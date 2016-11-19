شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت

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تعليقات ( 25 )
عدد التعليقات:1996
عاشق الجورريعامل نفسك خفيف دم وانت ****يا منتصر
💎🎀سُندُسأنا قلت "العقل" ولم أقل "اللسان" العقل😴هو الأهم لأنه "ترجمان" اللسان ........................................لسان العاقل وراء قلبه ، وقلب الأحمق وراء لسانه
عدد التعليقات:5842
المنتصر باللهتعليق مخالف
القناص2لاهنت ياقلبن شكى من خويه /كم راس من طعنات الأصحاب شايب كم بعثرتنى وجمعتني هنيه//بنفس المكان اللي جمعنا غرايب
عدد التعليقات:1996
عاشق الجورريبجد من يا المنتصر الله يزمك من الأرض انت انسان طيب القلب أطيب من الخناس بين الناس .
🎀💫دائماً -خذ شيئاًتراه عينك -واترك شيئاً سمعت به .
عدد التعليقات:5842
المنتصر باللهآبك سندس ماتنام 24 ساعه شغاله في المرصد لأني صليت الفجر وهي تعلق ومازال هناك لها حضور وتعلق كيف ماتتعب ولا تنام 25 ساعة ههههههععععععههههههههههههههههههههههههههههه
💎🎀سُندُس(الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ ).........................رب العالمين وهبك نعمة "العقل" لكي تذكر به الله ولم يهبه لك كي تذكر به خلق الله وتجعلهم شغلك الشاغل.
عدد التعليقات:5842
المنتصر باللهمحمد وليش تحط رحمه منتصر والله أنك **** ولاتعرف ***من الجث جاث ولاتعرف شيء نصيحه لك خليك متابع ولا تكتب لأن المرصد وحنا غنيين عنك وعن تعليقك ***علم هيء هيء هيء هيء هيء هيء هيء
القناص2أقرب شي هو الأجل وابعد شئ الأمل
القناص2ألكذب ليس شراً بحد ذاته ولكن يصيب ألروح بالشر
القناص2المراءه العظيمه هي التى تعلمنا كيف نحب عندما نريد أن نكره وكيف نضحك عندما نريد أن نبكي وكيف نبتسم عندما نتئلم
💎🎀سُندُس{ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ }🤔
خالد الجعيدههههههههه ماباقي اللى نغير لهم ا***ههههههه
القناص2ماوجد أحدفى نفسه كبر إلا من مهانه يجدها في نفسه
القناص2لاتعتمد على أخلاق رجل حتى تجربه عند الغضب
🎀💫قال حكيم -فكر العاقل-مثل المرآة-يُبين لصاحبه-حسناته وسيئاته
القناص2اتقوا من تبغضه قلوبكم
القناص2لايعجبك الرجل في طنطنته ولكن من أدى الأمانه وكف عن اعراض الناس فهو الرجل
🎀💫يارب -كما أيقظت- عيوننا من المنام -أيقظ قلوبنا -من الغفلة
محمداكتب كلام ينفع المسلمين والا اصمت، ماتخاف تطلع روحك وانت على ذا الحال
محمدرحمه انت المنتصر بالله، الله ***
عدد التعليقات:1996
عاشق الجوررييا الله صباح خير ،،
رحمه ⭐️⭐️⭐️احبك يا منصف اهيء هيء هيء