسعودية او لسعودي و#أتشرف».

وأضافت: «واعتذر لبنات و عيال السعودية وللمرة الاخيرة، لو انا غلطت بهالموضوع ،وانا آسفة للمرة الثانية ويشهد الله انا احبهم قبل لا زوجي يحببني فيهم”.

وتابعت: “وأنا سامحتهم كلهم لوجه الله تعالى ومن قذفني وسب اهلي وشرفي لله يسامحه …والموضوع انتهى .. تحياتي».



تعليقات ( 8 )

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  1. 8
    19 نوفمبر, 2016 , 2:25 ص

    الهمداني

    ازعجتنا هالحرمة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 7
    19 نوفمبر, 2016 , 2:23 ص

    اببببباااااي

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 6
    19 نوفمبر, 2016 , 2:22 ص

    ولا شيء

    اطلبي السماح من الله***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 5
    19 نوفمبر, 2016 , 2:15 ص

    هاللي

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 4
    19 نوفمبر, 2016 , 2:08 ص

    معيض

    الله يسامحك يا مريم حسين والله مادرينا عنك
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  6. 3
    19 نوفمبر, 2016 , 2:00 ص

    شيعي برونزي

    احلى يامريم**** طالعه قمر احلى
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  7. 2
    19 نوفمبر, 2016 , 1:58 ص

    ناصر

    عيالها مثل ابوهم وبناتها مثلها هذه اخرة الزواج من الخارج ينتج جيل متحرر ومتفتح عقليا وفكريا
    لا يعجبني(2) اعجبني(6)
  8. 1
    19 نوفمبر, 2016 , 1:56 ص

    عاد ربعنا عاطفيين ونفوسهم ضعيفة وعقولهم خفيفه و على الريحة مايقصرون معها هي وأمثالها بالمدح والغزل والإعجاب
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)

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