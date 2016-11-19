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أول حالة طلاق عبر «سناب» لمواطنة فى جدة .. و«المكاويات» الأكثر خلعاً !

19 نوفمبر, 2016 , 6:29 ص
أول حالة طلاق عبر «سناب» لمواطنة فى جدة .. و«المكاويات» الأكثر خلعاً !
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صحيفة المرصد : قرع «الطلاق الإلكتروني» فعلياً أبواب المحاكم السعودية، بعد أن سجلت محكمة في جدة أول حالة طلاق عبر تطبيق «سناب شات».

وكشفت مصادر عدلية حسب صحيفة «عكاظ» أن المحكمة تلقت أخيراً طلب مواطنة إثبات طلاقها من زوجها الذي بعث لها مقطعاً يتلفظ بكلمة (أنتِ طالق)، وأوضحت الزوجة في دعواها أنها المرة الثالثة التي يتلفظ فيها بـ «الطلاق»، مبدية إصرارها على الاحتكام إلى ما يراه القضاء الشرعي في مثل هذه الحالات.

وقال المحامي خالد السريحي: يقع الطلاق إذا تلفظ به الزوج، أو كتبه بأي طريقة، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي إحدى صور الكتابة.

وتشير وزارة العدل وفق تقارير إحصائية حديثه إلى أن نسبة حالات الطلاق خلال العام الماضي شكلت ثلاثة أضعاف حالات الزواج، فيما تصدرت منطقة مكة المكرمة قائمة المناطق الأكثر إصداراً لصكوك الطلاق، وسجلت قضايا الخلع ارتفاعاً ملحوظاً في «محاكم مكة»، إذ أصدرت خلال هذا العام 405 صكوك خلع، بزيادة بلغت 375 % عن العام الماضي.



تعليقات ( 11 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 11
    19 نوفمبر, 2016 , 7:04 ص

    زائر

    آثار المسلسلات التركية والكورية وغيرهن
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  2. 10
    19 نوفمبر, 2016 , 6:57 ص

    يوسف

    # نطالب_بحجب_السناب شات_والانستقرام_فهذه الوسائل دمرت الازواج والزوجات_واشغلت الزوجين عن القيام بواجباتهم ومسؤولياتهم الزوجية_وتسببت بالتفكك الاسري ولم يعد الزوجان يهتمان ببعضهم_لذا نطالب بحجبها.
    لا يعجبني(1) اعجبني(11)
  3. 9
    19 نوفمبر, 2016 , 6:51 ص

    زائره

    الله يرحم رجال اول
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  4. 8
    19 نوفمبر, 2016 , 6:49 ص

    نص نايم

    الله يرحم حريم اول !
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  5. 7
    19 نوفمبر, 2016 , 6:45 ص

    جنوبية..🌻🌻

    تعليق 1 ليش التشائم بالعكس الزواج نص الدين واستقرار وسعادة في رجال ينحط على الجرح يبراء وفي رجال ودك انتي تطلقينه في السناب والانستغرام وتويتر والواتس وبعدين تروحين المحكمة الدنيا فيها خير وشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  6. 6
    19 نوفمبر, 2016 , 6:42 ص

    مواطنه

    هذي خيرات الزواج المرتب بدون سابق معرفه
    لا يعجبني(4) اعجبني(2)
  7. 5
    19 نوفمبر, 2016 , 6:41 ص

    ابو فارس

    جيل لا يحمل اي مسؤولية تعرى امام المجتمع اكبر اهتمامته وسائل التواصل . جيل عيش يومك شباب متشبهين بالبنات وبنات ينافسن الشباب في الجرأة وقوة العين . الاسرة فقدت دورها الاساسي وضاع الابناء
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  8. 4
    19 نوفمبر, 2016 , 6:41 ص
    عدد التعليقات:4690

    بدور

    لاحول ولا قوة الابالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  9. 3
    19 نوفمبر, 2016 , 6:39 ص

    محق

    لو كلهم طبقوا شرع الله في حياتهم وفي كل أمورهم لما رأينا حالة طلاق أو خلع واحده سلملي 98 في المئة من المطاوعة الواحد إذا أخذ الواحدة مايفكها قارنو بين حياتهم مع زوجاتهم ومع الذين يسافرون للخارج المغرب
    لا يعجبني(4) اعجبني(2)
  10. 2
    19 نوفمبر, 2016 , 6:39 ص

    اخر الزمان

    رفقاء السؤ في الاستراحات ومجموعات الواتس لهم دور كبير في التأثير على الزوج اكيد تحدووه او حرضووه على هذا السلوك السيء الا وهو الطلاق عن طريق السناب وكثير من المشاكل الزوجية سببها التحريض!
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  11. 1
    19 نوفمبر, 2016 , 6:33 ص

    العزوبية والعنوسة ارحم لا تتزوجون احسن
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)

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