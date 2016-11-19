أردني هتك عرض جارته فبرأته المحكمة سريعا وطلبت منه الذهاب للمنزل

صحيفة المرصد:برأت محكمة الجنايات الأردنية شابا عشرينيا متهما بهتك عرض جارته بسبب ما قالت عنه “تناقض اقوال المتهمة”.وكانت الجارة ادعت قيام المتهم بالذهاب لمنزلها في عمان والاعتداء عليها, الا أن شهود الدفاع اكدوا خلاف ما ادعوه بالاضافة لتناقض اقوالها.ودفع هذا التناقض الغريب من المتهمة بالمحكمة إلى إطلاق سراح المتهم وبطلان الدعوى التي قدمتها المتهمة.
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تعليقات ( 16 )
آلآانصح بعدم السفر الى الاردن ومصر في هذا الوقت
الهدامهالله المستعان هالديرة ماعمري وطوطت حولها الله يكفينا شرهم
اردني نشمي =شوهاظ يازلمه
اردني نشمي =وين اودي وجهي
مـ،ـاݛــےيافنان فاشل ههاا اذا ماهم معجبينك وش يوديك لهم وانت تحتقرهم وتقول تعرفهم يعني انت بوجهين وتسبهم هنا يعني ماتعرفني ولا هو مبين علي ولا مريت ع تعليقات لي ولو كنت اردني وش المشكله وش زودك عنهم عقليتك صغي
زوارةاوووووووووووووووووووووووف وين الاردني اللي يقول انه نشمي اللي يهايط وصاجنا لابارك الله فيه
فنان شعبي قديمتعليق 7و8 ،،،،، شكلك من نفس الفصيله شوهاظ يازلمه
مـ،ـاݛــےاي عشيره هو بقى فيها عشيرة ومشيرة الوضع عندهم خبيصة كيف تميز بين فلسطيني واردني امرك عجيب كلهم من طينه وحده وجيران وبينهم مصاهرات ونسب والوضع عادي هذا بس براسك لانك سعودي
مـ،ـاݛــےيافنان شعبوي بس انت ال تعرف الاردن الا الوضع مزري ومنتشر عند الكل واصبحت ظاهرة يتعيشون منها وبناتهم وشبابهم بجامعه وحده من كل الاطياف والاشكال والمستويات والخلفيات ويتزوجون فلسطينيات والعكس
فنان شعبي قديماعرف الأردن شبر شبر ومن القوي ومن الضعيف اذا كان هذه الشاب ابن عشيره وهي من اصل فلسطيني لأن ياكثر المجنسين الفلسطينيين بالأردن فالله يعوضها والله لن تأخذ حق ولاباطل
جنوبية..🌻🌻مسكينة ضاع حقها في الدنيا لكن يوم تجتمع الخصوم تاخذينه وتكون فضيحته على رأس الخلائق وقتها يتمنى يرجع للدنيا وياخذ جزاه ويتوب بس هيهات فات الفوت الله لايجعلنا ظالمين ولا معتدين
الصبيانياذا كانت مظلومة الله بياخذ حقها منة ومن دق باب الناس دقو بابة ومن زنا يزني ولوبجدار بيتة ايضآ ممكن تتهمة وتريده كبري تعدي من فوقة لتستر فضيحتها ولا اعتقد ان القضاء بيظلمها والله يستر على ابناءالمسلمين
مصممماعندهم مباحث جنائية أو تمت العملية تيمم
نقابلأنهن يكشفن وجوههن!فكشف الوجه في عقيدتهن؛ اختلف فيه العلماء كما يزعمون ؟ ولأن الرجال يدخلون على النساء والنساء يدخلن على الرجال. بلا حواجز بلا جدران.يتقابلان في المصعد في الدرج في الشارع فيحصل ما حصل
مراقبمسكينة هذه المراة وقعت بيد مجرمين وليسو جيران . اين تقارير الطب الشرعي . انلعب عليها حسبي الله ونعم الوكيل.