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جدة : القبض على “فتاة سعودية” خرجت من فتحة سقف سيارة برفقة سائق العائلة

19 نوفمبر, 2016 , 9:48 ص
جدة : القبض على “فتاة سعودية” خرجت من فتحة سقف سيارة برفقة سائق العائلة
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صحيفة المرصد : ألقت شرطة محافظة جدة القبض على فتاة سعودية كانت قد خرجت من فتحة سقف السيارة وهي برفقة سائق العائلة بأحد المخططات السكنية غير المأهولة بالسكان.

وحسب مصادر موقع “سبق” فإن دوريات أمن المهمات والوجبات الخاصة بشرطة محافظة جدة قبضت أثناء متابعتها أحد مواقع التجمعات الشبابية التي يمارسون فيها التفحيط خارج النطاق العمراني، على فتاة تبلغ من العمر ٣٣ عاماً، كانت قد خرجت من فتحة سقف سيارة من نوع فورد “تورس” اللون “فضي” بقيادة سائق من جنسية عربية في العقد الثالث من عمره “سائق العائلة” وذلك بأحد المخططات السكنية غير المأهولة بالسكان شمال شرق المحافظة، وقد تم تحويلها لمركز شرطة السامر.



تعليقات ( 45 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 45
    19 نوفمبر, 2016 , 11:31 ص

    زاىرم

    السائق العربي هو البلى
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  2. 44
    19 نوفمبر, 2016 , 11:30 ص

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    الحمدلله
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  3. 43
    19 نوفمبر, 2016 , 11:28 ص

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاتهجروا القران وتدبروا اياته القران كله خير
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  4. 42
    19 نوفمبر, 2016 , 11:28 ص

    زاىرم

    السائق العربي هو رأس الحيه
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  5. 41
    19 نوفمبر, 2016 , 11:27 ص

    مستر سلطع

    الملامة كلها على ولي أمرها اللي خلاها للحين (فتاة) والا لو مزوجها من بدري وهي بسن الطفولة الذي يقدر بناء على الخبر بين (18-25) سنة كان عرفت المسئولية ولزمت بيتها وعيالها .
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  6. 40
    19 نوفمبر, 2016 , 11:14 ص

    ابوفارس

    تعليق 35. هذا السبب اللي خلاها تعنس. قليلة الحياء مالها قيمه عند الرجال. لونها محترمه ومحتشمه. كان محد خلاها تسابقو عليها الطامعين
    لا يعجبني(5) اعجبني(3)
  7. 39
    19 نوفمبر, 2016 , 11:14 ص

    الله المستعان

    يا اخوان اتقوا الله فيما تكتبون وادعوا لها ولجميع بنات المسلمين بالهدايه والصلاح و ابتعدوا عن القذف والشماتة حتى لا يبتليكم الله ب اعراضكم "الدنيا دواره" ف احذروا من القذف والقيل والقال والهمز واللمز
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  8. 38
    19 نوفمبر, 2016 , 11:12 ص

    حسبي الله ونعم الوكيل على من اراد فتايتنا بسوء
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 37
    19 نوفمبر, 2016 , 11:09 ص

    هذي الاشياء اللي صارت وراها احد لنزع حياء العفيفات الله يرد كيدهم في نحورهم
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  10. 36
    19 نوفمبر, 2016 , 11:06 ص

    عبدالعزيز//

    تعليق18 هل ترضى **** فعل ذلك؟ نحن نعلم انها مؤامره على هذه البلاد كل يوم مقطع وبطرق مختلفه هي بدايه الانحلال الخلقي
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  11. 35
    19 نوفمبر, 2016 , 11:04 ص

    نقطة على السطر

    كثيرات الي بعمرها ماتزوجو وعنسو والسبب لان بعض الرجال في مجتمعنا يقولون كبيرة مانبيها نبي الصغيرة ام ٢٢ او ١٨ حتى كبار السن عند رغبتهم في التعدد يفكرون في صغيرة السن ولكن مالحل للقضاء على العنوسة⁉️
    لا يعجبني(3) اعجبني(7)
  12. 34
    19 نوفمبر, 2016 , 11:04 ص

    ماجد الرفاعي

    انا ضد مثل هالتصرفات ولكن انصح بعضكم بالإبتعاد عن القذف. ثانياً: بعض الفتيات يمارسن مثل هالحركات لجذب انتباه الشباب وليست فتاه سوء ولكن من باب الطقطقه عليهم وطبعاً هذا الشي غلط ومرفوض.
    لا يعجبني(1) اعجبني(6)
  13. 33
    19 نوفمبر, 2016 , 10:55 ص

    محمد

    حرمة وعمرها 32 رايحة اماكن تجمع الشباب خارج النطاق العمراني ومع سواق عربي وطالعة مع فتحة السيارة والسواق السوري او المصري يستعرض فيها امام الشباب ايش تتوقعون بالشرف والاخلاق منها
    لا يعجبني(5) اعجبني(3)
  14. 32
    19 نوفمبر, 2016 , 10:53 ص
    عدد التعليقات:4385

    العنيد

    والله هذي نتائج تحجيم دورالامر بالمعروف والنهي عن المنكروالله يسترلايعم غضب الله عليناباسباب من يحاولون ان يتم الانفتاح اكثر حتى يتم تفكك المجتمع
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  15. 31
    19 نوفمبر, 2016 , 10:52 ص

    AMS.f

    خروجها لم يضر احد ولم يزعج الامن . لا يضر المجتمع الا دعاة الفتن والتحريض على زعزعة امن البلد
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  16. 30
    19 نوفمبر, 2016 , 10:52 ص

    عادل

    33 عام عندنا عجوز وعانس وعند الغرب فتاة
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  17. 29
    19 نوفمبر, 2016 , 10:50 ص

    خالد

    هو يسوق في العائله كلها الله يستر وفي محلات التفحيط اللهم لاتوئخذنا بما عمل السفهاء منا
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  18. 28
    19 نوفمبر, 2016 , 10:47 ص

    محمد

    32 هاذي عجوز موش فتاة
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  19. 27
    19 نوفمبر, 2016 , 10:36 ص

    زائره

    يعني وش منتظرين من سائق العائله الله يرحم حالكم
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  20. 26
    19 نوفمبر, 2016 , 10:33 ص

    محمد

    وهذا عمرها ٣٣سنه كيف عيالها اذا هي متزوجه او انها من العنوسه ماتدري وش تسوي بعمرها هدي يبي لها اعادة تأهيل اللهم لا شماتاه
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  21. 25
    19 نوفمبر, 2016 , 10:32 ص

    متعب

    انا ارى لو والدها يوافق يزوجها على هذا السايق العربي ويصبح لها سايق وزوج على سنة الله ورسوله يعفها وتعفه وتخلف اطفال ويخلصها من عقدة العنوسة ارى انه حل مناسب للطرفين السايق والفتاة ويحفظهم من الفتنة!
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  22. 24
    19 نوفمبر, 2016 , 10:20 ص

    يالطيف

    لاتعلم ردة ولي أمرها عند طلبه والمحافظه على بنته هل رد....... اورد.......لاكن في كل الحالتين هو والاهمال واحد ..بعض الأحيان ليه متتزوج السعوديه اجنبي طبعا عندة رخصه ويكون سائق وزوج لان الاباء غائبون
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  23. 23
    19 نوفمبر, 2016 , 10:20 ص

    الهمداني

    هل خروجها اضر احد كيفها
    لا يعجبني(8) اعجبني(1)
  24. 22
    19 نوفمبر, 2016 , 10:17 ص

    وما خفي اعضم.
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  25. 21
    19 نوفمبر, 2016 , 10:13 ص

    بندر

    هذه أخرت العنوسة والتفكك الاسري
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  26. 20
    19 نوفمبر, 2016 , 10:10 ص

    د.ماجد

    هذا مايسعى له بنوا لبرال لابارك الله فيهم ورزقهم ببركا..... يحرقهم
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  27. 19
    19 نوفمبر, 2016 , 10:10 ص

    الله يصلح الحال

    { كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله } مافي واحد من هالشباب تحركت عنده الغيرة وانكر هذا المنكر ؟ الواجب علينا كمسلمين عند رؤية منكر الإنكار والمنع والنصح والتوجية.
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  28. 18
    19 نوفمبر, 2016 , 10:10 ص

    غازي

    وين المشكله خرجت من فتحة السقف ولا من الشباك فيه قانون يمنع ان كان فيه انشرو القانون حتى يعرفو الناس
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  29. 17
    19 نوفمبر, 2016 , 10:09 ص

    رازان سعود

    يعني 33 سنة وتسوي كذا ؟؟ونشره على المراهقات!! عز الله فلتن إلا من هدى الله الله يعافبهم ولا يبلانا من جد ورب البيت خجلانة من ربي مو لاقية تعليق غير اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  30. 16
    19 نوفمبر, 2016 , 10:08 ص
    عدد التعليقات:1996

    عاشق الجورري

    فتاة تطلق على الصغيرة المراهقة ، أما بعمر ٣٣ هذه أمرأة كبيرة عاقلة لكن تصرفها تصرف جاهل مراهق .. الله يحفظنا من الفتن ،، التربية من الصغر مثل النقش في الحجر .
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  31. 15
    19 نوفمبر, 2016 , 10:07 ص

    معيض

    كله من العنوسة و حب الشهرة
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  32. 14
    19 نوفمبر, 2016 , 10:07 ص

    يالطيف

    استحي ثلاثه وثلاثين سنه يعني ثمان عشرة سنه وتكونين بعمر الخمسين والسائق العربيه طبعا .......عندة فكرة كامله عن الفتاة الله يذكريممدوح الشمري(المنسدح بخير) كان يتكلم عن بعض وليس الكل لاكن الهشتاقات هي
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  33. 13
    19 نوفمبر, 2016 , 10:05 ص

    صرخة صمت

    لازم تتعاقب عقوبة تردعها وهي وامثالها الي شوهو سمعة بنات بلاد الحرميين الشريفين ، البنت مثل الشاب لازم يتعاقبو بنفس العقوبة ومافيه شيء اسمه ستر عليها هي لم تستر ع نفسها تستاهل الي يجيها لازم يأدبونهم
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  34. 12
    19 نوفمبر, 2016 , 10:04 ص

    ابو مشعلاني،،،،

    الله يقويكم. اقطعو دابر المفسدين و المسترجلات
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  35. 11
    19 نوفمبر, 2016 , 10:04 ص

    ص ص ص

    كل ما تشاهدون يا عباد الله من الانفلات بالشوارع للبنات مع الشباب كل يوم بشكل هو ما جنته يدي بتحييد عمل الهيئة حفظهم الله كل يرى ويسكت ستسألون عن ابمنكرات ****
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  36. 10
    19 نوفمبر, 2016 , 10:03 ص

    الصبياني

    ماشاء الله تمون على السواق طالعة مع الفتحة جيبوها عند العم معيض
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  37. 9
    19 نوفمبر, 2016 , 10:03 ص

    تركي بن حمد

    أتحداكم اذا كانت سعوديه اصل وفصل اكيد من مخلفات .......؟
    لا يعجبني(5) اعجبني(3)
  38. 8
    19 نوفمبر, 2016 , 10:03 ص

    وليد

    المخططات السكنية غير المأهولة بالسكان+ مواقع التجمعات الشبابية+الاستراحات+الشقق+الشاليهات=اماكن تحتاج لمتابعة ومراقبة مشددة وسرية من رجال الهيئه+الشرطة+ابناء الوطن الغيورين على الدين والوطن والاعراض.
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  39. 7
    19 نوفمبر, 2016 , 10:02 ص

    مبغض الدواعش

    ياعيال صلو على النبي اشوف البنات في الاونه الاخيره خربوا..... لازم نشوف لهم حد كله من التواصل الاجتماعي خرب بناتنا يتشبهون بالغرب لعنه على الامريكان وعلى تطورهم معاد فيه اسلام حسبي الله ونعم الوكيل...
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  40. 6
    19 نوفمبر, 2016 , 9:56 ص

    زياد

    الحمدلله ما زلت اعزب..الوحده ملتبي تستر نفسها حتى تتزوج
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  41. 5
    19 نوفمبر, 2016 , 9:56 ص

    وليد

    مواقع التجمعات الشبابية + الاستراحات + الشقق + الشاليهات = تحتاج لمتابعة ومراقبة مشددة وسرية من رجال الهيئه + الشرطة + ابناء الوطن الغيورين على الدين والوطن والاعراض.
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  42. 4
    19 نوفمبر, 2016 , 9:55 ص

    رؤية 2060

    حسبي الله ونعمل الوكيل الله يستر علينا من فتن اخر الزمان
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  43. 3
    19 نوفمبر, 2016 , 9:55 ص

    مشــعل

    عمرها 33 وفتاة هههههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  44. 2
    19 نوفمبر, 2016 , 9:52 ص

    زمن ماتت فيه الغيرة ..

    زوجوها السائق هذا افضل حل..وين ابوها واخوانها واهلها ومحارمها..للاسف الكثير ضيعوا الامانه.
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  45. 1
    19 نوفمبر, 2016 , 9:50 ص

    Me

    يالله , اتحفونا بتعليقات عقلياتكم ***.
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