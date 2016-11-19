أردني هتك عرض جارته فبرأته المحكمة سريعا وطلبت منه الذهاب للمنزل

صحيفة المرصد:برأت محكمة الجنايات الأردنية شابا عشرينيا متهما بهتك عرض جارته بسبب ما قالت عنه “تناقض اقوال المتهمة”.وكانت الجارة ادعت قيام المتهم بالذهاب لمنزلها في عمان والاعتداء عليها, الا أن شهود الدفاع اكدوا خلاف ما ادعوه بالاضافة لتناقض اقوالها.ودفع هذا التناقض الغريب من المتهمة بالمحكمة إلى إطلاق سراح المتهم وبطلان الدعوى التي قدمتها المتهمة.