شيخ جزائري يحرض الفتيات على الزواج عبر الإنترنت بـ”فتوى مثيرة”

صحيفة المرصد: فاجئ شيخ جزائري وخطيب مسجد بالعاصمة، يدعى علي عية، الجميع بفتوى مثيرة تسمح للفتيات بعرض أنفسهن للزواج بمواقع التواصل الاجتماعي، معتبرًا أن هذه الفتوى من شأنها منع العنوسة بالمجتمع.

وأشار “عية” خلال برنامج تليفزيوني، إلى أن فتواه مستمدة من الشرع الذي يسّر الزواج على السنة، مطالبًا الفتيات اللاتي يعانين من الاضطهاد بتقديم شكوى لرئيس الجمهورية باعتباره القاضي الأول بالبلاد.

ومؤخرًا ارتفعت نسبة “العنوسة” بالمجتمع الجزائري، في الوقت الذي حذر فيه خبراء اجتماعيون وسياسيون من “خطورة تنامي الظاهرة على الأمن الاجتماعي للجزائريين، في ظل غياب خطة شاملة لتشجيع الشباب على الزواج”.