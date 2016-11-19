بالصور:اصطدام شاحنة بجسر للمشاة في جدة تسبب في وقف حركة السير بطريق المدينة

صحيفة المرصد:تسبب اصطدام شاحنة بجسر للمشاة ،قبل قليل، في إغلاق طريق المدينة في مدينة جدة في جميع الاتجاهات .وباشرت الجهات المختصة حادث السير بطريق المدينة النازل أمام فندق موفنبيك ، والحادث ناتج عن اصطدام تريله محمله برمل بكوبري الخشب، مما نتج عنه توقف تام لطريق المدينة النازل والكوبري آيل للسقوط.
تعليقات ( 7 )
غرم اللهدول العالم تستقدم المتعلمين حت تستفيد منهم واحنا نجيب الجهله والاميين يتعلموا في بلادنا بعدما يحوسونها ويخسرونا يتم سفرهم اوترحيلهم
himaطبعا الان الكل مرور وغيرو مستغرب ومستنفر,كيف حصل حادث زي كدا في شارع مهم؟طبعا شي متوقع لنسبة التسيب للشاحنات خصوصا في المخالفات والتسيب في الشوارع,السيارات في شوارعنا اخطر من الحروب,الله يلطفبنا.
الناقدالدوله تخسر الملايين للطرق والجسور والخدمات العامه والوافدون من سائقين وغيرهم يدمرونها بدون أكتراث ، وأذكر سائق وافد صدم ماسورة إنارة على شارع عام فلما لاموه الناس قال : مافيه مشكله بلد فلوس كثير !!
AGوين الرأس اللي كان يسحب المقطوره ومن الواضح ان الجسر هوا اللي نزل علي الشاحنه
الصبيانيخلاص فكوه مدام مكتوب على الكبري ( الحلو يرخص لك ) خلوكم عند كلامكم لاتغرمونه الضعيف
يجب محاسبة مقاول المشروعالشاحنة تتبع لمقاول ينفذ اعمال على نفس الطريق يجب تغريمه وعدم حفظ القضية. اتمنى ان يغرم بجسر للمشاة وينفذ عاجلا في نفس الموقع لأهميته وعدم ترقيع ما تم تدميره فوضع الجسر سيء جدا وغير آمن ويجب ازالته