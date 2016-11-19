بالصور: 600 إصبع لعائلة هندية مكونة من 25 شخصًا تحير العلماء

صحيفة المرصد: حيرت عائلة هندية مكونة من 25 شخصًا الكثير من العلماء ووضعتهم في مأزق، بعدما ظهرت مجموعة من الصور تكشف امتلاك كل شخص منهم لـ12 إصبعصا في يديه ومثلها في قدميه بإجمالي 24 إصبعًا على خلاف الإنسان العادي الذي لا يملك سوى 20 إصبعًا، وذلك بحسب صحيفة “الديلي ميل” البريطانية.

وفي تقرير لها، أفادت الصحيفة البريطانية أن تلك العائلة تقع في قرية “جايا” بولاية “بهار” شمالي الهند.

وبينت الصحيفة أن مجموع أصابع اليدين والقدمين لأفرادهما يصل إلى 600 أصبع بزيادة 100 إصبع عن نفس العدد في الأشخاص الطبيعيين.

ونقلت الصحيفة عن عامل حقل، يدعى “كريشنا تشودهاري” قوله:” أبويا كانا يمتلكان ذات العدد من الأصابع، مشيرًا إلى أنه لا يوجه أي مشكلة بسبب الإصبع الزائد، لكن الفتيات يواجهن مشكلة كبيرة عندما يقدمن على الزواج، حيث يرفض الآخرون الزواج منهن بعدما يرون حالهن.

ووفقًا للصحيفة فإن الدكتور إيوش جوبتا، من كلية طب باتل بمدينة بوني غرب الهند، قال إن هذا المرض يعرف باسم “تعدد الأصابع”، مضيفًا أنه اضطراب وراثي ينتج عن طفرة خلال تطوير الجينات يسبب تشوها جسديا خلقيا في البشر.