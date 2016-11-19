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سعودية تستغيث.. والدة زوجي لا تريدني..فما الحل؟

19 نوفمبر, 2016 , 13:31 م
سعودية تستغيث.. والدة زوجي لا تريدني..فما الحل؟
  • 3٬829
  • 161
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صحيفة المرصد: روت إحدى الزوجات أسباب طلاق زوجها لها، مؤكدة أن السبب وراء إفساد الود بينهما والدته. وقالت الزوجة المغلوبة على أمرها:- أنا متزوجة وأسكن مع زوجي ووالدته، مشكلتي أن زوجي يطيع والدته في كل ما تقول، بل القرار الأول والأخير بيدها، حتى إنني تعبت نفسيا وذهبت لبيت أهلي، ولم يسأل عني طيلة 7 أشهر، ولم يرجعني إلا بعد موافقة والدته، والآن، وبسببها طلبت الطلاق فطلقني، ولا يسأل عني إلا بإذن أمه، أعلم أن الحل أن أسكن لوحدي، ولكني لا أرضى لأمه البقاء لوحدها، وهي لا تريدني، فما الحل؟.

صحيفة “المرصد” تدعو القراء الأعزاء إلى مشاركة الزوجة في طرح أفكار تساعدها على تجاوز الخلافات مع زوجها خاصة وأن العقبة في حياتهما والدته التي ينصاع لها كما تروي الزوجة.



تعليقات ( 161 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 161
    19 نوفمبر, 2016 , 17:16 م

    عربي أبو خمس مذاهب

    وليش زعلانة؟ أشكري ربك أختي، أنت إنسانة ولك كامل الحق بإدارة بيتك وحياتك الزوجية والعائلية دون تدخل أحد، لا أمه ولا أمك، أعجبه او لم،،،خلليه عند أمه.
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  2. 160
    19 نوفمبر, 2016 , 17:09 م

    بيني له حبك لها وأنك تخافين عليها وتعزينها وتحترمينها وإذا لمس منك الصدق راح يحبك انتي ويصير لك مثل ماتبين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 159
    19 نوفمبر, 2016 , 16:57 م

    💎🎀سُندُس

    تصرّف وكأنّك جَرّة⚱ ماء.. دافئ رغم قسوة الشتاء☃، باردٌ ☺️مهما أحترق🔥 كل من حولك😂
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  4. 158
    19 نوفمبر, 2016 , 16:49 م

    REALITY

    مو معقول تكرهك من الباب للطاقه أكيد فيه سبب و يجب سؤال الأم و الأبن قبل الحكم و مع الأسف كثير من الزوجات من هذا الجيل لا تصلح زوجة بسبب تربيتها و جهلها بحق زوجها عليها.
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  5. 157
    19 نوفمبر, 2016 , 16:43 م

    دنْيَـاغَـريبَـه للأَسَـفْ

    ياما انضلمنا من اهل ازوج وازوج والله تسوى خير تحصل شر والله لايسامحهم احيان ادعي على الميت والحي كل ماتذكرت العذاب استغفر الله بس
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  6. 156
    19 نوفمبر, 2016 , 16:40 م

    جنوبي

    جنوبيه وشبش فضحتينا بين القبايل اركدي الله يهبلش فشلة انتي وهاذا ام خبل الله يخرجنا
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  7. 155
    19 نوفمبر, 2016 , 16:37 م

    ابوعلي 990

    بعض الرجال هلامه مثل *** هناك فرق بين الوالده والزوجه لكل منهما حقوق يجب ان تخاف الله في والدتك بجب ان تخاف الله في زوجتك
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  8. 154
    19 نوفمبر, 2016 , 16:35 م

    عكاش ابوعجره

    عن أبي هريرةرضي الله عنه قال:جاء رجلٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله،من أحق الناس بحسن صحابتي؟قال:أمك،قال:ثم من قال:أمك،قال:ثم من؟قال:أمك،قال:ثم من؟قال ابوك.الزوجة تعوض اما الام فلا
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  9. 153
    19 نوفمبر, 2016 , 16:35 م

    الشايب

    يامرجبا ياجنوبيه اهلا وسهلا الصحيفه ملك للجميع والاختلاف لايفسد للود قضيه
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  10. 152
    19 نوفمبر, 2016 , 16:28 م
    عدد التعليقات:14954

    هيفاء @

    ياناس شلون تفهمون يمكن تبرهم البنت وتخدمهم وتطبخ لهم بس يطفشونها في أمهات يغارون تبي ولدها لها. حرام تظلمونها. وتقولون اطبخي لامه واخدميها يمكن سوت المستحيل تطبخ وتغسل ومايبغونها في ناس مريضه
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  11. 151
    19 نوفمبر, 2016 , 16:20 م

    سعد العنزي

    الحل بري بوالدته ان كنتي تحبين زوجك وصبري وحتسبي لعل الله يفرج همك .هوا معذور مهما عمل لنه صعب اسعدك وحزن امي. مارضا الله إلا برضا الوالدين. ولوكانو نار جهنم. هما 2 لأ أحد يساويهم.فداكم روحي ابي وأمي.
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  12. 150
    19 نوفمبر, 2016 , 16:20 م

    مرسيدس

    ماحد بيبيع أمه عشان مرته / نصيحه لله ادعي لها بوجهها واطبخي وسوي أكل بدون محد يقلك وشاي وقولي كلام معسول لها ووصي الولد ببر أمه وادعي لزوجك واسبوع وراح تنتهي الغمه ويطلع الشيطان من البيت مغلوب
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  13. 149
    19 نوفمبر, 2016 , 16:17 م

    @

    على الزوج أن يتقي الله ويكون واضح من البدايه بدون غش ولا استغلال لضعف الزوجه. وليخبرها عند الخطبه. إن خدمة أمه هي من أولوياته..عندها لايحق للزوجه أن تعترض اذا قبلت بشرطه من البدايه.
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  14. 148
    19 نوفمبر, 2016 , 16:13 م
    عدد التعليقات:14954

    هيفاء @

    والله لو زوجك يحبببك وحاسه بهذا الشي تحملي أمه وأخواته وحطيهم وسط عينك واذ الزوج كارهك الله يعينك وجودك ماله داعي حتى لو تخدمينهم سنين ماراح يبين بعينهم شئ
    لا يعجبني(0) اعجبني(9)
  15. 147
    19 نوفمبر, 2016 , 16:10 م

    جنوبية..🌻🌻

    ايه اعترف انا خنبوقة ياناس الي في المرصد اسمعو انا خنبوقة جنوبية خنبوقة سابقا ههههههههه عاجبكم اهلن ومو عاجبكم لاتقرون تعليقي قاعدة على قلوبكم غصب عنكم مقههههروين من الملكة ههههههههه
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  16. 146
    19 نوفمبر, 2016 , 16:07 م

    غييييوووورررر

    الله اعلم ان البلا منكي انتي اجل تبينه يطيعك مايطيع والدته
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  17. 145
    19 نوفمبر, 2016 , 16:07 م

    نصيحه

    خذي واحد أمه متوفيه. .وارتاحي من وجع الرأس ......لا ظالمه ولا مظلومه.
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  18. 144
    19 نوفمبر, 2016 , 16:06 م

    الجلاد للخنبوقي/ م

    معرفات الخنبوقي تشتغل بحرفة عاليةنسائي بناتي ولادي علاقي معرفات انتبهو منها.خلوكم اذكياء وفطنين تراه يعمل في عالم الفضاء الخارجي خخخخ يعني منطلق ههههه يعني غير طبيعي هههه استغفر الله
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  19. 143
    19 نوفمبر, 2016 , 16:05 م

    تعلمون سبب المشاكل الزوجية بين الأزواج و ام و خوات الزوج هي الغيرة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  20. 142
    19 نوفمبر, 2016 , 16:04 م

    كنت مع اهل زوجي وشفت العذاب

    سبب المشاكل في البيوت البنات وضعف شخصيه الزوج امام اهله او امام زوجته ويكون امعه ويصدق كل اللي ينقال ويظلم زوجته عشان يريحهم اعيد واقول الله لايسامحهم ابدا
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  21. 141
    19 نوفمبر, 2016 , 16:03 م

    @

    فليعلم الزوج أن المرأة لو أرادت بر أحد أو خدمتهم فإن أبوها وأمها هم أولى الناس بالتعب والبر والخدمة. وهي لم تتزوجك من أجل خدمة أمك ..ولو علمت بذلك ماقبلت بك اصلا. .
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  22. 140
    19 نوفمبر, 2016 , 16:02 م

    كنت مع اهل زوجي وشفت العذاب

    ارجع اقول الله لايسامحهم ابدا ولايسامح زوجي على تنكيده علي في حياتي وحرماني من ابسط حقوقي عشان يرضي اهله الله لايسامحهم ابدا
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  23. 139
    19 نوفمبر, 2016 , 16:02 م

    في بصيرتي بأن الأبن يستقل بحياته عن أهله و يعيش بجوارهم لأستقرار حياته الزوجية ،
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  24. 138
    19 نوفمبر, 2016 , 16:01 م

    كنت مع اهل زوجي وشفت العذاب

    نصيحتي لأي رجل مقبل على الزواج لاتسمح لأهلك يتكلمون في زوجتك امامك ولاتسمح لزوجتك تتكلم في اهلك ابدا وافضل بينهم بالسكن البيت اذا كان فيه بنات لايمكن تستقر احواله لانهن راعيات الفتن
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  25. 137
    19 نوفمبر, 2016 , 16:00 م

    ابو منيرة

    الخنبوقي بيصير زوجة ويبي يشكيلكم قصته مع زوجه . هههه يله خلنا نتسلى على السخافات ولعب الاطفاال وش ورانا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 136
    19 نوفمبر, 2016 , 15:59 م

    كنت مع اهل زوجي وشفت العذاب

    مصيبه عظيمه ان الزوج يكون ضعيف شخصيه ويفكر ان خواته بيقولن الصدق خواتك ماهمهم انت همهم ينكدون على زوجتك ويشبون المشاكل بينكم عشان هي ماترتاح معك وتطلقها او تتزوج عليها غيره وحقد
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  27. 135
    19 نوفمبر, 2016 , 15:57 م

    كنت مع اهل زوجي وشفت العذاب

    نصيحتي تطلق منه ماراح تعيش حياه سعيده معه ابدا وتدور رجال شخصيته قويه ع اهله ويحسبون له الف حساب هنا بيحترمونها ويكفون شرهم عنها لانه يخافون منه
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  28. 134
    19 نوفمبر, 2016 , 15:57 م

    خالد

    128 هههههههههههههه خنبوقي يعني معترف انك من النساء خخخخخخخخ اخير اعترفت
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  29. 133
    19 نوفمبر, 2016 , 15:56 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    أستغفرالله العظيم الذي لااله الاهو الحي القيوم وأتوب اليه . اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  30. 132
    19 نوفمبر, 2016 , 15:56 م

    كنت مع اهل زوجي وشفت العذاب

    المشكله في الاهل المشكله في الزوج اذا كان ضعيف شخصيه قدام اهله هنا تسيطر الخوات الام تابعه لبناتها ماتقدر تطلعهم كذابات قدام اخوهن فتاكد ان اللي يقولونه صدق مااسامحهم ولا اسامحه هو على ضعف شخصيه
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  31. 131
    19 نوفمبر, 2016 , 15:54 م

    ₩/₩

    بعض الأمهات انانيه. ماتحب إلا نفسها ؟ ولا يهمها أن ترى ابنها سعيد مع زوجته..وبعض الأمهات تعرف حدودها مع بنت الناس. وتعرف مالها وما عليها.وتعرف أن خدمة البنت لها إكرام لها وفضل عليها.وليس بواجب عليها.
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  32. 130
    19 نوفمبر, 2016 , 15:54 م

    كنت مع اهل زوجي وشفت العذاب

    كنت معهم وزوجي شخصيته ضعيفه كلامهم صحيح عنده حتى لوهم كذابين كادو لي مكايد كذبو علي وعلى اهلي وهو يصدق امه وخواته كنهم ملائكه المشكله انهم قدامه بوجه ومن وراه بوجيه مااسامحهم ابدا نكدو حيااتي
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  33. 129
    19 نوفمبر, 2016 , 15:54 م

    ربما ذنبا أفقدك نعمة فسارع للاستغفاروالتوبة

    ان الله غفور رحيم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  34. 128
    19 نوفمبر, 2016 , 15:51 م

    جنوبية..🌻🌻

    112 و117 هههههههههههه هههههههههههههههههه الله يزينك بالعقل اللهم لاشماته ياشين الرجل لآصار مضحكة للنساء ههههههههه
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  35. 127
    19 نوفمبر, 2016 , 15:50 م

    زهره

    بر الأم واجب على ابنها .وغير واجب على الزوجه. .هو المسؤل عنها وليست هي .وسيسأل هو عنها وليست هي.والدليل. حديث بني إسرائيل "فكنت اغبق لهما غبوقهما..الخ"الزوج يخدم الأم وليس بواجب على الزوجه.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  36. 126
    19 نوفمبر, 2016 , 15:50 م

    بولا

    يازينك وانت ساكت ابو سارونه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  37. 125
    19 نوفمبر, 2016 , 15:49 م

    بولا

    والله لاجننها هي وولدها اقل شي خربي عفشها
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  38. 124
    19 نوفمبر, 2016 , 15:47 م

    بولا

    معاكي حق تعليق ١١٩
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 123
    19 نوفمبر, 2016 , 15:45 م

    زائر

    اختي تطلقت بعد ما جابت بنتين لان مافيه حل لان الرجال مو عارف يتصرف وغبي وعصبي. امه تغار
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  40. 122
    19 نوفمبر, 2016 , 15:45 م

    مجربه

    نصيحة لاخواتي. من البدايه اشرطي بيت شرعي لحالك. ؟ هذا من حقك شرعا؟ بعض الرجال غشاش مخادع ؟ يقول امي في بيتها ؟ وبعد الزواج يحطك أمام الأمر الواقع ويجعلك خادمه غصبن عنك؟ فانفذي بجلدك ؟ واعرفي حقوقك!
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  41. 121
    19 نوفمبر, 2016 , 15:43 م

    ابو سارونه

    انصحها بتقديم هديه لأم الزوج ومراضاتها والعيش معها بكل ود ولو كان هناك جفاء من ام الزوج سيأتي يوم وتتغير للأفضل..وانصح جميع الزوجات لتحمل الكبار واجعلي زوجك بار بأمه مهما فعلت فسوف تجدين ذلك بالمستقبل
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  42. 120
    19 نوفمبر, 2016 , 15:41 م

    وحده

    بعض الأسريعتبرون الزوجه خادمه لهم .ويستبيحونهاويهدرون صحتها من أجل خدمتهم.متناسين أن الزوجه"زوجه"لوخرجت من بيت فيه خادمه لوجب على الزوج جلب الخادمة لها فما بالك بخدمة أم الزوج؟فليست ملزمة بخدمتهاشرعا؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  43. 119
    19 نوفمبر, 2016 , 15:40 م
    عدد التعليقات:14954

    هيفاء @

    خليك وسط معاااهم. حتى مع زوجك. لاتعطيه وجه مره. مو كل زعل تروحين عند اهلك خليك في بيتك بس طناااش. لاتسولفين معاها كثير وطنشي لو يحبك ماراح يرضى يزعلك بس اذ حسيته بايعك الكرامه احلى شي اتركي لهم البيت
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  44. 118
    19 نوفمبر, 2016 , 15:36 م

    بولا

    الحاصل لا جوزت بنتها تباها تعيش احسن وحده لأكن زوجه ولدها تشوف الويل منها انتي لو شاطره اقعدي على قلبها واضربيهم بيبعض تقول يمين روحي شمال ولا تتناقشي معاها بلعكس قولي اقعد على قلبك
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  45. 117
    19 نوفمبر, 2016 , 15:35 م

    جنوبية الخنبوقي

    هيفا 115 هي الخنبوق وجنوبية وبلاوي لاكن انه واضح وضوح الشمس يحاول الاثارة واللغط فقط خنبووووي على اسمه
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  46. 116
    19 نوفمبر, 2016 , 15:33 م

    الثقفي

    وان شاء الله راح تتسهل امورك والله لايضيع اجر المحسنين والله يوفقك وترجعين لزوجك وتفرحين بأولادك ان شاء الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  47. 115
    19 نوفمبر, 2016 , 15:30 م
    عدد التعليقات:14954

    هيفاء @

    الحل. اكثري من قول حسبنا الله ونعم الوكيل وادعي ربك ينصرك. ويكفيك شرهاا. هذا حل لأم الزوجه المتسلطه. 😭😭😭😭يارب ارزقنا ام زوجه صالحه تخاف الله هههه. خوفتني قصتها 😂😂😢
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  48. 114
    19 نوفمبر, 2016 , 15:30 م

    الشايب

    رد : ليس عيبا ان الام تقود الولد فاعتبر هذا من البر والطاعه اذا كانت الزوجه تعرف ان رضاء الام من رضاء الزوج يجب طاعته وليس ذلك تقليل من الكرامه بل يزيدها احتراما في نظر زوجها والا كل يروح لحاله
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  49. 113
    19 نوفمبر, 2016 , 15:29 م

    الثقفي

    وارجعي لزوجك وابدئي انت بالسؤال عن والدة زوجك وتلمس حاجاتها والدعاء لها والكلام الطيب يفل الحديد يااختي ولاتخربي بيتك بيدك على اسباب عاديه ولا تردين عليها حتى لوانتقدتك او انتقدت شئ يخصك واحترميها
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  50. 112
    19 نوفمبر, 2016 , 15:28 م

    مراقب الىتعليق 104 جنوبية الخنبوقي

    تبيه يساويها بامه يالئيم كيف هذي زوجته وفيه مليون غيرها لاكن امه لاتتعوش وواوصي بها الله يعني توفيق بينهما ومساولة حسب تعليقك في نضرك وتفكيرك العقيم يالئيم
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  51. 111
    19 نوفمبر, 2016 , 15:28 م

    مسعد

    بعض الناس لايستطيع التفريق بين حقوق امه وحقوق زوجته ،من يحمل الزوجة المسؤلية لايفهم هي ليست مسؤلة عن امك ولاملزمة بخدمتها فكيف تربط حياة بنت الناس برضى امك ،اذا ياروح امك لاتتزوج خذ شغالة لازوجة
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  52. 110
    19 نوفمبر, 2016 , 15:28 م

    العابر

    أيتها الزوجة الأم واحدة لا تتعدد و الزوجة يمكن تغييرها باخرى و امه جنته فإذا أردت أن ترضي زوجك ارضي امه أولا و كوني لها الإبنة و الصاحبة و الزوجة المثالية ستنعمي و تغنمي في دنياك و اخرتك
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  53. 109
    19 نوفمبر, 2016 , 15:26 م

    وتلك الايام....

    الحياة يبغالها صبر ومدارة وسياسة واذا كسبتي ام زوجك راح تكسبين زوجك والجميع ....لكن صراحة بعض الامهات ما تعطيك فرصة انك تكسبها ولا كأنها كانت في يوم من الايام زوجة أبن فسددوا وقاربوا والله يصلح الحال.
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  54. 108
    19 نوفمبر, 2016 , 15:26 م

    الثقفي

    ثانيا انت طنشي ولاتتدققي وعامليها كما تتعاملي مع امك واستشيرها واعملي لها اللي تحب واهديها ولاتناقشيها كثير واصبري عليها وراح تمشي امورك والحياة لاتخلو من المشاكل
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  55. 107
    19 نوفمبر, 2016 , 15:23 م
    عدد التعليقات:14954

    هيفاء @

    سبحان الله مدري كيف تفكير بعض الامهات يغارون من زوجة الأبن المفرروض تكوني فرحانه أن ولدكي تزوج ومرتاح مو تنكدي عليهم. الله المستعان. والله لو بنتها حصل لها كذا ماترضى بس الدنيا تدور أصبري هذا ابتلاء .
    لا يعجبني(1) اعجبني(7)
  56. 106
    19 نوفمبر, 2016 , 15:21 م

    الثقفي

    يااختي الكريمه اولا هذي امه جنته وناره وبرها واجب عليه ويجب ان تكوني له عون على البر بوالدته
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  57. 105
    19 نوفمبر, 2016 , 15:21 م

    مراقب

    مسكينة ولئيمة تخطئي وتتطاول على اساس العائلة ؟ !! وتحاول ان تعصي الرجال وتغيره على امه وتحط راسها براس حلوة اللبن . بكل ثقة .!! ؟؟؟وتحاول اشراك الاخرين بالرأي معها بالخطاء والمعصية . شين وقوي عين
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  58. 104
    19 نوفمبر, 2016 , 15:18 م

    جنوبية..🌻🌻

    فنان شعبي قديم كفيت ووفيت الله يسعدك وهي خلاص اختارت طريقها ام يكون رجل يوفق بين الاثنين أو يروح يتزوج وحدة صماء بكماء عمياء تعيش معا أمه أحيانا الإفراط في دلع الزوجة يثير غيرة الأم والعكس
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  59. 103
    19 نوفمبر, 2016 , 15:16 م

    محمدالجعيد

    الحل انك استعجلتي المفروض انك تكسبي امه في صفك
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  60. 102
    19 نوفمبر, 2016 , 15:12 م

    مراقب

    دوري واحد امه وابوه ميتين . يمكن نمشي امورك . ههههههههههه اللهم لاشماته. استغفر الله العظيم من كل ذنب .
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  61. 101
    19 نوفمبر, 2016 , 15:11 م

    العيب فيك لان المفروض تدورين رضى والدته لرضاه لان الرجل الط مافيه خير لامه مافيه خير لك فهمتي ياغبيه وحتى لو امه صاحبة مشاكل المفروض تستحملي وبلاخير بتحبك كل البيوت كذا
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  62. 100
    19 نوفمبر, 2016 , 15:09 م

    مراقب

    أذا مانتي قبلتي أم زوجك فأنتي مافيكي خير لالزوجك ولا لأمه ولا لعياله بعد . واللي ماتحب الحمولة ووالدين زوجها وأهله هذي مو زوجه ؟ والطلاق أولى بها . ولا تقعد ولا يوم يشهد الله .
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  63. 99
    19 نوفمبر, 2016 , 15:08 م

    Sara🌸

    خلاص طلقك وانتهى الموضووووووع بصراحه اهم شيء رضى الام لان الزوجه بدالها الف اما الام ماتتعوض وإنتي طلبتي الطلاق وماقصر معك عطاك اللي طلبتيه حلوه طلبت الطلاق بسببها وطلقني وتبي حل
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  64. 98
    19 نوفمبر, 2016 , 15:08 م

    الحل

    بيض الله وجه زوجك والدته دائمة لا تنفك عنه وأنت يجوز له تبديلك بزوجه أخرى والذي يظهر أنك لو تعاملتي مع والدة زوجك بما يحبه الله ثم يرضاه زوجك لبقيتي معه وخير له ان تفارقيه
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  65. 97
    19 نوفمبر, 2016 , 15:04 م

    الصبياني

    تحياتي لك فنان قديم والي كل بنت رجال تربت في بيت على السمع والطاعة وتحب الخير لناس وتكون مثل المطر في اي محل نزلت اروت ورتوت وفي أمان الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  66. 96
    19 نوفمبر, 2016 , 15:00 م

    فنان شعبي قديم

    يالصبياني ،،، انا لم اقل ارميها بالشارع ماعاذا الله يجعل يومي قبل ذلك اليوم ولكن هنا يجب ان يكون دور الرجل العاقل في استعطاف امه وان هذه انسانه وهل ترضينها لأخواتي وسوف تنجب وصبحين جده ومن هذا الكلام
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  67. 95
    19 نوفمبر, 2016 , 15:00 م

    مرسيدس

    نصيحتي للمرأه أن تبقى وتهدي لأم زوجها هديه أو قماش أو قميص وتدعي لها وراح يتغير الوضع والله لو أنها كلبه لتتغير معاملتها لهها وتصير أعز من بنتها
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  68. 94
    19 نوفمبر, 2016 , 14:56 م

    فنان شعبي قديم

    والله لو سأل اي شيخ من هيئة كبار العلماء عن اهانة الزوجه في بيت زوجها بسبب ام الزوج وانها تسعى في الخراب لن يقبل بذلك نهائيآ تمتعت بها وبجسدها وبقواها الجسديه في الطبخ والكنس والغسيل وتبيها خادمه لأمك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  69. 93
    19 نوفمبر, 2016 , 14:51 م

    الصبياني

    اخي فنان طيب فرضنا أمي مثل ماتفضلت متسلطة ووووو طيب ارميها في الشارع اوديها دار العجزة اسكنها في بيت لحالها لوتشرق في اليل ماتحصل من يسقيها يارجل انت من كتابتك رجل عاقل وحكيم حفظ الله لك والدتك ياكريم
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  70. 92
    19 نوفمبر, 2016 , 14:50 م

    عجب

    ان خدمتي امه فلكي اجرين انشاء الله اجرالخدمه واجرالصبروحاولي بقدرالمستطاع ان لاتناقشي زوجك في حضرت والدته هذاان رغبتي في العوده له ولاتنسي اجرطاعة الوالدين وانتي لونضرتي في حالك فلن تعصين امك
    لا يعجبني(4) اعجبني(2)
  71. 91
    19 نوفمبر, 2016 , 14:50 م

    فنان شعبي قديم

    اذا كان تسدح الزوجه عند اقدام ام الزوج يرضيها جعلها لارضيت ايش انتم ماعندكم اخوات مافي وجيهكم نخوه الأم لها كل البر ولأحترام ولكن دون المساس ببنات الناس واذلالهم اتوا من بيوت كريمه وليس لتقبيل الأقدام
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  72. 90
    19 نوفمبر, 2016 , 14:49 م

    رهين الحياة

    اختي الغاليه عليك اولاباالحلم والصبروالاستغفار وعليك ان تجلسي مع زوجك وتوضحي له حسن نواياك اتجاه والدته والاهتمام بمسؤولياتك الاسريه قبل خصوصيتك كونك زوجه فيبدو ان زوجك تنقصه الحكمه والحنكه في التدبر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  73. 89
    19 نوفمبر, 2016 , 14:48 م

    رهين الحياة

    اختي الغاليه عليك اولاباالحلم والصبروالاستغفار وعليك ان تجلسي مع زوجك وتوضحي له حسن نواياك اتجاه والدته والاهتمام بمسؤولياتك الاسريه قبل خصوصيتك كونك زوجه فيبدو ان زوجك تنقصه الحكمه والحنكه في التدبر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  74. 88
    19 نوفمبر, 2016 , 14:46 م

    فنان شعبي قديم

    الى الشايب يجب ان تخدميها وتطحين عند رجولها لترضى عنك تكسبينها ،،،هههه تكسب رضاها نعم بالكلمه الطيبه والمعامله الحسنه اما انها تطيح عند رجولها اتق الله ترضاها على اختك ليه تنهان بالظلم بين الأرجل
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  75. 87
    19 نوفمبر, 2016 , 14:45 م

    loovivool

    الحل تسأل فضيلته المتخصص في الافتاء عن الحيض والنفاس وسوف يقول اصبري واحتسبي وتصلقي وتقلبي وتحجبي واكثري من أكل الفصفص والفستق وقلي سبحان الله الف مرة ومثلها الله أكبر واتمنى أن لا يحثها على الجهاد
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  76. 86
    19 نوفمبر, 2016 , 14:44 م

    الغامدي

    الحل يكون بشقتين بجنب بعض فيجلس الزوج عندوالدته نهارا ثم ينام عند زوجته ليلا
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  77. 85
    19 نوفمبر, 2016 , 14:43 م

    آسف أزعجتك بس موبيدي ..... ما ودي بفرقى الم ودمع واحزان ودي يكون فراقنا ... وانت جارحني وحقك اجرحك وين تبعد وأنت في ...
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  78. 84
    19 نوفمبر, 2016 , 14:42 م

    مشــعل

    والبر بالأم لايأتي على حساب هضم حقوق الزوجة ابدا
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  79. 83
    19 نوفمبر, 2016 , 14:42 م

    الحل عندي

    ساعديه على الزواج من حرمه قشره وتأدبه هو وأمه علشان يعرفون قيمتك !!! انتهى الحل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  80. 82
    19 نوفمبر, 2016 , 14:41 م

    ارز 👊 نجد

    اولا استعيني بالله واكثري من الصلاة والاستغفار وقراءة سورة البقرة وتفقدي نفسك ورددي : انالله وانا اليه راجعون .. وتطمني بذكرالله تطمئن القلوب .. وأفوض أمري الى الله ان الله بصير بالعباد .. والله أعلم
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  81. 81
    19 نوفمبر, 2016 , 14:41 م
    عدد التعليقات:5982

    بسمه

    ليان // ** لا تكلميه ابداً وصعب يفهم الوضع سارقه عقله ايفانكا ترامب هههههههههههههههه قصائد وغرام وووو كيف تبغي يعيش الواقع معنا هههههههه شوفي اخبارها 😜 !!!!
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  82. 80
    19 نوفمبر, 2016 , 14:41 م
    عدد التعليقات:909

    سامية

    الحل بسيط سجلي في المرصد انتي وعمتك وشرط ماتلقون وقت للأكل والشرب وبتلقون أحداث جديدة كل يوم وتنشغلون عن النزاع فيما بينكم 😇😂😂😂
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  83. 79
    19 نوفمبر, 2016 , 14:40 م

    الشايب هذا رجل كفؤ ويستاهل الثناء{الرجال مخابر هذا سكانه امه الام لها حق والزوجة لها حق هذا رجل قرقاشة مايستاهل ينقاله رجال الرجال يعرف يضبط اموره وبنات الناس ماهم لعب له ولامه الخرفانة}
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  84. 78
    19 نوفمبر, 2016 , 14:39 م

    مبارگ

    ذكرتونا بمجله اليقظه والمجالس ايام المراهقه يرسلون مشاكلهم القراء الخبر يذكرني بجلسات النسوان وتجمعاتهن مالقت حل وتب قلم ورحال والخرمان والهمداني واشكالهم يحلونها لا افلحت هههههااااااااا
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  85. 77
    19 نوفمبر, 2016 , 14:39 م

    ارز 👊 نجد

    اولا استعيني بالله واكثري من الصلاة والاستغفار وقراءة سورة البقرة وتفقدي نفسك ورددي : انالله وانا اليه راجعون .. وتطمني بذكرالله تطمئن القلوب .. وأفوض أمري الى الله ان الله بصير بالعباد .. والله أعلم
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  86. 76
    19 نوفمبر, 2016 , 14:38 م

    محمدعثمان

    هو مجبر عل طاعة والدته ..غير مجبر على طاعاتك ..ولا مجال للاختيار ..اذا كانت والدته صعبة التعامل ولا تتحمليها .. فغيري عتبة بابك و نصيبك و رزقك على الله هو حسبك ..واستخيري اولا واخيرا وادعي الله
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  87. 75
    19 نوفمبر, 2016 , 14:37 م

    ارز 👊 نجد

    اولا استعيني بالله واكثري من الصلاة والاستغفار وقراءة سورة البقرة وتفقدي نفسك ورددي : انالله وانا اليه راجعون .. وتطمني بذكرالله تطمئن القلوب .. وأفوض أمري الى الله ان الله بصير بالعباد .. والله أعلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  88. 74
    19 نوفمبر, 2016 , 14:37 م

    بقايا مشاعر.....♡

    نعم الزوج هنا اساس المشكله لابد يعطي كل ذي حق حقه الام لها حق على ولدها فقط اما زوجته ف.بالمعروف وليس واجب عليها خدمة امه اوطاعتها فان فعلت فتشكر على الزوج ان يتعامل بدبلماسيه ويقرب وجهات النظرالامر ب
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  89. 73
    19 نوفمبر, 2016 , 14:35 م

    فنان شعبي قديم

    والله من كانت سببآ في خراب بيت بدون ذنب لن يتركها فاالله يمهل ولايهمل .. وان ربك لبالمرصاد قادر الله ان يذيقها من نفس الكأس في ابنتها او ابنها
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  90. 72
    19 نوفمبر, 2016 , 14:34 م

    الشايب

    هذا رجل كفؤ ويستاهل الثناء وهذا مدح له انه بار بأمه الله بيرزقه خير منك ..ولو كانت مطيعه لامه ماكان حدث شئ يجب ان تخدميها وتطحين عند رجولها لترضى عنك وبذلك تكسبي الام والولد
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  91. 71
    19 نوفمبر, 2016 , 14:33 م

    فنان شعبي قديم

    يالصبياني اذكر احد جيراني قبل ان انتقل عنه كان يشتكي من امه التي تسكن معه ويطلب النصح ويقول والله اعلم زوجتي مظلومه ولكن هذه والدتي ماذا افعل .. بمعنى انه وقع بين المطرقه والمسمار فالظلم ظلمات ياسيدي
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  92. 70
    19 نوفمبر, 2016 , 14:32 م

    اذكار الصباح والمساء

    لاحول ولاقوة الابالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  93. 69
    19 نوفمبر, 2016 , 14:32 م

    مشــعل

    الام بالفطرة الالهية لاتتقبل زوجة ابنها وخاصة اذا كان وحيدها لانها تشعر بان الزوجة انتزعت ابنها منها ويغيب عنها بأن هذه سنة الحياة ويشتعل قلبها بالغيرة . وهنا يأتي دور ابنها باقناعها ومسايرتها
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  94. 68
    19 نوفمبر, 2016 , 14:31 م

    فنان شعبي قديم

    يالصبياني ... اقسم بالله العظيم ثلاثآ لي 30 سنه متزوج ومافي سنه الا وامي تهدي زوجتي وبينهم الفه لايعلمها الا الله ولكن انا قصدي لاقهوه ولا خرابيط الهدايه من الله فيه زملاء يحكون عن امهاتهم بشئ فضيع
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  95. 67
    19 نوفمبر, 2016 , 14:31 م

    الصبياني

    لاحول ولا قوة الي باالله فية ناس تعشق الفتنة وتحب تسكب القاز على النار والله لتتحاسب على كل حرف وكلمة كتبتها وعلقت بها تريد فيها هدم بيت لكن الله باالمرصاد ويعلم خائنة الأعين وماتخفية الصدور ؛؛؛
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  96. 66
    19 نوفمبر, 2016 , 14:30 م

    ليآآآآآآآن ♡

    ت 9//محمد والجنووبي الله يجعلنا ع قلوبكم ويارب يرزقكم بزوجات قويات سليطات لسان يربونكم من جديد
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  97. 65
    19 نوفمبر, 2016 , 14:30 م

    خلاص طلقك ايش المطلوب

    طلبتي الطلاق وطلقك انتهى الموضوع لان الزواج من اساسه لم يكن حسب الأصول يبدو بأنه تم بعدم موافقة الوالدة. لذا الحل الوحيد هو ما وصلتي اليه يعني الطلاق.
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  98. 64
    19 نوفمبر, 2016 , 14:28 م

    فنان شعبي قديم

    4519 نوفمبر, 2016 , 14:10 م الصبياني 45 ،،،، امك الله يحفظها انسانه عاقله والله هاديها وتعاملها مع زوجتك بهذه الطيبه دلاله على اصلها الطيب ولكن هناك امهات لاحول ولاقوة الا بالله يقلبون البيوت جحيم
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  99. 63
    19 نوفمبر, 2016 , 14:27 م
    عدد التعليقات:5982

    بسمه

    الزوج سلبي وهو أصل المشكله ..لو حاول يقرب وجهات النظر كان المركب بتمشي ..بس يدور راحته !!!!
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  100. 62
    19 نوفمبر, 2016 , 14:27 م

    ليآآآآآآآن ♡

    نصيحه استقعدي لهاا وخلي زوجك يطلقك مو خسرانه شيى وتذكري ((لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا))شوفي تعليقات الرجال اغلبهم مع ام الزوج حتى لو ظالمه ولو انهاالعكس قالو طلقها وارتااح منها ومن امها
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  101. 61
    19 نوفمبر, 2016 , 14:24 م
    عدد التعليقات:8061

    الحرمان

    فعلا قال قلم 👌 ولازم تحس الام انه احتمال يطلع ويخليها تزبط اموره وتفكر بدار المسنين مثل الموظف متي حس فصله قرب انزبط لكل من الام والزوجه حقوق وتزويج العجوز يمكن يزبط اموره
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  102. 60
    19 نوفمبر, 2016 , 14:24 م

    41 الصبياني .انت صح لله درك

    41 الصبياني .. .. اختصرت وكفيت ووفيت ..ولاهناك نصائح غير ماذكرته للمتزوجات عامه ولكل متزوجه تسكن مع ام زوجها خاصه
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  103. 59
    19 نوفمبر, 2016 , 14:24 م

    مصدر الكلمه

    والله ثم والله ثم والله ان يابعض الامهات ودك تسلم على التراب اللي تمشي علاه وبعض الامهات تعلنها حرب شعواء على ولدها اذا الامهات مختلفات عن بعض والدين الصحيح هو من يحكم توجهات الام في التعامل مع زوجته
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  104. 58
    19 نوفمبر, 2016 , 14:23 م

    وداد

    امساك بمعروف او تسريح باحسان
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  105. 57
    19 نوفمبر, 2016 , 14:23 م

    الصبياني

    الأخ فنان شعبي اتقي الله اذا انت شايف امك كذا معناتة عظم الله اجرك في عقليتك الكهيل الي تقول الجنة تحت اقدامهم مهما تقول الوالدة لها السمع والطاعة لكن فية رمم يحسبونهم حريمهم مثل الخراف يافنان زمانك
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  106. 56
    19 نوفمبر, 2016 , 14:19 م

    فنان شعبي قديم

    لعلك الله يعوضك بخيرآ من الزوج وهذا البيت الذي لايتق الله في الأمانه التي لديهم فالحياه مره في العمر وليست عدة مرات انجي بنفسك وبكرامتك اذا كنتي على يقين ان ليس فيهم صلاح ولاخوف من الله فيك
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  107. 55
    19 نوفمبر, 2016 , 14:19 م

    متابع عن بعد

    الرجل الذي لا يستطع التوفيق بين أمه وزوجته ليس أهلا أن يكون ابنا لأمه ولا زوجا لزوجته ولا أبا لابنه..الزوج هو ربان السفينة فإن كان ماهرا خرج بالسفينة وبمن فيها إلى بر الأمان .
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  108. 54
    19 نوفمبر, 2016 , 14:18 م

    الصبياني

    بين قوسين ( اذا زوجك مافية خير في أمة معناتة مافية خير لك ) زوجك بطل والله انة كفو بس انتي حبي امة وخدميها لوجة الله تكون مثل الحمل الوديع بين يديك وهاذا سلف ودين برى فيها تحصلينها في ابنائك ✋✋
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  109. 53
    19 نوفمبر, 2016 , 14:18 م

    داعس المطايا

    ان شاءالله انك طيبه تستطيعين ان تكسبين زوجك ووالدته بالكلمه الطيبه والعمل الطيب وبالمحبه وقبل ذالك مخافة الله على ان لاترضين الضلم على نفسك
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  110. 52
    19 نوفمبر, 2016 , 14:17 م

    فنان شعبي قديم

    لايراعي اعراض الناس خرجت الفتاه من منزل والدها معززه مكرمه وتقع في بيت لايراعي الله فيها يابنت الناس اذالم تأتي لمنزلك هي وتطلب السماح فهذه لارجاء فيها وان لم تكوني مرتبطه بأطفال عليك النجاه منهم يتبع
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  111. 51
    19 نوفمبر, 2016 , 14:17 م

    الهمداني

    اكسبي ودها اما اذا كانت كارهة لك فالطلاق ارحم
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  112. 50
    19 نوفمبر, 2016 , 14:14 م

    فنان شعبي قديم

    اذا لم تتقي الله هذه المرأه في زوجة ابنها وتعود لرشدها وتتذكر لوكانت ابنتها في مكانها والله لن يصلح حال هذه العجوز الا بيت مستقل ولكن المصيبه كيف يترك الرجل والدته لوحده حسبنالله ونعم الوكيل ،،يتبع
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  113. 49
    19 نوفمبر, 2016 , 14:14 م

    همسات

    الصبياني ٤١ 👍 بيض الله وجهك ،، انا اعيش مع ابني وزوجته واحبها مثل بناتي واغليها لانها مؤدبة ومهذبة واقوم بمساعدتها ومسامدتها في تربية اولادها واحبهم حب يفوق حبي لاولادي لان امهم تحترمني وتقدرني
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  114. 48
    19 نوفمبر, 2016 , 14:14 م

    يالطيف

    هي تبي طلع بيت لحالها هذا المقصد الحقيقي لاكن معصيه اكسبي الام ولاتاخذينها عدوة لوكانت امك تسكن معك كيف بيكون وضعك مع زوجك ترضين امك تسكن معك ولاتفرضين امه تسكن عجب اقول ابلعيها ولا ورقتك جاهزة
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  115. 47
    19 نوفمبر, 2016 , 14:13 م

    الصارم

    الزوج صالح وسوف يكون أبنائه مثله بارين بأمهم،فأن كنتي تريدين أن يبر أبنائك بك ويرزقك الله أبناء بارين فتحملي وتعلمي كيف تتعايشين مع أمه. وتذكري أن حبكِ لأمه يقربك لزوجك ويحفظ لك أسرتك، بعلك ملزم بأمه
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  116. 46
    19 نوفمبر, 2016 , 14:12 م

    فنان شعبي قديم

    الى الصبياني ،،، ايش صلحي العصر القهوه وروحي غرفتها ايش كلام الكهيل هاذا .. والله لو تصلح لها تريله قهوه وشاهي وراسها من الله ناشف ماينفع معها ان لاتهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء ... يتبع
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  117. 45
    19 نوفمبر, 2016 , 14:10 م

    الصبياني

    الحرمة الكبيرة الكلمة الطيبة تجيبها يشهد الله اني امزح بعض الأوقات اذا جلست لحالي مع الوالدة اقلها بتزوج على ام عبدالرحمن تزعل وتتكلم على تقول هاذي بنتي عوضني الله بها لحيث اني وحيدهاالحمدلله الحمدلله
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  118. 44
    19 نوفمبر, 2016 , 14:09 م

    الام ماتعوّض والجنة تحت اقدام الامهات والزوجه تجي مكانها زوجه
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  119. 43
    19 نوفمبر, 2016 , 14:08 م

    المشكلة وبكل بساطه هي ان يتم حلها بين الاسرتين الكريمتين لانهم ادرى منا بمشكلتكم القائمه .. واخيرا الشكوى لله
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  120. 42
    19 نوفمبر, 2016 , 14:07 م

    المشكلة وبكل بساطه هي ان يتم حلها بين الاسرتين الكريمتين لانهم ادرى منا بمشكلتكم القائمه .. واخيرا الشكوى لله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  121. 41
    19 نوفمبر, 2016 , 14:07 م

    الصبياني

    أختي العزيزة خذيها من مجرب انا والدتي عندي لها ٢٥ سنة من تزوجت لكن الزوجة الذكية تعرف كيف تكسب عمتها جيبي لها هدية اجلسي معها صلحي العصر القهوة وروحي غرفتها والله العظيم بتشوفين الفرق بتحبك وتقف بصفك
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  122. 40
    19 نوفمبر, 2016 , 14:06 م

    يالطيف

    اجل يعصى امه امي فوق الف مليون زوجه أفرط فيهم وحدة وحدة ولافرط بظفر من اظفار امي ريحتها عطر وبتسامتها روضه من رياض الجنه احط راسي تحت قدمها وانجن لو تغيب عن البيت يوم لهاروحي وعمري وقلبي ويفداها عيالي
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  123. 39
    19 نوفمبر, 2016 , 14:06 م

    34

    ت34/ فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما
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  124. 38
    19 نوفمبر, 2016 , 14:04 م

    🎀💫

    اذا انت مسالمة -مانتي قشرا -فكري -وشلون ودك زوجة اخوك-تعامل أمك -عاملي ام زوجك بالمثل -يعني الام تربي ولدها -وتتعب عليه -وتجي بنت الناس تسحبه -اذا هي ماتخاف الله
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  125. 37
    19 نوفمبر, 2016 , 14:02 م

    sar-al-sa

    المشكله هي ان الزوجه تريد الزوج ولكن الزوج يريد والدته وكل من المرأتين تغار من الاخرى وانحياز الزوج لامه بر واهمال زوجته ظلم فالفراق على مرارته حل لعل الله يغني كل من ذي سعته وقد يكون في الاجتماع اثم
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  126. 36
    19 نوفمبر, 2016 , 14:02 م

    مستر سلطع

    عليك أولا بإنجاب الولد الذي سيكون هو محور الحب و التوافق بينك وبين أم زوجك واكسبيها لجانبك وحاولي أن تكوني أكثر ودا ومحبةلأم الزوج وتجنبي المبالغة فيما يشعره بحبك له عندها سيحاول بكل جهد الانصياع لك
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  127. 35
    19 نوفمبر, 2016 , 14:01 م

    🎀💫

    كثيرللاسف -زي أم زوجك-في وحده نعرفها -كذا مشاكل مع أم زوجها-لأنه ولدها الوحيد -وهي تغار من زوجة ولدها-قالوا للزوجة -أعرفي نقطة ضعف الأم -وبتكسبينها-لقت أن الأم تغار وتسوي مشاكل
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  128. 34
    19 نوفمبر, 2016 , 14:00 م

    فهدالجويان

    رضاء الله من رضاء الوالدين ولا تقل لهم افآ ولا تنهرهم وقل لهم قولا ليآ قد تكون الزوجه محبوبه مع زوجها ومقصره مع والدة ويحب عليها ان تلطف قلبها لها وتلاطفها حتى تلبن معها بعض الزوجات ملسونات
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  129. 33
    19 نوفمبر, 2016 , 13:57 م
    عدد التعليقات:15460

    قلم الحقيقه

    قالقرار بيدك أولآ وأخيرآ ويحتاج الى امرأة شجاعة عليها بالمصارحة والمواجهة مهما كان خلفها من نتائج ربما لن تكون في صالحك لكن الأهم لك كرامتك كامرأة.فأنتي زوجة لاأمة أو خادمة لديهم وضعي هذا في الحسبان.
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  130. 32
    19 نوفمبر, 2016 , 13:57 م

    مستشارك

    يأخذ بيت لامه وبيت لك وتكون جنب بعض مثل شقتين جنب بعض ولكن يجب معرفة أسباب كره امه لك لابد ان نسمع من الطرف الثاني الام وولدها
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  131. 31
    19 نوفمبر, 2016 , 13:57 م

    فهدة

    والله يابعض العجز ابليس يتبرأ منهامايعجبهن شي ابد اللهم ياكافي لسانها سليط وتدق بالكلام والبوز شبر وتحرض هذا ع هذا من واقع الحدث نحدثكم 😁
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  132. 30
    19 نوفمبر, 2016 , 13:56 م

    مصدر الكلمه

    للاسف كثير من الامهات ماتنظر في حالها يوم تزوجت هل احد تدخل في حياتها ولن ترضى تدخل اي كاين من كان في حياتها انجيت وزوجت ولدها فتاذا ولدها وزوجته
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  133. 29
    19 نوفمبر, 2016 , 13:56 م

    محمد

    قلم الكيكة روح انصح نفسك ومعممينك اول شي بالدين الصح
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  134. 28
    19 نوفمبر, 2016 , 13:54 م

    متعب

    مافي مقارنة بين الجنة والتار واضح كل شي
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  135. 27
    19 نوفمبر, 2016 , 13:54 م
    عدد التعليقات:5867

    المنتصر بالله

    الحل الوحيد هو أن أحد الإخوة يتزوج هذه العجوز ثم تضبط وتعض الأرض...........?
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  136. 26
    19 نوفمبر, 2016 , 13:53 م

    881

    اقتراح/ان تقول الزوجة للزوج يازوجي العزيز قل لوالدتك اني زوجتك ويقول الزوج للزوجة انه زوجها ولامة انها امي ويبقى في بيت الام ويخرج لبيت جديد وامة تسكن معه
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  137. 25
    19 نوفمبر, 2016 , 13:53 م

    منال من جدة

    اختي اهديه وخصيه بي شي تحبه وشغليه في ايشي مفيد زي تحفيظ مثلا
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  138. 24
    19 نوفمبر, 2016 , 13:53 م

    تركي

    مفتي الديار اليمنية الصومالية ابو مصلفح لحج
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  139. 23
    19 نوفمبر, 2016 , 13:51 م

    لها ناصح

    إن كان زوجك يصلي ويخاف الله فحافظي عليه وحاولي أن لا تعارضيه في رضاء أمه ستجديه حمل وديع في يديك وسيزول خلافك مع امه عن طريقه مهما كان قاسيآ معك سيتغير وإن كان عكس ذلك فأنتي مظلومة وتسريح بإحسان
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  140. 22
    19 نوفمبر, 2016 , 13:51 م

    أحمدي الله لأنه سيرزقك أبناء بارين بك وهذه نعمه عظيمه أما من ناحيه أمه فالوضع عادي لا تدققين ومشي الأمور والكلمه الطيبه تكسب القلوب
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  141. 21
    19 نوفمبر, 2016 , 13:51 م

    الجنوووووووووووووبي

    وربي ان كيدكن عظيم ... شباب اللي امه ماتبي زوجته يطلق زوجته ويشوتها بالشلوت اهم شيء امك
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  142. 20
    19 نوفمبر, 2016 , 13:50 م

    سلمان

    هههههههههههههه خذو الحكمة من ابو معرفات كذابة خنبوقة هههههههه
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  143. 19
    19 نوفمبر, 2016 , 13:49 م
    عدد التعليقات:15460

    قلم الحقيقه

    الا اذا كان هذا الوضع جائز لك وراضية به فهذا باب آخر.وبالتالي ليس لك الا الصبر عليه وعلى أمه معه.فليس من المعقول أن تطالبين بالتغيير من قبل زوجك دون أن تبادري أنتي بهذا الأمر.وتجعلينه أمام أمر واقع.
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  144. 18
    19 نوفمبر, 2016 , 13:49 م

    محمد

    قال الرسول في احاديثه امك ثم امك ثم امك ؟ وقال الرسول الزم امك فثم الجنة ؟ وقال الرسول الجنة تحت اقدام الامهات ؟ والاية تقول في القران وبالوالدين احسانا . لا احد يجيني يقولي زوجة اقسم بالله ولا مليون
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  145. 17
    19 نوفمبر, 2016 , 13:48 م

    مفقع التنك

    ابو مطرطخ يا كرهي لك يا ***
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  146. 16
    19 نوفمبر, 2016 , 13:48 م

    محمد

    الصبرررر .. حاولي ترجعين له اصبري وتحملي و تعرفي على امه أكثر واعرف مزاجها وتفكيرها ، اعملي رغباتها قبل طلبها واكسبيها واكسبي مودتها حتى تصلين إلى قلبها .. الله يوقفك و يستر عليك يارب .
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  147. 15
    19 نوفمبر, 2016 , 13:48 م
    عدد التعليقات:5867

    المنتصر بالله

    الحل هو يقوم أحد الأخوه ويتزوج أم الزوج هذا ثم يوديها للبر عند جحور الضباع لين تعرف ان الله حق ثم يلين رأسها وتترك اللقافه مرررره.........?
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  148. 14
    19 نوفمبر, 2016 , 13:47 م

    مشــعل

    للأم حقوقها وللزوجة حقوقها .. واعطاء كل ذي حق حقه من غير تدخل يكفل استقرار حياتهم
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  149. 13
    19 نوفمبر, 2016 , 13:46 م

    مفقع التنك

    زوجو العجوز بواحد نشيط وصدقوني تضبط
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  150. 12
    19 نوفمبر, 2016 , 13:46 م

    مصدر الكلمه

    الحل هو التوجه لمتخصص في حل المشاكل الاسريه سواء اخصاىء نفسي لحل المشاكل الاسريه لايضاح دور امه في حياته الشخصيه والايضاح للام الواجبات التي حددها الشرع ولا تترك ابدا لفصل لتفرقه الزوجين
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  151. 11
    19 نوفمبر, 2016 , 13:45 م

    جاسم

    وكيف عرفتو انه كلامها صحيح **** تصدقوهم
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  152. 10
    19 نوفمبر, 2016 , 13:44 م
    عدد التعليقات:15460

    قلم الحقيقه

    عليك الطلب من زوجك للخروج معه في مكان خاص لوحدكما وهناك صارحيه بكل شجاعة عن طريقة تعامله معك وتلقي كل أوامره وتعليماته من قبل أمه وهذا ضعف في شخصيته لايليق به كرجل.اما أن يغير من طباعه والا الفراق.
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  153. 9
    19 نوفمبر, 2016 , 13:44 م

    محمد

    انا اذا شفت الحرمة كاني اشوف*** قدامي واتذكر سبب طرد ابونا ادم من الجنة هي حواء وبناتها
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  154. 8
    19 نوفمبر, 2016 , 13:42 م

    خالد

    حرمة بدالها حرمة لكن الام اذا ماتت ما في غيرها ام وموش من زين الزوجات بهالزمن طين فيها انا زوجة موش خدامة انا ما اطبخ ولا اغسل ولا امسح والا انظف البيت اجل اقدي عند الي خلفك في بيت ابوكي ولا ترجعي
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  155. 7
    19 نوفمبر, 2016 , 13:42 م
    عدد التعليقات:8061

    الحرمان

    ثالثا شاركيها هواياتها وميولاتها حولي من احترام الزوج الي احترام الام وحاولي تاخذين الاذن من امه اكثر منه وخليه يحس انك تظربين حساب لها اكثر منه
    لا يعجبني(6) اعجبني(1)
  156. 6
    19 نوفمبر, 2016 , 13:42 م

    Sami

    لا يوجد حل سوى معالجة والدة الزوج عند طبيب نفسي
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  157. 5
    19 نوفمبر, 2016 , 13:40 م

    أبو مصلفح الرياض

    الصبر زين بس مفهومنا عن الصبر هو الاستسلام للوضع وعدم محاولة تغييره للأفضل عيشي حياتك بما يرضي الله بتعيشي حياتك مرة وحدة ان كانت غاصة عليكي عيشتك تطلقي منه وقلعته الله بيعوضك بخير ربك ماينسى أحد
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  158. 4
    19 نوفمبر, 2016 , 13:40 م
    عدد التعليقات:8061

    الحرمان

    الصبر والاستغفار هذا اولا ثانيا كم عمر والدته نشيط ولا مقربه طفيته الاعمار بيد الله ماندري مين يدفن مين لكن اذا كبيره مهرقله يكون عندك امل اكبر بعضهن لازم رمي بشوزن
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  159. 3
    19 نوفمبر, 2016 , 13:36 م

    أبو مصلفح الرياض

    أنا مستعد أتزوج الأم الشيطان اللي براسها أبمردغ أمه زين وكله باالمعروف والطيبة ع قولة أحد أصدقائي كله بالحب عموما نصيحتي للأخت تزوج أم زوجها هي غيرانة منك لأنك عندك بعل ماتعرفين وش كثر تعاني في وحدتها
    لا يعجبني(6) اعجبني(1)
  160. 2
    19 نوفمبر, 2016 , 13:35 م

    عبدالعزيز

    تصبر والله يعوضها خير في ذريتها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  161. 1
    19 نوفمبر, 2016 , 13:35 م

    الصبر الصبر
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