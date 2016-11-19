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“شابة” تكسر احتكار الرجال لتنظيم الفعاليات السياحية في حائل- صورة

19 نوفمبر, 2016 , 6:06 ص
“شابة” تكسر احتكار الرجال لتنظيم الفعاليات السياحية في حائل- صورة
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صحيفة المرصد : استطاعت شابة حائلية كسر حاجز البطالة، واحتكار الرجال لمجال تنظيم الفعاليات السياحية في المملكة، وتكوين فريق من الرجال والنساء لتنظيم مهرجان الكليجا الأول بمنطقة حائل، والمدرج على روزنامة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والذي انطلق في مركز الأمير سلطان الحضاري مؤخرا.

أكدت نجلا العيسى حسب صحيفة “الوطن” أنها حاصلة على بكالوريوس في الاقتصاد المنزلي من جامعة حائل، وليست لها علاقة بتنظيم الفعاليات، مشيرة إلى أن تجربتها الأولى في تنظيم الفعاليات السياحية ممتعة، وتأتي في إطار تولي المرأة السعودية تنظيم الفعاليات الخاصة بسيدات الأعمال. وقالت “تولدت الفكرة بعد تنظيمي لعدد من البازارات النسائية خلال الأشهر الماضية، وملاحظتي حاجة سيدات الأعمال لمظلة تكون حاضنة وراعية لهن، فقمت بتبني الفكرة لمعرفتي كامرأة باحتياجات بنات جنسي”.

ولفتت العيسى إلى أن بعض السيدات في منطقة حائل بأمس الحاجة لمثل هذه الفعاليات، كونها مصدر رزق في ظل ندرة الفرص الوظيفية، حيث تعد هذه المهرجانات نافذة للرزق لكثير من الفتيات. وأضافت أن الكليجا تعد من الوجبات الشهيرة في المملكة، إلا أن مذاقها في حائل يختلف عن مدن المملكة. وأشارت العيسى إلى أنها تستقبل طلبات من خارج المنطقة ومن دول الخليج.

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تعليقات ( 7 )

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  1. 7
    19 نوفمبر, 2016 , 6:40 ص

    احمد

    طبيعي جدا كليجا ومعمول وحلا ..لاننا شعب اكول بالدرجه الاولى بدليل كثرة المطاعم والمستشفيات !!
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  2. 6
    19 نوفمبر, 2016 , 6:32 ص

    جنوبية..🌻🌻

    وايش عاجبكم بالكليجا ماحبيتها ربي يبارك لها وعمر ماكانت المهرجانات حكر على الرجال بالعكس اشوف الحريم أكثر والي عنده صنعة يتكسب منها احترم أي شاب أو بنت مكافح ومجتهد ما استسلمو للبطالة ربي يوفقهم
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  3. 5
    19 نوفمبر, 2016 , 6:28 ص

    عابر سبيل

    بنات الوطن لهن منا كل الدعم ادعموهن مثل ما يدعمونكم في أوبر وكريم
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  4. 4
    19 نوفمبر, 2016 , 6:28 ص
    عدد التعليقات:4690

    بدور

    الله يوفقها يارب تستأهل كل خير
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  5. 3
    19 نوفمبر, 2016 , 6:22 ص

    منى ~

    أزعجونا بالكليجا الله يكرم النعمة بس ، هذا اللي فالحين فيه مشاريعكم كلها أكل كليجا ومعمول ومدري وش
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  6. 2
    19 نوفمبر, 2016 , 6:22 ص

    الله يوفقها
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  7. 1
    19 نوفمبر, 2016 , 6:11 ص

    كمثلا

    تمام نتظر اكثر من الكيجا كمثلا الهندسة الطيران
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