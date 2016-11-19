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بالفيديو.. مواطن يلتقي بمعلمه في مصر بعد فراق دام 40 عاماً

19 نوفمبر, 2016 , 8:12 ص
بالفيديو.. مواطن يلتقي بمعلمه في مصر بعد فراق دام 40 عاماً
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صحيفة المرصد : تداول ناشطون على مواقع التواصل الإحتماعي مقطع فيديو حيث تمكن مواطن من العثور على معلمه بعد فراق دام نحو 40 عاماً، منذ أن كان يَدرس في الصف الأول الابتدائي، من خلال زيارته لمعلمه في منزله بمحافظة قنا في مصر، بعد فترة طويلة من البحث على عنوانه، رغبة في إبداء العرفان والشكر له.

وصرح المواطن عبدالله القهار، خلال تقرير تلفزيوني أجرته قناة “النهار اليوم”، إنه تلقى التدريس على يد المعلم المصري في الصفين الأول والثاني الابتدائي قبل أن يغادر المملكة لانتهاء عقده، موضحاً أنه بدأ في البحث عن معلمه منذ تخرجه في الجامعة؛ ليقرر مؤخراً زيارته بشكل مفاجئ.

وأضاف المعلم عبدالمنعم القاضي، أنه سعيد جدا بتلك الزيارة، واصفاً إياها بـ”الوفاء النادر”، لافتاً إلى أنه تفاجأ بتذكر تلميذه السابق في الصف الأول الابتدائي له طيلة هذه السنوات، وقطعه مسافة طويلة من أجل زيارته وتسجيل هذا الموقف النبيل.



تعليقات ( 23 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 23
    19 نوفمبر, 2016 , 11:31 ص

    اسد

    تعليق مخالف
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  2. 22
    19 نوفمبر, 2016 , 11:20 ص

    غرم الله

    جزاه الله خير على زيارة معلمه قنا في صعيد مصر والصعايده عندهم الشهامه وعزة النفس مع الاخلاص في العمل هذا الفعل طيب من شخص متربي على الاسلام الصحيح مو حقين اللطم والنواح واسترجاع الماضي والعيش فيه
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  3. 21
    19 نوفمبر, 2016 , 11:14 ص

    عدو اليبرالية

    لانه ملتزم دينيا التزم بالاخلاق والوفاء ام لو انه ليبرالي كان سحب على اقرب الناس له اهم شي عنظ اليبرالي الشهوات والملذات ومن يدفع اكثر
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  4. 20
    19 نوفمبر, 2016 , 10:52 ص

    زائر70

    السعوديين فيهم الطيبه الزائدة ويستغلون من عديمي الضمير ردادة المعروف في****
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  5. 19
    19 نوفمبر, 2016 , 10:04 ص

    جحدر

    نشكر هذا الإنسان النبيل لهذا الوفاء النادر يقال من علمني حرفا كنت له عبدا. ما أجمل أن نتذكر من قام بتعليمنا وكان سببا لما وصلنا إليه
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  6. 18
    19 نوفمبر, 2016 , 9:44 ص

    محمدالجعيد

    مالها داعي **** وخير يعني مصري مدرس
    لا يعجبني(5) اعجبني(1)
  7. 17
    19 نوفمبر, 2016 , 9:42 ص

    محمدالجعيد

    اسو شي الواحدة يتذكرة في بدايه عمرة المدرسين
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  8. 16
    19 نوفمبر, 2016 , 9:39 ص

    محمدالجعيد

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 15
    19 نوفمبر, 2016 , 9:36 ص

    ولد الظهيرة

    تعليق رقم 6 يالطيف .. فعلا يالطيف منك الانتهازية طبع فيك وتظن الناس مثلك... من علمني حرفاً صرت له عبدا
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  10. 14
    19 نوفمبر, 2016 , 9:25 ص

    مشــعل

    اشهد بالله انه اصيل ومن ظهر اصيل ويشكر على هذا الوفاء النادر
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  11. 13
    19 نوفمبر, 2016 , 9:20 ص

    بدوي

    حنا الوفاء من طبعنا ولكن البلاء ممن تنكر لنا!!!!!.
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  12. 12
    19 نوفمبر, 2016 , 9:11 ص

    ابن السعوديه

    الوفاء من شيم الكرام
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  13. 11
    19 نوفمبر, 2016 , 9:11 ص

    ابن السعوديه

    الوفاء من شيم الكرام
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  14. 10
    19 نوفمبر, 2016 , 9:07 ص

    .لن .

    القهار اليس من اسماء الله تقدست اسمائه؟
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  15. 9
    19 نوفمبر, 2016 , 9:06 ص

    .لن .

    القهار !!!
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  16. 8
    19 نوفمبر, 2016 , 8:51 ص

    هكذا أنت يا سعودي

    وفي مخلص لا تنكر المعروف صفات نشأنا وتربينا عليها. اتمنى أن يتعلم الأشقاء مثل هذا الوفاء وأن يقابلوا الجميل بالجميل والإحسان بالإحسان.
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  17. 7
    19 نوفمبر, 2016 , 8:47 ص

    من تحت الماء

    أخلاق علمتنا إياها مناهجنا الدراسية فالحمدلله
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  18. 6
    19 نوفمبر, 2016 , 8:45 ص

    يالطيف

    يمكن يطلب من السعودي عقد عمل له او لاحد اقاربه المصري نهاز فرص والسعودي بستحي ويقوله ابشر ..ياخوي هي ناقصه البلد عندنا منهم ملايين
    لا يعجبني(6) اعجبني(1)
  19. 5
    19 نوفمبر, 2016 , 8:42 ص

    الصبياني

    والله هاذا هو الشعب السعودي فيهم الطيبة والنخوة وعلوم الرجال لكن للأسف كثير من ضعفاء النفوس تستغل هاذي الطيبة ومنهم روئساء دول حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
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  20. 4
    19 نوفمبر, 2016 , 8:32 ص

    متابع عن بعد

    المعلم المخلص يبقى أثره وذكره الطيب مهما طال الزمن . فيه معلمين في جميع مراحل التعليم لا زلت متواصلا معهم .. وهذا من محبتي لهذا المعلم ..
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  21. 3
    19 نوفمبر, 2016 , 8:26 ص

    يالطيف

    صورة تحسين علاقات واحد راح لخدامتهم في بلادها وجل المبتعثين بيسافرون يقابلون محاضرينهم والسعودي المعلم يضرب مهما فعل لهم عجب
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  22. 2
    19 نوفمبر, 2016 , 8:23 ص
    عدد التعليقات:1245

    نبرااس

    قمة الوفاء،،واضح ان المعلم يستحق كل هذا العناء فلم تغير السنين من اخلاقه.
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  23. 1
    19 نوفمبر, 2016 , 8:20 ص

    قمة الوفاء
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