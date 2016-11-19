عروضاً مغرية بعد تراجع العقار 30 % في الطائف.. “اشترِ فيلا واحصل على سيارة هدية “!

صحيفة المرصد : «اشتر فيلا واحصل على سيارة 2017 هدية».. هذه ليست خدعة أو دعاية فحسب، بل إعلان اعتمده عدد من مستثمري العقار في الطائف لتحريك السوق، إثر تراجع أسعار العقارات بنسبة لا تقل عن 30%، مشيرين إلى أن ما يتم تصريفه الآن، يتم عبر البيع بالتقسيط المنتهي بالتمليك.

وحسب صحيفة “عكاظ” أكد أحد المستثمرين في العقار بأسواق الطائف سعد البراق، صحة الإعلان، لافتا إلى أن السوق فقدت نسبا كبيرة، ما جعل الاتجاه الحالي إلى شقق التمليك، وحدا ببعض أصحاب العقارات بعرض شراء الفلل والحصول على سيارة موديل 2017 كهدية، مؤكدا أن الإعلان لا يقلل من جودة المنتج، واصفا إياه بمحاولة إنعاش السوق التي تراجعت بشكل كبير، فالفلل المعروضة للبيع مساحتها تصل إلى 400م، وسعر البيع المعروض قابل للتفاوض مع هدية، مبينا أن التراجع الذي تشهدها السوق العقارية في الطائف، ضمن حالة شاملة في مناطق المملكة كافة.

من جهته، أكد رئيس اللجنة العقارية بغرفة تجارة وصناعة الطائف عبدالعزيز العايش أن الأسعار بالفعل تراجعت بهذه النسبة. فيما علمت مصادر عن توقف مزاد علني على عمارة سكنية مساحتها ٩٣٠ مترا مربعا ودخلها السنوي ١٦٤ ألفا، ناهيك عن موقعها على شارع تجاري، إذ لم يتجاوز المزاد مليون ريال، فيما بيعت عقارات أخرى بأقل 50% من السعر المحدد، إذ بلغ سعر إحداها 120 مليونا، لكنها بيعت بـ67 مليونا.