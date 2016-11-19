الإطاحة بسيدة متلبسة “بتدنيس” المصحف الشريف داخل مسجد

صحيفة المرصد- أ ف ب : أعلنت الشرطة المغربية الجمعة أنها اوقفت مساء الخميس سيدة أربعينية متلبسة بتدنيس مصحف داخل مسجد في مدينة الدار البيضاء.
وأوضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أن شرطة الدار البيضاء “تمكنت مساء الخميس من توقيف سيدة تبلغ من العمر 40 عاماً، متلبسة بتدنيس المصحف الشريف داخل مسجد أبي شعيب الدكالي بحي ليساسفة بمدينة الدار البيضاء”.
واضاف البيان ان “مصالح ولاية أمن الدار البيضاء كانت قد عاينت بداية الاسبوع الجاري حالات لتدنيس المصاحف بخمسة مساجد في دائرة نفوذ منطقة أمن الحي الحسني، وهو ما استدعى تكثيف الأبحاث والتحريات الأمنية، وتنسيق الجهود مع القائمين على المساجد، مما أسفر عن ضبط المشتبه فيها متلبسة بتدنيس مصحف شريف ومحاولة تسليمه للإمام”.
ونقل الموقع عن مصدر أمني أن القاعة ومصحفاً “تم تدنيسهما بالبراز والغائط”.
وأوضح بيان الأمن المغربي: “تم إخضاع المشتبه فيها لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الظروف والدوافع الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية”.
تعليقات ( 14 )
✒الراصــــــــــــــــــــد✒ع.العمري. بالتأكييييييييد. خنبوووووقه .
✒الراصــــــــــــــــــــد✒م. الزهراني. بالتأكييييييييد. خنبوووووقه .
عدد التعليقات:1996
عاشق الجورريحسبنا الله ونعم الوكيل وصلت لهذه الدرجة تدنيس كلام الخالق وفي بيته ،،
مشــعليارب دخيلك وصلت جرأتها كتاب الله وبيته
1رافضية مجرمة ولا يدافع عنها الا رافضي
منصورلاحول ولاقوةإلابالله العلي العظيم
سلمانوفتعليق 1/ماهو عارف السالفه وكل شي عنده جحفلي
الصبيانيهاذي ساحرة خبيثة عليها من الله ماتستحق وتعليق 1 الله يحاسبك ويعاقبك مثلها ***
عدد التعليقات:9135
اللامي10لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم وعليها من الله ماتستحق
زائردوافعها انها ساحرة وتستوجب القصاص وتعليق 1 مرسي الزهراني حشرك الله معها وتكرم زهران عنك
مرسي الزهرانيدوافعها رض نفسي لا اكثر ... اتمنى ان لا يدعشن القضاء المغربي الحكم على السيدة