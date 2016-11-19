أول حالة طلاق عبر «سناب» لمواطنة فى جدة .. و«المكاويات» الأكثر خلعاً !

صحيفة المرصد : قرع «الطلاق الإلكتروني» فعلياً أبواب المحاكم السعودية، بعد أن سجلت محكمة في جدة أول حالة طلاق عبر تطبيق «سناب شات».
وكشفت مصادر عدلية حسب صحيفة «عكاظ» أن المحكمة تلقت أخيراً طلب مواطنة إثبات طلاقها من زوجها الذي بعث لها مقطعاً يتلفظ بكلمة (أنتِ طالق)، وأوضحت الزوجة في دعواها أنها المرة الثالثة التي يتلفظ فيها بـ «الطلاق»، مبدية إصرارها على الاحتكام إلى ما يراه القضاء الشرعي في مثل هذه الحالات.
وقال المحامي خالد السريحي: يقع الطلاق إذا تلفظ به الزوج، أو كتبه بأي طريقة، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي إحدى صور الكتابة.
وتشير وزارة العدل وفق تقارير إحصائية حديثه إلى أن نسبة حالات الطلاق خلال العام الماضي شكلت ثلاثة أضعاف حالات الزواج، فيما تصدرت منطقة مكة المكرمة قائمة المناطق الأكثر إصداراً لصكوك الطلاق، وسجلت قضايا الخلع ارتفاعاً ملحوظاً في «محاكم مكة»، إذ أصدرت خلال هذا العام 405 صكوك خلع، بزيادة بلغت 375 % عن العام الماضي.
تعليقات ( 11 )
زائرآثار المسلسلات التركية والكورية وغيرهن
يوسف# نطالب_بحجب_السناب شات_والانستقرام_فهذه الوسائل دمرت الازواج والزوجات_واشغلت الزوجين عن القيام بواجباتهم ومسؤولياتهم الزوجية_وتسببت بالتفكك الاسري ولم يعد الزوجان يهتمان ببعضهم_لذا نطالب بحجبها.
زائرهالله يرحم رجال اول
نص نايمالله يرحم حريم اول !
جنوبية..🌻🌻تعليق 1 ليش التشائم بالعكس الزواج نص الدين واستقرار وسعادة في رجال ينحط على الجرح يبراء وفي رجال ودك انتي تطلقينه في السناب والانستغرام وتويتر والواتس وبعدين تروحين المحكمة الدنيا فيها خير وشر
مواطنههذي خيرات الزواج المرتب بدون سابق معرفه
ابو فارسجيل لا يحمل اي مسؤولية تعرى امام المجتمع اكبر اهتمامته وسائل التواصل . جيل عيش يومك شباب متشبهين بالبنات وبنات ينافسن الشباب في الجرأة وقوة العين . الاسرة فقدت دورها الاساسي وضاع الابناء
عدد التعليقات:4690
بدورلاحول ولا قوة الابالله
محقلو كلهم طبقوا شرع الله في حياتهم وفي كل أمورهم لما رأينا حالة طلاق أو خلع واحده سلملي 98 في المئة من المطاوعة الواحد إذا أخذ الواحدة مايفكها قارنو بين حياتهم مع زوجاتهم ومع الذين يسافرون للخارج المغرب
اخر الزمانرفقاء السؤ في الاستراحات ومجموعات الواتس لهم دور كبير في التأثير على الزوج اكيد تحدووه او حرضووه على هذا السلوك السيء الا وهو الطلاق عن طريق السناب وكثير من المشاكل الزوجية سببها التحريض!