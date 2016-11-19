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صور قديمة لترامب تشاهد لأول مرة

19 نوفمبر, 2016 , 18:28 م
صور قديمة لترامب تشاهد لأول مرة
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صحيفة المرصد:يحتفظ الكثيرون بالعديد من الصور القديمة التي تذكرهم بفترات أو أحداث معينة مرت خلال حياتهم، لكن ليس كل تلك الصور قد تصبح ذات أهمية بالنسبة لملايين الناس!

ففي حادثة طريفة من نوعها روت امرأة أمريكية قصة حصولها على مجموعة من الصور القديمة التي تعود إلى فترات سابقة من حياة الفائز في انتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب وفقاً لموقع روسيا اليوم.

وقالت المواطنة الأمريكية “لقد عثرت على تلك الحقيبة التي كانت فيها الصور عن طريق الصدفة في محل الأشياء المستعملة الذي كنت أعمل فيه سابقا، وكشخص يهوى جمع الأشياء شدتني تلك الصور، والقيمة الحقيقة لتلك الصور الآن تختلف كليا عن قيمتها حين بيعت”.

وعلقت المرأة قائلة: “بشكل عام، لا يعتبر عرض الصور الشخصية ومحفوظات الآخرين أمرا أخلاقيا، ولكن نظرا إلى الشعبية الفاضحة لهذا الشخص فإن مصير هذه الصور أن تصبح معروفة جدا على الإنترنت، ونريد أن نوصل فكرة بسيطة واحدة للمشاهد.. كل شخص لديه من يحبه أو يكرهه، والكثير يقيمون الإنسان حسب نمط حياته أو عاداته أو ما شابه .. وهذا الشخص الذي أصبح حديث الشاشات ووسائل الإعلام اليوم كان في أحد الأيام شخصا عاديا”.

وأضافت “لعل الوقت لم يغير هذا الإنسان، الوقت سيبين ذلك، الحقيقة أننا لا نولد سيئين، كلنا نريد فعل أشياء جيدة، لكن السؤال كيف نفعل ذلك وهل نفعل ذلك”.

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تعليقات ( 37 )

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  1. 37
    19 نوفمبر, 2016 , 20:29 م

    بردقوش

    الله يهديه للإسلام ويشرح صدره لإعتناقه^-^،،آمين. ... النبي محمد نبي الرحمة..وفي المقابل نبي الملحمة^-^،، ..اللهم صلي على رسول الله محمد بن عبدالله...
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  2. 36
    19 نوفمبر, 2016 , 20:13 م

    انا

    انا ودي اعرف التهافت الغريب ***مثل هذا وايش يعني اذا صار رئيس دوله احنا في الاصل عارفين مواقفها على مر السنين والانسان يزن الامور بعقل ويعقلها ويتوكل على الله
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  3. 35
    19 نوفمبر, 2016 , 20:13 م

    سعود

    فكرته نبيله عبيد هههههههههه
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  4. 34
    19 نوفمبر, 2016 , 20:13 م

    💎🎀سُندُس

    يابابا هذا مو شروال هذا كيمنو والبعض يسمونه روب يلبسونه بعد الشاور.
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  5. 33
    19 نوفمبر, 2016 , 20:09 م

    مصمم

    جالس بسروال السنة // بس سروال السنة تبعهم شووووووووووورت
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  6. 32
    19 نوفمبر, 2016 , 20:07 م

    مصمم

    ايام كان فقير ///
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  7. 31
    19 نوفمبر, 2016 , 20:06 م

    مصمم

    وليش عريان
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  8. 30
    19 نوفمبر, 2016 , 19:59 م

    Ksb

    والله يا بسمه ما عاد ندري لكن عسى ربي يزينها
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  9. 29
    19 نوفمبر, 2016 , 19:57 م

    جحدر

    صور عادية جدا لاي مواطن امريكي ولم ارى فيها شئ من تغير هو مكانة ترامب من مواطن عادي الى رئيس
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  10. 28
    19 نوفمبر, 2016 , 19:56 م
    عدد التعليقات:5872

    المنتصر بالله

    وين قناص 2 المزيف وشندووووش
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  11. 27
    19 نوفمبر, 2016 , 19:54 م
    عدد التعليقات:15464

    قلم الحقيقه

    تعليق مخالف
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  12. 26
    19 نوفمبر, 2016 , 19:53 م
    عدد التعليقات:5872

    المنتصر بالله

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 25
    19 نوفمبر, 2016 , 19:49 م

    ليبرالي

    2انا من ذا الحين حلقت لحيتي زيرو بشان اخذ جواز جديد والصورة تكون بدون شنب ولحيه وكذا بيقولون هذا ليبرالي وتمشي الامور
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  14. 24
    19 نوفمبر, 2016 , 19:47 م

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  15. 23
    19 نوفمبر, 2016 , 19:47 م
    عدد التعليقات:15464

    قلم الحقيقه

    اليوم البعض يحاول ويسعى جاهدآ لممارسة سياسة الخنق على حياته وعلى مجتمعه والاغتيال لوطنه.فماذا جنى؟؟؟.كل خيبة وكل خسران ولايقول لنفسه أو يوهمها بأن جنة الله له وحده دون سائر الناس.فهو حينها يحلم وواهم.
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  16. 22
    19 نوفمبر, 2016 , 19:46 م

    محمد

    قلم الحقيقة الكذب تذكرت المعممين ا الكفار الصفويين*****لارهابيين المجرمين الدواعش وخامنئي الكافر يوم جابوا صورهم وهم باحضان العاهرات
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  17. 21
    19 نوفمبر, 2016 , 19:44 م

    حمد

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  18. 20
    19 نوفمبر, 2016 , 19:40 م

    سُندُس

    بسم الله علانا ويش اللي***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 19
    19 نوفمبر, 2016 , 19:40 م
    عدد التعليقات:15464

    قلم الحقيقه

    شاب أمريكي عاش حياته بالطريقة الصحيحة لم ينسى دنياه وسعادته وحريته وكان وطنه الأمريكي هو الملهم له في حبه وعشقه.لانسف روحه بحزام ولا سجل اسمه على قائمة ارهاب.اليوم هويقود العالم أجمع تحت رئآسته ترامب.
    لا يعجبني(139) اعجبني(38)
  20. 18
    19 نوفمبر, 2016 , 19:40 م
    عدد التعليقات:5872

    المنتصر بالله

    يوم كان الناس يرعون الإبل والغنم كان عندهم رجوله وكرامه ولا المرأة ترفع صوتها على بعلها ولا يروح يجيب لها ***من السوبر ماركت مثل رجاجيل اليوم.........?
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  21. 17
    19 نوفمبر, 2016 , 19:35 م
    عدد التعليقات:5872

    المنتصر بالله

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  22. 16
    19 نوفمبر, 2016 , 19:30 م

    ليبرالي

    8الغنم مهنت ابانا واجدادنا ورعيناها وركبنا الحمير واحنا اتباع القراءن والاية البغال والحمير لتركبوها والله يخلق مالاتعلمون لكن المشكله ياخوي الارض حل فيها غظب الاشجارة ماتت وصارة الارض جرداء تذراها ار
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  23. 15
    19 نوفمبر, 2016 , 19:28 م
    عدد التعليقات:5872

    المنتصر بالله

    تعليق مخالف
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  24. 14
    19 نوفمبر, 2016 , 19:24 م

    نوخذه

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  25. 13
    19 نوفمبر, 2016 , 19:20 م

    بقايا مشاعر.....♡

    تعليق مخالف
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  26. 12
    19 نوفمبر, 2016 , 19:08 م

    محمدالجعيد

    تعليق مخالف
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  27. 11
    19 نوفمبر, 2016 , 19:06 م

    العويد

    خير ياطير
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  28. 10
    19 نوفمبر, 2016 , 19:03 م
    عدد التعليقات:2010

    عاشق الجورري

    الرئيس في الولايات الأمريكية ما يتخذ قرار إلا بموافقة الكونجرس عليه فما بالكم بالحروووب
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  29. 9
    19 نوفمبر, 2016 , 18:59 م
    عدد التعليقات:5990

    بسمه

    4//Ksb الله اعلم الخيار الثاني هو الاصح 😬الله يستر .
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  30. 8
    19 نوفمبر, 2016 , 18:56 م

    ههههه

    وقتها وانا كنت مع الغنم
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  31. 7
    19 نوفمبر, 2016 , 18:55 م

    شيعي برونزي

    لاحول ولاقوة الا بالله استغفرالله
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  32. 6
    19 نوفمبر, 2016 , 18:54 م

    الخالدي

    تعليق مخالف
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  33. 5
    19 نوفمبر, 2016 , 18:53 م

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    الله أعلم يوم كبر وصار عمره بالخمسينات سوى تجميل وشوهه
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  34. 4
    19 نوفمبر, 2016 , 18:53 م

    Ksb

    هي وحده من ثنتين يا العالم بيصير ok او بيجيب الطامه انكل ترامب
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  35. 3
    19 نوفمبر, 2016 , 18:52 م

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    هذه الصور تختلف عن ترامب عند الكبر__صوره هذه عادية■ والآن وهو كبير بشع مثل صورته يوم كان طفل واقف بالصحراءبشع😂
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  36. 2
    19 نوفمبر, 2016 , 18:39 م

    علي العمري

    ريس. عظيم. ويكون. افضل. ريس. مر. علي امريكه
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  37. 1
    19 نوفمبر, 2016 , 18:31 م

    شكلة كان***
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