إمارة مكة تصدر بيانا بشأن تغريدات استقبال أمير المنطقة للسكان

صحيفة المرصد – متابعات:أصدرت إمارة منطقة مكة المكرمة اليوم بياناً توضيحياً لما جرى تداوله من تغريدات على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تحويل مركز بني مالك إلى محافظة، واستقبال الأمير خالد الفيصل لسكان المنطقة.

وقالت الإمارة في بيانها: “إشارة إلى التغريدات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نقل مركز بني مالك إلى محافظة، وطلب صاحب الحساب الذي أطلق هذه التغريدات مقابلة سمو أمير المنطقة لنقل احتياجات أهالي بني مالك، فإن إمارة منطقة مكة تشكر كل من شارك في هذا الموضوع، وتود أن توضح:

أولاً: أن أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل المواطنين بشكل يومي في مبنى الإمارة الساعة العاشرة صباحاً، ويستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم وتظلماتهم في أي موضوع.

ثانياً: بخصوص تحويل المركز إلى محافظة، فإن هناك اشتراطات إذا توافرت في المركز؛ فإنه ينتقل مباشرةً إلى محافظة، وهناك لجنة من وزارة الداخلية مكلفة بدراسة هذه الأمور في كل إمارات المملكة.

ثالثاً: تود أن تؤكد الإمارة أن محافظاتها كانت ١١ محافظة عام ١٤٣٤هـ وقررت اللجنة تغيير ستة مراكز انطبقت عليها الشروط وارتقت إلى محافظة؛ ليصبح عدد المحافظات بالمنطقة 17 محافظة.

رابعاً: أن أمير منطقة مكة المكرمة يقوم بجولات سنوية إلى محافظات المنطقة، ويستمع إلى طلباتهم واحتياجاتهم مباشرة.

خامساً: تؤكد إمارة منطقة مكة المكرمة أن أبواب التواصل معها مفتوحة من خلال التقنية وعبر مواقعها على الإنترنت”.