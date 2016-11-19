“تثليث” :مواطن ومطعم يخضعان للتحقيق.. والسبب مقطع فيديو !!- صورة

صحيفة المرصد : أكد رئيس بلدية تثليث محمد سالم الوادعي أن المطعم المتهم بتلويث وجبة عشاء اشتراها مواطن، مستوفٍ لكافة اشتراطات النظافة والصحة العامة، مشيراً إلى وقوف مختصين من قسم الرقابة الصحية على المطعم المذكور في اليوم التالي من انتشار مقطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ تم تفقد وفحص مرافقه والتأكد من التزامه بالشروط الصحية وتوفر التراخيص اللازمة للعمال، واصفا مستوى نظافة المطعم بالعالية.
وأوضح: عند فتح سجل الزيارات الخاص بالمراقبين الصحيين والموجود بالمطعم وجدنا أن آخر زيارة للمراقبين له كانت في صباح ذات اليوم الذي تم تصوير المقطع فيه وكانت نتيجة زيارة المراقبين والمدونة بذلك السجل أنه لا يوجد أي ملاحظات وأنه مستوف للشروط الصحية حسب صحيفة “عكاظ”.
وبالنسبة للمقطع الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي أخيرا والذي اتهم من خلاله مواطن عمال المطعم بتلويث وجبة عشاء «ذبيحة جاهزة» اشتراها منهم، قال «القطعة التي يشير إليها المتحدث في المقطع على أنها مادة مخاطية صادرة من أحد عمال المطبخ، ماهي إلا قطعة شحم حسب أقوالهم لنا، وقد تواصلنا مع صاحب المقطع وحضر إلينا في المطعم وأكد أقواله بأن أحد العمال قام بنفس الفعل الذي أوضحه بالمقطع وما زال مصرا على ذلك، وبناء عليه تمت مخاطبة المحافظة بطلب توجيه الجهات المختصة بالتحقيق مع عامل المطعم المتهم ومع صاحب المقطع من أجل إظهار الحقيقة».
ولفت إلى أن صاحب المطعم طلب إحالة الموضوع شرعاً حتى ينال كل من أخطأ جزاءه، مطالباً بحق المطعم لقاء تشويه سمعته في أوساط المجتمع.
تعليقات ( 19 )
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاتهجروا القران وتدبروا اياته القران كله خير
سعوديسبحان الله حتى في ادعاء رئيس البلديه هضم حق المواطن و تنزيه موضفي البلديه من الخطأ وكان اليوم ساعه فقط و لا يمكن للعمال من ارتكاب للخطأ بعد الظهر او العصر او في الليل
يالطيفالي يقول رح اشتكي هل انت جاد ام تمزح تعرف لو تروح تشتكي سيميعون شكواك لولا التواصل الاجتماعي مستنفرت باديه تثليث ولا اي بلديه لاكن ورطو والمقطع واضح ولا قبل المقاطع اول من يهددك مدير البلديه جاي تشتك
ارز 👊 نجدتقصير واضح التفتيش تم في اليوم التالي يعني وقت كافي لاخفاء الحقيقة والله أعلم
عربي عادلإياكِ إياك يا سلمى،ثمّ إياكِ**أن تبخسي الناس أشياؤها حاشاكِ! صاحب العمل حريص دائما على تقديم أفضل ما لديه بغض النظر عن جنسيته ودينه ومذهبه.إذا سلمنا أن عاملا حاقدا قام بعملٍ شائن فرب العمل هو ضحية!
علي مرشدالمفروض اتصل بالرقم 940 فور اشتباهه والبلدية تحظر وترسل العينة للمختبر ويحلل الشخص المتهم
عربي عادلإخواني العرب السعوديين،أنا والله لا أقيم بالمملكة فلا يظنن أحدكم أنني أحد عمال المطعم أو صديق صاحبه،وشكراً.
موطنللمواطن حق وللعامل حق ولصاحب المطعم حق وكلهم في نظر القانون براء حتى تثبت الإدانة
عربي عادلكان على المواطن أن يرفض إستلام طلبه ويمنع أي كان من لمس (القوزي) ويتصل فورا ببلدية المنطقة الذين سيحضرون ويرفعون العَيٍنة إلى المختبر،الضرر الذي وقع يحتاج المطعم اكثر من5 سنين لتنظيف سمعته وهذا حرام!
الهمدانيكيف يعطي نفسه الحق في التشهير في الناس عندك مشكلة خذ وجبتك وفاتورتك وشتكي لكن تشهر ماهو بكيفك يجب يعاقب ليتادب
سعيدوأوضح: عند فتح سجل الزيارات الخاص بالمراقبين الصحيين والموجود بالمطعم وجدنا أن آخر زيارة للمراقبين له كانت في صباح ذات اليوم الذي تم تصوير المقطع فيه.. هذا اللي بيخليكم تقولون عن المطعم انه ممتاز غصب.
بدرليش ماهو موظف البلديه يعرفهم وكل يكتب لهم نظيف وكلش تمام وهو اصلا مو نظيف ولا قاله الله عاد مفتيشين البلديه الله فوق تاريخهم حافل بالمخالفات
عربي عادللا أعرفُ المطعمَ!أجل،ولا خصمهُ الشاكي*لكنّ ظلم المواطنَ،واضِحٌ حاكي قال،المُخاطَ باعوني فيا حسرتي*فقلتُ،أين ذهبتَ بعد إكتشافكَ أيها الباكي؟ لماذا لم يأخذ ما ظنه مخاطا إلى البلدية قبل التشهير؟!
يالطيفمنهو صاحب المطعم يمكن اطلعو ناس على المقطع وذهبو لانذار صاحب المطعم فقام مسرعا هو وعماله بالنظافه لاكن على المواطن يتصل بوقتها بالبلديه وىخفي المقطع ثم بعد التفتيش يظهر المقطع في بالتواصل الاجتماعي
زائر70فيه فرق بين التلويث والتشويه التلويث اتساخ الوجبه اما التشويه عند ابنا البادية اذبيحه تكون مفقده منقده يعني يكون ذنبة الخروف كامله متصله مع المفطح والراس والكبدة والمعلائق ولو نقص منها شي تعتبر الذبيح
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عاشق الجورريما نعلم مين الصادق فيهم لكن معظم المطاعم طعامها ملوث بالبكتيريا ولا توجد لديهم أدنا درجات النظافة .
ساهراللجوء إلى المطاعم والمطابخ ، شرٌ لابد منه . ما فيه أفضل من طبخ البيت ( تأكل وأنت مُطمئن ) .
عبدالعزيزالله العالم من الصح فيهم لكن بعض الناس يتغرض اصحاب المحلات لطلب تعويض و تشويه سمعه ما ادري حسد ولا وش نسميه
مواطن سعوديمع أني ماشفت المقطع لكن من تعليق البلدية تحس إن المطعم لهم .