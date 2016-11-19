في أول ظهور علني منذ عام .. شاهد بالصور.. سلطان عمان يحضر عرضا عسكريا

صحيفة المرصد – الأناضول :في أول ظهورٍ علني مباشر له منذ نحو عام، حضر سلطان عُمان، قابوس بن سعيد مساء أمس الجمعة، عرضاً عسكرياً في العاصمة مسقط، حيث أظهرته اللقطات التلفزيونية وهو يؤدي التحية العسكرية وهو واقف على قدميه أكثر من مرة.

وبدا السلطان قابوس، القائد الأعلى للقوات المسلحـة، بصحة جيدة، وهو يرتدي زيه العسكري، وصافح لدى وصوله إلى ميدان الاستعراض بمعسكر “الصمود” التابع لقوة السلطان الخاصة في العاصمة مسقط، مستقبليه من كبار قادة القوات المسلحة، قبل أن يعتلي المقصورة السلطانية ليشهد العرض.

واحتفلت عمان أمس بعيدها الوطني الـ46، وهو يوافق يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني يوم مولد السلطان (76 عاماً)؛ لما شهدته البلاد في عهده من نهضة وتطور في مجالات شتى، في حين بدأ الاحتفال به قبل 46 عاماً مع تولي السلطان الحكم عام 1970.

وقبيل ظهوره العلني المباشر الجمعة، استقبل سلطان عمان وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، الاثنين الماضي، وذلك بعد أقل من أسبوعين من استقباله الأمير تشارلز أمير ويلز، خلال زيارته السلطنة 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، دون أن يتم بث صور للقاءين.

وكان سلطان عمان قد غادر بلاده يوم 13 فبراير/شباط الماضي لإجراء “فحوصات طبية دورية” في ألمانيا، بعد أقل من عام من عودته منها، بعد رحلة علاجية استمرت 8 شهور من مرض لم يتم الإعلان عنه.

وعاد سلطان عُمان إلى بلاده، في 12 أبريل/نيسان الماضي، وأصدر ديوان البلاط السلطاني بياناً آنذاك جاء فيه أن “سلطان البلاد عاد إلى أرض الوطن بعد إتمام الفحوصات الطبية الدورية في ألمانيا، والتي تكللت بفضل الله بالنتائج الجيدة المرجوة”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

كما يعد ظهور اليوم هو الأول جماهيرياً لسلطان عمان منذ عودته من رحلته العلاجية في أبريل/نيسان الماضي.

ويثير الحديث عن صحة سلطان عمان قلقاً بشأن من سيخلفه على العرش الذي يتربع عليه منذ 46 عاماً.