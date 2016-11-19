“افانكا”الجميلة ابنة ترامب ترتدي قلادة على شكل سيف “ذو الفقار” وتثير جدلا واسعا

صحيفة المرصد:بعد تداول صورة لمعمم شيعي خلف المرشح الجمهوري للرئاسة الامريكية “دونالد ترامب” أثارت حفيظة الكثير من المتابعين، نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لابنة ترامب ivanka وهي تضع سلسالاً ينتهي بقلادة على شكل سيف ذو الفقار وهو سيف الإمام علي بن أبي طالب ذو الدلالة العميقة لدى الشيعة في العراق ولبنان وعدد من الدول التي ينتشر فيها الشيعة.
ونقل موقع “الغد نيوز” أن الصورة تم تداولها اثناء استعراض مقتطفات من حياة ابنة الرئيس الأمريكي ونقل موقعا elpais و taring.net الأمريكان مقتطفات وصور من حياة عائلة الرئيس الامريكي المنتخب مؤخرا “دنالد ترامب” وتحدث الموقعان -وفق الغد نيوز- عن ابنته ivanka trump التي ظهرت هي ترتدي قلادة تشير إلى سيف الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.
وأشارت المواقع إلى أن افانكا ابنة الرئيس الخامس والأربعون المنتخب للولايات المتحدة دونالد ترامب من زوجته عارضة الأزياء السابقة ايفانا، وهي نائب الرئيس التنفيذي للتطوير وعمليات الاستحواذ في منظمة ترامب، حيث يتركّز عملها في إدارة عقارات وفنادق الشركة أزياء متزجة من “جاريد كوشنر” ولم تشر هذه المواقع إلى قصة القلادة وفيما إذا كانت “أفانكا” تعلم شيئاً عن دلالات سيف ذو الفقار الدينية أم لمجرد الزينة والتميز.
تعليقات ( 24 )
رازان سعوديب لأن شكله قريب للصليب عجبها ولبسته ماعندها ماعند جدتي
كلنا فداء للوطنالحين جماعة الهشك بشك يقولون*****
والله اقول الحقوش الفرق بين اليهود والمجوس واذنابهم سيم سيم
شيعي ***أهل السنة يقولون يالله والباقي كل له أمام واشهرهم أصحاب يا ه****
فلكيهذا سيف قراصنه البحر والله مادروا عن سيوفنا.
شيعي ***التحالف الغربي الرافضي واضح مو محتاج قلادة
عربي أبو خمس مذاهبوا حسرتي على أمتي، السني يتحسس من ذي الفقار، والشيعي يفتخر أن بنت ترامب تضعه أيقونة على جيدها!ومتى يحصل ذلك؟!بعد أسبوع من منع إسرائيل إقامة الآذان في القدس أولى القبلتين وثالث الحرمين!خجلتونا حبيبي!
ليتي معك دايميقال انها متزوجة يهودي وهناك قواسم مشتركة بين اليهود وعبدالله ابن سبأ
عدد التعليقات:5957
الرحااالهل تعلم عزيزي من هم آل محمد الذين تصلي عليهم في كل لحظه وصلاه ؟..اسألوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون
Ksar911للاسف الشديد أن أهل السنة أصبحوا يتحسسون من بعض الرموز الاسلاميه العظيميه كأهل البيت عليهم السلام بسبب الطائفيه التي أعمت ابصارهم
عدد التعليقات:5957
الرحاااللايهم ان كانت لابسه سيف او ايا كان..لكن الأهم ان يعلم الجاهل ان عليا كان اشجع الشجعان..ويكفي فخرا للمسلمين انهم يصلون على محمد و على آل محمد في كل صلاه..اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الطيبين الطاهرين
عدد التعليقات:5957
الرحااالصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام..قال :( ياعلي لايحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق) ..علي اشجع الرجال..لم يعبد صنم غط..لم يرتكب اي معصيه،اكرمه الله انه جعله وجعل ابنيه الحسن والحسين من اهل بيت الرسول
فهد سعدونهذا من الشعارات الماسونية ومن شعارات عبدة الشيطان وليس له أي علاقة بين الفقار ولمزيد من المعلومات عن شعارات الماسونية البحث في الشبكه العنكبوتية
الهمدانيههههههههههههههههههه اي سيف واي نخلة ههههههه فشلتونا ههههههههههههههههه
الازديهاذا صليب بلا بلاهه زايده
غييييووووررررسوف يستدل الشيعه على مذهبهم بابنت ترامب وتسمعون القصص والخرافات عن ابنت ترامب كمال سبق ان قال المعمم الفالي ان اليزابيث من اهل البيت هههه دين يتعلق بقشه لادليل عقلي ولا نقلي على معتقداتهم الفاسده
عدد التعليقات:5957
الرحااالمستحيل ان تتقلد شيئا لاتعلم معناه..الامام علي كرم الله وجهه يعلمه القاصي والداني وفي جميع الاديان الحاليه انه كان من اشجع الرجال..كيف لا وهو ابن عم رسول الله وزوج ابنته الطاهره..فهنيئا من جمعه معهم
الصبيانيهاذا صليب قريب من شكل السيف وصدقت يابوزهرة من كثر اخبارها وصورها في الصحف حفظت وجهها أكثر من وجهي بس البنت باتريوت ياصبي زهران تستاهل عرضة وقصيدة من البيضاني او الشيخي هههههه
خندمهوهل هي مسبة ان تلبس قلادة بها سيف على بن ابي طالب كرم الله وجهه هل وصل بِنَا الحال التحسس من ابن عّم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن نام في سريره عندما اجتمعت عليه القبائل لقتله لأجل مبتدعي التشيع
مصمماقول استريحو حتى لو لبست برقع
أبجد هوزغالبا ما تكون فوتوشوب، واذا كانت حقيقية فهي صدفة بحته، فالمصمم يضع أشياء موجودة بواقعنا كالسيف والفيل والمركب الشراعي وغيره، فصادف اختياره للسيف وأن ترتديه ايفانكا ترمب!!
محقق( لافتى إلا علي ولا سيف إلا ذوالفقار )
منصور الزهرانيتراكم اشغلتونا بهذي البنت وكأن ماعاد فيه اخبار إلا عنها نفس الوضع مع ديانا قبل ماتموت