الإطاحة بسيدة متلبسة “بتدنيس” المصحف الشريف داخل مسجد

صحيفة المرصد- أ ف ب : أعلنت الشرطة المغربية الجمعة أنها اوقفت مساء الخميس سيدة أربعينية متلبسة بتدنيس مصحف داخل مسجد في مدينة الدار البيضاء.

وأوضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أن شرطة الدار البيضاء “تمكنت مساء الخميس من توقيف سيدة تبلغ من العمر 40 عاماً، متلبسة بتدنيس المصحف الشريف داخل مسجد أبي شعيب الدكالي بحي ليساسفة بمدينة الدار البيضاء”.

واضاف البيان ان “مصالح ولاية أمن الدار البيضاء كانت قد عاينت بداية الاسبوع الجاري حالات لتدنيس المصاحف بخمسة مساجد في دائرة نفوذ منطقة أمن الحي الحسني، وهو ما استدعى تكثيف الأبحاث والتحريات الأمنية، وتنسيق الجهود مع القائمين على المساجد، مما أسفر عن ضبط المشتبه فيها متلبسة بتدنيس مصحف شريف ومحاولة تسليمه للإمام”.

ونقل الموقع عن مصدر أمني أن القاعة ومصحفاً “تم تدنيسهما بالبراز والغائط”.

وأوضح بيان الأمن المغربي: “تم إخضاع المشتبه فيها لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الظروف والدوافع الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية”.