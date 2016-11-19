بالفيديو:مواطن يحاول ترويض حصان بالقوة وهذه كانت النهاية!

صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحصان انقض على مواطن وطرحه أرضاً، أثناء محاولة ترويضه بالقوة.
وأظهر المقطع المواطن وهو يحاول ترويض حصانه والسيطرة عليه من خلال تخويفه بعصا يمسك بها وجه إليه بها بعض الضربات الخفيفة، ولكن يبدو أن هذا الأمر لم يرق له على الإطلاق.
ولم يستسلم الحصان للرجل وظل يقاوم أمامه حتى تحين اللحظة المناسبة وانقض عليه ليسقطه أرضاً، لينال الأخير درساً قاسياً لن ينساه بسهولة.
تعليقات ( 12 )
عدد التعليقات:5982
بسمهمن أجمل المخلوقات سبحان اللي خلقها ..أعشششقها ❤️
عدد التعليقات:5982
بسمهمن بنات الريح لي صفرا جفول && كنها ظبي الفلا بجفالها && منوة الخيال عساف الخيول && زينها في دقها وجلالها && زينها ما شفت وصفه بالمثول&& الله اللي بالجمال اصخى لها &&
عدد التعليقات:5867
المنتصر باللهبارك الله في شخص عرف قدر نفسه وتجنب الخيول وتركها لأهلها أبناء قبائل العرب عموم.................?
عدد التعليقات:5867
المنتصر باللهأعرف واحد ركب حصان وبعدين طاح وانكسر جاه شايب وقال له أبوك وجدك ماقد ركبوا على حصان تجي أنت تركب ليش سلامات هذه الخيول لها أهل وأنت لستو من أهلها لذلك تم كسر يدك ولا تعود تركب خيول مررره ثانيه علم 🐎
تعليق 4والله ممكن انه افرس منك ،، غلطته انه وقف مباشره قدام وجه حصان ليس مروض.
himaمنظر يفرح القلب,الله يحمي الحصان من كل شر .
الهمدانيمسوي فيها مدرب هههههههههههههههه
عدد التعليقات:15460
قلم الحقيقههذا الحصان الأصيل يعرف ويدرك تمامآ أن من يقف أمامه ليس بصاحبه وهنا يكون الوفاء بأجمل صوره . ليت البعض يعرف ويدرك ويتعلم أهمية الوفاء للوطن وأنه لايمر من أبواب تركيا الأخوان.
عدد التعليقات:15460
قلم الحقيقههذا المفروض يكون مروض كديش وليس حصان اصيل. تمامآ مثل الكديش الأخونجي يريد ترويض الوطن بفكره وعدوانه وارهابه ثم مايلبث الا ويقطع رأسه بسيف هذا الوطن حماه الله وحكومته الرشيدة.
تذكرة الزير سالميوم سرقو حصانه وجلسوا يروضونه وما قدروا عليه ، وجاهم وأخذ حصانه وقال جملته الشهرة .