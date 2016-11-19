  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

“طيران ناس” تعلق على واقعة “طرد المواطن وعائلته”

19 نوفمبر, 2016 , 8:33 ص
“طيران ناس” تعلق على واقعة “طرد المواطن وعائلته”
  • 3٬368
  • 18
  • حجم الخط

صحيفة المرصد : أفادت شركة “طيران ناس” أنها أوقفت طاقم رحلتها “XY010” المتجهة من مطار جدة إلى مطار الرياض، حتى اكتمال إجراءات التحقيق معهم، وذلك بعد ورود شكوى حول قيامهم بإحبار مواطن وأسرته على النزول من الطائرة قُبيل إقلاعها.

وكان مواطن يدعى “عبدالله” شكا للمضيفة تأخر إقلاع الطائرة، فأخبرته بوجود عطل بالباب وأنها شخصياً لن تركب الطائرة خوفاً على نفسها، فأخبر المواطن الركاب بذلك، ونزلوا جميعاً من الطائرة، وطالبوا بتعويضهم واستبدال الطائرة بأخرى جديدة حسب موقع “تواصل”.

وأضاف شاهد عيان أن الشركة استجابت لطلب الركاب المعترضين، وأركبتهم طائرة أخرى ولكن بنفس طاقم الطائرة الأولى، حيث طالب الطاقم اعتذار المواطن “عبدالله” ومن معه عما قاموا به، الأمر الذي قُوبل بالرفض، فاستدعى لهم الطاقم رجال الأمن، وأُرغم المواطن ووالدته وأخته على النزول.

بدورها، أوضحت الشركة أنه تم إيقاف جميع طاقم الرحلة المذكورة عن العمل حتى الانتهاء من إجراءات التحقيق وكتابة التقارير اللازمة، مبينةً أن إجراءات التحقيق تستغرق نحو 72 ساعة وتحتاج إلى تدقيق كامل، كون الواقعة تتضمن عبارات عنصرية غير مقبولة.



تعليقات ( 18 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 18
    19 نوفمبر, 2016 , 11:29 ص

    sma_abha

    الكابتن امريكي لازم يبحثون عن طريقه يجيرون فيها الحق له
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  2. 17
    19 نوفمبر, 2016 , 11:23 ص

    زائر

    اذا كنت في غابه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 16
    19 نوفمبر, 2016 , 11:14 ص

    حسن

    الأمريكي محتزم بترامب ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 15
    19 نوفمبر, 2016 , 10:56 ص

    خالد الجعيد

    انا وانت وبس ما معنا احد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 14
    19 نوفمبر, 2016 , 10:40 ص

    زياد العمري

    الطيار متحزم بعمه ***** وحنا على حق والركاب على حق ومتحزمين بقائد حزمنا سلمان العزه والمجد للمواطن السعودي خير ياطير امريكي نساء الخليج صارو كباتن بداله الف احمر الرقبه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  6. 13
    19 نوفمبر, 2016 , 9:52 ص

    ابوصفوق

    اللحين من قلة الطيارين السعوديين جايبين امريكي ومصاريف وسكن في مجمع سكني خاص ومواصلات و تأمين طبي وووووووو قبل سنه طيران الامارات وظفوا اغلب الطيارين السعوديين العاطلين اذا مو كلهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  7. 12
    19 نوفمبر, 2016 , 9:46 ص

    سنونو

    يجب التعويض لهذا الراكب وأسرته بعد الانتهاء من التحقيقات إذا كان هناك مصداقية من الشركة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  8. 11
    19 نوفمبر, 2016 , 9:29 ص

    خالد ابو تالا

    لاحول ولاقوة الا بالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 10
    19 نوفمبر, 2016 , 9:29 ص

    خالد ابو تالا

    استغفر الله العظيم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 9
    19 نوفمبر, 2016 , 9:28 ص

    خالد ابو تالا

    اتوقع كلمات عنصرية من الامريكي للركاب السعوديين حيث عنصريته طلبت ان يعتذر كل الركاب الموجوديين ولا اتوقع سعودي يستخدم كلمات عنصرية لامريكي ممكن يستخدمها ضد هندي بنغالي
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  11. 8
    19 نوفمبر, 2016 , 9:26 ص

    من تحت الماء

    يجب اعدام الطيار العلج
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 7
    19 نوفمبر, 2016 , 9:25 ص

    بدوي

    المصداقيه تكمن في إدانة الكبتن أولا وسلامة المضيفة ثانيا ، إذا كان ماكتب صحيحا .
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  13. 6
    19 نوفمبر, 2016 , 9:20 ص

    مشــعل

    الامور كلها واضحة وعلى مسامع الركاب . اهم شي لايصير فيها لجنة يضيع الحق ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  14. 5
    19 نوفمبر, 2016 , 9:19 ص

    بيلبسوها لاضعف طرف ويبرءو الكابتن
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  15. 4
    19 نوفمبر, 2016 , 9:02 ص

    حمد

    راح يحاسبون المضيفة وربما يفصلونها اما الكابتن الأمريكي فبرداً وسلاماً عليه يسوي اللي يبي ولن يستطيع احداً ان بحاول يزعله مجرد زعل
    لا يعجبني(0) اعجبني(11)
  16. 3
    19 نوفمبر, 2016 , 8:50 ص

    الشمري -الازدهار -الرياض

    الموضوع كبر وشكل الحكم للمواطن والله أعلم بيبين العلم بعد 4 أيام بس عنصريه من مين ماعلينا ننتظر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  17. 2
    19 نوفمبر, 2016 , 8:41 ص

    واحد عابر

    التحقيق لابد ان يكون مكون من لجنه من ابناء الوطن ......
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  18. 1
    19 نوفمبر, 2016 , 8:40 ص

    من تحت الماء

    طيار ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم