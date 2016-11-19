في أول ظهور علني منذ عام .. شاهد بالصور.. سلطان عمان يحضر عرضا عسكريا

صحيفة المرصد – الأناضول :في أول ظهورٍ علني مباشر له منذ نحو عام، حضر سلطان عُمان، قابوس بن سعيد مساء أمس الجمعة، عرضاً عسكرياً في العاصمة مسقط، حيث أظهرته اللقطات التلفزيونية وهو يؤدي التحية العسكرية وهو واقف على قدميه أكثر من مرة.
وبدا السلطان قابوس، القائد الأعلى للقوات المسلحـة، بصحة جيدة، وهو يرتدي زيه العسكري، وصافح لدى وصوله إلى ميدان الاستعراض بمعسكر “الصمود” التابع لقوة السلطان الخاصة في العاصمة مسقط، مستقبليه من كبار قادة القوات المسلحة، قبل أن يعتلي المقصورة السلطانية ليشهد العرض.
واحتفلت عمان أمس بعيدها الوطني الـ46، وهو يوافق يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني يوم مولد السلطان (76 عاماً)؛ لما شهدته البلاد في عهده من نهضة وتطور في مجالات شتى، في حين بدأ الاحتفال به قبل 46 عاماً مع تولي السلطان الحكم عام 1970.
وقبيل ظهوره العلني المباشر الجمعة، استقبل سلطان عمان وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، الاثنين الماضي، وذلك بعد أقل من أسبوعين من استقباله الأمير تشارلز أمير ويلز، خلال زيارته السلطنة 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، دون أن يتم بث صور للقاءين.
وكان سلطان عمان قد غادر بلاده يوم 13 فبراير/شباط الماضي لإجراء “فحوصات طبية دورية” في ألمانيا، بعد أقل من عام من عودته منها، بعد رحلة علاجية استمرت 8 شهور من مرض لم يتم الإعلان عنه.
وعاد سلطان عُمان إلى بلاده، في 12 أبريل/نيسان الماضي، وأصدر ديوان البلاط السلطاني بياناً آنذاك جاء فيه أن “سلطان البلاد عاد إلى أرض الوطن بعد إتمام الفحوصات الطبية الدورية في ألمانيا، والتي تكللت بفضل الله بالنتائج الجيدة المرجوة”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
كما يعد ظهور اليوم هو الأول جماهيرياً لسلطان عمان منذ عودته من رحلته العلاجية في أبريل/نيسان الماضي.
ويثير الحديث عن صحة سلطان عمان قلقاً بشأن من سيخلفه على العرش الذي يتربع عليه منذ 46 عاماً.
تعليقات ( 25 )
مـ،ـاݛــےالهمداني هو ال كان يجادلنا بموضوع البليهي ومسمي نفسه بن ملجم واتحداه ينكر وعقليه المصلفح صوفيه ع زيديه ع كم شيعي مصيبه ذولا ف بلدنا قنابل موقوته وفوقهم علمانيي الداخل المتطرفين رد الله كيدهم لنحورهم
الحكمة ضالة المؤمنشعب عمان طيب ومضياف وجيرنا لنا وبيننا وبينهم روابط اخوية واقتصادية وجغرافية ،،لكن يأخذ على حكومتهم بعض الاتجاهات الغير مرغوبه.دائما تعاند وترفض أواصر الترابط بن مجلس التعاون . بنسبه لمذهبه فلا يعنينا
الهمدانيلا والله ثلاثة الوهية وربوبية واسماء وصفات((فهمنا ياسلمان البقمي))
علي العمريالله. يفكنا. من التشداد. وتكفير. الناس ما. دمار عقول. الناس. سوا. المرض الذي جاي. قبل. ٣٠. سنه. الصحوه. كانه. الشعب. كان. راقد. او كافر وجت. الصحوه صحته ومخيماتنا الدعوي التي تبث السموم في الشباب
الهمداني13-سلمان البقمي// كيف توحيد الالوهية وتوحيد الربوبية يعني توحيدين ؟ فهمنا انت ؟؟؟؟
خالد خاشقجيسيدي الحبيب الجفري علم من علماء الإسلام ورمز من رموز التسامح
علي العمرييا. البقمي ا لله. إرسالهم. صح. بس. ما. قل. اقتل وفجر. كان. با الكلامه الطيب. موسي. عبدو العجل. وهو بينهم. والصحابه. صارات معارك. بينهم إذن احنا. كيف. الحال. الان فيه. اختلاف ومذهب والديان وعلمناني
أبو مصلفح الرياضتعليق مخالف
أبو مصلفح الرياضيكفينا فخر في اليمن الشيخ الشهيد أحد مرجعيات المذهب الزيدي المرتضى بن زيد المحطوري اللي استشهد يوم الجمعة وهو على منبر رسول الله ونفتخر في حضرموت بابن بنت رسول الله الشيخ الحبيب الجفري تاج رؤوسنا
Aliالمقطع ذكرني بالمرحوم الملك عبدالله لما رجع من رحلته العلاجية وكل الشعب والعايلة الحاكمة استقبلته بالمطار
العنزيالله يطول عمره حكيم وعاقل
عدد التعليقات:20
سلمان البقميتعليق 7 العمري.. انت تقول خلي كل واحد على مذهبه!! طيب أسألك واتحدى تجاوب جواب واضح ومقنع.. ما الفائدة من إرسال الأنبياء والمرسلين.. ودعوة العلماء والدعاة إلى توحيد الرب واتباع سيد المرسلين!!
الهمدانيعلي العمري خلاص. خليك. علي. عقيدتك. وفكنا. من. افكركم. خلي. كل. انسان. علي. عقيدته كانت. صح. او. خطه. نحترمه. بس اهل. السنه. يقول. السلفيه. مش. من اهل. السنه((صحيح حدث هذا في اجتماع الشيشان))
ناصرحفظ الله السلطان قابوس بنى بلد خالي من العنصرية والطائفية .. هل رأيتم عماني تكفيري او ارهابي
الهمدانيعلي العمري ايش دخلنا. في. مذهبهم. احنا. نريد نمشي. الناس. علي. مذهبنا. اترك. الناس. تعبد. الله. عي. اي. مذهب. تختاره((كلام في الصميم بارك الله فيك المحاسب الله وليس البشر والاسلام ينقسم لكذا فرقة))
قصيمي معتقكيف سلطان ولباسه عسكري ؟
علي العمريخلاص. خليك. علي. عقيدتك. وفكنا. من. افكركم. خلي. كل. انسان. علي. عقيدته كانت. صح. او. خطه. نحترمه. بس اهل. السنه. يقول. السلفيه. مش. من اهل. السنه
عدد التعليقات:20
سلمان البقميتعليق 5..اشك انك سعودي.. ولكن لا يهم.. أنت تجهل كثير من أمور العقيدة.. أهمها الولاء والبراء.. ومنها الدعوة إلى العقيدة الإسلامية الصحيحة كما جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم.. ونبذ البدع والشركيات
علي العمريايش دخلنا. في. مذهبهم. احنا. نريد نمشي. الناس. علي. مذهبنا. اترك. الناس. تعبد. الله. عي. اي. مذهب. تختاره
شبه منحرفتعليق مخالف
زائراذكره يحضر سباق ال🐴
ولا شيءتعليق مخالف
عدد التعليقات:20
سلمان البقميرغم ان الشعب العماني ودود وطيب.. لكن عقيدة الإباضية المسيطرة على الحكومة هي المذهب الرسمي لهم تعادي وتخالف أهل السنة والجماعة في كل شيء.. وكما أفتى العلماء.. الإباضية مذهب باطل ويعتبرون من الخوارج..