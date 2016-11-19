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اعتقال مشتبه به في قضية مقتل المبتعث “النهدي”

19 نوفمبر, 2016 , 11:58 ص
اعتقال مشتبه به في قضية مقتل المبتعث “النهدي”
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صحيفة المرصد:أعلنت شرطة ولاية ويسكونسن أنها اعتقلت شخصاً مشتتبهاً في قضية مقتل الطالب السعودي حسين النهدي (24 عاماً)، الذي تعرض للضرب حتى الموت في أحد شوارع مدينة مينوموني في 30 أكتوبر الماضي .

ووفقاً لموقع”سبق”ذكرت الشرطة في بيان أصدرته في وقت متأخر من مساء يوم أمس الجمعة، أن لديهم مشتبه به في هذه القضية وتم إرسال نتائج التحقيقات مع المشتبه به إلى المدعي العام، مشيرة إلى أن نتائج التحقيقات كشفت عدم وجود أي جريمة كراهية .ورفضت الشرطة إعلان اسم المشتبه به إلى حين انتهاء كافة الإجراءات النظامية وتوجيه التهمة له رسمياً .

يأتي ذلك عقب أسبوع من إفراج شرطة ويسكونسن عن صور لسيدتين من البشرة السوداء مأخوذة من كاميرات المراقبة يتوقع أن تكون لهمن علاقة أو تملكان معلومىات متعقلة بمقتل النهدي .



تعليقات ( 6 )

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  1. 6
    19 نوفمبر, 2016 , 12:54 م

    بوزو

    من سنوات نحذر من الغرب لحديث يثب الروم على كل عربي اوابن عربي فيقتلونه
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  2. 5
    19 نوفمبر, 2016 , 12:40 م

    الهمداني

    تعرض للضرب حتى الموت((ضرب حتى الموت ليش هو الشارع فاضي ماحد سمع له صياح وصراخ في شك في الموضوع))
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  3. 4
    19 نوفمبر, 2016 , 12:21 م

    دم المسلم مايضيع مهاما تخفى المجرم لابد يظهر
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  4. 3
    19 نوفمبر, 2016 , 12:14 م

    سعد

    وجهه مايشر بخير الله يظهر الحق وينصرهم علي القاتل
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  5. 2
    19 نوفمبر, 2016 , 12:14 م

    الصبياني

    شكلة عربي و بتحديد ***والله اعلم
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  6. 1
    19 نوفمبر, 2016 , 12:13 م

    ..

    للحين مايمسكون إلا المشتبه به وين المجرم الحقيقي؟؟ اتوقع الموضوع مايحتاج كل هالوقت إلا إذا الشرطي أيضاً عنصري هذا شيء ثاني.
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