بالفيديو:خزانة تقتل طفلاً بعدما سقطت فوقه في محل تجاري

صحيفة المرصد:لقي طفل صيني حتفه قبل أيام، بعد أن سقطت عليه خزانة لحفظ الأمانات في أحد المتاجر عندما كان برفقة والدته لشراء بعض الفواكه.

وكانت الأم تحاول استعادة بعض أغراضها من داخل الخزانة، عندما سقطت باتجاهها. وفي الوقت الذي تمكنت الأم من الهرب في الوقت المناسب، وقعت الخزانة بكامل ثقلها على الطفل الصغير، مما أدى إلى مقتله، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وكانت المرأة وابنها قد أنهيا للتو شراء ما يحتاجان إليه، من المتجر الذي يبيع الفواكه في مدينة أنيانغ التابعة لمقاطعة شنشي جنوب غربي الصين، وذلك حوالي الساعة 7:05 من مساء يوم 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وكان الصندوق الذي احتفظت به الأم بأغراضها يقع بمنتصف الخزانة.

وسارع المتسوقون والموظفون في المتجر إلى رفع الخزانة عن جسد الطفل، في الوقت الذي كانت قدم الأم لا تزال عالقة تحتها. وسارعت الأم للاطمئنان على حالة طفلها، لكنه كان غائباً عن الوعي، ونقل على الفور إلى المستشفى، غير أن الأطباء فشلوا في إنقاذ حياته.

وزار مراسل من صحيفة هوان شانغ المتجر يوم 17 نوفمبر (تشرين الثاني)، ووفقاً للمراسل فقد تم إغلاق المتجر وأزيلت الخزائن المعدنية، كما تم تنظيف بقع الدماء من مكان الحادث.

ويقول السكان المحليون إن إدارة المتجر كانت على علم بأن الخزانة غير ثابتة في مكانها، بدليل وضع قطع من الخشب أسفلها لتعزيز ثباتها.

ولا تزال الشرطة تحقق في القضية لتحديد المسؤولين، في الوقت الذي دفعت إدارة المتجر تكاليف المستشفى وقدمت اعتذاراً علنياً للأسرة المنكوبة.