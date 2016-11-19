بالفيديو.. مواطن يلتقي بمعلمه في مصر بعد فراق دام 40 عاماً

صحيفة المرصد : تداول ناشطون على مواقع التواصل الإحتماعي مقطع فيديو حيث تمكن مواطن من العثور على معلمه بعد فراق دام نحو 40 عاماً، منذ أن كان يَدرس في الصف الأول الابتدائي، من خلال زيارته لمعلمه في منزله بمحافظة قنا في مصر، بعد فترة طويلة من البحث على عنوانه، رغبة في إبداء العرفان والشكر له.
وصرح المواطن عبدالله القهار، خلال تقرير تلفزيوني أجرته قناة “النهار اليوم”، إنه تلقى التدريس على يد المعلم المصري في الصفين الأول والثاني الابتدائي قبل أن يغادر المملكة لانتهاء عقده، موضحاً أنه بدأ في البحث عن معلمه منذ تخرجه في الجامعة؛ ليقرر مؤخراً زيارته بشكل مفاجئ.
وأضاف المعلم عبدالمنعم القاضي، أنه سعيد جدا بتلك الزيارة، واصفاً إياها بـ”الوفاء النادر”، لافتاً إلى أنه تفاجأ بتذكر تلميذه السابق في الصف الأول الابتدائي له طيلة هذه السنوات، وقطعه مسافة طويلة من أجل زيارته وتسجيل هذا الموقف النبيل.
تعليقات ( 23 )
اسدتعليق مخالف
غرم اللهجزاه الله خير على زيارة معلمه قنا في صعيد مصر والصعايده عندهم الشهامه وعزة النفس مع الاخلاص في العمل هذا الفعل طيب من شخص متربي على الاسلام الصحيح مو حقين اللطم والنواح واسترجاع الماضي والعيش فيه
عدو اليبراليةلانه ملتزم دينيا التزم بالاخلاق والوفاء ام لو انه ليبرالي كان سحب على اقرب الناس له اهم شي عنظ اليبرالي الشهوات والملذات ومن يدفع اكثر
زائر70السعوديين فيهم الطيبه الزائدة ويستغلون من عديمي الضمير ردادة المعروف في****
جحدرنشكر هذا الإنسان النبيل لهذا الوفاء النادر يقال من علمني حرفا كنت له عبدا. ما أجمل أن نتذكر من قام بتعليمنا وكان سببا لما وصلنا إليه
محمدالجعيدمالها داعي **** وخير يعني مصري مدرس
محمدالجعيداسو شي الواحدة يتذكرة في بدايه عمرة المدرسين
محمدالجعيدتعليق مخالف
ولد الظهيرةتعليق رقم 6 يالطيف .. فعلا يالطيف منك الانتهازية طبع فيك وتظن الناس مثلك... من علمني حرفاً صرت له عبدا
مشــعلاشهد بالله انه اصيل ومن ظهر اصيل ويشكر على هذا الوفاء النادر
بدويحنا الوفاء من طبعنا ولكن البلاء ممن تنكر لنا!!!!!.
ابن السعوديهالوفاء من شيم الكرام
ابن السعوديهالوفاء من شيم الكرام
.لن .القهار اليس من اسماء الله تقدست اسمائه؟
.لن .القهار !!!
هكذا أنت يا سعوديوفي مخلص لا تنكر المعروف صفات نشأنا وتربينا عليها. اتمنى أن يتعلم الأشقاء مثل هذا الوفاء وأن يقابلوا الجميل بالجميل والإحسان بالإحسان.
من تحت الماءأخلاق علمتنا إياها مناهجنا الدراسية فالحمدلله
يالطيفيمكن يطلب من السعودي عقد عمل له او لاحد اقاربه المصري نهاز فرص والسعودي بستحي ويقوله ابشر ..ياخوي هي ناقصه البلد عندنا منهم ملايين
الصبيانيوالله هاذا هو الشعب السعودي فيهم الطيبة والنخوة وعلوم الرجال لكن للأسف كثير من ضعفاء النفوس تستغل هاذي الطيبة ومنهم روئساء دول حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
متابع عن بعدالمعلم المخلص يبقى أثره وذكره الطيب مهما طال الزمن . فيه معلمين في جميع مراحل التعليم لا زلت متواصلا معهم .. وهذا من محبتي لهذا المعلم ..
يالطيفصورة تحسين علاقات واحد راح لخدامتهم في بلادها وجل المبتعثين بيسافرون يقابلون محاضرينهم والسعودي المعلم يضرب مهما فعل لهم عجب
عدد التعليقات:1245
نبرااسقمة الوفاء،،واضح ان المعلم يستحق كل هذا العناء فلم تغير السنين من اخلاقه.