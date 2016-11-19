اعتقال مشتبه به في قضية مقتل المبتعث “النهدي”

صحيفة المرصد:أعلنت شرطة ولاية ويسكونسن أنها اعتقلت شخصاً مشتتبهاً في قضية مقتل الطالب السعودي حسين النهدي (24 عاماً)، الذي تعرض للضرب حتى الموت في أحد شوارع مدينة مينوموني في 30 أكتوبر الماضي .

ووفقاً لموقع”سبق”ذكرت الشرطة في بيان أصدرته في وقت متأخر من مساء يوم أمس الجمعة، أن لديهم مشتبه به في هذه القضية وتم إرسال نتائج التحقيقات مع المشتبه به إلى المدعي العام، مشيرة إلى أن نتائج التحقيقات كشفت عدم وجود أي جريمة كراهية .ورفضت الشرطة إعلان اسم المشتبه به إلى حين انتهاء كافة الإجراءات النظامية وتوجيه التهمة له رسمياً .

يأتي ذلك عقب أسبوع من إفراج شرطة ويسكونسن عن صور لسيدتين من البشرة السوداء مأخوذة من كاميرات المراقبة يتوقع أن تكون لهمن علاقة أو تملكان معلومىات متعقلة بمقتل النهدي .