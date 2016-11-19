أمير سعودي معلقا على تصريحات “خاشقجي” الأخيرة : تراك زودتها!

صحيفة المرصد: وجه الأمير خالد آل سعود، رسالة إلى الكاتب السعودي جمال خاشقجي، وذلك بعد حديث لمصدر داخل وزارة الخارجية السعودية، أكد أن “خاشقجي” لا يمثل سوى نفسه ولا يمثل المملكة في شيء. وقال آل سعود موجهًا الرسالة إلى خاشقجي: “تراك زودتها”.

وعبر “آل سعود” عن انزعاجه من تصريحات خاشقجي، بعد أن قال الأخير إنه لا يوجد فرق بين ترامب المرشح، وترامب الرئيس، داعيًا المملكة إلى اتخاذ حذرها من إدارة ترامب القادمة، معتبرًا أن “التوقع بأن يكون هناك سياسة مختلفة من ترامب هيَ بمثابة الآمال الزائفة”.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، تصريحات لمصدر داخل وزارة الخارجية، قال فيها إن آراء خاشقجي لا تمثل المملكة أو حكومتها بأي شكل من الأشكال.