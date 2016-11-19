بالفيديو:مواطن يحاول ترويض حصان بالقوة وهذه كانت النهاية!

صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحصان انقض على مواطن وطرحه أرضاً، أثناء محاولة ترويضه بالقوة.

وأظهر المقطع المواطن وهو يحاول ترويض حصانه والسيطرة عليه من خلال تخويفه بعصا يمسك بها وجه إليه بها بعض الضربات الخفيفة، ولكن يبدو أن هذا الأمر لم يرق له على الإطلاق.

ولم يستسلم الحصان للرجل وظل يقاوم أمامه حتى تحين اللحظة المناسبة وانقض عليه ليسقطه أرضاً، لينال الأخير درساً قاسياً لن ينساه بسهولة.