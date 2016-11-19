عبد الخالق عبدالله: انتظروا مفاجآت سعودية من العيار الثقيل قريبا!

صحيفة المرصد:توقع الأكاديمي الإماراتي المعروف، الدكتور عبدالخالق عبدالله، مفاجآت سعودية من العيار الثقيل في لبنان، قريبا.

وقال “عبدالله” في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “تخطو السعودية خطوات مدروسة وذكية تجاه لبنان تمهد الطريق لحضور سعودي وخليجي قوي خلال المرحلة القادمة. اتوقع مفاجاءات من العيار الثقيل قريبا”.

وتجدر الإشارة إلى، تاكيد العديد من المراقبين على، أن هناك ثمة مقاربة سعودية جديدة للعلاقات مع لبنان، سيتم إرسال أولى إشاراتها بتعيين سفير سعودي جديد في بيروت قبل نهاية العام الحالي، ومن ثم جعل مناسبة زيارة رئيس لبنان إلى المملكة مناسبة لنزع «الشمع الأحمر» عن هبة الثلاثة مليارات دولار أميركي لتسليح الجيش اللبناني.