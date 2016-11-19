بالصور .. جنازة مهيبة للشهيد علي الجعفري في مسقط رأسه بقوز الجعافرة

صحيفة المرصد:أدى جمع غفير من أهالي مركز قوز الجعافرة بمحافظة صبيا، اليوم السبت، صلاة الجنازة على شهيد الواجب الوطني الجندي أول محمد بن علي الحسين جعفري، وذلك عقب صلاة الظهر بجامع قرية العرضة.

وعقب الصلاة شيع المصلون الشهيد بحضور عدد من ضباط وأفراد حرس الحدود بمنطقة جازان، وعدد من مشايخ وأهالي قرى مركز قوز الجعافرة، إلى مثواه الأخير بمقبرة القرية.

ويعد الفقيد “الجعفري” سادس الشهداء بمركز قوز الجعافرة بمحافظة صبيا، واستشهد في أرض المعركة على حدود الوطن في ظهران الجنوب.