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الإطاحة بسيدة متلبسة “بتدنيس” المصحف الشريف داخل مسجد

19 نوفمبر, 2016 , 7:57 ص
الإطاحة بسيدة متلبسة “بتدنيس” المصحف الشريف داخل مسجد
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صحيفة المرصد- أ ف ب : أعلنت الشرطة المغربية الجمعة أنها اوقفت مساء الخميس سيدة أربعينية متلبسة بتدنيس مصحف داخل مسجد في مدينة الدار البيضاء.

وأوضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أن شرطة الدار البيضاء “تمكنت مساء الخميس من توقيف سيدة تبلغ من العمر 40 عاماً، متلبسة بتدنيس المصحف الشريف داخل مسجد أبي شعيب الدكالي بحي ليساسفة بمدينة الدار البيضاء”.

واضاف البيان ان “مصالح ولاية أمن الدار البيضاء كانت قد عاينت بداية الاسبوع الجاري حالات لتدنيس المصاحف بخمسة مساجد في دائرة نفوذ منطقة أمن الحي الحسني، وهو ما استدعى تكثيف الأبحاث والتحريات الأمنية، وتنسيق الجهود مع القائمين على المساجد، مما أسفر عن ضبط المشتبه فيها متلبسة بتدنيس مصحف شريف ومحاولة تسليمه للإمام”.

ونقل الموقع عن مصدر أمني أن القاعة ومصحفاً “تم تدنيسهما بالبراز والغائط”.

وأوضح بيان الأمن المغربي: “تم إخضاع المشتبه فيها لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الظروف والدوافع الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية”.



تعليقات ( 14 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 14
    19 نوفمبر, 2016 , 10:47 ص

    ✒الراصــــــــــــــــــــد✒

    ع.العمري. بالتأكييييييييد. خنبوووووقه .
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  2. 13
    19 نوفمبر, 2016 , 10:46 ص

    ✒الراصــــــــــــــــــــد✒

    م. الزهراني. بالتأكييييييييد. خنبوووووقه .
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  3. 12
    19 نوفمبر, 2016 , 10:19 ص
    عدد التعليقات:1996

    عاشق الجورري

    حسبنا الله ونعم الوكيل وصلت لهذه الدرجة تدنيس كلام الخالق وفي بيته ،،
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  4. 11
    19 نوفمبر, 2016 , 9:31 ص

    مشــعل

    يارب دخيلك وصلت جرأتها كتاب الله وبيته
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  5. 10
    19 نوفمبر, 2016 , 9:30 ص

    1

    رافضية مجرمة ولا يدافع عنها الا رافضي
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  6. 9
    19 نوفمبر, 2016 , 9:24 ص

    منصور

    لاحول ولاقوةإلابالله العلي العظيم
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  7. 8
    19 نوفمبر, 2016 , 9:14 ص

    رافضيه خبيثه
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  8. 7
    19 نوفمبر, 2016 , 9:03 ص

    سلمانوف

    تعليق 1/ماهو عارف السالفه وكل شي عنده جحفلي
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  9. 6
    19 نوفمبر, 2016 , 8:30 ص

    الصبياني

    هاذي ساحرة خبيثة عليها من الله ماتستحق وتعليق 1 الله يحاسبك ويعاقبك مثلها ***
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  10. 5
    19 نوفمبر, 2016 , 8:16 ص
    عدد التعليقات:9135

    اللامي10

    لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم وعليها من الله ماتستحق
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  11. 4
    19 نوفمبر, 2016 , 8:10 ص

    زائر

    دوافعها انها ساحرة وتستوجب القصاص وتعليق 1 مرسي الزهراني حشرك الله معها وتكرم زهران عنك
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  12. 3
    19 نوفمبر, 2016 , 8:09 ص

    لاحول ولا قوة الا بالله اتمنى عقوبة مغلظة عليها لعنة الله على الظالمين
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  13. 2
    19 نوفمبر, 2016 , 8:05 ص

    هذا احد شروط الشياطين لمن يريد تعلم السحر ( لا تكفر )
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  14. 1
    19 نوفمبر, 2016 , 7:59 ص

    مرسي الزهراني

    دوافعها رض نفسي لا اكثر ... اتمنى ان لا يدعشن القضاء المغربي الحكم على السيدة
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