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بالفيديو.. طفلان سعوديان يلعبان المصارعة الحرة بطريقة مبهرة

19 نوفمبر, 2016 , 2:37 ص
بالفيديو.. طفلان سعوديان يلعبان المصارعة الحرة بطريقة مبهرة
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صحيفة المرصد: تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفلين سعوديين يلعبان المصارعة الحرة بشكل يُشبه الأبطال وذلك داخل حلبة خاصة بهما.

وأذهل الفيديو المتابعين لما يتمتع به الطفلين من حركات متقنة ومحترفة وتشبه أبطال المصارعة الحرة، مما جعل المشاهد يعتقد أنها حركات حقيقية ومؤلمة لكلا الطفلين.



تعليقات ( 16 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 16
    19 نوفمبر, 2016 , 5:08 ص

    سعد بن فهد

    تأثرو بالمصارعة
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  2. 15
    19 نوفمبر, 2016 , 4:36 ص

    دونيس البيشي

    فنانين حركاتهم احسن من المصارعه متااااااز جدااا
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  3. 14
    19 نوفمبر, 2016 , 4:25 ص

    أرزة 🌲 لبنان

    ماشاءالله تبارك الله الله يخليهم ﻷهلهم يارب فعلا أتقنو الدور تمام بالعكس هيدا مش عنف مين ماكان يلعب مصارعة مع إخوانو هو وصغير وهلأ ما أحلانا أحلى لحظة لما نجتمع
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  4. 13
    19 نوفمبر, 2016 , 4:07 ص

    hima

    مساكين,ماعندهم لا سينمات ولا مسارح ولا طرب,والترفيه بيجيبولهم مصارعين,وضرب وعنف,الله يلطفبنا.
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  5. 12
    19 نوفمبر, 2016 , 3:59 ص

    مؤسف جداً

    يربونهم ع العنف ثم اذا تزوج مارس العنف ع زوجته واطفاله
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  6. 11
    19 نوفمبر, 2016 , 3:51 ص

    جامعي ورحت معاه

    بصراحة رهيبين
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  7. 10
    19 نوفمبر, 2016 , 3:40 ص

    هههههههه

    والله لعبوا الدور بإتقان
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  8. 9
    19 نوفمبر, 2016 , 3:32 ص

    في اخر حركة

    احس اللي لابس اصفر تقطعت أوتار الركبة
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  9. 8
    19 نوفمبر, 2016 , 3:24 ص

    نبرة صدي

    صنف ممتاز
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  10. 7
    19 نوفمبر, 2016 , 3:20 ص

    ccc

    أين العم معيــض
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  11. 6
    19 نوفمبر, 2016 , 3:12 ص

    من ناحيتي انا

    تعليق رقم 3 اش عرفنا انك قناة جامعية ؟ احتمال انك قناة ثانوية
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  12. 5
    19 نوفمبر, 2016 , 3:01 ص

    غييييوووورررر

    الله يصلحهم ويحفظهم من كل سوء فعلا المصارعه الحره تمثيل وتختلف عن المصارعه التي في الالومبيات وابطال المصارعه لانراهم في الالومبيات يدل انهم ممثلين
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  13. 4
    19 نوفمبر, 2016 , 2:57 ص

    بو نواس

    الله يصلهخم - لو فيه انديه في كل حي من بعد العصر الى العشاء لتنمية هذه المواهب - لكن للأسف اموال تبعثر دون ان نرى لها صدى في رفاية المواطن ..!
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  14. 3
    19 نوفمبر, 2016 , 2:51 ص

    فتاة جامعية

    يازينهم 😂😂😂😂
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  15. 2
    19 نوفمبر, 2016 , 2:48 ص

    اهي اهي

    تعليق مخالف
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  16. 1
    19 نوفمبر, 2016 , 2:44 ص
    عدد التعليقات:531

    ابونواف...

    الله يحفظهم ويبعدهم عن المشاكل حقيقه إتقان وتشويق في الحركات وتأثر واضح بحركات المصارعين نتمنى من ولي امرهم تفريغ طاقتهم بأشراكهم بنادي رياضي لصقل موهبتهم بطريقه رياضيه سليمة
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