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بالصور .. جنازة مهيبة للشهيد علي الجعفري في مسقط رأسه بقوز الجعافرة

19 نوفمبر, 2016 , 18:18 م
بالصور .. جنازة مهيبة للشهيد علي الجعفري في مسقط رأسه بقوز الجعافرة
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صحيفة المرصد:أدى جمع غفير من أهالي مركز قوز الجعافرة بمحافظة صبيا، اليوم السبت، صلاة الجنازة على شهيد الواجب الوطني الجندي أول محمد بن علي الحسين جعفري، وذلك عقب صلاة الظهر بجامع قرية العرضة.
وعقب الصلاة شيع المصلون الشهيد بحضور عدد من ضباط وأفراد حرس الحدود بمنطقة جازان، وعدد من مشايخ وأهالي قرى مركز قوز الجعافرة، إلى مثواه الأخير بمقبرة القرية.
ويعد الفقيد “الجعفري” سادس الشهداء بمركز قوز الجعافرة بمحافظة صبيا، واستشهد في أرض المعركة على حدود الوطن في ظهران الجنوب.

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تعليقات ( 10 )

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  1. 10
    19 نوفمبر, 2016 , 20:17 م
    عدد التعليقات:4696

    بدور

    الله يرحمه ويغفر له ويرحم اموات المسلمين اجمعين يارب
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  2. 9
    19 نوفمبر, 2016 , 20:02 م

    جحدر

    رحمه الله رحمه واسعه وجميع شهداء الوطن في اي مكان وامواتنا واموات المسلمين اجمعين
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  3. 8
    19 نوفمبر, 2016 , 19:12 م

    استغفرالله

    أستغفرالله لى ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الاباالله العلي العظيم اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك
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  4. 7
    19 نوفمبر, 2016 , 19:00 م
    عدد التعليقات:2010

    عاشق الجورري

    مثواة الجنه
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  5. 6
    19 نوفمبر, 2016 , 18:58 م
    عدد التعليقات:2010

    عاشق الجورري

    من قتل في سبيل الله فهو بأذن الرحمن مقولة الجنه
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  6. 5
    19 نوفمبر, 2016 , 18:57 م
    عدد التعليقات:5990

    بسمه

    الله يرحمه ويغفر له ويتقبله من الصديقين والشهداء .
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  7. 4
    19 نوفمبر, 2016 , 18:55 م
    عدد التعليقات:13309

    برق الحرم

    (((((((( شهيداً........كتبه الله حي يرزق عنده تعالى ))))))
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  8. 3
    19 نوفمبر, 2016 , 18:53 م

    ✒الراصــــــــــــــــــــد✒

    اللهم تقبله من الشهداء. وألهم اهله وذويه الصبر والسلوان. وانصر جنودنا المرابطين على حدودنا.
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  9. 2
    19 نوفمبر, 2016 , 18:51 م
    عدد التعليقات:2010

    عاشق الجورري

    شهيد بأذن الله ، رحمك رب غفور رحيم
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  10. 1
    19 نوفمبر, 2016 , 18:31 م

    خرخرينو

    الله يرحمه ويغفر ذنبه ويصبر أهله وينصر جنودنا البواسل على الحد الجنوبي
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