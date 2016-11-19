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عبد الخالق عبدالله: انتظروا مفاجآت سعودية من العيار الثقيل قريبا!

19 نوفمبر, 2016 , 16:35 م
عبد الخالق عبدالله: انتظروا مفاجآت سعودية من العيار الثقيل قريبا!
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صحيفة المرصد:توقع الأكاديمي الإماراتي المعروف، الدكتور عبدالخالق عبدالله، مفاجآت سعودية من العيار الثقيل في لبنان، قريبا.

وقال “عبدالله” في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “تخطو السعودية خطوات مدروسة وذكية تجاه لبنان تمهد الطريق لحضور سعودي وخليجي قوي خلال المرحلة القادمة. اتوقع مفاجاءات من العيار الثقيل قريبا”.

وتجدر الإشارة إلى، تاكيد العديد من المراقبين على، أن هناك ثمة مقاربة سعودية جديدة للعلاقات مع لبنان، سيتم إرسال أولى إشاراتها بتعيين سفير سعودي جديد في بيروت قبل نهاية العام الحالي، ومن ثم جعل مناسبة زيارة رئيس لبنان إلى المملكة مناسبة لنزع «الشمع الأحمر» عن هبة الثلاثة مليارات دولار أميركي لتسليح الجيش اللبناني.



تعليقات ( 35 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 35
    19 نوفمبر, 2016 , 17:34 م

    محب الهيئة

    لا والله حنا كذا مرتاحين******
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  2. 34
    19 نوفمبر, 2016 , 17:34 م

    ياخوفي تكون مفاجأة على وزن مشاركة هيئة الترفيه في انتاج البرنامج ****
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  3. 33
    19 نوفمبر, 2016 , 17:31 م
    عدد التعليقات:15460

    قلم الحقيقه

    صواريخ اليماني وراجماته ودباباته بفلوسنا والآن يقتل مواطنينا بها ويعتدي على حدودنامن خلالها بعد أن تقاسمهامع العدو الحوثي.واللبناني أخو اليماني عون لبنان هو صالح اليمن لافرق.يبي يتقاسم مع حزب الشيطان.
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  4. 32
    19 نوفمبر, 2016 , 17:30 م

    بنت الوطن 🇸🇦

    مع احترامي لدوله لبنان لكن وش الفائدة من الهبات ؟لبنان رهينه لحزب الله عميل ايران و المفروض نعزز تعاوننا مع دول قويه تفيدنا زي باكستان دوله نووية وتركيا دوله من حلف النيتو ابنوا تحالفات مع دول قوويه
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  5. 31
    19 نوفمبر, 2016 , 17:29 م

    ياليت سمننا في دقيقنا

    بلا لبنان بلا بطيخ فتحو بالثلاث مليارات وظايف او اسكان المواطنيين
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  6. 30
    19 نوفمبر, 2016 , 17:26 م

    عربي أبو خمس مذاهب

    السياحة في لبنان لا تقارن بأي بلد آخر، جماليا وطقسيا،وثقافيا وأمنيا،وبحريا وجبليا، وتبولة وفتوش وكبدة نية وكبة نية وحمص متبل و40 نوع من السَلطات ولوازمهم، أهلا وسهلا نحن الضيوف وأنتمُ رب المنزلِ.
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  7. 29
    19 نوفمبر, 2016 , 17:24 م

    صامل ابو عيد

    تصدقون ان هبات السعوديه لدول انها نكبه على السعودين هم يجهزون جيوشهم بالهبات السعوديه لمحاربه السعوديه والشهد المحروق علي عبدالله سرق الهبات وحاربنا به لبنان حزب الشيطان وغيرهم الكثير فحذروهم خونه
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  8. 28
    19 نوفمبر, 2016 , 17:22 م

    23

    صادق وش دخل ***لاتكون وصي وحنا ماندري تقلع يلااااه
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  9. 27
    19 نوفمبر, 2016 , 17:21 م
    عدد التعليقات:15460

    قلم الحقيقه

    اليماني المخلوع بلع حتى ترع من الزلط السعودية لدرجة أنه تم انشاء مجلس تنسيق سعودي يمني خلال فترة حكمه لعنه الله. وآخرتها أصبح يرسل صواريخه على بلادنا ويقتل المواطنين بها ويتحالف مع الحوثي الايراني .
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  10. 26
    19 نوفمبر, 2016 , 17:20 م

    مراقب

    الحمدلله على كل حااااال
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  11. 25
    19 نوفمبر, 2016 , 17:18 م

    مشهور

    السياحة الداخليه افضل بمرات من السياحة الخارجيه واذا رغبت في السياحة الخارجيه فعليك بدبي او سنغفورا او ماليزا او اندونيسيا اتركو لبنان للايرانين و يتبعهم اليمنين و اعوانهم بلا توزيع هبات مجامله لهم
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  12. 24
    19 نوفمبر, 2016 , 17:16 م

    sooonx

    تعليق مخالف
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  13. 23
    19 نوفمبر, 2016 , 17:13 م

    صادق

    اتركوا الشمع الاحمر على الهبه السعودية للبنان و عليكم زيادة الشمع المفروض اموال السعوديه للسعودين بلا لبنان بلا هم السعوديه لم تستفد من هباتها لجميع الدول الا الخسائر الجسميه و نكران الجميل وحربهم لنا
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  14. 22
    19 نوفمبر, 2016 , 17:10 م

    عربي أبو خمس مذاهب

    يا رب أن السعودية تستعمل الثلاث مليارات دولار للبدء بعملية التجنيد الإجباري للشباب السعودي التي دعا اليها سماحة المفتي آل الشيخ، الأقربون أولى..وعموما ما يقرره الملك سلمان سيكون محله على العين والراس
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  15. 21
    19 نوفمبر, 2016 , 17:09 م
    عدد التعليقات:5867

    المنتصر بالله

    عادي هذا بالنسبه لنا شي عادي منذو 50 سنه وهذا هو الحال وهذا الحتسي لا يحرك شعره فينا لأن مال قيصر لقيصر ومال كسرى لكسرى ولا علاقه لنا في هذه المواضيع لذلك لا تعمل عيار ثقيل ولا خفيف خلها على سقفها أول
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  16. 20
    19 نوفمبر, 2016 , 17:06 م

    الزهراني9512

    الله المستعان مانبي تقارب مع لبنان جميع الهبات تروح ل***** ولانبي واجهه سياحية ولاغيره
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  17. 19
    19 نوفمبر, 2016 , 17:04 م
    عدد التعليقات:15460

    قلم الحقيقه

    العرب اليوم خصوصآ الرؤوس الكبيرة منهم أصبحو خارج كل قرار وكل حساب وكل معادلة داخل أي مطبخ عربي أو أجنبي تدار فيه شؤونهم وحالهم وأحوالهم.هذه حقيقة رغم أنها مؤلمة لكنها واقع حالهم اليوم مع الأسف الشديد.
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  18. 18
    19 نوفمبر, 2016 , 17:04 م

    عربي أبو خمس مذاهب

    تعليق مخالف
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  19. 17
    19 نوفمبر, 2016 , 17:03 م

    ليتي معك دايم

    طيب ايش تبينا نسوي ياعبد الخالق ؟ ****
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  20. 16
    19 نوفمبر, 2016 , 17:00 م

    يبدو انهو من****
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  21. 15
    19 نوفمبر, 2016 , 16:58 م

    عربي أبو خمس مذاهب

    الهبة السعودية الأجمل هي بعودة لبنان كأفضل وجهة سياحية للسعودي والعائلات السعودية خاصة والعربية عامة.عندنا سلاح كثير وعامل توازن رعب مع إسرائيل، وكل سلاح سيصل لبنان سيساهم بتعجيل الحرب الأهلية رقم 2
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  22. 14
    19 نوفمبر, 2016 , 16:56 م
    عدد التعليقات:15460

    قلم الحقيقه

    اذا تم منح لبنان هبة المليارات الثلاثة السعودية فسوف تتسلل نحو مرمى حزب الله وتستقر بداخله بموافقة الحكم اللبناني ميشال عون. فالكل يعلم أنه لم يصبح رئيسآ للبنان الا بعد موافقة هذا الحزب الايراني عليه.
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  23. 13
    19 نوفمبر, 2016 , 16:52 م

    أبجد هوز

    ماش يا عبدالخالق عبدالله، المفروض تعلمت من استعجالك وتنبؤك الخاطيء الذي أيقنت فيه وبلا محالة حسب ذكرك ان هيلاري كلينتون هي الرئيس القادم وذلك قبل الانتخابات بأسبوع!!
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  24. 12
    19 نوفمبر, 2016 , 16:48 م

    خربط بربط
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  25. 11
    19 نوفمبر, 2016 , 16:47 م

    شي لايعنيني

    وبعدها عل ستنخفض ايجارات السكن مثلن
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  26. 10
    19 نوفمبر, 2016 , 16:46 م

    الحمدلله والشكر بس بالنهايه دفع فلوس نفس السياسه الكلاسيكيه لبنان لاوزن ولا قيمه ولا عائد علينا بشي مفيد
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  27. 9
    19 نوفمبر, 2016 , 16:45 م

    الناقد

    هبة الثلاثة مليارات المعطاة للبنان ألغيت وصرفت معداتها العسكريه للجيش السعودي . . والحمدلله على تصرف دولتنا الحكيمه ، وكما يقول المثل .. زيتنا في دقيقنا ،،
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  28. 8
    19 نوفمبر, 2016 , 16:45 م

    شي لايعنيني

    شلونكم ماجاكم اخبار عن اسعار الايجارات المرتفه ارتفاع مبالغ فيه اقتراح ضغط تنظيم لتخفيضها
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  29. 7
    19 نوفمبر, 2016 , 16:44 م

    REALITY

    اسأل الله التوفيق و السداد لحكومتنا بقيادة حبيبنا الملك سلمان
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  30. 6
    19 نوفمبر, 2016 , 16:42 م

    شو هيدا الحتسي

    بلا ...... بلا بطيخ
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  31. 5
    19 نوفمبر, 2016 , 16:42 م

    الفاهم

    مثل عيار الثقيل لمصر وبعد ملايرلات ***
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  32. 4
    19 نوفمبر, 2016 , 16:41 م

    شو هيدا الحتسي

    وش نستفيد من يعرف لو فايده وحده
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  33. 3
    19 نوفمبر, 2016 , 16:40 م

    شو هيدا الحتسي

    وش نستفيد
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  34. 2
    19 نوفمبر, 2016 , 16:39 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاحول ولاقوة الابالله
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  35. 1
    19 نوفمبر, 2016 , 16:38 م
    عدد التعليقات:220

    Xx5halidxX

    كلام فاضي ذبحونا ترى المحلليين مسوين خارقي القوى
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