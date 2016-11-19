بالفيديو.. طفلان سعوديان يلعبان المصارعة الحرة بطريقة مبهرة

صحيفة المرصد: تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفلين سعوديين يلعبان المصارعة الحرة بشكل يُشبه الأبطال وذلك داخل حلبة خاصة بهما.
وأذهل الفيديو المتابعين لما يتمتع به الطفلين من حركات متقنة ومحترفة وتشبه أبطال المصارعة الحرة، مما جعل المشاهد يعتقد أنها حركات حقيقية ومؤلمة لكلا الطفلين.
تعليقات ( 16 )
سعد بن فهدتأثرو بالمصارعة
دونيس البيشيفنانين حركاتهم احسن من المصارعه متااااااز جدااا
أرزة 🌲 لبنانماشاءالله تبارك الله الله يخليهم ﻷهلهم يارب فعلا أتقنو الدور تمام بالعكس هيدا مش عنف مين ماكان يلعب مصارعة مع إخوانو هو وصغير وهلأ ما أحلانا أحلى لحظة لما نجتمع
himaمساكين,ماعندهم لا سينمات ولا مسارح ولا طرب,والترفيه بيجيبولهم مصارعين,وضرب وعنف,الله يلطفبنا.
مؤسف جداًيربونهم ع العنف ثم اذا تزوج مارس العنف ع زوجته واطفاله
جامعي ورحت معاهبصراحة رهيبين
ههههههههوالله لعبوا الدور بإتقان
في اخر حركةاحس اللي لابس اصفر تقطعت أوتار الركبة
نبرة صديصنف ممتاز
cccأين العم معيــض
من ناحيتي اناتعليق رقم 3 اش عرفنا انك قناة جامعية ؟ احتمال انك قناة ثانوية
غييييووووررررالله يصلحهم ويحفظهم من كل سوء فعلا المصارعه الحره تمثيل وتختلف عن المصارعه التي في الالومبيات وابطال المصارعه لانراهم في الالومبيات يدل انهم ممثلين
بو نواسالله يصلهخم - لو فيه انديه في كل حي من بعد العصر الى العشاء لتنمية هذه المواهب - لكن للأسف اموال تبعثر دون ان نرى لها صدى في رفاية المواطن ..!
فتاة جامعيةيازينهم 😂😂😂😂
اهي اهيتعليق مخالف
عدد التعليقات:531
ابونواف...الله يحفظهم ويبعدهم عن المشاكل حقيقه إتقان وتشويق في الحركات وتأثر واضح بحركات المصارعين نتمنى من ولي امرهم تفريغ طاقتهم بأشراكهم بنادي رياضي لصقل موهبتهم بطريقه رياضيه سليمة