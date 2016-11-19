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بالفيديو:مواطن يحاول ترويض حصان بالقوة وهذه كانت النهاية!

19 نوفمبر, 2016 , 14:58 م
بالفيديو:مواطن يحاول ترويض حصان بالقوة وهذه كانت النهاية!
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صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحصان انقض على مواطن وطرحه أرضاً، أثناء محاولة ترويضه بالقوة.

وأظهر المقطع المواطن وهو يحاول ترويض حصانه والسيطرة عليه من خلال تخويفه بعصا يمسك بها وجه إليه بها بعض الضربات الخفيفة، ولكن يبدو أن هذا الأمر لم يرق له على الإطلاق.

ولم يستسلم الحصان للرجل وظل يقاوم أمامه حتى تحين اللحظة المناسبة وانقض عليه ليسقطه أرضاً، لينال الأخير درساً قاسياً لن ينساه بسهولة.



تعليقات ( 12 )

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  1. 12
    19 نوفمبر, 2016 , 17:33 م
    عدد التعليقات:5982

    بسمه

    من أجمل المخلوقات سبحان اللي خلقها ..أعشششقها ❤️
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  2. 11
    19 نوفمبر, 2016 , 17:32 م
    عدد التعليقات:5982

    بسمه

    من بنات الريح لي صفرا جفول && كنها ظبي الفلا بجفالها && منوة الخيال عساف الخيول && زينها في دقها وجلالها && زينها ما شفت وصفه بالمثول&& الله اللي بالجمال اصخى لها &&
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  3. 10
    19 نوفمبر, 2016 , 16:51 م

    أظن أن الأجانب ليسوا السبب.
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  4. 9
    19 نوفمبر, 2016 , 16:47 م
    عدد التعليقات:5867

    المنتصر بالله

    بارك الله في شخص عرف قدر نفسه وتجنب الخيول وتركها لأهلها أبناء قبائل العرب عموم.................?
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  5. 8
    19 نوفمبر, 2016 , 16:44 م
    عدد التعليقات:5867

    المنتصر بالله

    أعرف واحد ركب حصان وبعدين طاح وانكسر جاه شايب وقال له أبوك وجدك ماقد ركبوا على حصان تجي أنت تركب ليش سلامات هذه الخيول لها أهل وأنت لستو من أهلها لذلك تم كسر يدك ولا تعود تركب خيول مررره ثانيه علم 🐎
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  6. 7
    19 نوفمبر, 2016 , 16:31 م

    تعليق 4

    والله ممكن انه افرس منك ،، غلطته انه وقف مباشره قدام وجه حصان ليس مروض.
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  7. 6
    19 نوفمبر, 2016 , 16:29 م

    hima

    منظر يفرح القلب,الله يحمي الحصان من كل شر .
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  8. 5
    19 نوفمبر, 2016 , 16:25 م

    الهمداني

    مسوي فيها مدرب هههههههههههههههه
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  9. 4
    19 نوفمبر, 2016 , 15:53 م

    خلك حول المعزى والرخال ... ومالك ومال الخيول ؟؟؟
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  10. 3
    19 نوفمبر, 2016 , 15:42 م
    عدد التعليقات:15460

    قلم الحقيقه

    هذا الحصان الأصيل يعرف ويدرك تمامآ أن من يقف أمامه ليس بصاحبه وهنا يكون الوفاء بأجمل صوره . ليت البعض يعرف ويدرك ويتعلم أهمية الوفاء للوطن وأنه لايمر من أبواب تركيا الأخوان.
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  11. 2
    19 نوفمبر, 2016 , 15:30 م
    عدد التعليقات:15460

    قلم الحقيقه

    هذا المفروض يكون مروض كديش وليس حصان اصيل. تمامآ مثل الكديش الأخونجي يريد ترويض الوطن بفكره وعدوانه وارهابه ثم مايلبث الا ويقطع رأسه بسيف هذا الوطن حماه الله وحكومته الرشيدة.
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  12. 1
    19 نوفمبر, 2016 , 15:25 م

    تذكرة الزير سالم

    يوم سرقو حصانه وجلسوا يروضونه وما قدروا عليه ، وجاهم وأخذ حصانه وقال جملته الشهرة .
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