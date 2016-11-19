عبد الخالق عبدالله: انتظروا مفاجآت سعودية من العيار الثقيل قريبا!

صحيفة المرصد:توقع الأكاديمي الإماراتي المعروف، الدكتور عبدالخالق عبدالله، مفاجآت سعودية من العيار الثقيل في لبنان، قريبا.
وقال “عبدالله” في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “تخطو السعودية خطوات مدروسة وذكية تجاه لبنان تمهد الطريق لحضور سعودي وخليجي قوي خلال المرحلة القادمة. اتوقع مفاجاءات من العيار الثقيل قريبا”.
وتجدر الإشارة إلى، تاكيد العديد من المراقبين على، أن هناك ثمة مقاربة سعودية جديدة للعلاقات مع لبنان، سيتم إرسال أولى إشاراتها بتعيين سفير سعودي جديد في بيروت قبل نهاية العام الحالي، ومن ثم جعل مناسبة زيارة رئيس لبنان إلى المملكة مناسبة لنزع «الشمع الأحمر» عن هبة الثلاثة مليارات دولار أميركي لتسليح الجيش اللبناني.
تعليقات ( 35 )
محب الهيئةلا والله حنا كذا مرتاحين******
عدد التعليقات:15460
قلم الحقيقهصواريخ اليماني وراجماته ودباباته بفلوسنا والآن يقتل مواطنينا بها ويعتدي على حدودنامن خلالها بعد أن تقاسمهامع العدو الحوثي.واللبناني أخو اليماني عون لبنان هو صالح اليمن لافرق.يبي يتقاسم مع حزب الشيطان.
بنت الوطن 🇸🇦مع احترامي لدوله لبنان لكن وش الفائدة من الهبات ؟لبنان رهينه لحزب الله عميل ايران و المفروض نعزز تعاوننا مع دول قويه تفيدنا زي باكستان دوله نووية وتركيا دوله من حلف النيتو ابنوا تحالفات مع دول قوويه
ياليت سمننا في دقيقنابلا لبنان بلا بطيخ فتحو بالثلاث مليارات وظايف او اسكان المواطنيين
عربي أبو خمس مذاهبالسياحة في لبنان لا تقارن بأي بلد آخر، جماليا وطقسيا،وثقافيا وأمنيا،وبحريا وجبليا، وتبولة وفتوش وكبدة نية وكبة نية وحمص متبل و40 نوع من السَلطات ولوازمهم، أهلا وسهلا نحن الضيوف وأنتمُ رب المنزلِ.
صامل ابو عيدتصدقون ان هبات السعوديه لدول انها نكبه على السعودين هم يجهزون جيوشهم بالهبات السعوديه لمحاربه السعوديه والشهد المحروق علي عبدالله سرق الهبات وحاربنا به لبنان حزب الشيطان وغيرهم الكثير فحذروهم خونه
23صادق وش دخل ***لاتكون وصي وحنا ماندري تقلع يلااااه
عدد التعليقات:15460
قلم الحقيقهاليماني المخلوع بلع حتى ترع من الزلط السعودية لدرجة أنه تم انشاء مجلس تنسيق سعودي يمني خلال فترة حكمه لعنه الله. وآخرتها أصبح يرسل صواريخه على بلادنا ويقتل المواطنين بها ويتحالف مع الحوثي الايراني .
مراقبالحمدلله على كل حااااال
مشهورالسياحة الداخليه افضل بمرات من السياحة الخارجيه واذا رغبت في السياحة الخارجيه فعليك بدبي او سنغفورا او ماليزا او اندونيسيا اتركو لبنان للايرانين و يتبعهم اليمنين و اعوانهم بلا توزيع هبات مجامله لهم
sooonxتعليق مخالف
صادقاتركوا الشمع الاحمر على الهبه السعودية للبنان و عليكم زيادة الشمع المفروض اموال السعوديه للسعودين بلا لبنان بلا هم السعوديه لم تستفد من هباتها لجميع الدول الا الخسائر الجسميه و نكران الجميل وحربهم لنا
عربي أبو خمس مذاهبيا رب أن السعودية تستعمل الثلاث مليارات دولار للبدء بعملية التجنيد الإجباري للشباب السعودي التي دعا اليها سماحة المفتي آل الشيخ، الأقربون أولى..وعموما ما يقرره الملك سلمان سيكون محله على العين والراس
عدد التعليقات:5867
المنتصر باللهعادي هذا بالنسبه لنا شي عادي منذو 50 سنه وهذا هو الحال وهذا الحتسي لا يحرك شعره فينا لأن مال قيصر لقيصر ومال كسرى لكسرى ولا علاقه لنا في هذه المواضيع لذلك لا تعمل عيار ثقيل ولا خفيف خلها على سقفها أول
الزهراني9512الله المستعان مانبي تقارب مع لبنان جميع الهبات تروح ل***** ولانبي واجهه سياحية ولاغيره
عدد التعليقات:15460
قلم الحقيقهالعرب اليوم خصوصآ الرؤوس الكبيرة منهم أصبحو خارج كل قرار وكل حساب وكل معادلة داخل أي مطبخ عربي أو أجنبي تدار فيه شؤونهم وحالهم وأحوالهم.هذه حقيقة رغم أنها مؤلمة لكنها واقع حالهم اليوم مع الأسف الشديد.
عربي أبو خمس مذاهبتعليق مخالف
ليتي معك دايمطيب ايش تبينا نسوي ياعبد الخالق ؟ ****
عربي أبو خمس مذاهبالهبة السعودية الأجمل هي بعودة لبنان كأفضل وجهة سياحية للسعودي والعائلات السعودية خاصة والعربية عامة.عندنا سلاح كثير وعامل توازن رعب مع إسرائيل، وكل سلاح سيصل لبنان سيساهم بتعجيل الحرب الأهلية رقم 2
عدد التعليقات:15460
قلم الحقيقهاذا تم منح لبنان هبة المليارات الثلاثة السعودية فسوف تتسلل نحو مرمى حزب الله وتستقر بداخله بموافقة الحكم اللبناني ميشال عون. فالكل يعلم أنه لم يصبح رئيسآ للبنان الا بعد موافقة هذا الحزب الايراني عليه.
أبجد هوزماش يا عبدالخالق عبدالله، المفروض تعلمت من استعجالك وتنبؤك الخاطيء الذي أيقنت فيه وبلا محالة حسب ذكرك ان هيلاري كلينتون هي الرئيس القادم وذلك قبل الانتخابات بأسبوع!!
شي لايعنينيوبعدها عل ستنخفض ايجارات السكن مثلن
الناقدهبة الثلاثة مليارات المعطاة للبنان ألغيت وصرفت معداتها العسكريه للجيش السعودي . . والحمدلله على تصرف دولتنا الحكيمه ، وكما يقول المثل .. زيتنا في دقيقنا ،،
شي لايعنينيشلونكم ماجاكم اخبار عن اسعار الايجارات المرتفه ارتفاع مبالغ فيه اقتراح ضغط تنظيم لتخفيضها
REALITYاسأل الله التوفيق و السداد لحكومتنا بقيادة حبيبنا الملك سلمان
شو هيدا الحتسيبلا ...... بلا بطيخ
الفاهممثل عيار الثقيل لمصر وبعد ملايرلات ***
شو هيدا الحتسيوش نستفيد من يعرف لو فايده وحده
شو هيدا الحتسيوش نستفيد
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاحول ولاقوة الابالله
عدد التعليقات:220
Xx5halidxXكلام فاضي ذبحونا ترى المحلليين مسوين خارقي القوى