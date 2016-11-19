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“تثليث” :مواطن ومطعم يخضعان للتحقيق.. والسبب مقطع فيديو !!- صورة

19 نوفمبر, 2016 , 9:12 ص
“تثليث” :مواطن ومطعم يخضعان للتحقيق.. والسبب مقطع فيديو !!- صورة
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صحيفة المرصد : أكد رئيس بلدية تثليث محمد سالم الوادعي أن المطعم المتهم بتلويث وجبة عشاء اشتراها مواطن، مستوفٍ لكافة اشتراطات النظافة والصحة العامة، مشيراً إلى وقوف مختصين من قسم الرقابة الصحية على المطعم المذكور في اليوم التالي من انتشار مقطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ تم تفقد وفحص مرافقه والتأكد من التزامه بالشروط الصحية وتوفر التراخيص اللازمة للعمال، واصفا مستوى نظافة المطعم بالعالية.

وأوضح: عند فتح سجل الزيارات الخاص بالمراقبين الصحيين والموجود بالمطعم وجدنا أن آخر زيارة للمراقبين له كانت في صباح ذات اليوم الذي تم تصوير المقطع فيه وكانت نتيجة زيارة المراقبين والمدونة بذلك السجل أنه لا يوجد أي ملاحظات وأنه مستوف للشروط الصحية حسب صحيفة “عكاظ”.

وبالنسبة للمقطع الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي أخيرا والذي اتهم من خلاله مواطن عمال المطعم بتلويث وجبة عشاء «ذبيحة جاهزة» اشتراها منهم، قال «القطعة التي يشير إليها المتحدث في المقطع على أنها مادة مخاطية صادرة من أحد عمال المطبخ، ماهي إلا قطعة شحم حسب أقوالهم لنا، وقد تواصلنا مع صاحب المقطع وحضر إلينا في المطعم وأكد أقواله بأن أحد العمال قام بنفس الفعل الذي أوضحه بالمقطع وما زال مصرا على ذلك، وبناء عليه تمت مخاطبة المحافظة بطلب توجيه الجهات المختصة بالتحقيق مع عامل المطعم المتهم ومع صاحب المقطع من أجل إظهار الحقيقة».

ولفت إلى أن صاحب المطعم طلب إحالة الموضوع شرعاً حتى ينال كل من أخطأ جزاءه، مطالباً بحق المطعم لقاء تشويه سمعته في أوساط المجتمع.

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تعليقات ( 19 )

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  1. 19
    19 نوفمبر, 2016 , 11:23 ص

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاتهجروا القران وتدبروا اياته القران كله خير
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  2. 18
    19 نوفمبر, 2016 , 11:23 ص

    سعودي

    سبحان الله حتى في ادعاء رئيس البلديه هضم حق المواطن و تنزيه موضفي البلديه من الخطأ وكان اليوم ساعه فقط و لا يمكن للعمال من ارتكاب للخطأ بعد الظهر او العصر او في الليل
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  3. 17
    19 نوفمبر, 2016 , 11:20 ص

    يالطيف

    الي يقول رح اشتكي هل انت جاد ام تمزح تعرف لو تروح تشتكي سيميعون شكواك لولا التواصل الاجتماعي مستنفرت باديه تثليث ولا اي بلديه لاكن ورطو والمقطع واضح ولا قبل المقاطع اول من يهددك مدير البلديه جاي تشتك
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  4. 16
    19 نوفمبر, 2016 , 11:19 ص

    ارز 👊 نجد

    تقصير واضح التفتيش تم في اليوم التالي يعني وقت كافي لاخفاء الحقيقة والله أعلم
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  5. 15
    19 نوفمبر, 2016 , 11:13 ص

    عربي عادل

    إياكِ إياك يا سلمى،ثمّ إياكِ**أن تبخسي الناس أشياؤها حاشاكِ! صاحب العمل حريص دائما على تقديم أفضل ما لديه بغض النظر عن جنسيته ودينه ومذهبه.إذا سلمنا أن عاملا حاقدا قام بعملٍ شائن فرب العمل هو ضحية!
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  6. 14
    19 نوفمبر, 2016 , 11:00 ص

    علي مرشد

    المفروض اتصل بالرقم 940 فور اشتباهه والبلدية تحظر وترسل العينة للمختبر ويحلل الشخص المتهم
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  7. 13
    19 نوفمبر, 2016 , 10:51 ص

    عربي عادل

    إخواني العرب السعوديين،أنا والله لا أقيم بالمملكة فلا يظنن أحدكم أنني أحد عمال المطعم أو صديق صاحبه،وشكراً.
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  8. 12
    19 نوفمبر, 2016 , 10:50 ص

    موطن

    للمواطن حق وللعامل حق ولصاحب المطعم حق وكلهم في نظر القانون براء حتى تثبت الإدانة
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  9. 11
    19 نوفمبر, 2016 , 10:45 ص

    عربي عادل

    كان على المواطن أن يرفض إستلام طلبه ويمنع أي كان من لمس (القوزي) ويتصل فورا ببلدية المنطقة الذين سيحضرون ويرفعون العَيٍنة إلى المختبر،الضرر الذي وقع يحتاج المطعم اكثر من5 سنين لتنظيف سمعته وهذا حرام!
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  10. 10
    19 نوفمبر, 2016 , 10:40 ص

    الهمداني

    كيف يعطي نفسه الحق في التشهير في الناس عندك مشكلة خذ وجبتك وفاتورتك وشتكي لكن تشهر ماهو بكيفك يجب يعاقب ليتادب
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  11. 9
    19 نوفمبر, 2016 , 10:32 ص

    سعيد

    وأوضح: عند فتح سجل الزيارات الخاص بالمراقبين الصحيين والموجود بالمطعم وجدنا أن آخر زيارة للمراقبين له كانت في صباح ذات اليوم الذي تم تصوير المقطع فيه.. هذا اللي بيخليكم تقولون عن المطعم انه ممتاز غصب.
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  12. 8
    19 نوفمبر, 2016 , 10:28 ص

    بدر

    ليش ماهو موظف البلديه يعرفهم وكل يكتب لهم نظيف وكلش تمام وهو اصلا مو نظيف ولا قاله الله عاد مفتيشين البلديه الله فوق تاريخهم حافل بالمخالفات
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  13. 7
    19 نوفمبر, 2016 , 10:27 ص

    عربي عادل

    لا أعرفُ المطعمَ!أجل،ولا خصمهُ الشاكي*لكنّ ظلم المواطنَ،واضِحٌ حاكي قال،المُخاطَ باعوني فيا حسرتي*فقلتُ،أين ذهبتَ بعد إكتشافكَ أيها الباكي؟ لماذا لم يأخذ ما ظنه مخاطا إلى البلدية قبل التشهير؟!
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  14. 6
    19 نوفمبر, 2016 , 10:16 ص

    يالطيف

    منهو صاحب المطعم يمكن اطلعو ناس على المقطع وذهبو لانذار صاحب المطعم فقام مسرعا هو وعماله بالنظافه لاكن على المواطن يتصل بوقتها بالبلديه وىخفي المقطع ثم بعد التفتيش يظهر المقطع في بالتواصل الاجتماعي
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  15. 5
    19 نوفمبر, 2016 , 10:16 ص

    زائر70

    فيه فرق بين التلويث والتشويه التلويث اتساخ الوجبه اما التشويه عند ابنا البادية اذبيحه تكون مفقده منقده يعني يكون ذنبة الخروف كامله متصله مع المفطح والراس والكبدة والمعلائق ولو نقص منها شي تعتبر الذبيح
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  16. 4
    19 نوفمبر, 2016 , 10:15 ص
    عدد التعليقات:1996

    عاشق الجورري

    ما نعلم مين الصادق فيهم لكن معظم المطاعم طعامها ملوث بالبكتيريا ولا توجد لديهم أدنا درجات النظافة .
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  17. 3
    19 نوفمبر, 2016 , 10:10 ص

    ساهر

    اللجوء إلى المطاعم والمطابخ ، شرٌ لابد منه . ما فيه أفضل من طبخ البيت ( تأكل وأنت مُطمئن ) .
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  18. 2
    19 نوفمبر, 2016 , 10:06 ص

    عبدالعزيز

    الله العالم من الصح فيهم لكن بعض الناس يتغرض اصحاب المحلات لطلب تعويض و تشويه سمعه ما ادري حسد ولا وش نسميه
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  19. 1
    19 نوفمبر, 2016 , 10:03 ص

    مواطن سعودي

    مع أني ماشفت المقطع لكن من تعليق البلدية تحس إن المطعم لهم .
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