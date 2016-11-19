بالصور : تعرف على الطقم الثالث لفريق “النصر”

صحيفة المرصد : أعلن نادي النصر عن القميص الثالث الخاص بالفريق الأول لكرة القدم وجميع الفئات السنية للموسم الحالي 2016/2017 بشكل رسمي .
وكشف النادي عبر حسابه على “تويتر” أمس (الجمعة) عن صورا للطاقم الجديد باللون الرصاصي مع لون ذهبي بنهاية التيشيرت والشورت، مبيناً أن موعد الظهور به سيكون في الكلاسيكو أمام نادي الاتحاد يوم الأحد المقبل.
ويظهر فى الطقم بصمة تحمل شعار فريق كرة القدم، كما جاء شعار الفريق على الطقم باللون الذهبي.
تعليقات ( 12 )
اخو العنيدتعليق10/موشغلك
اخو العنيدالله يوفق العالمي
طيب وحقوق اللاعبينلو تعطون اللاعبين والعاملين حقوقهم قبل الطقوم المكلفة بدون مبرر.
عدد التعليقات:4385
العنيدان شاء الله لبس خير للعالمي ونتوج بالدوري بهذا الطقم💛💛💛
عدد التعليقات:4385
العنيد💙💛بتوفيق للعالمي 💙💛
حسين ابو ريانالفنايل
حسين ابو ريانفرحان بالقنابل والسراويل هههه
سعداشك ان الهزيمه بالطقم ذااا
عبدالهادي ..مجرد تساؤل : لماذا لا يكون هناك قرار بإلزام اللاعب الأجنبي الموشومة ذراعه بلبس قميص ذي كُم طويل ؟! هذه السلوكيات لها انعكاسات خطيرة على شبابنا حماهم الله.
من تحت الماءكشخه ياعالمي