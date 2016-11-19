بالصور:اصطدام شاحنة بجسر للمشاة في جدة تسبب في وقف حركة السير بطريق المدينة

صحيفة المرصد:تسبب اصطدام شاحنة بجسر للمشاة ،قبل قليل، في إغلاق طريق المدينة في مدينة جدة في جميع الاتجاهات .وباشرت الجهات المختصة حادث السير بطريق المدينة النازل أمام فندق موفنبيك ، والحادث ناتج عن اصطدام تريله محمله برمل بكوبري الخشب، مما نتج عنه توقف تام لطريق المدينة النازل والكوبري آيل للسقوط.