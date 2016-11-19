جدة : القبض على “فتاة سعودية” خرجت من فتحة سقف سيارة برفقة سائق العائلة

صحيفة المرصد : ألقت شرطة محافظة جدة القبض على فتاة سعودية كانت قد خرجت من فتحة سقف السيارة وهي برفقة سائق العائلة بأحد المخططات السكنية غير المأهولة بالسكان.

وحسب مصادر موقع “سبق” فإن دوريات أمن المهمات والوجبات الخاصة بشرطة محافظة جدة قبضت أثناء متابعتها أحد مواقع التجمعات الشبابية التي يمارسون فيها التفحيط خارج النطاق العمراني، على فتاة تبلغ من العمر ٣٣ عاماً، كانت قد خرجت من فتحة سقف سيارة من نوع فورد “تورس” اللون “فضي” بقيادة سائق من جنسية عربية في العقد الثالث من عمره “سائق العائلة” وذلك بأحد المخططات السكنية غير المأهولة بالسكان شمال شرق المحافظة، وقد تم تحويلها لمركز شرطة السامر.