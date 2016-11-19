“افانكا”الجميلة ابنة ترامب ترتدي قلادة على شكل سيف “ذو الفقار” وتثير جدلا واسعا

صحيفة المرصد:بعد تداول صورة لمعمم شيعي خلف المرشح الجمهوري للرئاسة الامريكية “دونالد ترامب” أثارت حفيظة الكثير من المتابعين، نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لابنة ترامب ivanka وهي تضع سلسالاً ينتهي بقلادة على شكل سيف ذو الفقار وهو سيف الإمام علي بن أبي طالب ذو الدلالة العميقة لدى الشيعة في العراق ولبنان وعدد من الدول التي ينتشر فيها الشيعة.

ونقل موقع “الغد نيوز” أن الصورة تم تداولها اثناء استعراض مقتطفات من حياة ابنة الرئيس الأمريكي ونقل موقعا elpais و taring.net الأمريكان مقتطفات وصور من حياة عائلة الرئيس الامريكي المنتخب مؤخرا “دنالد ترامب” وتحدث الموقعان -وفق الغد نيوز- عن ابنته ivanka trump التي ظهرت هي ترتدي قلادة تشير إلى سيف الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.

وأشارت المواقع إلى أن افانكا ابنة الرئيس الخامس والأربعون المنتخب للولايات المتحدة دونالد ترامب من زوجته عارضة الأزياء السابقة ايفانا، وهي نائب الرئيس التنفيذي للتطوير وعمليات الاستحواذ في منظمة ترامب، حيث يتركّز عملها في إدارة عقارات وفنادق الشركة أزياء متزجة من “جاريد كوشنر” ولم تشر هذه المواقع إلى قصة القلادة وفيما إذا كانت “أفانكا” تعلم شيئاً عن دلالات سيف ذو الفقار الدينية أم لمجرد الزينة والتميز.