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بالصور:اصطدام شاحنة بجسر للمشاة في جدة تسبب في وقف حركة السير بطريق المدينة

19 نوفمبر, 2016 , 15:55 م
بالصور:اصطدام شاحنة بجسر للمشاة في جدة تسبب في وقف حركة السير بطريق المدينة
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صحيفة المرصد:تسبب اصطدام شاحنة بجسر للمشاة ،قبل قليل، في إغلاق طريق المدينة في مدينة جدة في جميع الاتجاهات .وباشرت الجهات المختصة حادث السير بطريق المدينة النازل أمام فندق موفنبيك ، والحادث ناتج عن اصطدام تريله محمله برمل بكوبري الخشب، مما نتج عنه توقف تام لطريق المدينة النازل والكوبري آيل للسقوط.

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تعليقات ( 7 )

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  1. 7
    19 نوفمبر, 2016 , 16:43 م

    غرم الله

    دول العالم تستقدم المتعلمين حت تستفيد منهم واحنا نجيب الجهله والاميين يتعلموا في بلادنا بعدما يحوسونها ويخسرونا يتم سفرهم اوترحيلهم
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  2. 6
    19 نوفمبر, 2016 , 16:37 م

    سؤال ؟؟ وين مقدمة الشاحنة ( الراس) انا اشاهد البستم والصندوق ههههه
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  3. 5
    19 نوفمبر, 2016 , 16:23 م

    hima

    طبعا الان الكل مرور وغيرو مستغرب ومستنفر,كيف حصل حادث زي كدا في شارع مهم؟طبعا شي متوقع لنسبة التسيب للشاحنات خصوصا في المخالفات والتسيب في الشوارع,السيارات في شوارعنا اخطر من الحروب,الله يلطفبنا.
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  4. 4
    19 نوفمبر, 2016 , 16:23 م

    الناقد

    الدوله تخسر الملايين للطرق والجسور والخدمات العامه والوافدون من سائقين وغيرهم يدمرونها بدون أكتراث ، وأذكر سائق وافد صدم ماسورة إنارة على شارع عام فلما لاموه الناس قال : مافيه مشكله بلد فلوس كثير !!
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  5. 3
    19 نوفمبر, 2016 , 16:10 م

    AG

    وين الرأس اللي كان يسحب المقطوره ومن الواضح ان الجسر هوا اللي نزل علي الشاحنه
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  6. 2
    19 نوفمبر, 2016 , 16:06 م

    الصبياني

    خلاص فكوه مدام مكتوب على الكبري ( الحلو يرخص لك ) خلوكم عند كلامكم لاتغرمونه الضعيف
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  7. 1
    19 نوفمبر, 2016 , 16:03 م

    يجب محاسبة مقاول المشروع

    الشاحنة تتبع لمقاول ينفذ اعمال على نفس الطريق يجب تغريمه وعدم حفظ القضية. اتمنى ان يغرم بجسر للمشاة وينفذ عاجلا في نفس الموقع لأهميته وعدم ترقيع ما تم تدميره فوضع الجسر سيء جدا وغير آمن ويجب ازالته
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