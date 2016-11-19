“طيران ناس” تعلق على واقعة “طرد المواطن وعائلته”

صحيفة المرصد : أفادت شركة “طيران ناس” أنها أوقفت طاقم رحلتها “XY010” المتجهة من مطار جدة إلى مطار الرياض، حتى اكتمال إجراءات التحقيق معهم، وذلك بعد ورود شكوى حول قيامهم بإحبار مواطن وأسرته على النزول من الطائرة قُبيل إقلاعها.

وكان مواطن يدعى “عبدالله” شكا للمضيفة تأخر إقلاع الطائرة، فأخبرته بوجود عطل بالباب وأنها شخصياً لن تركب الطائرة خوفاً على نفسها، فأخبر المواطن الركاب بذلك، ونزلوا جميعاً من الطائرة، وطالبوا بتعويضهم واستبدال الطائرة بأخرى جديدة حسب موقع “تواصل”.

وأضاف شاهد عيان أن الشركة استجابت لطلب الركاب المعترضين، وأركبتهم طائرة أخرى ولكن بنفس طاقم الطائرة الأولى، حيث طالب الطاقم اعتذار المواطن “عبدالله” ومن معه عما قاموا به، الأمر الذي قُوبل بالرفض، فاستدعى لهم الطاقم رجال الأمن، وأُرغم المواطن ووالدته وأخته على النزول.

بدورها، أوضحت الشركة أنه تم إيقاف جميع طاقم الرحلة المذكورة عن العمل حتى الانتهاء من إجراءات التحقيق وكتابة التقارير اللازمة، مبينةً أن إجراءات التحقيق تستغرق نحو 72 ساعة وتحتاج إلى تدقيق كامل، كون الواقعة تتضمن عبارات عنصرية غير مقبولة.