القصيم:إحالة شاعر للسجن وتوقيف آخر والسبب قصيدة عن الأبل!

صحيفة المرصد:كشفت مصادر أن الجهات الأمنية بالقصيم أحالت شاعراً شعبياً للسجن العام؛ تمهيداً للمحاكمة وزذلك بسبب قصيدة كتبها وأسندها لوالده تحدث فيها عن الإبل وهمومها، وما يناسب معيشتها، وذكر اسم بريدة وفسّرها البعض على أنها إساءة,ولقيت القصيدة انتشاراً واسعاً على تطبيقات الهواتف الذكية وأثارت كثيراً من الجدل.

ووفقاً لموقع”سبق” تم القبض على الشاعر في نهاية الشهر الماضي، وسجّلت أقواله بهيئة التحقيق والادعاء العام؛ ثم أحيل للسجن العام، أول أمس، وكذلك أوقفت الجهات الأمنية شخصاً شهّر بالشاعر، وأيضاً تحفظت على شاعر ردّ على القصيدة.

وأكد والد الشاعر في وقتاً سابق سلامة القصيدة من أي إسقاط غير أخلاقي، وطالب بالاحتكام لشعراء؛ للبت بالموضوع وقال، حينها: “أولاً نحن من القصيم، ولا نرضى الإساءة أبداً، وأنا وأجدادي نسكن بريدة، وأنا شخصياً امتدحت بريدة في أكثر من قصيدة ومناسبة، وأثنيت على أحد أنديتها، ومناسبة قصيدة ابني التي وجّهها لي هو الحديث عن مرباع الإبل، وأن بريدة ليست مكاناً جيداً للإبل لترعى فيه”.