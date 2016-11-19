“لبناني” يروي تفاصيل حرمانه من دخول قصر الحريري بسبب هذه “الصورة”!

صحيفة المرصد: كشف المصور حسين بيضون، عن منعه من دخول قصر رئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري، بسبب “صورة” التقطها للحريري وسبب غضبًا كبيرًا.

وتفصيلاً: قال المصور إنه التقط الصورة أثناء انتظار الحريري لرئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، ثم أخبره المكتب السياسي بضرورة إحضار ما ثبت عمله في الوسيلة الإعلامية التي يعمل بها، رغم أن هذا الإجراء لم يكن مطلوب سابقًا.

وأكد أن مؤسسته أرسلت كافة الأوراق المطلوبة، وأن الصورة المتداولة هيَ التي قام بتصويرها لرئيس الوزراء المكلف، بعكس ما يتم تداوله من أن مصور الصورة الحقيقي هو صديقه علي علوش.