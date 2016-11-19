  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت

19 نوفمبر, 2016 , 10:23 ص
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت
  • 572
  • 25
  • حجم الخط

1

الجزيرة-سعود الماضي

2

الجزيرة-منال محمد

3

الجزيرة-محمود الهمزاني

4

الجزيرة-عبد الله المرزوق

5

الجزيرة-مفرح الزيادي

6

الجزيرة-طلال الشعشاع

7

الجزيرة-عبد الرحمن هاجد

8

الرياض-ربيع

9

الرياض-عبد السلام الهليل

10

الرياض-المسيهيج

11

الوطن-هنداوي

12

الوطن-خالد



تعليقات ( 25 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 25
    19 نوفمبر, 2016 , 11:29 ص
    عدد التعليقات:1996

    عاشق الجورري

    عامل نفسك خفيف دم وانت ****يا منتصر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  2. 24
    19 نوفمبر, 2016 , 11:27 ص

    💎🎀سُندُس

    أنا قلت "العقل" ولم أقل "اللسان" العقل😴هو الأهم لأنه "ترجمان" اللسان ........................................لسان العاقل وراء قلبه ، وقلب الأحمق وراء لسانه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  3. 23
    19 نوفمبر, 2016 , 11:27 ص
    عدد التعليقات:5842

    المنتصر بالله

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  4. 22
    19 نوفمبر, 2016 , 11:26 ص

    القناص2

    لاهنت ياقلبن شكى من خويه /كم راس من طعنات الأصحاب شايب كم بعثرتنى وجمعتني هنيه//بنفس المكان اللي جمعنا غرايب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 21
    19 نوفمبر, 2016 , 11:25 ص
    عدد التعليقات:1996

    عاشق الجورري

    بجد من يا المنتصر الله يزمك من الأرض انت انسان طيب القلب أطيب من الخناس بين الناس .
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  6. 20
    19 نوفمبر, 2016 , 11:21 ص

    🎀💫

    دائماً -خذ شيئاًتراه عينك -واترك شيئاً سمعت به .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 19
    19 نوفمبر, 2016 , 11:21 ص
    عدد التعليقات:5842

    المنتصر بالله

    آبك سندس ماتنام 24 ساعه شغاله في المرصد لأني صليت الفجر وهي تعلق ومازال هناك لها حضور وتعلق كيف ماتتعب ولا تنام 25 ساعة ههههههععععععههههههههههههههههههههههههههههه
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  8. 18
    19 نوفمبر, 2016 , 11:20 ص

    💎🎀سُندُس

    (الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ ).........................رب العالمين وهبك نعمة "العقل" لكي تذكر به الله ولم يهبه لك كي تذكر به خلق الله وتجعلهم شغلك الشاغل.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 17
    19 نوفمبر, 2016 , 11:18 ص
    عدد التعليقات:5842

    المنتصر بالله

    محمد وليش تحط رحمه منتصر والله أنك **** ولاتعرف ***من الجث جاث ولاتعرف شيء نصيحه لك خليك متابع ولا تكتب لأن المرصد وحنا غنيين عنك وعن تعليقك ***علم هيء هيء هيء هيء هيء هيء هيء
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  10. 16
    19 نوفمبر, 2016 , 11:15 ص

    القناص2

    أقرب شي هو الأجل وابعد شئ الأمل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 15
    19 نوفمبر, 2016 , 11:13 ص

    قيل -**المذهب-لايجعل 🐴أبداً🐎-
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 14
    19 نوفمبر, 2016 , 11:12 ص

    القناص2

    ألكذب ليس شراً بحد ذاته ولكن يصيب ألروح بالشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 13
    19 نوفمبر, 2016 , 11:09 ص

    القناص2

    المراءه العظيمه هي التى تعلمنا كيف نحب عندما نريد أن نكره وكيف نضحك عندما نريد أن نبكي وكيف نبتسم عندما نتئلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 12
    19 نوفمبر, 2016 , 11:08 ص

    💎🎀سُندُس

    { لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ }🤔
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 11
    19 نوفمبر, 2016 , 11:07 ص

    خالد الجعيد

    ههههههههه ماباقي اللى نغير لهم ا***ههههههه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  16. 10
    19 نوفمبر, 2016 , 11:04 ص

    القناص2

    ماوجد أحدفى نفسه كبر إلا من مهانه يجدها في نفسه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  17. 9
    19 نوفمبر, 2016 , 11:03 ص

    القناص2

    لاتعتمد على أخلاق رجل حتى تجربه عند الغضب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 8
    19 نوفمبر, 2016 , 11:02 ص

    🎀💫

    قال حكيم -فكر العاقل-مثل المرآة-يُبين لصاحبه-حسناته وسيئاته
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 7
    19 نوفمبر, 2016 , 11:02 ص

    القناص2

    اتقوا من تبغضه قلوبكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 6
    19 نوفمبر, 2016 , 11:01 ص

    القناص2

    لايعجبك الرجل في طنطنته ولكن من أدى الأمانه وكف عن اعراض الناس فهو الرجل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 5
    19 نوفمبر, 2016 , 10:57 ص

    🎀💫

    يارب -كما أيقظت- عيوننا من المنام -أيقظ قلوبنا -من الغفلة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 4
    19 نوفمبر, 2016 , 10:47 ص

    محمد

    اكتب كلام ينفع المسلمين والا اصمت، ماتخاف تطلع روحك وانت على ذا الحال
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  23. 3
    19 نوفمبر, 2016 , 10:44 ص

    محمد

    رحمه انت المنتصر بالله، الله ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  24. 2
    19 نوفمبر, 2016 , 10:31 ص
    عدد التعليقات:1996

    عاشق الجورري

    يا الله صباح خير ،،
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 1
    19 نوفمبر, 2016 , 10:25 ص

    رحمه ⭐️⭐️⭐️

    احبك يا منصف اهيء هيء هيء
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم