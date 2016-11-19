جدة : القبض على “فتاة سعودية” خرجت من فتحة سقف سيارة برفقة سائق العائلة

صحيفة المرصد : ألقت شرطة محافظة جدة القبض على فتاة سعودية كانت قد خرجت من فتحة سقف السيارة وهي برفقة سائق العائلة بأحد المخططات السكنية غير المأهولة بالسكان.
وحسب مصادر موقع “سبق” فإن دوريات أمن المهمات والوجبات الخاصة بشرطة محافظة جدة قبضت أثناء متابعتها أحد مواقع التجمعات الشبابية التي يمارسون فيها التفحيط خارج النطاق العمراني، على فتاة تبلغ من العمر ٣٣ عاماً، كانت قد خرجت من فتحة سقف سيارة من نوع فورد “تورس” اللون “فضي” بقيادة سائق من جنسية عربية في العقد الثالث من عمره “سائق العائلة” وذلك بأحد المخططات السكنية غير المأهولة بالسكان شمال شرق المحافظة، وقد تم تحويلها لمركز شرطة السامر.
تعليقات ( 45 )
زاىرمالسائق العربي هو البلى
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمالحمدلله
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاتهجروا القران وتدبروا اياته القران كله خير
زاىرمالسائق العربي هو رأس الحيه
مستر سلطعالملامة كلها على ولي أمرها اللي خلاها للحين (فتاة) والا لو مزوجها من بدري وهي بسن الطفولة الذي يقدر بناء على الخبر بين (18-25) سنة كان عرفت المسئولية ولزمت بيتها وعيالها .
ابوفارستعليق 35. هذا السبب اللي خلاها تعنس. قليلة الحياء مالها قيمه عند الرجال. لونها محترمه ومحتشمه. كان محد خلاها تسابقو عليها الطامعين
الله المستعانيا اخوان اتقوا الله فيما تكتبون وادعوا لها ولجميع بنات المسلمين بالهدايه والصلاح و ابتعدوا عن القذف والشماتة حتى لا يبتليكم الله ب اعراضكم "الدنيا دواره" ف احذروا من القذف والقيل والقال والهمز واللمز
عبدالعزيز//تعليق18 هل ترضى **** فعل ذلك؟ نحن نعلم انها مؤامره على هذه البلاد كل يوم مقطع وبطرق مختلفه هي بدايه الانحلال الخلقي
نقطة على السطركثيرات الي بعمرها ماتزوجو وعنسو والسبب لان بعض الرجال في مجتمعنا يقولون كبيرة مانبيها نبي الصغيرة ام ٢٢ او ١٨ حتى كبار السن عند رغبتهم في التعدد يفكرون في صغيرة السن ولكن مالحل للقضاء على العنوسة⁉️
ماجد الرفاعيانا ضد مثل هالتصرفات ولكن انصح بعضكم بالإبتعاد عن القذف. ثانياً: بعض الفتيات يمارسن مثل هالحركات لجذب انتباه الشباب وليست فتاه سوء ولكن من باب الطقطقه عليهم وطبعاً هذا الشي غلط ومرفوض.
محمدحرمة وعمرها 32 رايحة اماكن تجمع الشباب خارج النطاق العمراني ومع سواق عربي وطالعة مع فتحة السيارة والسواق السوري او المصري يستعرض فيها امام الشباب ايش تتوقعون بالشرف والاخلاق منها
عدد التعليقات:4385
العنيدوالله هذي نتائج تحجيم دورالامر بالمعروف والنهي عن المنكروالله يسترلايعم غضب الله عليناباسباب من يحاولون ان يتم الانفتاح اكثر حتى يتم تفكك المجتمع
AMS.fخروجها لم يضر احد ولم يزعج الامن . لا يضر المجتمع الا دعاة الفتن والتحريض على زعزعة امن البلد
عادل33 عام عندنا عجوز وعانس وعند الغرب فتاة
خالدهو يسوق في العائله كلها الله يستر وفي محلات التفحيط اللهم لاتوئخذنا بما عمل السفهاء منا
محمد32 هاذي عجوز موش فتاة
زائرهيعني وش منتظرين من سائق العائله الله يرحم حالكم
محمدوهذا عمرها ٣٣سنه كيف عيالها اذا هي متزوجه او انها من العنوسه ماتدري وش تسوي بعمرها هدي يبي لها اعادة تأهيل اللهم لا شماتاه
متعبانا ارى لو والدها يوافق يزوجها على هذا السايق العربي ويصبح لها سايق وزوج على سنة الله ورسوله يعفها وتعفه وتخلف اطفال ويخلصها من عقدة العنوسة ارى انه حل مناسب للطرفين السايق والفتاة ويحفظهم من الفتنة!
يالطيفلاتعلم ردة ولي أمرها عند طلبه والمحافظه على بنته هل رد....... اورد.......لاكن في كل الحالتين هو والاهمال واحد ..بعض الأحيان ليه متتزوج السعوديه اجنبي طبعا عندة رخصه ويكون سائق وزوج لان الاباء غائبون
الهمدانيهل خروجها اضر احد كيفها
بندرهذه أخرت العنوسة والتفكك الاسري
د.ماجدهذا مايسعى له بنوا لبرال لابارك الله فيهم ورزقهم ببركا..... يحرقهم
الله يصلح الحال{ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله } مافي واحد من هالشباب تحركت عنده الغيرة وانكر هذا المنكر ؟ الواجب علينا كمسلمين عند رؤية منكر الإنكار والمنع والنصح والتوجية.
غازيوين المشكله خرجت من فتحة السقف ولا من الشباك فيه قانون يمنع ان كان فيه انشرو القانون حتى يعرفو الناس
رازان سعوديعني 33 سنة وتسوي كذا ؟؟ونشره على المراهقات!! عز الله فلتن إلا من هدى الله الله يعافبهم ولا يبلانا من جد ورب البيت خجلانة من ربي مو لاقية تعليق غير اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار
عدد التعليقات:1996
عاشق الجورريفتاة تطلق على الصغيرة المراهقة ، أما بعمر ٣٣ هذه أمرأة كبيرة عاقلة لكن تصرفها تصرف جاهل مراهق .. الله يحفظنا من الفتن ،، التربية من الصغر مثل النقش في الحجر .
معيضكله من العنوسة و حب الشهرة
يالطيفاستحي ثلاثه وثلاثين سنه يعني ثمان عشرة سنه وتكونين بعمر الخمسين والسائق العربيه طبعا .......عندة فكرة كامله عن الفتاة الله يذكريممدوح الشمري(المنسدح بخير) كان يتكلم عن بعض وليس الكل لاكن الهشتاقات هي
صرخة صمتلازم تتعاقب عقوبة تردعها وهي وامثالها الي شوهو سمعة بنات بلاد الحرميين الشريفين ، البنت مثل الشاب لازم يتعاقبو بنفس العقوبة ومافيه شيء اسمه ستر عليها هي لم تستر ع نفسها تستاهل الي يجيها لازم يأدبونهم
ابو مشعلاني،،،،الله يقويكم. اقطعو دابر المفسدين و المسترجلات
ص ص صكل ما تشاهدون يا عباد الله من الانفلات بالشوارع للبنات مع الشباب كل يوم بشكل هو ما جنته يدي بتحييد عمل الهيئة حفظهم الله كل يرى ويسكت ستسألون عن ابمنكرات ****
الصبيانيماشاء الله تمون على السواق طالعة مع الفتحة جيبوها عند العم معيض
تركي بن حمدأتحداكم اذا كانت سعوديه اصل وفصل اكيد من مخلفات .......؟
وليدالمخططات السكنية غير المأهولة بالسكان+ مواقع التجمعات الشبابية+الاستراحات+الشقق+الشاليهات=اماكن تحتاج لمتابعة ومراقبة مشددة وسرية من رجال الهيئه+الشرطة+ابناء الوطن الغيورين على الدين والوطن والاعراض.
مبغض الدواعشياعيال صلو على النبي اشوف البنات في الاونه الاخيره خربوا..... لازم نشوف لهم حد كله من التواصل الاجتماعي خرب بناتنا يتشبهون بالغرب لعنه على الامريكان وعلى تطورهم معاد فيه اسلام حسبي الله ونعم الوكيل...
زيادالحمدلله ما زلت اعزب..الوحده ملتبي تستر نفسها حتى تتزوج
وليدمواقع التجمعات الشبابية + الاستراحات + الشقق + الشاليهات = تحتاج لمتابعة ومراقبة مشددة وسرية من رجال الهيئه + الشرطة + ابناء الوطن الغيورين على الدين والوطن والاعراض.
رؤية 2060حسبي الله ونعمل الوكيل الله يستر علينا من فتن اخر الزمان
مشــعلعمرها 33 وفتاة هههههههههه
زمن ماتت فيه الغيرة ..زوجوها السائق هذا افضل حل..وين ابوها واخوانها واهلها ومحارمها..للاسف الكثير ضيعوا الامانه.
Meيالله , اتحفونا بتعليقات عقلياتكم ***.