القصيم:إحالة شاعر للسجن وتوقيف آخر والسبب قصيدة عن الأبل!

صحيفة المرصد:كشفت مصادر أن الجهات الأمنية بالقصيم أحالت شاعراً شعبياً للسجن العام؛ تمهيداً للمحاكمة وزذلك بسبب قصيدة كتبها وأسندها لوالده تحدث فيها عن الإبل وهمومها، وما يناسب معيشتها، وذكر اسم بريدة وفسّرها البعض على أنها إساءة,ولقيت القصيدة انتشاراً واسعاً على تطبيقات الهواتف الذكية وأثارت كثيراً من الجدل.
ووفقاً لموقع”سبق” تم القبض على الشاعر في نهاية الشهر الماضي، وسجّلت أقواله بهيئة التحقيق والادعاء العام؛ ثم أحيل للسجن العام، أول أمس، وكذلك أوقفت الجهات الأمنية شخصاً شهّر بالشاعر، وأيضاً تحفظت على شاعر ردّ على القصيدة.
وأكد والد الشاعر في وقتاً سابق سلامة القصيدة من أي إسقاط غير أخلاقي، وطالب بالاحتكام لشعراء؛ للبت بالموضوع وقال، حينها: “أولاً نحن من القصيم، ولا نرضى الإساءة أبداً، وأنا وأجدادي نسكن بريدة، وأنا شخصياً امتدحت بريدة في أكثر من قصيدة ومناسبة، وأثنيت على أحد أنديتها، ومناسبة قصيدة ابني التي وجّهها لي هو الحديث عن مرباع الإبل، وأن بريدة ليست مكاناً جيداً للإبل لترعى فيه”.
تعليقات ( 44 )
حربيالله يهديه ماصدقنا على الله يعتبروننا مثلهم اللحين بيحسبون كل قبيلته نفس تفكيره
أبو مهراسأقسم باالله العظيم ياواحد من زملانا **ذبحنا في العمل بقبيلته كل يوم يمدح قبيلته وحنا وحنا الله يرحم الحال بس انا ماقول الله هم لك الحمد على نعمة الأمن ولأمان ولا كل واحد منا عرف قدر نفسه
أبو مهراسهذا والله الهياط الفاضي من الشعراء حنا وحنا وهوا وقبيلته ****أكرم الله القراء
الله يحفظ لنا ملكنااعتذر من الرجال والعفو عند المقدره من شيم الكرام
محمدعايش للحين دور الجاهلية اللي مايعجبني بكتب فيه قصيدة هجاء تذهب معه لقبره الناس تتطور وهالاشكال سبب تراجعنا للخلف اكبر همه وين يرعى نياقه
عابر سبيلدامه من نفس المدينة مسوي يمون وانا شفت مقاطع يعتذر ويترجاهم يسامحونه ماخبرناكم ياهل القصيم تهتمون بالامور التافهه مثل الصحراء
وبكل صراحةالقبض عليه قويه ولا تقول قتل احد. حاكموه وان كان مذنب نفذوا العقوبه. عاد هل هذا مهم وهناك قضايا اهم بالمجتمع. خله يقول اللي يقوله وخير ان شاء الله 🤔
الحميدهجاء عشانه مالقى مكان يرعى فيه ابله الحمدلله مالقى غير هالشي ولا راح يلقى مدينة بكل حارة تحصل شيخ علم ورجال الدولة منها وش بيلقى عليكم غير هالشي
ت 24نعم الكل يعرف قبيلته لكن انت من اي قبيلة
فهد الشلويمعقوله انسجن. يناس حرام عليكم اين العدل. او القاضي منهم ولهم القصيده لايوجد بها مايجرح عز الله طاح بصلطه لايوجد مثلها بهاذا البلد ابدا. الضلم ضلمات يوم القيامه
وبكل صراحةالقبض عليه قويه ولا تقول قتل احد. حاكموه وان كان مذنب نفذوا العقوبه. عاد هل هذا مهم وهناك قضايا اهم بالمجتمع. خله يقول اللي يقوله وخير ان شاء الله 🤔
خبر مفرحوالله اني احسبه طالع من السجن الله يبشركم بالخير انتشرت اشاعه انه كتب تعهد وطلع لكن حلو دامه بيتحول للتحقيق وعقب للمحاكمه خبر مفرح عقبال ماينحكم عليه بكذا سنة
عقبال باقي عيال عمهطيب ليش عايش فيها الكل يعرف ان قبيلتك من المدينة مالاحقوك اهل بريدة يترجونك تسكن عندهم بالعكس يتمنون انهم مايشوفون ولا واحد منكم بديرتهم
ابن الجنوبيوجد الكثير لم يتم عقابهم وقصائدهم مدانين بها وبقوه تجريح بمعنا الكلمه لماذا وقفت علا هاذا الشاعر وقصيدته لايوجد بها من السب ولشتم. لماذا تم سجنه ***
نورةاصلا معروفة قصته هو وابوه ازعجو اهل بريدة ببعارينهم وكل مارعو بمكان تجيهم شكاوي عاد يعني خلوني ارعى واوصخ اراضيكم واخلي الريحة تعايط ولا ترا بسبكم بقصيدة مالت بس يارب تنظف بريدتنا من هالاشكال
زائرذو الخويصرة رجل من نجد اعترض على تقسيم النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال له إعدل يامحمد، فرد عليه النبي قائلا: "ويلك إن لم أعدل فمن يعدل"، فذهب الرجل فقال الرسول: ليخرجن من ظئظء هذا أقوام تحقرون صلاتكم
عبووووودبريدة والقصيم ماراح يضرها كلام ****ماراح ولا جاء بس عشان مايجي ***ثاني وتوزه نفسه يغلط تم تأديب هذا***
ابوحمدبارك الله بجهود وزارة الداخلية تربي من يحتاج تربية اي مقطع ينتشر ومسيئ على طول يتم القبض عليه وشفنا كيف نظفت بعض التواصل من مشاهير السوء عشان اللي ماربوه اهله تربيه الدولة
قمة التناقضحينما يكون الصدق جريمه
Misharyهههههه ماضحكني الا ابوه يقول انا كتبت قصايد مدح يحسب بيسامحونه كم انت متفائل ياراعي الابل
غييييووووررررسمعت القصيده تتكلم عن مراتع الابل وليس فيها اساءة ولكن بعض الناس حساسين زيادة عن اللزوم
بريدةالله واكبر عاد يقول شف من يسبك تعرف من انت ليت مايسب بريدة الا هالاشكال والله مايسوا من يلتفت له ***
الفيصلاللي اسمه زائر يقول ماقال الا الصحيح والله الصحيح ان بريدة تاج راسه وراس اللي يدافع عنه***
عابرطيب وش دخل اللي رد عليه ينمسك بعد ممنوع الواحد يدافع عن مدينته
زائرالشاعر ماقال غير الصحيح .. ولكن اللي عنده شك بنفسه ثارت ثائرته
مع أحترامي للطيبين المحترمين لكن :نحن نحتاج للتكاتف بيننا ونبذ العنصرية وهؤلاء اهل العنصرية المهايطيه يفرقون !!
......جاني مقطع القصيدة والله ياهو نتف اهالي بريدة بس ماعليه هذا ولدكم يااهل بريدة والمسامح كريم كلنا في وطن واحد ونعم بالسعوديين حاظرتهم وباديتهم
يالطيفسوف اطلع على القصيده في النت ثم اعلق الان ذاهب ابحث عن القصيدة لنطلع عليها ثم اعلق
🐅Macanهذا ما يستحي أو أنه ما يفهم أو إنه ، ونتيجة لسذاجته الزائدة ، يعتقد إن الناس ما تفهم. أقول أرجع للقصيدة وأقرها زين يا معتل فكرياً ، و راح تلقى المسبة فيها و النظرة الدونية لهم ، كما صورها الشاعر..!!!
خالد الجعيدعلى غير وجهه لهم غاية والله اعلم بالنيات
خالد الجعيدانا لا اعرف الشاعر ولا لي صلة قرابة به ولا حتى تعارف او صداقة ولكن كلمت حق اقولها سمعت القصيدة ليس فيها اساءة لبريدة ولا الى اهلها أهل القصيم اهل كرم وشيم وعادات حميده ولكن من صعد الموضوع على غير وجهه
مع أحترامي للطيبين المحترمين لكن :هؤلاءيفكرون انفسهم هم اهل الابل المحتكرين لها عالمياً فقط؟ولم يخلقوه؟وانهم اهل السلاح؟ولم يصنعوه؟وانهم اهل الكرم الوحيدين؟ولم يخترعوه؟أويحتكروه؟أويحصلو على شهادة من الله أومن العالم بذلك؟فلماذا التكبر
الناقديداكا أوكتا . . وفوك نفخ ، كل أنسان يتلفظ بكلام سواء شعراً أو نثراً يتحمل عواقب كلامه ويحاسب عليه في الدنيا والآخرة ولا يستطيع التأويل او التفسير بغير المعنى المفهوم للناس !!