سعودية تستغيث.. والدة زوجي لا تريدني..فما الحل؟

صحيفة المرصد: روت إحدى الزوجات أسباب طلاق زوجها لها، مؤكدة أن السبب وراء إفساد الود بينهما والدته. وقالت الزوجة المغلوبة على أمرها:- أنا متزوجة وأسكن مع زوجي ووالدته، مشكلتي أن زوجي يطيع والدته في كل ما تقول، بل القرار الأول والأخير بيدها، حتى إنني تعبت نفسيا وذهبت لبيت أهلي، ولم يسأل عني طيلة 7 أشهر، ولم يرجعني إلا بعد موافقة والدته، والآن، وبسببها طلبت الطلاق فطلقني، ولا يسأل عني إلا بإذن أمه، أعلم أن الحل أن أسكن لوحدي، ولكني لا أرضى لأمه البقاء لوحدها، وهي لا تريدني، فما الحل؟.
صحيفة “المرصد” تدعو القراء الأعزاء إلى مشاركة الزوجة في طرح أفكار تساعدها على تجاوز الخلافات مع زوجها خاصة وأن العقبة في حياتهما والدته التي ينصاع لها كما تروي الزوجة.
تعليقات ( 161 )
عربي أبو خمس مذاهبوليش زعلانة؟ أشكري ربك أختي، أنت إنسانة ولك كامل الحق بإدارة بيتك وحياتك الزوجية والعائلية دون تدخل أحد، لا أمه ولا أمك، أعجبه او لم،،،خلليه عند أمه.
💎🎀سُندُستصرّف وكأنّك جَرّة⚱ ماء.. دافئ رغم قسوة الشتاء☃، باردٌ ☺️مهما أحترق🔥 كل من حولك😂
REALITYمو معقول تكرهك من الباب للطاقه أكيد فيه سبب و يجب سؤال الأم و الأبن قبل الحكم و مع الأسف كثير من الزوجات من هذا الجيل لا تصلح زوجة بسبب تربيتها و جهلها بحق زوجها عليها.
دنْيَـاغَـريبَـه للأَسَـفْياما انضلمنا من اهل ازوج وازوج والله تسوى خير تحصل شر والله لايسامحهم احيان ادعي على الميت والحي كل ماتذكرت العذاب استغفر الله بس
جنوبيجنوبيه وشبش فضحتينا بين القبايل اركدي الله يهبلش فشلة انتي وهاذا ام خبل الله يخرجنا
ابوعلي 990بعض الرجال هلامه مثل *** هناك فرق بين الوالده والزوجه لكل منهما حقوق يجب ان تخاف الله في والدتك بجب ان تخاف الله في زوجتك
عكاش ابوعجرهعن أبي هريرةرضي الله عنه قال:جاء رجلٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله،من أحق الناس بحسن صحابتي؟قال:أمك،قال:ثم من قال:أمك،قال:ثم من؟قال:أمك،قال:ثم من؟قال ابوك.الزوجة تعوض اما الام فلا
الشايبيامرجبا ياجنوبيه اهلا وسهلا الصحيفه ملك للجميع والاختلاف لايفسد للود قضيه
عدد التعليقات:14954
هيفاء @ياناس شلون تفهمون يمكن تبرهم البنت وتخدمهم وتطبخ لهم بس يطفشونها في أمهات يغارون تبي ولدها لها. حرام تظلمونها. وتقولون اطبخي لامه واخدميها يمكن سوت المستحيل تطبخ وتغسل ومايبغونها في ناس مريضه
سعد العنزيالحل بري بوالدته ان كنتي تحبين زوجك وصبري وحتسبي لعل الله يفرج همك .هوا معذور مهما عمل لنه صعب اسعدك وحزن امي. مارضا الله إلا برضا الوالدين. ولوكانو نار جهنم. هما 2 لأ أحد يساويهم.فداكم روحي ابي وأمي.
مرسيدسماحد بيبيع أمه عشان مرته / نصيحه لله ادعي لها بوجهها واطبخي وسوي أكل بدون محد يقلك وشاي وقولي كلام معسول لها ووصي الولد ببر أمه وادعي لزوجك واسبوع وراح تنتهي الغمه ويطلع الشيطان من البيت مغلوب
@على الزوج أن يتقي الله ويكون واضح من البدايه بدون غش ولا استغلال لضعف الزوجه. وليخبرها عند الخطبه. إن خدمة أمه هي من أولوياته..عندها لايحق للزوجه أن تعترض اذا قبلت بشرطه من البدايه.
عدد التعليقات:14954
هيفاء @والله لو زوجك يحبببك وحاسه بهذا الشي تحملي أمه وأخواته وحطيهم وسط عينك واذ الزوج كارهك الله يعينك وجودك ماله داعي حتى لو تخدمينهم سنين ماراح يبين بعينهم شئ
جنوبية..🌻🌻ايه اعترف انا خنبوقة ياناس الي في المرصد اسمعو انا خنبوقة جنوبية خنبوقة سابقا ههههههههه عاجبكم اهلن ومو عاجبكم لاتقرون تعليقي قاعدة على قلوبكم غصب عنكم مقههههروين من الملكة ههههههههه
غييييووووررررالله اعلم ان البلا منكي انتي اجل تبينه يطيعك مايطيع والدته
نصيحهخذي واحد أمه متوفيه. .وارتاحي من وجع الرأس ......لا ظالمه ولا مظلومه.
الجلاد للخنبوقي/ ممعرفات الخنبوقي تشتغل بحرفة عاليةنسائي بناتي ولادي علاقي معرفات انتبهو منها.خلوكم اذكياء وفطنين تراه يعمل في عالم الفضاء الخارجي خخخخ يعني منطلق ههههه يعني غير طبيعي هههه استغفر الله
كنت مع اهل زوجي وشفت العذابسبب المشاكل في البيوت البنات وضعف شخصيه الزوج امام اهله او امام زوجته ويكون امعه ويصدق كل اللي ينقال ويظلم زوجته عشان يريحهم اعيد واقول الله لايسامحهم ابدا
@فليعلم الزوج أن المرأة لو أرادت بر أحد أو خدمتهم فإن أبوها وأمها هم أولى الناس بالتعب والبر والخدمة. وهي لم تتزوجك من أجل خدمة أمك ..ولو علمت بذلك ماقبلت بك اصلا. .
كنت مع اهل زوجي وشفت العذابارجع اقول الله لايسامحهم ابدا ولايسامح زوجي على تنكيده علي في حياتي وحرماني من ابسط حقوقي عشان يرضي اهله الله لايسامحهم ابدا
كنت مع اهل زوجي وشفت العذابنصيحتي لأي رجل مقبل على الزواج لاتسمح لأهلك يتكلمون في زوجتك امامك ولاتسمح لزوجتك تتكلم في اهلك ابدا وافضل بينهم بالسكن البيت اذا كان فيه بنات لايمكن تستقر احواله لانهن راعيات الفتن
ابو منيرةالخنبوقي بيصير زوجة ويبي يشكيلكم قصته مع زوجه . هههه يله خلنا نتسلى على السخافات ولعب الاطفاال وش ورانا
كنت مع اهل زوجي وشفت العذابمصيبه عظيمه ان الزوج يكون ضعيف شخصيه ويفكر ان خواته بيقولن الصدق خواتك ماهمهم انت همهم ينكدون على زوجتك ويشبون المشاكل بينكم عشان هي ماترتاح معك وتطلقها او تتزوج عليها غيره وحقد
كنت مع اهل زوجي وشفت العذابنصيحتي تطلق منه ماراح تعيش حياه سعيده معه ابدا وتدور رجال شخصيته قويه ع اهله ويحسبون له الف حساب هنا بيحترمونها ويكفون شرهم عنها لانه يخافون منه
خالد128 هههههههههههههه خنبوقي يعني معترف انك من النساء خخخخخخخخ اخير اعترفت
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونأستغفرالله العظيم الذي لااله الاهو الحي القيوم وأتوب اليه . اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
كنت مع اهل زوجي وشفت العذابالمشكله في الاهل المشكله في الزوج اذا كان ضعيف شخصيه قدام اهله هنا تسيطر الخوات الام تابعه لبناتها ماتقدر تطلعهم كذابات قدام اخوهن فتاكد ان اللي يقولونه صدق مااسامحهم ولا اسامحه هو على ضعف شخصيه
₩/₩بعض الأمهات انانيه. ماتحب إلا نفسها ؟ ولا يهمها أن ترى ابنها سعيد مع زوجته..وبعض الأمهات تعرف حدودها مع بنت الناس. وتعرف مالها وما عليها.وتعرف أن خدمة البنت لها إكرام لها وفضل عليها.وليس بواجب عليها.
كنت مع اهل زوجي وشفت العذابكنت معهم وزوجي شخصيته ضعيفه كلامهم صحيح عنده حتى لوهم كذابين كادو لي مكايد كذبو علي وعلى اهلي وهو يصدق امه وخواته كنهم ملائكه المشكله انهم قدامه بوجه ومن وراه بوجيه مااسامحهم ابدا نكدو حيااتي
ربما ذنبا أفقدك نعمة فسارع للاستغفاروالتوبةان الله غفور رحيم
جنوبية..🌻🌻112 و117 هههههههههههه هههههههههههههههههه الله يزينك بالعقل اللهم لاشماته ياشين الرجل لآصار مضحكة للنساء ههههههههه
زهرهبر الأم واجب على ابنها .وغير واجب على الزوجه. .هو المسؤل عنها وليست هي .وسيسأل هو عنها وليست هي.والدليل. حديث بني إسرائيل "فكنت اغبق لهما غبوقهما..الخ"الزوج يخدم الأم وليس بواجب على الزوجه.
بولايازينك وانت ساكت ابو سارونه
بولاوالله لاجننها هي وولدها اقل شي خربي عفشها
بولامعاكي حق تعليق ١١٩
زائراختي تطلقت بعد ما جابت بنتين لان مافيه حل لان الرجال مو عارف يتصرف وغبي وعصبي. امه تغار
مجربهنصيحة لاخواتي. من البدايه اشرطي بيت شرعي لحالك. ؟ هذا من حقك شرعا؟ بعض الرجال غشاش مخادع ؟ يقول امي في بيتها ؟ وبعد الزواج يحطك أمام الأمر الواقع ويجعلك خادمه غصبن عنك؟ فانفذي بجلدك ؟ واعرفي حقوقك!
ابو سارونهانصحها بتقديم هديه لأم الزوج ومراضاتها والعيش معها بكل ود ولو كان هناك جفاء من ام الزوج سيأتي يوم وتتغير للأفضل..وانصح جميع الزوجات لتحمل الكبار واجعلي زوجك بار بأمه مهما فعلت فسوف تجدين ذلك بالمستقبل
وحدهبعض الأسريعتبرون الزوجه خادمه لهم .ويستبيحونهاويهدرون صحتها من أجل خدمتهم.متناسين أن الزوجه"زوجه"لوخرجت من بيت فيه خادمه لوجب على الزوج جلب الخادمة لها فما بالك بخدمة أم الزوج؟فليست ملزمة بخدمتهاشرعا؟
عدد التعليقات:14954
هيفاء @خليك وسط معاااهم. حتى مع زوجك. لاتعطيه وجه مره. مو كل زعل تروحين عند اهلك خليك في بيتك بس طناااش. لاتسولفين معاها كثير وطنشي لو يحبك ماراح يرضى يزعلك بس اذ حسيته بايعك الكرامه احلى شي اتركي لهم البيت
بولاالحاصل لا جوزت بنتها تباها تعيش احسن وحده لأكن زوجه ولدها تشوف الويل منها انتي لو شاطره اقعدي على قلبها واضربيهم بيبعض تقول يمين روحي شمال ولا تتناقشي معاها بلعكس قولي اقعد على قلبك
جنوبية الخنبوقيهيفا 115 هي الخنبوق وجنوبية وبلاوي لاكن انه واضح وضوح الشمس يحاول الاثارة واللغط فقط خنبووووي على اسمه
الثقفيوان شاء الله راح تتسهل امورك والله لايضيع اجر المحسنين والله يوفقك وترجعين لزوجك وتفرحين بأولادك ان شاء الله
عدد التعليقات:14954
هيفاء @الحل. اكثري من قول حسبنا الله ونعم الوكيل وادعي ربك ينصرك. ويكفيك شرهاا. هذا حل لأم الزوجه المتسلطه. 😭😭😭😭يارب ارزقنا ام زوجه صالحه تخاف الله هههه. خوفتني قصتها 😂😂😢
الشايبرد : ليس عيبا ان الام تقود الولد فاعتبر هذا من البر والطاعه اذا كانت الزوجه تعرف ان رضاء الام من رضاء الزوج يجب طاعته وليس ذلك تقليل من الكرامه بل يزيدها احتراما في نظر زوجها والا كل يروح لحاله
الثقفيوارجعي لزوجك وابدئي انت بالسؤال عن والدة زوجك وتلمس حاجاتها والدعاء لها والكلام الطيب يفل الحديد يااختي ولاتخربي بيتك بيدك على اسباب عاديه ولا تردين عليها حتى لوانتقدتك او انتقدت شئ يخصك واحترميها
مراقب الىتعليق 104 جنوبية الخنبوقيتبيه يساويها بامه يالئيم كيف هذي زوجته وفيه مليون غيرها لاكن امه لاتتعوش وواوصي بها الله يعني توفيق بينهما ومساولة حسب تعليقك في نضرك وتفكيرك العقيم يالئيم
مسعدبعض الناس لايستطيع التفريق بين حقوق امه وحقوق زوجته ،من يحمل الزوجة المسؤلية لايفهم هي ليست مسؤلة عن امك ولاملزمة بخدمتها فكيف تربط حياة بنت الناس برضى امك ،اذا ياروح امك لاتتزوج خذ شغالة لازوجة
العابرأيتها الزوجة الأم واحدة لا تتعدد و الزوجة يمكن تغييرها باخرى و امه جنته فإذا أردت أن ترضي زوجك ارضي امه أولا و كوني لها الإبنة و الصاحبة و الزوجة المثالية ستنعمي و تغنمي في دنياك و اخرتك
وتلك الايام....الحياة يبغالها صبر ومدارة وسياسة واذا كسبتي ام زوجك راح تكسبين زوجك والجميع ....لكن صراحة بعض الامهات ما تعطيك فرصة انك تكسبها ولا كأنها كانت في يوم من الايام زوجة أبن فسددوا وقاربوا والله يصلح الحال.
الثقفيثانيا انت طنشي ولاتتدققي وعامليها كما تتعاملي مع امك واستشيرها واعملي لها اللي تحب واهديها ولاتناقشيها كثير واصبري عليها وراح تمشي امورك والحياة لاتخلو من المشاكل
عدد التعليقات:14954
هيفاء @سبحان الله مدري كيف تفكير بعض الامهات يغارون من زوجة الأبن المفرروض تكوني فرحانه أن ولدكي تزوج ومرتاح مو تنكدي عليهم. الله المستعان. والله لو بنتها حصل لها كذا ماترضى بس الدنيا تدور أصبري هذا ابتلاء .
الثقفييااختي الكريمه اولا هذي امه جنته وناره وبرها واجب عليه ويجب ان تكوني له عون على البر بوالدته
مراقبمسكينة ولئيمة تخطئي وتتطاول على اساس العائلة ؟ !! وتحاول ان تعصي الرجال وتغيره على امه وتحط راسها براس حلوة اللبن . بكل ثقة .!! ؟؟؟وتحاول اشراك الاخرين بالرأي معها بالخطاء والمعصية . شين وقوي عين
جنوبية..🌻🌻فنان شعبي قديم كفيت ووفيت الله يسعدك وهي خلاص اختارت طريقها ام يكون رجل يوفق بين الاثنين أو يروح يتزوج وحدة صماء بكماء عمياء تعيش معا أمه أحيانا الإفراط في دلع الزوجة يثير غيرة الأم والعكس
محمدالجعيدالحل انك استعجلتي المفروض انك تكسبي امه في صفك
مراقبدوري واحد امه وابوه ميتين . يمكن نمشي امورك . ههههههههههه اللهم لاشماته. استغفر الله العظيم من كل ذنب .
مراقبأذا مانتي قبلتي أم زوجك فأنتي مافيكي خير لالزوجك ولا لأمه ولا لعياله بعد . واللي ماتحب الحمولة ووالدين زوجها وأهله هذي مو زوجه ؟ والطلاق أولى بها . ولا تقعد ولا يوم يشهد الله .
Sara🌸خلاص طلقك وانتهى الموضووووووع بصراحه اهم شيء رضى الام لان الزوجه بدالها الف اما الام ماتتعوض وإنتي طلبتي الطلاق وماقصر معك عطاك اللي طلبتيه حلوه طلبت الطلاق بسببها وطلقني وتبي حل
الحلبيض الله وجه زوجك والدته دائمة لا تنفك عنه وأنت يجوز له تبديلك بزوجه أخرى والذي يظهر أنك لو تعاملتي مع والدة زوجك بما يحبه الله ثم يرضاه زوجك لبقيتي معه وخير له ان تفارقيه
الصبيانيتحياتي لك فنان قديم والي كل بنت رجال تربت في بيت على السمع والطاعة وتحب الخير لناس وتكون مثل المطر في اي محل نزلت اروت ورتوت وفي أمان الله
فنان شعبي قديميالصبياني ،،، انا لم اقل ارميها بالشارع ماعاذا الله يجعل يومي قبل ذلك اليوم ولكن هنا يجب ان يكون دور الرجل العاقل في استعطاف امه وان هذه انسانه وهل ترضينها لأخواتي وسوف تنجب وصبحين جده ومن هذا الكلام
مرسيدسنصيحتي للمرأه أن تبقى وتهدي لأم زوجها هديه أو قماش أو قميص وتدعي لها وراح يتغير الوضع والله لو أنها كلبه لتتغير معاملتها لهها وتصير أعز من بنتها
فنان شعبي قديموالله لو سأل اي شيخ من هيئة كبار العلماء عن اهانة الزوجه في بيت زوجها بسبب ام الزوج وانها تسعى في الخراب لن يقبل بذلك نهائيآ تمتعت بها وبجسدها وبقواها الجسديه في الطبخ والكنس والغسيل وتبيها خادمه لأمك
الصبيانياخي فنان طيب فرضنا أمي مثل ماتفضلت متسلطة ووووو طيب ارميها في الشارع اوديها دار العجزة اسكنها في بيت لحالها لوتشرق في اليل ماتحصل من يسقيها يارجل انت من كتابتك رجل عاقل وحكيم حفظ الله لك والدتك ياكريم
عجبان خدمتي امه فلكي اجرين انشاء الله اجرالخدمه واجرالصبروحاولي بقدرالمستطاع ان لاتناقشي زوجك في حضرت والدته هذاان رغبتي في العوده له ولاتنسي اجرطاعة الوالدين وانتي لونضرتي في حالك فلن تعصين امك
فنان شعبي قديماذا كان تسدح الزوجه عند اقدام ام الزوج يرضيها جعلها لارضيت ايش انتم ماعندكم اخوات مافي وجيهكم نخوه الأم لها كل البر ولأحترام ولكن دون المساس ببنات الناس واذلالهم اتوا من بيوت كريمه وليس لتقبيل الأقدام
رهين الحياةاختي الغاليه عليك اولاباالحلم والصبروالاستغفار وعليك ان تجلسي مع زوجك وتوضحي له حسن نواياك اتجاه والدته والاهتمام بمسؤولياتك الاسريه قبل خصوصيتك كونك زوجه فيبدو ان زوجك تنقصه الحكمه والحنكه في التدبر
رهين الحياةاختي الغاليه عليك اولاباالحلم والصبروالاستغفار وعليك ان تجلسي مع زوجك وتوضحي له حسن نواياك اتجاه والدته والاهتمام بمسؤولياتك الاسريه قبل خصوصيتك كونك زوجه فيبدو ان زوجك تنقصه الحكمه والحنكه في التدبر
فنان شعبي قديمالى الشايب يجب ان تخدميها وتطحين عند رجولها لترضى عنك تكسبينها ،،،هههه تكسب رضاها نعم بالكلمه الطيبه والمعامله الحسنه اما انها تطيح عند رجولها اتق الله ترضاها على اختك ليه تنهان بالظلم بين الأرجل
loovivoolالحل تسأل فضيلته المتخصص في الافتاء عن الحيض والنفاس وسوف يقول اصبري واحتسبي وتصلقي وتقلبي وتحجبي واكثري من أكل الفصفص والفستق وقلي سبحان الله الف مرة ومثلها الله أكبر واتمنى أن لا يحثها على الجهاد
الغامديالحل يكون بشقتين بجنب بعض فيجلس الزوج عندوالدته نهارا ثم ينام عند زوجته ليلا
مشــعلوالبر بالأم لايأتي على حساب هضم حقوق الزوجة ابدا
الحل عنديساعديه على الزواج من حرمه قشره وتأدبه هو وأمه علشان يعرفون قيمتك !!! انتهى الحل
ارز 👊 نجداولا استعيني بالله واكثري من الصلاة والاستغفار وقراءة سورة البقرة وتفقدي نفسك ورددي : انالله وانا اليه راجعون .. وتطمني بذكرالله تطمئن القلوب .. وأفوض أمري الى الله ان الله بصير بالعباد .. والله أعلم
عدد التعليقات:5982
بسمهليان // ** لا تكلميه ابداً وصعب يفهم الوضع سارقه عقله ايفانكا ترامب هههههههههههههههه قصائد وغرام وووو كيف تبغي يعيش الواقع معنا هههههههه شوفي اخبارها 😜 !!!!
عدد التعليقات:909
ساميةالحل بسيط سجلي في المرصد انتي وعمتك وشرط ماتلقون وقت للأكل والشرب وبتلقون أحداث جديدة كل يوم وتنشغلون عن النزاع فيما بينكم 😇😂😂😂
مبارگذكرتونا بمجله اليقظه والمجالس ايام المراهقه يرسلون مشاكلهم القراء الخبر يذكرني بجلسات النسوان وتجمعاتهن مالقت حل وتب قلم ورحال والخرمان والهمداني واشكالهم يحلونها لا افلحت هههههااااااااا
ارز 👊 نجداولا استعيني بالله واكثري من الصلاة والاستغفار وقراءة سورة البقرة وتفقدي نفسك ورددي : انالله وانا اليه راجعون .. وتطمني بذكرالله تطمئن القلوب .. وأفوض أمري الى الله ان الله بصير بالعباد .. والله أعلم
محمدعثمانهو مجبر عل طاعة والدته ..غير مجبر على طاعاتك ..ولا مجال للاختيار ..اذا كانت والدته صعبة التعامل ولا تتحمليها .. فغيري عتبة بابك و نصيبك و رزقك على الله هو حسبك ..واستخيري اولا واخيرا وادعي الله
ارز 👊 نجداولا استعيني بالله واكثري من الصلاة والاستغفار وقراءة سورة البقرة وتفقدي نفسك ورددي : انالله وانا اليه راجعون .. وتطمني بذكرالله تطمئن القلوب .. وأفوض أمري الى الله ان الله بصير بالعباد .. والله أعلم
بقايا مشاعر.....♡نعم الزوج هنا اساس المشكله لابد يعطي كل ذي حق حقه الام لها حق على ولدها فقط اما زوجته ف.بالمعروف وليس واجب عليها خدمة امه اوطاعتها فان فعلت فتشكر على الزوج ان يتعامل بدبلماسيه ويقرب وجهات النظرالامر ب
فنان شعبي قديموالله من كانت سببآ في خراب بيت بدون ذنب لن يتركها فاالله يمهل ولايهمل .. وان ربك لبالمرصاد قادر الله ان يذيقها من نفس الكأس في ابنتها او ابنها
الشايبهذا رجل كفؤ ويستاهل الثناء وهذا مدح له انه بار بأمه الله بيرزقه خير منك ..ولو كانت مطيعه لامه ماكان حدث شئ يجب ان تخدميها وتطحين عند رجولها لترضى عنك وبذلك تكسبي الام والولد
فنان شعبي قديميالصبياني اذكر احد جيراني قبل ان انتقل عنه كان يشتكي من امه التي تسكن معه ويطلب النصح ويقول والله اعلم زوجتي مظلومه ولكن هذه والدتي ماذا افعل .. بمعنى انه وقع بين المطرقه والمسمار فالظلم ظلمات ياسيدي
اذكار الصباح والمساءلاحول ولاقوة الابالله
مشــعلالام بالفطرة الالهية لاتتقبل زوجة ابنها وخاصة اذا كان وحيدها لانها تشعر بان الزوجة انتزعت ابنها منها ويغيب عنها بأن هذه سنة الحياة ويشتعل قلبها بالغيرة . وهنا يأتي دور ابنها باقناعها ومسايرتها
فنان شعبي قديميالصبياني ... اقسم بالله العظيم ثلاثآ لي 30 سنه متزوج ومافي سنه الا وامي تهدي زوجتي وبينهم الفه لايعلمها الا الله ولكن انا قصدي لاقهوه ولا خرابيط الهدايه من الله فيه زملاء يحكون عن امهاتهم بشئ فضيع
الصبيانيلاحول ولا قوة الي باالله فية ناس تعشق الفتنة وتحب تسكب القاز على النار والله لتتحاسب على كل حرف وكلمة كتبتها وعلقت بها تريد فيها هدم بيت لكن الله باالمرصاد ويعلم خائنة الأعين وماتخفية الصدور ؛؛؛
ليآآآآآآآن ♡ت 9//محمد والجنووبي الله يجعلنا ع قلوبكم ويارب يرزقكم بزوجات قويات سليطات لسان يربونكم من جديد
خلاص طلقك ايش المطلوبطلبتي الطلاق وطلقك انتهى الموضوع لان الزواج من اساسه لم يكن حسب الأصول يبدو بأنه تم بعدم موافقة الوالدة. لذا الحل الوحيد هو ما وصلتي اليه يعني الطلاق.
فنان شعبي قديم4519 نوفمبر, 2016 , 14:10 م الصبياني 45 ،،،، امك الله يحفظها انسانه عاقله والله هاديها وتعاملها مع زوجتك بهذه الطيبه دلاله على اصلها الطيب ولكن هناك امهات لاحول ولاقوة الا بالله يقلبون البيوت جحيم
عدد التعليقات:5982
بسمهالزوج سلبي وهو أصل المشكله ..لو حاول يقرب وجهات النظر كان المركب بتمشي ..بس يدور راحته !!!!
ليآآآآآآآن ♡نصيحه استقعدي لهاا وخلي زوجك يطلقك مو خسرانه شيى وتذكري ((لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا))شوفي تعليقات الرجال اغلبهم مع ام الزوج حتى لو ظالمه ولو انهاالعكس قالو طلقها وارتااح منها ومن امها
عدد التعليقات:8061
الحرمانفعلا قال قلم 👌 ولازم تحس الام انه احتمال يطلع ويخليها تزبط اموره وتفكر بدار المسنين مثل الموظف متي حس فصله قرب انزبط لكل من الام والزوجه حقوق وتزويج العجوز يمكن يزبط اموره
41 الصبياني .انت صح لله درك41 الصبياني .. .. اختصرت وكفيت ووفيت ..ولاهناك نصائح غير ماذكرته للمتزوجات عامه ولكل متزوجه تسكن مع ام زوجها خاصه
مصدر الكلمهوالله ثم والله ثم والله ان يابعض الامهات ودك تسلم على التراب اللي تمشي علاه وبعض الامهات تعلنها حرب شعواء على ولدها اذا الامهات مختلفات عن بعض والدين الصحيح هو من يحكم توجهات الام في التعامل مع زوجته
ودادامساك بمعروف او تسريح باحسان
الصبيانيالأخ فنان شعبي اتقي الله اذا انت شايف امك كذا معناتة عظم الله اجرك في عقليتك الكهيل الي تقول الجنة تحت اقدامهم مهما تقول الوالدة لها السمع والطاعة لكن فية رمم يحسبونهم حريمهم مثل الخراف يافنان زمانك
فنان شعبي قديملعلك الله يعوضك بخيرآ من الزوج وهذا البيت الذي لايتق الله في الأمانه التي لديهم فالحياه مره في العمر وليست عدة مرات انجي بنفسك وبكرامتك اذا كنتي على يقين ان ليس فيهم صلاح ولاخوف من الله فيك
متابع عن بعدالرجل الذي لا يستطع التوفيق بين أمه وزوجته ليس أهلا أن يكون ابنا لأمه ولا زوجا لزوجته ولا أبا لابنه..الزوج هو ربان السفينة فإن كان ماهرا خرج بالسفينة وبمن فيها إلى بر الأمان .
الصبيانيبين قوسين ( اذا زوجك مافية خير في أمة معناتة مافية خير لك ) زوجك بطل والله انة كفو بس انتي حبي امة وخدميها لوجة الله تكون مثل الحمل الوديع بين يديك وهاذا سلف ودين برى فيها تحصلينها في ابنائك ✋✋
داعس المطاياان شاءالله انك طيبه تستطيعين ان تكسبين زوجك ووالدته بالكلمه الطيبه والعمل الطيب وبالمحبه وقبل ذالك مخافة الله على ان لاترضين الضلم على نفسك
فنان شعبي قديملايراعي اعراض الناس خرجت الفتاه من منزل والدها معززه مكرمه وتقع في بيت لايراعي الله فيها يابنت الناس اذالم تأتي لمنزلك هي وتطلب السماح فهذه لارجاء فيها وان لم تكوني مرتبطه بأطفال عليك النجاه منهم يتبع
الهمدانياكسبي ودها اما اذا كانت كارهة لك فالطلاق ارحم
فنان شعبي قديماذا لم تتقي الله هذه المرأه في زوجة ابنها وتعود لرشدها وتتذكر لوكانت ابنتها في مكانها والله لن يصلح حال هذه العجوز الا بيت مستقل ولكن المصيبه كيف يترك الرجل والدته لوحده حسبنالله ونعم الوكيل ،،يتبع
همساتالصبياني ٤١ 👍 بيض الله وجهك ،، انا اعيش مع ابني وزوجته واحبها مثل بناتي واغليها لانها مؤدبة ومهذبة واقوم بمساعدتها ومسامدتها في تربية اولادها واحبهم حب يفوق حبي لاولادي لان امهم تحترمني وتقدرني
يالطيفهي تبي طلع بيت لحالها هذا المقصد الحقيقي لاكن معصيه اكسبي الام ولاتاخذينها عدوة لوكانت امك تسكن معك كيف بيكون وضعك مع زوجك ترضين امك تسكن معك ولاتفرضين امه تسكن عجب اقول ابلعيها ولا ورقتك جاهزة
الصارمالزوج صالح وسوف يكون أبنائه مثله بارين بأمهم،فأن كنتي تريدين أن يبر أبنائك بك ويرزقك الله أبناء بارين فتحملي وتعلمي كيف تتعايشين مع أمه. وتذكري أن حبكِ لأمه يقربك لزوجك ويحفظ لك أسرتك، بعلك ملزم بأمه
فنان شعبي قديمالى الصبياني ،،، ايش صلحي العصر القهوه وروحي غرفتها ايش كلام الكهيل هاذا .. والله لو تصلح لها تريله قهوه وشاهي وراسها من الله ناشف ماينفع معها ان لاتهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء ... يتبع
الصبيانيالحرمة الكبيرة الكلمة الطيبة تجيبها يشهد الله اني امزح بعض الأوقات اذا جلست لحالي مع الوالدة اقلها بتزوج على ام عبدالرحمن تزعل وتتكلم على تقول هاذي بنتي عوضني الله بها لحيث اني وحيدهاالحمدلله الحمدلله
الصبيانيأختي العزيزة خذيها من مجرب انا والدتي عندي لها ٢٥ سنة من تزوجت لكن الزوجة الذكية تعرف كيف تكسب عمتها جيبي لها هدية اجلسي معها صلحي العصر القهوة وروحي غرفتها والله العظيم بتشوفين الفرق بتحبك وتقف بصفك
يالطيفاجل يعصى امه امي فوق الف مليون زوجه أفرط فيهم وحدة وحدة ولافرط بظفر من اظفار امي ريحتها عطر وبتسامتها روضه من رياض الجنه احط راسي تحت قدمها وانجن لو تغيب عن البيت يوم لهاروحي وعمري وقلبي ويفداها عيالي
34ت34/ فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما
🎀💫اذا انت مسالمة -مانتي قشرا -فكري -وشلون ودك زوجة اخوك-تعامل أمك -عاملي ام زوجك بالمثل -يعني الام تربي ولدها -وتتعب عليه -وتجي بنت الناس تسحبه -اذا هي ماتخاف الله
sar-al-saالمشكله هي ان الزوجه تريد الزوج ولكن الزوج يريد والدته وكل من المرأتين تغار من الاخرى وانحياز الزوج لامه بر واهمال زوجته ظلم فالفراق على مرارته حل لعل الله يغني كل من ذي سعته وقد يكون في الاجتماع اثم
مستر سلطععليك أولا بإنجاب الولد الذي سيكون هو محور الحب و التوافق بينك وبين أم زوجك واكسبيها لجانبك وحاولي أن تكوني أكثر ودا ومحبةلأم الزوج وتجنبي المبالغة فيما يشعره بحبك له عندها سيحاول بكل جهد الانصياع لك
🎀💫كثيرللاسف -زي أم زوجك-في وحده نعرفها -كذا مشاكل مع أم زوجها-لأنه ولدها الوحيد -وهي تغار من زوجة ولدها-قالوا للزوجة -أعرفي نقطة ضعف الأم -وبتكسبينها-لقت أن الأم تغار وتسوي مشاكل
فهدالجويانرضاء الله من رضاء الوالدين ولا تقل لهم افآ ولا تنهرهم وقل لهم قولا ليآ قد تكون الزوجه محبوبه مع زوجها ومقصره مع والدة ويحب عليها ان تلطف قلبها لها وتلاطفها حتى تلبن معها بعض الزوجات ملسونات
عدد التعليقات:15460
قلم الحقيقهقالقرار بيدك أولآ وأخيرآ ويحتاج الى امرأة شجاعة عليها بالمصارحة والمواجهة مهما كان خلفها من نتائج ربما لن تكون في صالحك لكن الأهم لك كرامتك كامرأة.فأنتي زوجة لاأمة أو خادمة لديهم وضعي هذا في الحسبان.
مستشاركيأخذ بيت لامه وبيت لك وتكون جنب بعض مثل شقتين جنب بعض ولكن يجب معرفة أسباب كره امه لك لابد ان نسمع من الطرف الثاني الام وولدها
فهدةوالله يابعض العجز ابليس يتبرأ منهامايعجبهن شي ابد اللهم ياكافي لسانها سليط وتدق بالكلام والبوز شبر وتحرض هذا ع هذا من واقع الحدث نحدثكم 😁
مصدر الكلمهللاسف كثير من الامهات ماتنظر في حالها يوم تزوجت هل احد تدخل في حياتها ولن ترضى تدخل اي كاين من كان في حياتها انجيت وزوجت ولدها فتاذا ولدها وزوجته
محمدقلم الكيكة روح انصح نفسك ومعممينك اول شي بالدين الصح
متعبمافي مقارنة بين الجنة والتار واضح كل شي
عدد التعليقات:5867
المنتصر باللهالحل الوحيد هو أن أحد الإخوة يتزوج هذه العجوز ثم تضبط وتعض الأرض...........?
881اقتراح/ان تقول الزوجة للزوج يازوجي العزيز قل لوالدتك اني زوجتك ويقول الزوج للزوجة انه زوجها ولامة انها امي ويبقى في بيت الام ويخرج لبيت جديد وامة تسكن معه
منال من جدةاختي اهديه وخصيه بي شي تحبه وشغليه في ايشي مفيد زي تحفيظ مثلا
تركيمفتي الديار اليمنية الصومالية ابو مصلفح لحج
لها ناصحإن كان زوجك يصلي ويخاف الله فحافظي عليه وحاولي أن لا تعارضيه في رضاء أمه ستجديه حمل وديع في يديك وسيزول خلافك مع امه عن طريقه مهما كان قاسيآ معك سيتغير وإن كان عكس ذلك فأنتي مظلومة وتسريح بإحسان
الجنوووووووووووووبيوربي ان كيدكن عظيم ... شباب اللي امه ماتبي زوجته يطلق زوجته ويشوتها بالشلوت اهم شيء امك
سلمانهههههههههههههه خذو الحكمة من ابو معرفات كذابة خنبوقة هههههههه
عدد التعليقات:15460
قلم الحقيقهالا اذا كان هذا الوضع جائز لك وراضية به فهذا باب آخر.وبالتالي ليس لك الا الصبر عليه وعلى أمه معه.فليس من المعقول أن تطالبين بالتغيير من قبل زوجك دون أن تبادري أنتي بهذا الأمر.وتجعلينه أمام أمر واقع.
محمدقال الرسول في احاديثه امك ثم امك ثم امك ؟ وقال الرسول الزم امك فثم الجنة ؟ وقال الرسول الجنة تحت اقدام الامهات ؟ والاية تقول في القران وبالوالدين احسانا . لا احد يجيني يقولي زوجة اقسم بالله ولا مليون
مفقع التنكابو مطرطخ يا كرهي لك يا ***
محمدالصبرررر .. حاولي ترجعين له اصبري وتحملي و تعرفي على امه أكثر واعرف مزاجها وتفكيرها ، اعملي رغباتها قبل طلبها واكسبيها واكسبي مودتها حتى تصلين إلى قلبها .. الله يوقفك و يستر عليك يارب .
عدد التعليقات:5867
المنتصر باللهالحل هو يقوم أحد الأخوه ويتزوج أم الزوج هذا ثم يوديها للبر عند جحور الضباع لين تعرف ان الله حق ثم يلين رأسها وتترك اللقافه مرررره.........?
مشــعلللأم حقوقها وللزوجة حقوقها .. واعطاء كل ذي حق حقه من غير تدخل يكفل استقرار حياتهم
مفقع التنكزوجو العجوز بواحد نشيط وصدقوني تضبط
مصدر الكلمهالحل هو التوجه لمتخصص في حل المشاكل الاسريه سواء اخصاىء نفسي لحل المشاكل الاسريه لايضاح دور امه في حياته الشخصيه والايضاح للام الواجبات التي حددها الشرع ولا تترك ابدا لفصل لتفرقه الزوجين
جاسموكيف عرفتو انه كلامها صحيح **** تصدقوهم
عدد التعليقات:15460
قلم الحقيقهعليك الطلب من زوجك للخروج معه في مكان خاص لوحدكما وهناك صارحيه بكل شجاعة عن طريقة تعامله معك وتلقي كل أوامره وتعليماته من قبل أمه وهذا ضعف في شخصيته لايليق به كرجل.اما أن يغير من طباعه والا الفراق.
محمدانا اذا شفت الحرمة كاني اشوف*** قدامي واتذكر سبب طرد ابونا ادم من الجنة هي حواء وبناتها
خالدحرمة بدالها حرمة لكن الام اذا ماتت ما في غيرها ام وموش من زين الزوجات بهالزمن طين فيها انا زوجة موش خدامة انا ما اطبخ ولا اغسل ولا امسح والا انظف البيت اجل اقدي عند الي خلفك في بيت ابوكي ولا ترجعي
عدد التعليقات:8061
الحرمانثالثا شاركيها هواياتها وميولاتها حولي من احترام الزوج الي احترام الام وحاولي تاخذين الاذن من امه اكثر منه وخليه يحس انك تظربين حساب لها اكثر منه
Samiلا يوجد حل سوى معالجة والدة الزوج عند طبيب نفسي
أبو مصلفح الرياضالصبر زين بس مفهومنا عن الصبر هو الاستسلام للوضع وعدم محاولة تغييره للأفضل عيشي حياتك بما يرضي الله بتعيشي حياتك مرة وحدة ان كانت غاصة عليكي عيشتك تطلقي منه وقلعته الله بيعوضك بخير ربك ماينسى أحد
عدد التعليقات:8061
الحرمانالصبر والاستغفار هذا اولا ثانيا كم عمر والدته نشيط ولا مقربه طفيته الاعمار بيد الله ماندري مين يدفن مين لكن اذا كبيره مهرقله يكون عندك امل اكبر بعضهن لازم رمي بشوزن
أبو مصلفح الرياضأنا مستعد أتزوج الأم الشيطان اللي براسها أبمردغ أمه زين وكله باالمعروف والطيبة ع قولة أحد أصدقائي كله بالحب عموما نصيحتي للأخت تزوج أم زوجها هي غيرانة منك لأنك عندك بعل ماتعرفين وش كثر تعاني في وحدتها
عبدالعزيزتصبر والله يعوضها خير في ذريتها