سعودية تستغيث.. والدة زوجي لا تريدني..فما الحل؟

صحيفة المرصد: روت إحدى الزوجات أسباب طلاق زوجها لها، مؤكدة أن السبب وراء إفساد الود بينهما والدته. وقالت الزوجة المغلوبة على أمرها:- أنا متزوجة وأسكن مع زوجي ووالدته، مشكلتي أن زوجي يطيع والدته في كل ما تقول، بل القرار الأول والأخير بيدها، حتى إنني تعبت نفسيا وذهبت لبيت أهلي، ولم يسأل عني طيلة 7 أشهر، ولم يرجعني إلا بعد موافقة والدته، والآن، وبسببها طلبت الطلاق فطلقني، ولا يسأل عني إلا بإذن أمه، أعلم أن الحل أن أسكن لوحدي، ولكني لا أرضى لأمه البقاء لوحدها، وهي لا تريدني، فما الحل؟.

صحيفة “المرصد” تدعو القراء الأعزاء إلى مشاركة الزوجة في طرح أفكار تساعدها على تجاوز الخلافات مع زوجها خاصة وأن العقبة في حياتهما والدته التي ينصاع لها كما تروي الزوجة.