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شيخ جزائري يحرض الفتيات على الزواج عبر الإنترنت بـ”فتوى مثيرة”

19 نوفمبر, 2016 , 2:17 ص
شيخ جزائري يحرض الفتيات على الزواج عبر الإنترنت بـ”فتوى مثيرة”
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صحيفة المرصد: فاجئ شيخ جزائري وخطيب مسجد بالعاصمة، يدعى علي عية، الجميع بفتوى مثيرة تسمح للفتيات بعرض أنفسهن للزواج بمواقع التواصل الاجتماعي، معتبرًا أن هذه الفتوى من شأنها منع العنوسة بالمجتمع.

وأشار “عية” خلال برنامج تليفزيوني، إلى أن فتواه مستمدة من الشرع الذي يسّر الزواج على السنة، مطالبًا الفتيات اللاتي يعانين من الاضطهاد بتقديم شكوى لرئيس الجمهورية باعتباره القاضي الأول بالبلاد.

ومؤخرًا ارتفعت نسبة “العنوسة” بالمجتمع الجزائري، في الوقت الذي حذر فيه خبراء اجتماعيون وسياسيون من “خطورة تنامي الظاهرة على الأمن الاجتماعي للجزائريين، في ظل غياب خطة شاملة لتشجيع الشباب على الزواج”.



تعليقات ( 3 )

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  1. 3
    19 نوفمبر, 2016 , 2:25 ص

    الي تعرض نفسها عبر الانترنت تعتبر رخيصة وماحد يقبل يتزوجها ولا يثق فيها ولو حصل وتزوجت رح يكون زواج فاشل لانو رح يشك فيها وهي كذلك رح تشك فيه وحياتهم كلها تصبح شك بشك وتنتهي بالطلاق وترتفع نسب الطلاق
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  2. 2
    19 نوفمبر, 2016 , 2:24 ص

    الهمداني

    كلامه جيد وياليت ياخذوه بنات الخليج جد لان العنوسة في الخليجيات كبيرة جدا ومش عيب الزواج من اي جنسية العيب انها تحرم نفسها من شي هو حقها
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  3. 1
    19 نوفمبر, 2016 , 2:21 ص

    نبض الحق

    عندنا ايضا عنوسة مالها حل الا بقانون يمنع زواج السعوديين من اجنبيات,كيف نعالج مشكلة العنوسة عندنا ,اذا كان بعض السعوديين يتزوج من اجنبية,وبعضهم زوجته الاولى سعودية والبقية اجنبيات؟كيف نعالج العنوسة؟
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