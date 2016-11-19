صور قديمة لترامب تشاهد لأول مرة

صحيفة المرصد:يحتفظ الكثيرون بالعديد من الصور القديمة التي تذكرهم بفترات أو أحداث معينة مرت خلال حياتهم، لكن ليس كل تلك الصور قد تصبح ذات أهمية بالنسبة لملايين الناس!
ففي حادثة طريفة من نوعها روت امرأة أمريكية قصة حصولها على مجموعة من الصور القديمة التي تعود إلى فترات سابقة من حياة الفائز في انتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب وفقاً لموقع روسيا اليوم.
وقالت المواطنة الأمريكية “لقد عثرت على تلك الحقيبة التي كانت فيها الصور عن طريق الصدفة في محل الأشياء المستعملة الذي كنت أعمل فيه سابقا، وكشخص يهوى جمع الأشياء شدتني تلك الصور، والقيمة الحقيقة لتلك الصور الآن تختلف كليا عن قيمتها حين بيعت”.
وعلقت المرأة قائلة: “بشكل عام، لا يعتبر عرض الصور الشخصية ومحفوظات الآخرين أمرا أخلاقيا، ولكن نظرا إلى الشعبية الفاضحة لهذا الشخص فإن مصير هذه الصور أن تصبح معروفة جدا على الإنترنت، ونريد أن نوصل فكرة بسيطة واحدة للمشاهد.. كل شخص لديه من يحبه أو يكرهه، والكثير يقيمون الإنسان حسب نمط حياته أو عاداته أو ما شابه .. وهذا الشخص الذي أصبح حديث الشاشات ووسائل الإعلام اليوم كان في أحد الأيام شخصا عاديا”.
وأضافت “لعل الوقت لم يغير هذا الإنسان، الوقت سيبين ذلك، الحقيقة أننا لا نولد سيئين، كلنا نريد فعل أشياء جيدة، لكن السؤال كيف نفعل ذلك وهل نفعل ذلك”.
تعليقات ( 37 )
بردقوشالله يهديه للإسلام ويشرح صدره لإعتناقه^-^،،آمين. ... النبي محمد نبي الرحمة..وفي المقابل نبي الملحمة^-^،، ..اللهم صلي على رسول الله محمد بن عبدالله...
اناانا ودي اعرف التهافت الغريب ***مثل هذا وايش يعني اذا صار رئيس دوله احنا في الاصل عارفين مواقفها على مر السنين والانسان يزن الامور بعقل ويعقلها ويتوكل على الله
سعودفكرته نبيله عبيد هههههههههه
💎🎀سُندُسيابابا هذا مو شروال هذا كيمنو والبعض يسمونه روب يلبسونه بعد الشاور.
مصممجالس بسروال السنة // بس سروال السنة تبعهم شووووووووووورت
مصممايام كان فقير ///
مصمموليش عريان
Ksbوالله يا بسمه ما عاد ندري لكن عسى ربي يزينها
جحدرصور عادية جدا لاي مواطن امريكي ولم ارى فيها شئ من تغير هو مكانة ترامب من مواطن عادي الى رئيس
عدد التعليقات:5872
المنتصر باللهوين قناص 2 المزيف وشندووووش
عدد التعليقات:15464
قلم الحقيقهتعليق مخالف
عدد التعليقات:5872
المنتصر باللهتعليق مخالف
ليبرالي2انا من ذا الحين حلقت لحيتي زيرو بشان اخذ جواز جديد والصورة تكون بدون شنب ولحيه وكذا بيقولون هذا ليبرالي وتمشي الامور
عدد التعليقات:15464
قلم الحقيقهاليوم البعض يحاول ويسعى جاهدآ لممارسة سياسة الخنق على حياته وعلى مجتمعه والاغتيال لوطنه.فماذا جنى؟؟؟.كل خيبة وكل خسران ولايقول لنفسه أو يوهمها بأن جنة الله له وحده دون سائر الناس.فهو حينها يحلم وواهم.
محمدقلم الحقيقة الكذب تذكرت المعممين ا الكفار الصفويين*****لارهابيين المجرمين الدواعش وخامنئي الكافر يوم جابوا صورهم وهم باحضان العاهرات
حمدتعليق مخالف
سُندُسبسم الله علانا ويش اللي***
عدد التعليقات:15464
قلم الحقيقهشاب أمريكي عاش حياته بالطريقة الصحيحة لم ينسى دنياه وسعادته وحريته وكان وطنه الأمريكي هو الملهم له في حبه وعشقه.لانسف روحه بحزام ولا سجل اسمه على قائمة ارهاب.اليوم هويقود العالم أجمع تحت رئآسته ترامب.
عدد التعليقات:5872
المنتصر باللهيوم كان الناس يرعون الإبل والغنم كان عندهم رجوله وكرامه ولا المرأة ترفع صوتها على بعلها ولا يروح يجيب لها ***من السوبر ماركت مثل رجاجيل اليوم.........?
عدد التعليقات:5872
المنتصر باللهتعليق مخالف
ليبرالي8الغنم مهنت ابانا واجدادنا ورعيناها وركبنا الحمير واحنا اتباع القراءن والاية البغال والحمير لتركبوها والله يخلق مالاتعلمون لكن المشكله ياخوي الارض حل فيها غظب الاشجارة ماتت وصارة الارض جرداء تذراها ار
عدد التعليقات:5872
المنتصر باللهتعليق مخالف
نوخذهتعليق مخالف
بقايا مشاعر.....♡تعليق مخالف
محمدالجعيدتعليق مخالف
العويدخير ياطير
عدد التعليقات:2010
عاشق الجورريالرئيس في الولايات الأمريكية ما يتخذ قرار إلا بموافقة الكونجرس عليه فما بالكم بالحروووب
عدد التعليقات:5990
بسمه4//Ksb الله اعلم الخيار الثاني هو الاصح 😬الله يستر .
هههههوقتها وانا كنت مع الغنم
شيعي برونزيلاحول ولاقوة الا بالله استغفرالله
الخالديتعليق مخالف
📒📙 ريما...Rima📙📒الله أعلم يوم كبر وصار عمره بالخمسينات سوى تجميل وشوهه
Ksbهي وحده من ثنتين يا العالم بيصير ok او بيجيب الطامه انكل ترامب
📒📙 ريما...Rima📙📒هذه الصور تختلف عن ترامب عند الكبر__صوره هذه عادية■ والآن وهو كبير بشع مثل صورته يوم كان طفل واقف بالصحراءبشع😂
علي العمريريس. عظيم. ويكون. افضل. ريس. مر. علي امريكه