بالصور : تعرف على الطقم الثالث لفريق “النصر”

صحيفة المرصد : أعلن نادي النصر عن القميص الثالث الخاص بالفريق الأول لكرة القدم وجميع الفئات السنية للموسم الحالي 2016/2017 بشكل رسمي .

وكشف النادي عبر حسابه على “تويتر” أمس (الجمعة) عن صورا للطاقم الجديد باللون الرصاصي مع لون ذهبي بنهاية التيشيرت والشورت، مبيناً أن موعد الظهور به سيكون في الكلاسيكو أمام نادي الاتحاد يوم الأحد المقبل.

ويظهر فى الطقم بصمة تحمل شعار فريق كرة القدم، كما جاء شعار الفريق على الطقم باللون الذهبي.