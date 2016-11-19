بالفيديو.. طفلان سعوديان يلعبان المصارعة الحرة بطريقة مبهرة

صحيفة المرصد: تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفلين سعوديين يلعبان المصارعة الحرة بشكل يُشبه الأبطال وذلك داخل حلبة خاصة بهما.

وأذهل الفيديو المتابعين لما يتمتع به الطفلين من حركات متقنة ومحترفة وتشبه أبطال المصارعة الحرة، مما جعل المشاهد يعتقد أنها حركات حقيقية ومؤلمة لكلا الطفلين.