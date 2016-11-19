عروضاً مغرية بعد تراجع العقار 30 % في الطائف.. “اشترِ فيلا واحصل على سيارة هدية “!

صحيفة المرصد : «اشتر فيلا واحصل على سيارة 2017 هدية».. هذه ليست خدعة أو دعاية فحسب، بل إعلان اعتمده عدد من مستثمري العقار في الطائف لتحريك السوق، إثر تراجع أسعار العقارات بنسبة لا تقل عن 30%، مشيرين إلى أن ما يتم تصريفه الآن، يتم عبر البيع بالتقسيط المنتهي بالتمليك.
وحسب صحيفة “عكاظ” أكد أحد المستثمرين في العقار بأسواق الطائف سعد البراق، صحة الإعلان، لافتا إلى أن السوق فقدت نسبا كبيرة، ما جعل الاتجاه الحالي إلى شقق التمليك، وحدا ببعض أصحاب العقارات بعرض شراء الفلل والحصول على سيارة موديل 2017 كهدية، مؤكدا أن الإعلان لا يقلل من جودة المنتج، واصفا إياه بمحاولة إنعاش السوق التي تراجعت بشكل كبير، فالفلل المعروضة للبيع مساحتها تصل إلى 400م، وسعر البيع المعروض قابل للتفاوض مع هدية، مبينا أن التراجع الذي تشهدها السوق العقارية في الطائف، ضمن حالة شاملة في مناطق المملكة كافة.
من جهته، أكد رئيس اللجنة العقارية بغرفة تجارة وصناعة الطائف عبدالعزيز العايش أن الأسعار بالفعل تراجعت بهذه النسبة. فيما علمت مصادر عن توقف مزاد علني على عمارة سكنية مساحتها ٩٣٠ مترا مربعا ودخلها السنوي ١٦٤ ألفا، ناهيك عن موقعها على شارع تجاري، إذ لم يتجاوز المزاد مليون ريال، فيما بيعت عقارات أخرى بأقل 50% من السعر المحدد، إذ بلغ سعر إحداها 120 مليونا، لكنها بيعت بـ67 مليونا.
تعليقات ( 21 )
بطسهالعقار عرض وطلب وأخاف ياتي يوم ينهدون الناس للاراضي عند الخدمات وينصدمون بعدم وجود أراضي الا باسعار خياليه اكثر من أسعارها الان وغدا لناظره قريب لاأسعى للأرجاف ولكن الواقع المرير خاصه لدينا ****سكان
تمازيأتمنى من أصحاب العقار عدم البيع لمدة سنتين وسوف ترون وزارة الاسكات تفحط بالقرارات العشوائيه لكي تهيئ أراضي للمواطنين المحتاجين من أراضي المواطنيين الاخرين وبعد خمسة سنوات سوف تكون الاجارات نار
حمدعبدو زوينه عاشق امجوري هههههه
عدد التعليقات:1996
عاشق الجورريالعقار في نزول الى الهاوية ،، كيف عمارة تجارية بها ١٦ شقة و ٨ معارض وثلاثة ادوار تباع بمبلغ يتجاوز ٤٥ مليون ،، متى يسترجع رأس المال الشاري ؟
ابو بدرالعقار في نزول مستمر قريبا ان شاءالله الى الهاويه بعد الميزانيه خلال ٢٠١٧
محمدالجعيدالفترة القادمه نزول اكثر
حسنمن هذا الحال واردى ان شاء اللهو
الصبيانيتعليق 10 المنتصر باالله هههههههههههه في ٩٠ قووووووول هيا هيا هيا
زائر70معقوله من120مليون الى 67مليون هذي انهطاعه على ماقالو هذي ماهي تجارة هذي خسارة نساله الله السلامه من مصائب الدنيا ويقول دنياك لقبلت يقودها سلك الحرير ولااقفت تقطع مثاني حباله حذيرك نذيرك تراء الايام دو
عدد التعليقات:5842
المنتصر باللهحي شهار غالي مررره أغلى من عقار العريجاء والسويدي وووووووووو
عدد التعليقات:5842
المنتصر باللهالسياره ما تسوى عشر ريالات وسعر العماره مبالغ فيه 3 أضعاف سعرها الحقيقي نرجو المقاطعه ولا أحد يشتري ولا حتى يسووووووووووووم
عدد التعليقات:5842
المنتصر باللهلوكان العرض اشتر فله والعروس علانا بدل السياره أبرك ههههههه كان أنا قد اشتريت يا 112 هههههههههه
من تحت الماءاصمدوا لاتشترون
ابن السعوديهالتوقف عن الشراء لمده سيهوي بالعقار والاراضي معا المجتمع بدأ يفهم اللعبه والمقاطعه اتت بثمارها ولازل الانحدار في الاسعار مستمر حتى يرجع الى حجمه الحقيقي
ابو معاذفي الخبر مافيه فيلا تحت المليون الملاك رافضين يبيعون
Zzzzبداء تأثير العقار يتهوى ويتفكك كل شي في نزول
محمد حامدبجده ما تأثرت واجد مثلا زي حي البوادي سعر العماره القديمه وسط الحاره 3 مليون ريال واللي شارع تجاري ما بين 6 الى 10 مليون حسب العماره ومساحتها ودخلها ،وقيس على ذلك حي الروضه والشاطئ الاسعار فيها غاليه
واد من الناستستاهلون كفاية اللي اكلتوه من الضعوف طوال السنين الماضيه ..الله لايقيمكم