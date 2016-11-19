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بالصور : تعرف على الطقم الثالث لفريق “النصر”

19 نوفمبر, 2016 , 9:38 ص
بالصور : تعرف على الطقم الثالث لفريق “النصر”
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صحيفة المرصد : أعلن نادي النصر عن القميص الثالث الخاص بالفريق الأول لكرة القدم وجميع الفئات السنية للموسم الحالي 2016/2017 بشكل رسمي .

وكشف النادي عبر حسابه على “تويتر” أمس (الجمعة) عن صورا للطاقم الجديد باللون الرصاصي مع لون ذهبي بنهاية التيشيرت والشورت، مبيناً أن موعد الظهور به سيكون في الكلاسيكو أمام نادي الاتحاد يوم الأحد المقبل.

ويظهر فى الطقم بصمة تحمل شعار فريق كرة القدم، كما جاء شعار الفريق على الطقم باللون الذهبي.

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تعليقات ( 12 )

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  1. 12
    19 نوفمبر, 2016 , 11:25 ص

    اخو العنيد

    تعليق10/موشغلك
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  2. 11
    19 نوفمبر, 2016 , 11:16 ص

    اخو العنيد

    الله يوفق العالمي
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  3. 10
    19 نوفمبر, 2016 , 11:15 ص

    فنايل من سوق بوريالين
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  4. 9
    19 نوفمبر, 2016 , 11:14 ص

    يبدو ان احد اللاعبين كبير سن واقنعهم بتغيير لون النادي المعروف من الاصفر الى الوان اخرى طلع النادي من لونه وحطه يقارب للاهلي
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  5. 8
    19 نوفمبر, 2016 , 11:12 ص

    طيب وحقوق اللاعبين

    لو تعطون اللاعبين والعاملين حقوقهم قبل الطقوم المكلفة بدون مبرر.
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  6. 7
    19 نوفمبر, 2016 , 10:43 ص
    عدد التعليقات:4385

    العنيد

    ان شاء الله لبس خير للعالمي ونتوج بالدوري بهذا الطقم💛💛💛
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  7. 6
    19 نوفمبر, 2016 , 10:40 ص
    عدد التعليقات:4385

    العنيد

    💙💛بتوفيق للعالمي 💙💛
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  8. 5
    19 نوفمبر, 2016 , 10:36 ص

    حسين ابو ريان

    الفنايل
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  9. 4
    19 نوفمبر, 2016 , 10:33 ص

    حسين ابو ريان

    فرحان بالقنابل والسراويل هههه
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  10. 3
    19 نوفمبر, 2016 , 10:30 ص

    سعد

    اشك ان الهزيمه بالطقم ذااا
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  11. 2
    19 نوفمبر, 2016 , 9:59 ص

    عبدالهادي ..

    مجرد تساؤل : لماذا لا يكون هناك قرار بإلزام اللاعب الأجنبي الموشومة ذراعه بلبس قميص ذي كُم طويل ؟! هذه السلوكيات لها انعكاسات خطيرة على شبابنا حماهم الله.
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  12. 1
    19 نوفمبر, 2016 , 9:41 ص

    من تحت الماء

    كشخه ياعالمي
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