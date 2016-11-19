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التحالف يعلن وقف إطلاق النار في اليمن لمدة 48 ساعة

19 نوفمبر, 2016 , 9:20 ص
التحالف يعلن وقف إطلاق النار في اليمن لمدة 48 ساعة
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صحيفة المرصد : أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية وقف إطلاق النار في اليمن بدءاً من الساعة 12 ظهر اليوم السبت بالتوقيت المحلي، لمدة 48 ساعة، تمدد تلقائياً في حال التزام الميليشيات.
وتتضمن تلك الهدنة السماح بدخول المساعدات إلى المناطق المحاصرة في اليمن، وحضور ممثلي الطرف الانقلابي لجنة التهدئة بالظهران.

ووفقا لموقع “العربية نت” أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن أنه تقرر أن يبدأ وقف إطلاق النار اعتباراً من الساعة 12 ظهراً بتوقيت اليمن من يوم السبت 19 نوفمبر 2016 ولمدة 48 ساعة، تمدد تلقائياً في حال التزام ميليشيات الحوثي والقوات الموالية لها بهذه الهدنة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة، وفي مقدمتها مدينة تعز ورفع الحصار عنها، وحضور ممثلي الطرف الانقلابي في لجنة التهدئة والتنسيق إلى ظهران الجنوب، وذلك وفقاً للرسالة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية المتضمنة أن ذلك قد تقرر تجاوباً مع جهود الأمم المتحدة والجهود الدولية لإحلال السلام في اليمن وبذل الجهد لإدخال وتوزيع أكبر قدر من المساعدات الإنسانية والطبية للشعب اليمني الشقيق.

وستلتزم قوات التحالف بوقف إطلاق النار وفقاً لما تضمنته رسالة الرئيس اليمني، من أنه في حال استمرار الميليشيات الحوثية والقوات الموالية لها بأي أعمال أو تحركات عسكرية في أي منطقة فسوف يتم التصدي لها من قبل قوات التحالف مع استمرار الحظر والتفتيش الجوي والبحري، والاستطلاع الجوي لأي تحركات لميليشيات الحوثي والقوات الموالية لها.



تعليقات ( 9 )

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  1. 9
    19 نوفمبر, 2016 , 11:19 ص
    عدد التعليقات:13280

    برق الحرم

    ((((((((التحالف من يراقب الاجواء .... لن يكون الالتزام من طرف واحد ..............اي تحركات مسلحة و نقل للصواريخ ..... الرد عليه في وقت الهدنة قويا جدا ))))))
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  2. 8
    19 نوفمبر, 2016 , 11:00 ص
    عدد التعليقات:13280

    برق الحرم

    ((((((((( معروف عن عبيدالملالي والعلوج البغال ..... انه لاعهد لهم ولاذمة فيهم )))))))
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  3. 7
    19 نوفمبر, 2016 , 10:18 ص

    علي مرشد

    اني داعي فامنوا اللهم يارب اطف نار الحرب في اليمن اللهم جنبنا الحروب اللهم الف بين قلوب اليمنيين واجمع كلمتهم على الحق اللهم اطف نار الحرب اللهم وفق الملك سلمان لكل خير اللهم احقن دماء المسلمين
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  4. 6
    19 نوفمبر, 2016 , 10:12 ص

    مجرد سؤال

    تعليق مخالف
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  5. 5
    19 نوفمبر, 2016 , 10:03 ص
    عدد التعليقات:1996

    عاشق الجورري

    الله يحفظك بلادي من كل سوء ، بلاد أخوان نوره 🇸🇦
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  6. 4
    19 نوفمبر, 2016 , 10:01 ص
    عدد التعليقات:1996

    عاشق الجورري

    الحوثي و المركوز يعرفون هدنه ، هولاء هم من دمر اليمن ومستمر في تدميرة ،، انسو بأن اليمن سوف يرجع لسابق عهده ، بل أصبح صومال عربي .
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  7. 3
    19 نوفمبر, 2016 , 9:30 ص

    اذكار الصباح والمساء

    والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
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  8. 2
    19 نوفمبر, 2016 , 9:29 ص

    ارز 👊 نجد

    الله اكبر ولله الحمد
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  9. 1
    19 نوفمبر, 2016 , 9:26 ص

    من تحت الماء

    تعليق مخالف
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