أول حالة طلاق عبر «سناب» لمواطنة فى جدة .. و«المكاويات» الأكثر خلعاً !

صحيفة المرصد : قرع «الطلاق الإلكتروني» فعلياً أبواب المحاكم السعودية، بعد أن سجلت محكمة في جدة أول حالة طلاق عبر تطبيق «سناب شات».

وكشفت مصادر عدلية حسب صحيفة «عكاظ» أن المحكمة تلقت أخيراً طلب مواطنة إثبات طلاقها من زوجها الذي بعث لها مقطعاً يتلفظ بكلمة (أنتِ طالق)، وأوضحت الزوجة في دعواها أنها المرة الثالثة التي يتلفظ فيها بـ «الطلاق»، مبدية إصرارها على الاحتكام إلى ما يراه القضاء الشرعي في مثل هذه الحالات.

وقال المحامي خالد السريحي: يقع الطلاق إذا تلفظ به الزوج، أو كتبه بأي طريقة، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي إحدى صور الكتابة.

وتشير وزارة العدل وفق تقارير إحصائية حديثه إلى أن نسبة حالات الطلاق خلال العام الماضي شكلت ثلاثة أضعاف حالات الزواج، فيما تصدرت منطقة مكة المكرمة قائمة المناطق الأكثر إصداراً لصكوك الطلاق، وسجلت قضايا الخلع ارتفاعاً ملحوظاً في «محاكم مكة»، إذ أصدرت خلال هذا العام 405 صكوك خلع، بزيادة بلغت 375 % عن العام الماضي.