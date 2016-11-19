“طيران ناس” تعلق على واقعة “طرد المواطن وعائلته”

صحيفة المرصد : أفادت شركة “طيران ناس” أنها أوقفت طاقم رحلتها “XY010” المتجهة من مطار جدة إلى مطار الرياض، حتى اكتمال إجراءات التحقيق معهم، وذلك بعد ورود شكوى حول قيامهم بإحبار مواطن وأسرته على النزول من الطائرة قُبيل إقلاعها.
وكان مواطن يدعى “عبدالله” شكا للمضيفة تأخر إقلاع الطائرة، فأخبرته بوجود عطل بالباب وأنها شخصياً لن تركب الطائرة خوفاً على نفسها، فأخبر المواطن الركاب بذلك، ونزلوا جميعاً من الطائرة، وطالبوا بتعويضهم واستبدال الطائرة بأخرى جديدة حسب موقع “تواصل”.
وأضاف شاهد عيان أن الشركة استجابت لطلب الركاب المعترضين، وأركبتهم طائرة أخرى ولكن بنفس طاقم الطائرة الأولى، حيث طالب الطاقم اعتذار المواطن “عبدالله” ومن معه عما قاموا به، الأمر الذي قُوبل بالرفض، فاستدعى لهم الطاقم رجال الأمن، وأُرغم المواطن ووالدته وأخته على النزول.
بدورها، أوضحت الشركة أنه تم إيقاف جميع طاقم الرحلة المذكورة عن العمل حتى الانتهاء من إجراءات التحقيق وكتابة التقارير اللازمة، مبينةً أن إجراءات التحقيق تستغرق نحو 72 ساعة وتحتاج إلى تدقيق كامل، كون الواقعة تتضمن عبارات عنصرية غير مقبولة.
تعليقات ( 18 )
sma_abhaالكابتن امريكي لازم يبحثون عن طريقه يجيرون فيها الحق له
زائراذا كنت في غابه
حسنالأمريكي محتزم بترامب ***
خالد الجعيدانا وانت وبس ما معنا احد
زياد العمريالطيار متحزم بعمه ***** وحنا على حق والركاب على حق ومتحزمين بقائد حزمنا سلمان العزه والمجد للمواطن السعودي خير ياطير امريكي نساء الخليج صارو كباتن بداله الف احمر الرقبه
ابوصفوقاللحين من قلة الطيارين السعوديين جايبين امريكي ومصاريف وسكن في مجمع سكني خاص ومواصلات و تأمين طبي وووووووو قبل سنه طيران الامارات وظفوا اغلب الطيارين السعوديين العاطلين اذا مو كلهم
سنونويجب التعويض لهذا الراكب وأسرته بعد الانتهاء من التحقيقات إذا كان هناك مصداقية من الشركة
خالد ابو تالالاحول ولاقوة الا بالله
خالد ابو تالااستغفر الله العظيم
خالد ابو تالااتوقع كلمات عنصرية من الامريكي للركاب السعوديين حيث عنصريته طلبت ان يعتذر كل الركاب الموجوديين ولا اتوقع سعودي يستخدم كلمات عنصرية لامريكي ممكن يستخدمها ضد هندي بنغالي
من تحت الماءيجب اعدام الطيار العلج
بدويالمصداقيه تكمن في إدانة الكبتن أولا وسلامة المضيفة ثانيا ، إذا كان ماكتب صحيحا .
مشــعلالامور كلها واضحة وعلى مسامع الركاب . اهم شي لايصير فيها لجنة يضيع الحق ؟
حمدراح يحاسبون المضيفة وربما يفصلونها اما الكابتن الأمريكي فبرداً وسلاماً عليه يسوي اللي يبي ولن يستطيع احداً ان بحاول يزعله مجرد زعل
الشمري -الازدهار -الرياضالموضوع كبر وشكل الحكم للمواطن والله أعلم بيبين العلم بعد 4 أيام بس عنصريه من مين ماعلينا ننتظر
واحد عابرالتحقيق لابد ان يكون مكون من لجنه من ابناء الوطن ......
من تحت الماءطيار ***