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بالصور: 600 إصبع لعائلة هندية مكونة من 25 شخصًا تحير العلماء

19 نوفمبر, 2016 , 13:10 م
بالصور: 600 إصبع لعائلة هندية مكونة من 25 شخصًا تحير العلماء
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صحيفة المرصد: حيرت عائلة هندية مكونة من 25 شخصًا الكثير من العلماء ووضعتهم في مأزق، بعدما ظهرت مجموعة من الصور تكشف امتلاك كل شخص منهم لـ12 إصبعصا في يديه ومثلها في قدميه بإجمالي 24 إصبعًا على خلاف الإنسان العادي الذي لا يملك سوى 20 إصبعًا، وذلك بحسب صحيفة “الديلي ميل” البريطانية.
وفي تقرير لها، أفادت الصحيفة البريطانية أن تلك العائلة تقع في قرية “جايا” بولاية “بهار” شمالي الهند.
وبينت الصحيفة أن مجموع أصابع اليدين والقدمين لأفرادهما يصل إلى 600 أصبع بزيادة 100 إصبع عن نفس العدد في الأشخاص الطبيعيين.
ونقلت الصحيفة عن عامل حقل، يدعى “كريشنا تشودهاري” قوله:” أبويا كانا يمتلكان ذات العدد من الأصابع، مشيرًا إلى أنه لا يوجه أي مشكلة بسبب الإصبع الزائد، لكن الفتيات يواجهن مشكلة كبيرة عندما يقدمن على الزواج، حيث يرفض الآخرون الزواج منهن بعدما يرون حالهن.
ووفقًا للصحيفة فإن الدكتور إيوش جوبتا، من كلية طب باتل بمدينة بوني غرب الهند، قال إن هذا المرض يعرف باسم “تعدد الأصابع”، مضيفًا أنه اضطراب وراثي ينتج عن طفرة خلال تطوير الجينات يسبب تشوها جسديا خلقيا في البشر.

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تعليقات ( 9 )

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  1. 9
    19 نوفمبر, 2016 , 17:05 م

    محمد

    ألاحظ قلم الحقيقه مختفي، عسى المانع خير
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  2. 8
    19 نوفمبر, 2016 , 16:46 م

    hima

    ماهي مشكله بل هو شي طيب كتر الاصابع,بس المصيبه في اللي عندنا ناس عندهم لسانين ووجهين .
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  3. 7
    19 نوفمبر, 2016 , 15:52 م

    مراقب

    الحمدلله رب العاالمين.مسألةوراثية . ولا غريب في ذالك
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  4. 6
    19 نوفمبر, 2016 , 15:47 م

    عباس كاتم الانفاس

    عدد اصابعهم يذكرني عدد معرفات قلم الحقيقة الخنبوقي خخخخخخخخخخخخ حلوووة هههههههه
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  5. 5
    19 نوفمبر, 2016 , 15:13 م

    وتلك الايام....

    سبحان الله العظيم رب العالمين فالق الحب والنوى .....
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  6. 4
    19 نوفمبر, 2016 , 14:34 م

    اللهم احفظ جنودنا البواسل

    سبحان الله العظيم رب كل شيء يخلق الله مايشاء
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  7. 3
    19 نوفمبر, 2016 , 13:33 م

    العبقري

    الصورة الخامسة اللي في المنتصف يديه طبيعيه عنده خمس اصابع فقط فسبحان الله
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  8. 2
    19 نوفمبر, 2016 , 13:22 م

    جماهي

    ***وخاصه في اصابع الرجلين
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  9. 1
    19 نوفمبر, 2016 , 13:21 م

    شيعي برونزي

    ولله في خلقه شؤؤن
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