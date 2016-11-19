بريطاني يستخدم حيلة ذكية ويسرق سيارة”رولز رويس” لثري سعودي بلندن-صور

صحيفة المرصد-متابعات:ألقت الشرطة البريطانية في العااصمة لندن القبض على لص محترف،قام بسرقة سيارة من نوع”رولز رويس” يملكها مواطن سعودي،و تبلغ قيمتة السيارة قرابة نصف مليون ريال سعودي.

وبحسب ما نقله موقع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن السارق بريطاني الجنسية ويدعى محمد حمزة (25 عامًا)، وقد استخدم حيلة ذكية، حيث تقدم إلى هيئة تسجيل السيارات والمرور بطلب لتغيير مفاتيح السيارة، بمستندات تزعم ملكيته لها، في الوقت الذي كان فيه المواطن السعودي خارج البلاد.

وبعد كشف الحيلة، تم توجيه عدة اتهامات لحمزة منها خداع وكالة تسجيل المركبات، وسرقة أربع سيارات بينهم سيارة المواطن السعودي، وحددت المحكمة يوم 27 فبراير القادم موعداً لمحاكمته، وإطلاق سراحه بكفالة مالية.