الاستثمارات السعودية تتراجع %3.9 في السندات الأميركية

صحيفة المرصد : تراجعت الاستثمارات السعودية في أذون وسندات الخزانة الأميركية إلى 89.4 مليار دولار،(335.25 مليار ريال)، في سبتمبر الماضي، مقارنة بـ93 مليار دولار (348.75 مليار ريال) في أغسطس الذي سبقه، بحسب بيانات وزارة الخزانة الأميركية الصادرة مساء أول من أمس.

وتراجعت الاستثمارات السعودية أيضا، نهاية سبتمبر الماضي، بنسبة 3.9% بما يعادل قيمته 3.6 مليارات دولار (13.5 مليار ريال)، بحسب وكالة “الأناضول”.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية للمرة الأولى منذ 40 عاما، في مايو الماضي، عن حجم الاستثمارات السعودية في الأذون والسندات لديها والتي بلغت 116.8 مليار دولار (438 مليار ريال) بنهاية مارس الماضي.

وما تعلنه الخزانة الأميركية في بياناتها الشهرية هو الاستثمارات السعودية في أذون وسندات الخزانة فقط، ولا تشمل الاستثمارات السعودية الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.