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أردني هتك عرض جارته فبرأته المحكمة سريعا وطلبت منه الذهاب للمنزل

19 نوفمبر, 2016 , 15:21 م
أردني هتك عرض جارته فبرأته المحكمة سريعا وطلبت منه الذهاب للمنزل
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صحيفة المرصد:برأت محكمة الجنايات الأردنية شابا عشرينيا متهما بهتك عرض جارته بسبب ما قالت عنه “تناقض اقوال المتهمة”.وكانت الجارة ادعت قيام المتهم بالذهاب لمنزلها في عمان والاعتداء عليها, الا أن شهود الدفاع اكدوا خلاف ما ادعوه بالاضافة لتناقض اقوالها.ودفع هذا التناقض الغريب من المتهمة بالمحكمة إلى إطلاق سراح المتهم وبطلان الدعوى التي قدمتها المتهمة.



تعليقات ( 16 )

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  1. 16
    19 نوفمبر, 2016 , 17:26 م

    آلآ

    انصح بعدم السفر الى الاردن ومصر في هذا الوقت
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  2. 15
    19 نوفمبر, 2016 , 17:19 م

    الهدامه

    الله المستعان هالديرة ماعمري وطوطت حولها الله يكفينا شرهم
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  3. 14
    19 نوفمبر, 2016 , 17:12 م

    ديره همج
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  4. 13
    19 نوفمبر, 2016 , 17:01 م

    اردني نشمي =

    شوهاظ يازلمه
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  5. 12
    19 نوفمبر, 2016 , 16:58 م

    اردني نشمي =

    وين اودي وجهي
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  6. 11
    19 نوفمبر, 2016 , 16:57 م

    مـ،ـاݛــے

    يافنان فاشل ههاا اذا ماهم معجبينك وش يوديك لهم وانت تحتقرهم وتقول تعرفهم يعني انت بوجهين وتسبهم هنا يعني ماتعرفني ولا هو مبين علي ولا مريت ع تعليقات لي ولو كنت اردني وش المشكله وش زودك عنهم عقليتك صغي
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  7. 10
    19 نوفمبر, 2016 , 16:53 م

    زوارة

    اوووووووووووووووووووووووف وين الاردني اللي يقول انه نشمي اللي يهايط وصاجنا لابارك الله فيه
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  8. 9
    19 نوفمبر, 2016 , 16:48 م

    فنان شعبي قديم

    تعليق 7و8 ،،،،، شكلك من نفس الفصيله شوهاظ يازلمه
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  9. 8
    19 نوفمبر, 2016 , 15:59 م

    مـ،ـاݛــے

    اي عشيره هو بقى فيها عشيرة ومشيرة الوضع عندهم خبيصة كيف تميز بين فلسطيني واردني امرك عجيب كلهم من طينه وحده وجيران وبينهم مصاهرات ونسب والوضع عادي هذا بس براسك لانك سعودي
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  10. 7
    19 نوفمبر, 2016 , 15:55 م

    مـ،ـاݛــے

    يافنان شعبوي بس انت ال تعرف الاردن الا الوضع مزري ومنتشر عند الكل واصبحت ظاهرة يتعيشون منها وبناتهم وشبابهم بجامعه وحده من كل الاطياف والاشكال والمستويات والخلفيات ويتزوجون فلسطينيات والعكس
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  11. 6
    19 نوفمبر, 2016 , 15:44 م

    فنان شعبي قديم

    اعرف الأردن شبر شبر ومن القوي ومن الضعيف اذا كان هذه الشاب ابن عشيره وهي من اصل فلسطيني لأن ياكثر المجنسين الفلسطينيين بالأردن فالله يعوضها والله لن تأخذ حق ولاباطل
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  12. 5
    19 نوفمبر, 2016 , 15:43 م

    جنوبية..🌻🌻

    مسكينة ضاع حقها في الدنيا لكن يوم تجتمع الخصوم تاخذينه وتكون فضيحته على رأس الخلائق وقتها يتمنى يرجع للدنيا وياخذ جزاه ويتوب بس هيهات فات الفوت الله لايجعلنا ظالمين ولا معتدين
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  13. 4
    19 نوفمبر, 2016 , 15:42 م

    الصبياني

    اذا كانت مظلومة الله بياخذ حقها منة ومن دق باب الناس دقو بابة ومن زنا يزني ولوبجدار بيتة ايضآ ممكن تتهمة وتريده كبري تعدي من فوقة لتستر فضيحتها ولا اعتقد ان القضاء بيظلمها والله يستر على ابناءالمسلمين
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  14. 3
    19 نوفمبر, 2016 , 15:41 م

    مصمم

    ماعندهم مباحث جنائية أو تمت العملية تيمم
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  15. 2
    19 نوفمبر, 2016 , 15:27 م

    نقاب

    لأنهن يكشفن وجوههن!فكشف الوجه في عقيدتهن؛ اختلف فيه العلماء كما يزعمون ؟ ولأن الرجال يدخلون على النساء والنساء يدخلن على الرجال. بلا حواجز بلا جدران.يتقابلان في المصعد في الدرج في الشارع فيحصل ما حصل
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  16. 1
    19 نوفمبر, 2016 , 15:24 م

    مراقب

    مسكينة هذه المراة وقعت بيد مجرمين وليسو جيران . اين تقارير الطب الشرعي . انلعب عليها حسبي الله ونعم الوكيل.
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