  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

القصيم:إحالة شاعر للسجن وتوقيف آخر والسبب قصيدة عن الأبل!

19 نوفمبر, 2016 , 14:49 م
القصيم:إحالة شاعر للسجن وتوقيف آخر والسبب قصيدة عن الأبل!
  • 1٬833
  • 44
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:كشفت مصادر أن الجهات الأمنية بالقصيم أحالت شاعراً شعبياً للسجن العام؛ تمهيداً للمحاكمة وزذلك بسبب قصيدة كتبها وأسندها لوالده تحدث فيها عن الإبل وهمومها، وما يناسب معيشتها، وذكر اسم بريدة وفسّرها البعض على أنها إساءة,ولقيت القصيدة انتشاراً واسعاً على تطبيقات الهواتف الذكية وأثارت كثيراً من الجدل.

ووفقاً لموقع”سبق” تم القبض على الشاعر في نهاية الشهر الماضي، وسجّلت أقواله بهيئة التحقيق والادعاء العام؛ ثم أحيل للسجن العام، أول أمس، وكذلك أوقفت الجهات الأمنية شخصاً شهّر بالشاعر، وأيضاً تحفظت على شاعر ردّ على القصيدة.

وأكد والد الشاعر في وقتاً سابق سلامة القصيدة من أي إسقاط غير أخلاقي، وطالب بالاحتكام لشعراء؛ للبت بالموضوع وقال، حينها: “أولاً نحن من القصيم، ولا نرضى الإساءة أبداً، وأنا وأجدادي نسكن بريدة، وأنا شخصياً امتدحت بريدة في أكثر من قصيدة ومناسبة، وأثنيت على أحد أنديتها، ومناسبة قصيدة ابني التي وجّهها لي هو الحديث عن مرباع الإبل، وأن بريدة ليست مكاناً جيداً للإبل لترعى فيه”.



تعليقات ( 44 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 44
    19 نوفمبر, 2016 , 17:23 م

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 43
    19 نوفمبر, 2016 , 17:20 م

    الى ابومهراس الواحد اذا صار ماعنده شي يفتخر فيه بالحاضر يروح يبحث عن امجاد اجداده وليته كله صح سوالف ويمشيها عليك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  3. 42
    19 نوفمبر, 2016 , 17:19 م

    حربي

    الله يهديه ماصدقنا على الله يعتبروننا مثلهم اللحين بيحسبون كل قبيلته نفس تفكيره
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 41
    19 نوفمبر, 2016 , 17:15 م

    أبو مهراس

    أقسم باالله العظيم ياواحد من زملانا **ذبحنا في العمل بقبيلته كل يوم يمدح قبيلته وحنا وحنا الله يرحم الحال بس انا ماقول الله هم لك الحمد على نعمة الأمن ولأمان ولا كل واحد منا عرف قدر نفسه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 40
    19 نوفمبر, 2016 , 17:09 م

    أبو مهراس

    هذا والله الهياط الفاضي من الشعراء حنا وحنا وهوا وقبيلته ****أكرم الله القراء
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 39
    19 نوفمبر, 2016 , 17:09 م

    والله انه ذيب قصيدة متعوب عليها تجسد الواقع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 38
    19 نوفمبر, 2016 , 16:53 م

    والله كفو ياهل القصيم ماخليتوها تمر مرور الكرام عقبال باقي الشعراء اللي غلطو على مدن ثانية وللحين احرار طلقاء
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  8. 37
    19 نوفمبر, 2016 , 16:52 م

    الله يحفظ لنا ملكنا

    اعتذر من الرجال والعفو عند المقدره من شيم الكرام
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 36
    19 نوفمبر, 2016 , 16:51 م

    هو بقريح وجعله مايطلع بس الاثنين اللي ردو عليه ليش تم القبض عليهم !!
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  10. 35
    19 نوفمبر, 2016 , 16:49 م

    محمد

    عايش للحين دور الجاهلية اللي مايعجبني بكتب فيه قصيدة هجاء تذهب معه لقبره الناس تتطور وهالاشكال سبب تراجعنا للخلف اكبر همه وين يرعى نياقه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 34
    19 نوفمبر, 2016 , 16:44 م

    هههههه ابك ليش ماتخلوني ارعى بعاريني وادود بكم ولا ترا بهجيكم خل عيال عمك يطلعونكم عشان ماعمرك تتجرا تغلط على اسيادك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 33
    19 نوفمبر, 2016 , 16:43 م

    عابر سبيل

    دامه من نفس المدينة مسوي يمون وانا شفت مقاطع يعتذر ويترجاهم يسامحونه ماخبرناكم ياهل القصيم تهتمون بالامور التافهه مثل الصحراء
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 32
    19 نوفمبر, 2016 , 16:43 م

    وبكل صراحة

    القبض عليه قويه ولا تقول قتل احد. حاكموه وان كان مذنب نفذوا العقوبه. عاد هل هذا مهم وهناك قضايا اهم بالمجتمع. خله يقول اللي يقوله وخير ان شاء الله 🤔
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 31
    19 نوفمبر, 2016 , 16:38 م

    الحميد

    هجاء عشانه مالقى مكان يرعى فيه ابله الحمدلله مالقى غير هالشي ولا راح يلقى مدينة بكل حارة تحصل شيخ علم ورجال الدولة منها وش بيلقى عليكم غير هالشي
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  15. 30
    19 نوفمبر, 2016 , 16:37 م

    ت 24

    نعم الكل يعرف قبيلته لكن انت من اي قبيلة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 29
    19 نوفمبر, 2016 , 16:37 م

    فهد الشلوي

    معقوله انسجن. يناس حرام عليكم اين العدل. او القاضي منهم ولهم القصيده لايوجد بها مايجرح عز الله طاح بصلطه لايوجد مثلها بهاذا البلد ابدا. الضلم ضلمات يوم القيامه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  17. 28
    19 نوفمبر, 2016 , 16:33 م

    وبكل صراحة

    القبض عليه قويه ولا تقول قتل احد. حاكموه وان كان مذنب نفذوا العقوبه. عاد هل هذا مهم وهناك قضايا اهم بالمجتمع. خله يقول اللي يقوله وخير ان شاء الله 🤔
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 27
    19 نوفمبر, 2016 , 16:33 م

    خبر مفرح

    والله اني احسبه طالع من السجن الله يبشركم بالخير انتشرت اشاعه انه كتب تعهد وطلع لكن حلو دامه بيتحول للتحقيق وعقب للمحاكمه خبر مفرح عقبال ماينحكم عليه بكذا سنة
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  19. 26
    19 نوفمبر, 2016 , 16:28 م

    عقبال باقي عيال عمه

    طيب ليش عايش فيها الكل يعرف ان قبيلتك من المدينة مالاحقوك اهل بريدة يترجونك تسكن عندهم بالعكس يتمنون انهم مايشوفون ولا واحد منكم بديرتهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  20. 25
    19 نوفمبر, 2016 , 16:27 م

    ابن الجنوب

    يوجد الكثير لم يتم عقابهم وقصائدهم مدانين بها وبقوه تجريح بمعنا الكلمه لماذا وقفت علا هاذا الشاعر وقصيدته لايوجد بها من السب ولشتم. لماذا تم سجنه ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 24
    19 نوفمبر, 2016 , 16:25 م

    نورة

    اصلا معروفة قصته هو وابوه ازعجو اهل بريدة ببعارينهم وكل مارعو بمكان تجيهم شكاوي عاد يعني خلوني ارعى واوصخ اراضيكم واخلي الريحة تعايط ولا ترا بسبكم بقصيدة مالت بس يارب تنظف بريدتنا من هالاشكال
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  22. 23
    19 نوفمبر, 2016 , 16:22 م

    زائر

    ذو الخويصرة رجل من نجد اعترض على تقسيم النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال له إعدل يامحمد، فرد عليه النبي قائلا: "ويلك إن لم أعدل فمن يعدل"، فذهب الرجل فقال الرسول: ليخرجن من ظئظء هذا أقوام تحقرون صلاتكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 22
    19 نوفمبر, 2016 , 16:22 م

    عبووووود

    بريدة والقصيم ماراح يضرها كلام ****ماراح ولا جاء بس عشان مايجي ***ثاني وتوزه نفسه يغلط تم تأديب هذا***
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  24. 21
    19 نوفمبر, 2016 , 16:18 م

    ابوحمد

    بارك الله بجهود وزارة الداخلية تربي من يحتاج تربية اي مقطع ينتشر ومسيئ على طول يتم القبض عليه وشفنا كيف نظفت بعض التواصل من مشاهير السوء عشان اللي ماربوه اهله تربيه الدولة
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  25. 20
    19 نوفمبر, 2016 , 16:14 م

    ههههه تسوي نفسك شاعر وتهجي الناس عبالك قوي وبعدين تطلع مقاطع انت وابوك تترجاهم يسامحونك من الاساس خلك قد كلامك ولا خل لسانك بفمك وكل احم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  26. 19
    19 نوفمبر, 2016 , 16:12 م

    هو كان جالس ويقول قصيدته بحفل عند قبيلته هو وضروسه وتعرفون ***يحبون المهايط ومانتبه ان المقطع بيوصل مشايخ بريدة وبعد مانتشر طلع مقاطع يترجاهم دامك منت قد اللي قلته ليش تقوله يالمهايطي !
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  27. 18
    19 نوفمبر, 2016 , 16:09 م

    قمة التناقض

    حينما يكون الصدق جريمه
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  28. 17
    19 نوفمبر, 2016 , 16:09 م

    Mishary

    هههههه ماضحكني الا ابوه يقول انا كتبت قصايد مدح يحسب بيسامحونه كم انت متفائل ياراعي الابل
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  29. 16
    19 نوفمبر, 2016 , 16:05 م

    غييييوووورررر

    سمعت القصيده تتكلم عن مراتع الابل وليس فيها اساءة ولكن بعض الناس حساسين زيادة عن اللزوم
    لا يعجبني(4) اعجبني(2)
  30. 15
    19 نوفمبر, 2016 , 16:03 م

    بريدة

    الله واكبر عاد يقول شف من يسبك تعرف من انت ليت مايسب بريدة الا هالاشكال والله مايسوا من يلتفت له ***
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  31. 14
    19 نوفمبر, 2016 , 16:00 م

    الفيصل

    اللي اسمه زائر يقول ماقال الا الصحيح والله الصحيح ان بريدة تاج راسه وراس اللي يدافع عنه***
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  32. 13
    19 نوفمبر, 2016 , 15:53 م

    عابر

    طيب وش دخل اللي رد عليه ينمسك بعد ممنوع الواحد يدافع عن مدينته
    لا يعجبني(2) اعجبني(6)
  33. 12
    19 نوفمبر, 2016 , 15:52 م

    زائر

    الشاعر ماقال غير الصحيح .. ولكن اللي عنده شك بنفسه ثارت ثائرته
    لا يعجبني(8) اعجبني(2)
  34. 11
    19 نوفمبر, 2016 , 15:50 م

    يستاهل ماجاه وابوه يحسب الناس ماتفهم ولا وش ؟!! عشان ماعمره يتطاول على ديرة تسواه وتسوا طوايفه
    لا يعجبني(1) اعجبني(8)
  35. 10
    19 نوفمبر, 2016 , 15:14 م

    مع أحترامي للطيبين المحترمين لكن :

    نحن نحتاج للتكاتف بيننا ونبذ العنصرية وهؤلاء اهل العنصرية المهايطيه يفرقون !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  36. 9
    19 نوفمبر, 2016 , 15:11 م

    ......

    جاني مقطع القصيدة والله ياهو نتف اهالي بريدة بس ماعليه هذا ولدكم يااهل بريدة والمسامح كريم كلنا في وطن واحد ونعم بالسعوديين حاظرتهم وباديتهم
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  37. 8
    19 نوفمبر, 2016 , 15:10 م

    يالطيف

    سوف اطلع على القصيده في النت ثم اعلق الان ذاهب ابحث عن القصيدة لنطلع عليها ثم اعلق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 7
    19 نوفمبر, 2016 , 15:10 م

    🐅Macan

    هذا ما يستحي أو أنه ما يفهم أو إنه ، ونتيجة لسذاجته الزائدة ، يعتقد إن الناس ما تفهم. أقول أرجع للقصيدة وأقرها زين يا معتل فكرياً ، و راح تلقى المسبة فيها و النظرة الدونية لهم ، كما صورها الشاعر..!!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  39. 6
    19 نوفمبر, 2016 , 15:09 م

    خالد الجعيد

    على غير وجهه لهم غاية والله اعلم بالنيات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  40. 5
    19 نوفمبر, 2016 , 15:08 م

    الحزم مع جميع العابثين في اللحمة الوطنية والسعي لتفتيتها مطلب مهم بغض النظر عن أصلهم وفصلهم ونكانتهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  41. 4
    19 نوفمبر, 2016 , 15:08 م

    خالد الجعيد

    انا لا اعرف الشاعر ولا لي صلة قرابة به ولا حتى تعارف او صداقة ولكن كلمت حق اقولها سمعت القصيدة ليس فيها اساءة لبريدة ولا الى اهلها أهل القصيم اهل كرم وشيم وعادات حميده ولكن من صعد الموضوع على غير وجهه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 3
    19 نوفمبر, 2016 , 15:07 م

    مع أحترامي للطيبين المحترمين لكن :

    هؤلاءيفكرون انفسهم هم اهل الابل المحتكرين لها عالمياً فقط؟ولم يخلقوه؟وانهم اهل السلاح؟ولم يصنعوه؟وانهم اهل الكرم الوحيدين؟ولم يخترعوه؟أويحتكروه؟أويحصلو على شهادة من الله أومن العالم بذلك؟فلماذا التكبر
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  43. 2
    19 نوفمبر, 2016 , 14:59 م

    الناقد

    يداكا أوكتا . . وفوك نفخ ، كل أنسان يتلفظ بكلام سواء شعراً أو نثراً يتحمل عواقب كلامه ويحاسب عليه في الدنيا والآخرة ولا يستطيع التأويل او التفسير بغير المعنى المفهوم للناس !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  44. 1
    19 نوفمبر, 2016 , 14:56 م

    يعني انتهت القضايا في الوطن م** الملاحظ في الايام الاخيرة تاثر الجهات الامنية بوسائل التواصل في مقبوضاتها وهذا يحتاج ذكاء وحنكة **
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم