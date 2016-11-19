  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

عروضاً مغرية بعد تراجع العقار 30 % في الطائف.. “اشترِ فيلا واحصل على سيارة هدية “!

19 نوفمبر, 2016 , 7:06 ص
عروضاً مغرية بعد تراجع العقار 30 % في الطائف.. “اشترِ فيلا واحصل على سيارة هدية “!
  • 2٬640
  • 21
  • حجم الخط

صحيفة المرصد : «اشتر فيلا واحصل على سيارة 2017 هدية».. هذه ليست خدعة أو دعاية فحسب، بل إعلان اعتمده عدد من مستثمري العقار في الطائف لتحريك السوق، إثر تراجع أسعار العقارات بنسبة لا تقل عن 30%، مشيرين إلى أن ما يتم تصريفه الآن، يتم عبر البيع بالتقسيط المنتهي بالتمليك.

وحسب صحيفة “عكاظ” أكد أحد المستثمرين في العقار بأسواق الطائف سعد البراق، صحة الإعلان، لافتا إلى أن السوق فقدت نسبا كبيرة، ما جعل الاتجاه الحالي إلى شقق التمليك، وحدا ببعض أصحاب العقارات بعرض شراء الفلل والحصول على سيارة موديل 2017 كهدية، مؤكدا أن الإعلان لا يقلل من جودة المنتج، واصفا إياه بمحاولة إنعاش السوق التي تراجعت بشكل كبير، فالفلل المعروضة للبيع مساحتها تصل إلى 400م، وسعر البيع المعروض قابل للتفاوض مع هدية، مبينا أن التراجع الذي تشهدها السوق العقارية في الطائف، ضمن حالة شاملة في مناطق المملكة كافة.

من جهته، أكد رئيس اللجنة العقارية بغرفة تجارة وصناعة الطائف عبدالعزيز العايش أن الأسعار بالفعل تراجعت بهذه النسبة. فيما علمت مصادر عن توقف مزاد علني على عمارة سكنية مساحتها ٩٣٠ مترا مربعا ودخلها السنوي ١٦٤ ألفا، ناهيك عن موقعها على شارع تجاري، إذ لم يتجاوز المزاد مليون ريال، فيما بيعت عقارات أخرى بأقل 50% من السعر المحدد، إذ بلغ سعر إحداها 120 مليونا، لكنها بيعت بـ67 مليونا.



تعليقات ( 21 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 21
    19 نوفمبر, 2016 , 11:17 ص

    بطسه

    العقار عرض وطلب وأخاف ياتي يوم ينهدون الناس للاراضي عند الخدمات وينصدمون بعدم وجود أراضي الا باسعار خياليه اكثر من أسعارها الان وغدا لناظره قريب لاأسعى للأرجاف ولكن الواقع المرير خاصه لدينا ****سكان
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 20
    19 نوفمبر, 2016 , 11:12 ص

    تمازي

    أتمنى من أصحاب العقار عدم البيع لمدة سنتين وسوف ترون وزارة الاسكات تفحط بالقرارات العشوائيه لكي تهيئ أراضي للمواطنين المحتاجين من أراضي المواطنيين الاخرين وبعد خمسة سنوات سوف تكون الاجارات نار
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 19
    19 نوفمبر, 2016 , 10:29 ص

    حمد

    عبدو زوينه عاشق امجوري هههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 18
    19 نوفمبر, 2016 , 10:27 ص
    عدد التعليقات:1996

    عاشق الجورري

    العقار في نزول الى الهاوية ،، كيف عمارة تجارية بها ١٦ شقة و ٨ معارض وثلاثة ادوار تباع بمبلغ يتجاوز ٤٥ مليون ،، متى يسترجع رأس المال الشاري ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 17
    19 نوفمبر, 2016 , 10:12 ص

    ابو بدر

    العقار في نزول مستمر قريبا ان شاءالله الى الهاويه بعد الميزانيه خلال ٢٠١٧
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 16
    19 نوفمبر, 2016 , 10:00 ص

    محمدالجعيد

    الفترة القادمه نزول اكثر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 15
    19 نوفمبر, 2016 , 9:52 ص

    حسن

    من هذا الحال واردى ان شاء اللهو
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  8. 14
    19 نوفمبر, 2016 , 9:42 ص

    الصبياني

    تعليق 10 المنتصر باالله هههههههههههه في ٩٠ قووووووول هيا هيا هيا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 13
    19 نوفمبر, 2016 , 9:36 ص

    زائر70

    معقوله من120مليون الى 67مليون هذي انهطاعه على ماقالو هذي ماهي تجارة هذي خسارة نساله الله السلامه من مصائب الدنيا ويقول دنياك لقبلت يقودها سلك الحرير ولااقفت تقطع مثاني حباله حذيرك نذيرك تراء الايام دو
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 12
    19 نوفمبر, 2016 , 9:33 ص
    عدد التعليقات:5842

    المنتصر بالله

    حي شهار غالي مررره أغلى من عقار العريجاء والسويدي وووووووووو
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  11. 11
    19 نوفمبر, 2016 , 9:31 ص
    عدد التعليقات:5842

    المنتصر بالله

    السياره ما تسوى عشر ريالات وسعر العماره مبالغ فيه 3 أضعاف سعرها الحقيقي نرجو المقاطعه ولا أحد يشتري ولا حتى يسووووووووووووم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  12. 10
    19 نوفمبر, 2016 , 9:28 ص
    عدد التعليقات:5842

    المنتصر بالله

    لوكان العرض اشتر فله والعروس علانا بدل السياره أبرك ههههههه كان أنا قد اشتريت يا 112 هههههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  13. 9
    19 نوفمبر, 2016 , 9:28 ص

    من تحت الماء

    اصمدوا لاتشترون
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 8
    19 نوفمبر, 2016 , 9:08 ص

    ابن السعوديه

    التوقف عن الشراء لمده سيهوي بالعقار والاراضي معا المجتمع بدأ يفهم اللعبه والمقاطعه اتت بثمارها ولازل الانحدار في الاسعار مستمر حتى يرجع الى حجمه الحقيقي
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  15. 7
    19 نوفمبر, 2016 , 8:28 ص

    انا لي سنه وانا ادوور لي ارض في الطايف بالسعر المعقول ولا حصلت. من قال ان العقار في الطايف نزل.بالعكس ..عقار الطايف اسعاره خياليه ..ولا زالت اسعاره فوق الخيال ..ولا فيه تفاوض نهائيا. الاسعار مرتفعه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 6
    19 نوفمبر, 2016 , 8:23 ص

    ان شاء الله يسقط العقار ويسير برخص التراب افترو فينا العقاريين والايجارات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 5
    19 نوفمبر, 2016 , 8:20 ص

    اللهم اسقط العقار وارخص الاسعار
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  18. 4
    19 نوفمبر, 2016 , 8:15 ص

    ابو معاذ

    في الخبر مافيه فيلا تحت المليون الملاك رافضين يبيعون
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  19. 3
    19 نوفمبر, 2016 , 7:43 ص

    Zzzz

    بداء تأثير العقار يتهوى ويتفكك كل شي في نزول
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 2
    19 نوفمبر, 2016 , 7:27 ص

    محمد حامد

    بجده ما تأثرت واجد مثلا زي حي البوادي سعر العماره القديمه وسط الحاره 3 مليون ريال واللي شارع تجاري ما بين 6 الى 10 مليون حسب العماره ومساحتها ودخلها ،وقيس على ذلك حي الروضه والشاطئ الاسعار فيها غاليه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 1
    19 نوفمبر, 2016 , 7:21 ص

    واد من الناس

    تستاهلون كفاية اللي اكلتوه من الضعوف طوال السنين الماضيه ..الله لايقيمكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم