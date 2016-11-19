“تثليث” :مواطن ومطعم يخضعان للتحقيق.. والسبب مقطع فيديو !!- صورة

صحيفة المرصد : أكد رئيس بلدية تثليث محمد سالم الوادعي أن المطعم المتهم بتلويث وجبة عشاء اشتراها مواطن، مستوفٍ لكافة اشتراطات النظافة والصحة العامة، مشيراً إلى وقوف مختصين من قسم الرقابة الصحية على المطعم المذكور في اليوم التالي من انتشار مقطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ تم تفقد وفحص مرافقه والتأكد من التزامه بالشروط الصحية وتوفر التراخيص اللازمة للعمال، واصفا مستوى نظافة المطعم بالعالية.

وأوضح: عند فتح سجل الزيارات الخاص بالمراقبين الصحيين والموجود بالمطعم وجدنا أن آخر زيارة للمراقبين له كانت في صباح ذات اليوم الذي تم تصوير المقطع فيه وكانت نتيجة زيارة المراقبين والمدونة بذلك السجل أنه لا يوجد أي ملاحظات وأنه مستوف للشروط الصحية حسب صحيفة “عكاظ”.

وبالنسبة للمقطع الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي أخيرا والذي اتهم من خلاله مواطن عمال المطعم بتلويث وجبة عشاء «ذبيحة جاهزة» اشتراها منهم، قال «القطعة التي يشير إليها المتحدث في المقطع على أنها مادة مخاطية صادرة من أحد عمال المطبخ، ماهي إلا قطعة شحم حسب أقوالهم لنا، وقد تواصلنا مع صاحب المقطع وحضر إلينا في المطعم وأكد أقواله بأن أحد العمال قام بنفس الفعل الذي أوضحه بالمقطع وما زال مصرا على ذلك، وبناء عليه تمت مخاطبة المحافظة بطلب توجيه الجهات المختصة بالتحقيق مع عامل المطعم المتهم ومع صاحب المقطع من أجل إظهار الحقيقة».

ولفت إلى أن صاحب المطعم طلب إحالة الموضوع شرعاً حتى ينال كل من أخطأ جزاءه، مطالباً بحق المطعم لقاء تشويه سمعته في أوساط المجتمع.