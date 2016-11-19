اكتشاف ثغرة في نظام iOS تمكنك من الوصول للرسائل والأسماء والصور-فيديو وصور

صحيفة المرصد:هنالك الكثير من الثغرات التي ظهرت مسبقاً في إصدارات iOS السابقة. ولكن منذ ظهور iOS 10 فهذه أول ثغرة يتم إكتشافها، وتمكنك من الوصول الى الرسائل والأسماء والصور. الثغرة موجوده على أجهزة الأي-فون والأي-باد التي تعمل بإصدار iOS 8.0 وحتى الإصدار iOS 10.2 البيتا.

أولاً: قم بالإتصال من هاتف آخر على الأي-فون الذي تريد الوصول لبياناته، وعندما يرن الهاتف، قم بالضغط على “رسالة” ثم “مخصص..” وقم بإنهاء المكالمة من الجهاز الي تتصل منه.



ثانياً: سيفتح لك تطبيق الرسائل لتقوم بكتابة رسالة مخصصة، قم بالطلب من سيري أن تفعل لك خاصية Voice Over بـ”Siri Activate Voice Over” أو “فعل Voice Over”.

ثالثاً: قم بالضغط على زر الهوم. الآن يجب أن تقوم بعمل هذه الخطوه عدة مرات حتى تعمل. وهي الضغط مرتين على الجزء المخصص لخانة الاسم الذي سيستقبل الرسالة والضغط على لوحة المفاتيح مرة واحدة. يجب أن تقوم بعملها بسرعة حتى يظهر لك جزء الميديا التي يمكنك إرسالها. الصورة ستوضح أكثر بترتيب الخطوات.



رابعاً: قم بالطلب من سيري أن تغلق الـVoice Over عن طريق “Siri Deactivate Voice Over” أو “أغلق Voice Over” -لا تقوم بالضغط على أي جزء من الشاشة سوى لوحة المفاتيح-.

خامساً: الآن أنت تبحث عن اسم لإضافته في خانة المستقبلين. قم بكتابة حرف واحد فقط وسيظهر لك شاشة تحتوي على أسماء، بعض الأسماء لا تحتوي على أرقام وستجد أنه اسم وايميل فقط، قم بالبحث عن هذا النوع من الأسماء وستجد بجوارها حرف الـ”i”. الرقم في الصوره أدناه مناسب، فهو يحتوي على ايميل فقط وامامه علامة الـ”i”.



سادساً: قم بالضغط على حرف “i” بجوار الإسم وستجد في الأسفل Create New Contact أو “إضافة اسم جديد”، قم بالضغط عليها ثم ستجد في الأعلى مكان مخصص لأضافة صورة، قم بالضغط عليها وستتمكن من الوصول للصور.



كيف تحمي نفسك؟

كما ذكرنا مسبقاً فإن الطريقة تعمل على الأجهزة منذ iOS 8.0 وحتى النسخة الإخيرة iOS 10.2 البيتا الثالثة. هنالك أجهزة مثل الـ iPhone 4S توقف دعمها من أبل، أي لا يوجد إصدارات جديد له، لذلك لا نعلم ماذا ستفعل أبل مع هذه الفئة من الأجهزة. وبالنسبة لباقي الأجهزة، لا يوجد طريقة جذرية لحماية أنفسنا حتى تقوم أبل بإصدار تحديث أمني لسد هذه الثغرة، ولحين هذه الفترة يمكنك إيقاف سيري عن العمل عندما يكون الهاتف مغلق، وهذا من خلال الإعدادات ثم Touch ID ورمز الدخول ثم من الأسفل قم بمنع سيري من الوصول عند القفل.