بالصور .. جنازة مهيبة للشهيد علي الجعفري في مسقط رأسه بقوز الجعافرة

صحيفة المرصد:أدى جمع غفير من أهالي مركز قوز الجعافرة بمحافظة صبيا، اليوم السبت، صلاة الجنازة على شهيد الواجب الوطني الجندي أول محمد بن علي الحسين جعفري، وذلك عقب صلاة الظهر بجامع قرية العرضة.
وعقب الصلاة شيع المصلون الشهيد بحضور عدد من ضباط وأفراد حرس الحدود بمنطقة جازان، وعدد من مشايخ وأهالي قرى مركز قوز الجعافرة، إلى مثواه الأخير بمقبرة القرية.
ويعد الفقيد “الجعفري” سادس الشهداء بمركز قوز الجعافرة بمحافظة صبيا، واستشهد في أرض المعركة على حدود الوطن في ظهران الجنوب.
تعليقات ( 10 )
عدد التعليقات:4696
بدورالله يرحمه ويغفر له ويرحم اموات المسلمين اجمعين يارب
جحدررحمه الله رحمه واسعه وجميع شهداء الوطن في اي مكان وامواتنا واموات المسلمين اجمعين
استغفراللهأستغفرالله لى ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الاباالله العلي العظيم اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك
عدد التعليقات:2010
عاشق الجورريمثواة الجنه
عدد التعليقات:2010
عاشق الجورريمن قتل في سبيل الله فهو بأذن الرحمن مقولة الجنه
عدد التعليقات:5990
بسمهالله يرحمه ويغفر له ويتقبله من الصديقين والشهداء .
عدد التعليقات:13309
برق الحرم(((((((( شهيداً........كتبه الله حي يرزق عنده تعالى ))))))
✒الراصــــــــــــــــــــد✒اللهم تقبله من الشهداء. وألهم اهله وذويه الصبر والسلوان. وانصر جنودنا المرابطين على حدودنا.
عدد التعليقات:2010
عاشق الجورريشهيد بأذن الله ، رحمك رب غفور رحيم
خرخرينوالله يرحمه ويغفر ذنبه ويصبر أهله وينصر جنودنا البواسل على الحد الجنوبي