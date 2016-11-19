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أمير سعودي معلقا على تصريحات “خاشقجي” الأخيرة : تراك زودتها!

19 نوفمبر, 2016 , 20:17 م
أمير سعودي معلقا على تصريحات “خاشقجي” الأخيرة : تراك زودتها!
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صحيفة المرصد: وجه الأمير خالد آل سعود، رسالة إلى الكاتب السعودي جمال خاشقجي، وذلك بعد حديث لمصدر داخل وزارة الخارجية السعودية، أكد أن “خاشقجي” لا يمثل سوى نفسه ولا يمثل المملكة في شيء. وقال آل سعود موجهًا الرسالة إلى خاشقجي: “تراك زودتها”.

وعبر “آل سعود” عن انزعاجه من تصريحات خاشقجي، بعد أن قال الأخير إنه لا يوجد فرق بين ترامب المرشح، وترامب الرئيس، داعيًا المملكة إلى اتخاذ حذرها من إدارة ترامب القادمة، معتبرًا أن “التوقع بأن يكون هناك سياسة مختلفة من ترامب هيَ بمثابة الآمال الزائفة”.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، تصريحات لمصدر داخل وزارة الخارجية، قال فيها إن آراء خاشقجي لا تمثل المملكة أو حكومتها بأي شكل من الأشكال.



تعليقات ( 116 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 116
    19 نوفمبر, 2016 , 23:35 م

    خليف

    تعليق مخالف
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  2. 115
    19 نوفمبر, 2016 , 23:32 م
    عدد التعليقات:3653

    ولدالشيوخ

    قل له.. تراك سندرتنا»!. بسنا خرابيط..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 114
    19 نوفمبر, 2016 , 23:23 م

    منصور

    حقيق الكتابة و التصاريح و التغريدات عندنا لكل من هب و دب من أراد ان يصبح كاتب اصبح في خلال ايّام لا رقيب او حسيب اكتب على كيفك بس لادخل لك بالسياسه او الدين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 113
    19 نوفمبر, 2016 , 23:10 م

    أجامل أيامي

    طيب جمال ونعرف مهنيته بس اللي ماني عارفه زودها في أيش وهل هذا تهديد وبأي صفه أم ماذا يقصدسمو الأمير
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 112
    19 نوفمبر, 2016 , 23:03 م

    سيف العتيبي

    حفظ الله الاستاذ جمال خاشقجي
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  6. 111
    19 نوفمبر, 2016 , 22:59 م

    Qusi

    بصراحه احسن انسان قلم الحقيقه اول شي ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 110
    19 نوفمبر, 2016 , 22:51 م

    تركي

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 109
    19 نوفمبر, 2016 , 22:50 م

    باب الشمال

    صدقوني ترامب مثل بوش الابن راح يستخدم العصا والجزرة ومو راح يعمل ربيع عربي راح يعمل قيظ عربي . حفظ الله بلادنا من كل مكروة ... يارب. يارب. يارب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 108
    19 نوفمبر, 2016 , 22:48 م

    المنصف

    ياسمو الامير شاغل بالك طال عمرك انا في رأيي تترك الرد لوزارة الخارجية هم اولى بصفتها الرسمية ومتحدثها الرسمي وخلك طال عمرك بالاشياء الاهم .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  10. 107
    19 نوفمبر, 2016 , 22:46 م

    سلمان

    ههههه خنبوقة يحاول يناقش ومااحد معطيه وجه لانهم عارفين انه ابو معرفات كذابة ههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 106
    19 نوفمبر, 2016 , 22:42 م

    عكاش ابوعجره

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 105
    19 نوفمبر, 2016 , 22:41 م

    عمر

    من هذا الأمير ماشاءالله ويش يعمل اول مرة اشوفه او اسمع به. الله يطرح فيه البركة
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  13. 104
    19 نوفمبر, 2016 , 22:36 م

    شنب مستقل

    كفو قلم الحقيقه*)**
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 103
    19 نوفمبر, 2016 , 22:35 م

    جمال خاشقجي كاتب له وزنه ويقول رأيه وهذا من حقه وانا متأكد ان الدافع هو غيرته وحبه لوطنه
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  15. 102
    19 نوفمبر, 2016 , 22:33 م

    تراك زودتها ... والثالثة ثابته !!

    97 خالد الصراخ // لم نقرأ لك صراخا لا مع ولا ضد تعليقين يكرران في كل موضوع !! الا إذا كنت تنهى عن خلق ..... !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 101
    19 نوفمبر, 2016 , 22:31 م

    ابوشيخه

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 100
    19 نوفمبر, 2016 , 22:30 م

    تراك زودتها ... والثالثة ثابته !!

    90 لم يقل انه يمثل الدولة (( ونحن نقول أنه لا يمثلنا ))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 99
    19 نوفمبر, 2016 , 22:28 م

    أيها العزيز

    الا تعلم أن خير وسيلة للدفاع هو الهجوم .. وإن مصائب امتنا الكبرى جاءت من حسن النية ****
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  19. 98
    19 نوفمبر, 2016 , 22:28 م

    تراك زودتها ... والثالثة ثابته !!

    90 لم يقل انه يمثل الدولة (( وهل سيقول أنه يمثل ***))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 97
    19 نوفمبر, 2016 , 22:26 م

    خالد

    الصراخ على قدر الالم يا قلم الحقيقة****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 96
    19 نوفمبر, 2016 , 22:26 م

    ابوشيخه

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 95
    19 نوفمبر, 2016 , 22:24 م

    الرأي العام

    الرجل صحفي معروف مازودها ولا نقصها
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  23. 94
    19 نوفمبر, 2016 , 22:22 م

    ابوشيخه

    يتعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 93
    19 نوفمبر, 2016 , 22:22 م

    محمد

    الى الامير خالد الجكم لله ثم للملك عبدالعزيز الله يرحمه ولاولاده من بعده ومن بعدهم احفاده فقط الله يعزهم يحفضهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 92
    19 نوفمبر, 2016 , 22:21 م

    واجب كل مسلم

    وكل وطني مخلص أن ينبه على المخاطر المحدقة على الدول العربية والاسلامية من تعيين فريق عنصري ومتطرف دينيا أول من انتقده ونبه من مخاطره هم حلفاؤه الغربيون
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  26. 91
    19 نوفمبر, 2016 , 22:19 م

    ابوشيخه

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 90
    19 نوفمبر, 2016 , 22:17 م

    لم يقل انه يمثل الدولة

    فجمال خاشقجي لم يقل سوى الحقيقة التي تأكدت بتعيينات ترامب الاخيرة وعلى رأسهم مستشاره للأمن القومي الذي يعتبر الاسلام عدوه ***بالقضاء عليه وعلى كل دولة تدعم الاسلام
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  28. 89
    19 نوفمبر, 2016 , 22:17 م

    نعم له ولغيره

    تراك زوتها وأيضآ ** بإذنن من الله الدولة والبلد برجاله قادرون على معرفة وحل اﻻوصاع دون ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 88
    19 نوفمبر, 2016 , 22:10 م

    .لن .

    ولا طال عمرك تبي تنافس الاخوين ... ولا ما درينا هما خبراء هم مستشارين هم تجار هم شيوخ من الاف السنين هم عزهم النسب لا. يتكلمون على مستوى الدولة عاملين فيها عرافين .. واذا سالوا ما صفتكم قالو عبدالله ا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 87
    19 نوفمبر, 2016 , 22:09 م
    عدد التعليقات:4388

    العنيد

    طول خاطرك ياطويل العمر الدنيا بخير !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  31. 86
    19 نوفمبر, 2016 , 22:08 م
    عدد التعليقات:4388

    العنيد

    ياليل أبو لمبه صدق !!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 85
    19 نوفمبر, 2016 , 22:08 م

    محمد

    لما يجي الشنبات خنبوقه يهرب من الموضوع ويخرج لمواضيع ثانية هههههه خنبوقة ومعرفاته
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  33. 84
    19 نوفمبر, 2016 , 22:07 م

    غورباتشوف

    وش كتبت أيها الرفيق ويستاهل الحجب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 83
    19 نوفمبر, 2016 , 22:06 م

    .لن .

    خاشجقجي ردينا اول ما وضحت وزارة الخارجية موقفها بس انت وش دخلك هناك حكومة ومؤسسات كما انه ليس كل امير مؤمرا الناس درجات وطبقات ونحن اعطينا البيعة اهلها سيدي سلمان وولي عهده وولي ولي عهده امتداد الموسس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 82
    19 نوفمبر, 2016 , 22:06 م

    غورباتشوف

    أيها الرفيق قلم الحقيقة المبدء الذي تعيش به مبدأ شيوعي بحت كلي للحكومة ويظهر لي انك لا تعرف ذلك السؤال هنا ماذا لك كارل ماركس و ايضا لينينن وجيفارا هؤلاء رموزكم أيها الرفيق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  36. 81
    19 نوفمبر, 2016 , 22:04 م

    ضب ياكل خنبوقة

    احنا معاك يا خاشقجي
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  37. 80
    19 نوفمبر, 2016 , 22:04 م

    تراك زودتها ... والثالثة ثابته !!

    في العالم العربي لدينا // ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 79
    19 نوفمبر, 2016 , 22:03 م

    والأمير خالد ينتقد خاشقجي *** انت أمير على راسي ** وحفظ الله سلمان العدل وأطال في عمره
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 78
    19 نوفمبر, 2016 , 22:02 م

    تراك زودتها ... والثالثة ثابته !!

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  40. 77
    19 نوفمبر, 2016 , 22:00 م

    غورباتشوف

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  41. 76
    19 نوفمبر, 2016 , 22:00 م

    محمد

    قطيع الروافض الخمينين ومعمميهم الكفار المجرمين واذنابهم المخنبقين الكفار الصفويين المجوس وخامنئي ** الكافر المجرم قاتل المسلمين عباد القبور والاحجار والاشجار
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 75
    19 نوفمبر, 2016 , 21:57 م

    تراك زودتها ... والثالثة ثابته !!

    68 خالد ...داخل بعدة معرفات (( وانت يالحبيب وين تعليقاتك ؟! هذا قدر معرفك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 74
    19 نوفمبر, 2016 , 21:57 م

    شاآآآايب من جبل عسير

    بغض النظر عن توجهات خاشقجي. الرجال ما قال شي غلط!؟! رأي او نصيحة وقالها. والحذر واجب. وصديقك من صَدَقَك وليس من صدّقك. .... الصادقون يتامى في مدينتنا .. في جيلنا يمضغون اليأس والألما.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  44. 73
    19 نوفمبر, 2016 , 21:57 م

    سلمان

    يا خاشقجي دوس دوس ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 72
    19 نوفمبر, 2016 , 21:53 م

    الجلادللخنبوقي

    مبسووووووووووووط الخنبوقي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  46. 71
    19 نوفمبر, 2016 , 21:52 م

    تراك زودتها ... والثالثة ثابته !!

    للتغرير بالقطيع يخرج لنا أمثاله !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 70
    19 نوفمبر, 2016 , 21:50 م

    تراك زودتها ... والثالثة ثابته !!

    64 *** .. احنا معاك يا خاشقجي!!**
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  48. 69
    19 نوفمبر, 2016 , 21:49 م

    خالد

    قلم الببهتان والكذب داخل بعدة معرفات رجالية ونسائيو وبعضها من غير اسماء ومنها. ضمير الناس و قلم الحقيقه و ت54 و تراك زودتها ... والثالثة ثابته !! و وزارة الخارجية هيا المخولة من الدولة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  49. 68
    19 نوفمبر, 2016 , 21:49 م

    خليف

    وش قال خاشقجي أحضرت الأمير .. الرجال صحفي وكاتب ومن حقه يبدي رأيه ويكتب مايراه ف مصلحة الوطن .. المحلي أقول لك زودتها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  50. 67
    19 نوفمبر, 2016 , 21:48 م

    تعليق 9

    حسستنا انك مدير الاستخبارات ولا وزير الخارجية ، انتبه لا تستعجل في نقل المعلومة ثم يطالبونك باثباتها . وبعدين لا يحق لاتراب عمل شي قبل يوم 20 من الشهر القادم . وبعدين يبيله شهر زياده لتبدا صلاحياته .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  51. 66
    19 نوفمبر, 2016 , 21:44 م

    ظظظظ

    اظهار دولة مثل المملكة العربية السعودية بالرأي الواحد ليس حضاري وانما الاختلاف في الرأي جميل كلنا رأينا امريكا وانتخاباتها والاختلاف الماتع افرز حضارة جميلة عادله.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  52. 65
    19 نوفمبر, 2016 , 21:42 م

    📙 ريما...زنوبه📙📒 كل واحد يقول رأيه مدام مايظر دولتنا وبعدين الغرب صدعونا بحرية الرأي - ماحد طلب رايك ولاتتكلمي بشي ماتفهمينه
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  53. 64
    19 نوفمبر, 2016 , 21:41 م

    ضب ياكل خنبوقه ومعرفاته

    احنا معاك يا خاشقجي
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  54. 63
    19 نوفمبر, 2016 , 21:39 م

    تركي

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  55. 62
    19 نوفمبر, 2016 , 21:39 م

    فلكي

    الامير** له منصب رسمي وكذلك خاشقجي فليس له علاقة بالرد عليه ***
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  56. 61
    19 نوفمبر, 2016 , 21:37 م

    📙 ريما...زنوبه📙📒 شفنا هجوم بعض الإعلاميين..إلخ المصريين - ايش إلخ المصريين؟ لاتعبير ولا املاء الله ياخذ اذناب طهران الخونه بلا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  57. 60
    19 نوفمبر, 2016 , 21:37 م

    أبو عتب

    52 والله صادق وش دخلك بين الدولة والمواطن.
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  58. 59
    19 نوفمبر, 2016 , 21:37 م
    عدد التعليقات:15471

    قلم الحقيقه

    وكأني بالأخوان السعوديين وهم جيش كامل مكون من دعاة وأحباب واعلاميين وكتاب داخل أراضينا السعودية جعلو من هذا الخاشقجي المتحدث الرسمي لهم ويمثل رأيهم وفكرهم السياسي.وكم كنا نتمنى أن الاجراء كان أشد.
    لا يعجبني(122) اعجبني(21)
  59. 58
    19 نوفمبر, 2016 , 21:37 م

    جاسم

    قلم الكيكة خنبوقة هو موجهه كلامه للرافضة الصفويين المجوس الكفار ومعممينهم الي قاعدين باحضان***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  60. 57
    19 نوفمبر, 2016 , 21:36 م

    خالد الجعيد

    صدقت يا سمو الامير خالد
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  61. 56
    19 نوفمبر, 2016 , 21:35 م

    ضمير الناس

    لوتكلم بغيررايه يمكن يكون زودها***ولوتكلم حسب المزاج يكون نقصها***ياعمارياتراك زودتهاكان يقولهاالمديرللغفيروالغني للفقيروالقوي للضعيف***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  62. 55
    19 نوفمبر, 2016 , 21:34 م

    مالك

    حتى الرأي الشخصي بتصادرونه !! ** الي زودتها .. من جد ماينعطون وجه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  63. 54
    19 نوفمبر, 2016 , 21:34 م

    📒📙 ريما...زنوبه📙📒 كل واحد يقول رأيه مدام مايظر دولتنا وبعدين الغرب صدعونا بحرية الرأي -***
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  64. 53
    19 نوفمبر, 2016 , 21:33 م

    محمد

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  65. 52
    19 نوفمبر, 2016 , 21:32 م

    ابو ياسررررررررررررررررررر222222222222222222

    وانت كمان زودتها هذا رائيه والدوله قالت كلمتها انت ويشلك شغل
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  66. 51
    19 نوفمبر, 2016 , 21:31 م
    عدد التعليقات:15471

    قلم الحقيقه

    حديث سموه الكريم أو الانذار الذي وجهه لخاشقجي هو لم يقصده فيه لوحده وانما معه طابوره الأخواني من خلفه المؤيد له.هذا الطابور العدواني يقف ضد بلادنا وحكومتنا السعودية الرشيدة رعاها وأيدها الله.
    لا يعجبني(132) اعجبني(31)
  67. 50
    19 نوفمبر, 2016 , 21:31 م

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    شفنا هجوم بعض الإعلاميين..إلخ المصريين □ووجدنا من يتكلم ويدافع عن السعودية■ ب امريكا ماخلو شيء ما قالوه بترامب معارضينه وأيضا وهو مرشح نفشو شعره بلقاء تلفزيوني 😂
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  68. 49
    19 نوفمبر, 2016 , 21:30 م

    بادي

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  69. 48
    19 نوفمبر, 2016 , 21:27 م

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    كل واحد يقول رأيه مدام مايظر دولتنا وبعدين الغرب صدعونا بحرية الرأي ___أيضا إذا عاقبنا شخص لرأيه لازم يطبق على الجميع ويمكن يوما من الأيام نحتاج من يدافع عنا لأن الحكومات لها دبلوماسيتها ومصالحها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  70. 47
    19 نوفمبر, 2016 , 21:26 م

    تراك زودتها ... والثالثة ثابته !!

    طير مهاجر من قناة في قناة على أنه منا ويمثلنا !!! نحن نتبرأ منه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  71. 46
    19 نوفمبر, 2016 , 21:25 م

    ليل

    وش مزعج سموك الكريم؟؟ كاتب ومن حقه يتحدث في مايراه اعجبك كلامه مرحباً ماعجبك مرحباً.. ترى الأمور تغيرت ***
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  72. 45
    19 نوفمبر, 2016 , 21:24 م

    تراك زودتها ... والثالثة ثابته !!

    ومن ( زاد ) عن حده انقلب ( ضده )
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  73. 44
    19 نوفمبر, 2016 , 21:22 م

    تراك زودتها ... والثالثة ثابته !!

    يمكن مقرب من مصدر القرار ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  74. 43
    19 نوفمبر, 2016 , 21:21 م

    تراك زودتها ... والثالثة ثابته !!

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  75. 42
    19 نوفمبر, 2016 , 21:20 م

    بخن بخن

    طيب ليش ماتقول لنا سموك لماذا تعتقد انه زودها. هو لم يقل الا خيرا .قال خذوا حذركم ولم يقل يوما ما انه يمثل الدوله وحتى الدول الاخرى فيها صحفيون يتكلمون بما يرون والكل يعلم انهم لايمثلون راي دولهم
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  76. 41
    19 نوفمبر, 2016 , 21:19 م

    وزارة الخارجية هيا المخولة من الدولة

    بالتصريح ،، ووزارة الخارجية صرحت وانتهاء الكلام .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  77. 40
    19 نوفمبر, 2016 , 21:18 م

    تراك زودتها ... والثالثة ثابته !!

    ومن على شاكلته كثر سعودي وخليجي
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  78. 39
    19 نوفمبر, 2016 , 21:17 م

    (منصف)

    وانت أيضا مثله لست صاحب قرار ، وبعدين هذي حرية صحافة مادام يمثل نفسه ليش التهجم عليه
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  79. 38
    19 نوفمبر, 2016 , 21:16 م

    تراك زودتها ... والثالثة ثابته !!

    علمناك وقلنا لك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  80. 37
    19 نوفمبر, 2016 , 21:15 م
    عدد التعليقات:15471

    قلم الحقيقه

    نعم الخاشقجي مصدر مقرب من صاحب القرار التركي الأخواني لا السعودي .وأتباعه وأحبابه يحاولون جاهدين أن يلبسون حكومتنا الرشيدة أيدها ونصرها الله ثوب الأخوان من خلال زعمهم أن خاشقجي يمثلها ومقرب منها.
    لا يعجبني(240) اعجبني(39)
  81. 36
    19 نوفمبر, 2016 , 21:15 م

    تراك زودتها ... والثالثة ثابته !!

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  82. 35
    19 نوفمبر, 2016 , 21:14 م

    تراك زودتها ... والثالثة ثابته !!

    هذا هو الملخص لكل حاشر نفسه فيما لا يعيه ولا يعنيه
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  83. 34
    19 نوفمبر, 2016 , 21:13 م

    الأيام قادمة وسوف نرى من زودها ***
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  84. 33
    19 نوفمبر, 2016 , 21:11 م

    ليس لنا به علاقة .. نتبرأ مما يقول إن صوابا أو خطأ

    (( تراك زودتها )) هي الحد الأدنى من اللباقة معه !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  85. 32
    19 نوفمبر, 2016 , 21:09 م

    سميرة

    ارجوكم لا تسكتوا هذا الرجل صاحب القلم الشريف المخلص الجرئ ولا تشمتوا فيه **والله ينتظرون هذة اللحظة **
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  86. 31
    19 نوفمبر, 2016 , 21:09 م

    ليس لنا به علاقة .. نتبرأ مما يقول إن صوابا أو خطأ

    ***على أنه يمثل رأي الدولة للتغرير***
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  87. 30
    19 نوفمبر, 2016 , 21:09 م

    عبدالله

    ** يا الخنبوقه على فمه هههه يبدو ان اللطم تركناه لكم سلاسل تلطمون بها على رؤويك وظهوركم
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  88. 29
    19 نوفمبر, 2016 , 21:07 م
    عدد التعليقات:15471

    قلم الحقيقه

    المفروض أن يتم وضع الخاشقجي وأتباعه وأحبابه على قائمة الممنوعين من التحدث لوسائل الاعلام في الشأن السياسي لبلادنا المملكة العربية السعودية واعلان أنه لايمثل سياسة حكومتنا لامن قريب ولامن بعيد.
    لا يعجبني(44) اعجبني(20)
  89. 28
    19 نوفمبر, 2016 , 21:06 م

    ليس لنا به علاقة .. نتبرأ مما يقول إن صوابا أو خطأ

    ويروجون له (( على أنه مصدر مقرب من صاحب القرار !!! )) تلفيقا وتغريرا !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  90. 27
    19 نوفمبر, 2016 , 21:05 م

    loovivool

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  91. 26
    19 نوفمبر, 2016 , 21:04 م

    ليس لنا به علاقة .. نتبرأ مما يقول إن صوابا أو خطأ

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  92. 25
    19 نوفمبر, 2016 , 21:04 م

    سميرة

    هو لم يخرج عن نطاق المساحة التي وهبها لنا خادم الحرمين اطال الله في عمرة وعمر وولاة امورنا يارب فلماذا نقف في وجه رجل مخلص يخاف علي وطنه فهو ام يزودها بل بين الحالة المآساوية التي وصل اليها العرب .
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  93. 24
    19 نوفمبر, 2016 , 21:03 م

    ليس لنا به علاقة .. نتبرأ مما يقول إن صوابا أو خطأ

    مناقز من قناة الجزيرة للقنوات التركية والغربية (( ماخذينه على أنه يمثل الشعب السعودي وسياسة الدولة ))
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  94. 23
    19 نوفمبر, 2016 , 21:02 م

    تذكير

    بقراءة خواتيم سورة البقرة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  95. 22
    19 نوفمبر, 2016 , 21:00 م

    🍉زائر المساء✋🍉🕟

    لا اخفيكم سرن مافهمت شي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  96. 21
    19 نوفمبر, 2016 , 21:00 م

    ليس لنا به علاقة .. نتبرأ مما يقول إن صوابا أو خطأ

    هذا البلاغ الثاني من وزارة الخارجية لخاشقجي // الثالث ثابت !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  97. 20
    19 نوفمبر, 2016 , 21:00 م
    عدد التعليقات:15471

    قلم الحقيقه

    حسنآ فعلت حكومتنا الرشيدة رعاها الله ممثلة بوزارة خارجيتها حين لطمته على فمه وأسكتته. وهي رؤوفة معه ومع غيره ونتمنى أن يقدرون لقيادتنا هذا الموقف ويثمنونه لها.والا هناك أشد من ذلك وعليهم فهم الدرس.
    لا يعجبني(11) اعجبني(7)
  98. 19
    19 نوفمبر, 2016 , 20:58 م

    ليس لنا به علاقة .. نتبرأ مما يقول إن صوابا أو خطأ

    نتبرأ مما يقول
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  99. 18
    19 نوفمبر, 2016 , 20:57 م

    2030

    رد قوي جداً جداً (“تراك زودتها”) ههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  100. 17
    19 نوفمبر, 2016 , 20:55 م

    ع الشمري

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  101. 16
    19 نوفمبر, 2016 , 20:55 م

    الحقباني

    علم تحيه له علم خاشقجي كاتب واعلامي ناجح انسان حاصل على الكثير من الشهادات في هذا المجال هو خبير وممارسه افضل من غير بل كانه مستشاره بس من بطين علم
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  102. 15
    19 نوفمبر, 2016 , 20:52 م

    ..

    حتى لو زودها بكيفه هذا رأيه وهو حر بأراءه
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  103. 14
    19 نوفمبر, 2016 , 20:52 م
    عدد التعليقات:15471

    قلم الحقيقه

    الخاشقجي معروف أجنداته ومن هم الذين يتحدث تحت عبائتهم. هؤلاء لازالو مطلقي السراح ويتوهمون أن حكومتنا الرشيدة تتبع سياساتهم وتمثلهم وماعلمو أنهم لايمثلون سوى دعاتهم وحزبهم لاغير.وعليهم فهم ذلك وادراكه.
    لا يعجبني(114) اعجبني(13)
  104. 13
    19 نوفمبر, 2016 , 20:52 م
    عدد التعليقات:11406

    إنسان منصف

    طيب،،،،،،وبعدين،،،،،،؟ !
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  105. 12
    19 نوفمبر, 2016 , 20:48 م

    Ali

    من اكثر الصحفيين اللي يدافعو عن البلد لو صحفي من شلة حبة ونص ياترى كيف التعليق
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  106. 11
    19 نوفمبر, 2016 , 20:48 م

    جلو

    جمال ... خلاص هسسسس صف مع الشعب وقفل فمك هذا لسان الحال
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  107. 10
    19 نوفمبر, 2016 , 20:48 م

    الناقد

    المشكله أننا خلصنا من تصريحات خاشقجي . . وفؤجئنا بتصريحات عبد الخالق عبدالله الأمارتي الذي له تصريحات عماستفعل الحكومه السعوديه مع لبنان في القريب العاجل ، كيف يصرح عبدالخالق هذا نيابة عن السعوديه !!
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  108. 9
    19 نوفمبر, 2016 , 20:47 م

    عبدالسلام

    سياسة ترامب ضد السعوديه فأول رئيس اتصل به بل ووجه له دعوه للواشنطن هو رئيس العراق العبادي وتجاهل القوى الأساسيه في المنطقه هذا دليل واضح على لعبه قذره سيلعبها ضد السعوديه لكنها ستنقلب عليه وسيندم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  109. 8
    19 نوفمبر, 2016 , 20:45 م
    عدد التعليقات:15471

    قلم الحقيقه

    لقد تم اسكاته ياسمو الأميرحفظك الله ورعاك وتوجيه له رسالة خاصة قوية لعله يتدبر معانيها جيدآ ويعرف حجم نفسه ولايحاول تخطي حدوده ويقف عندها.مثل هؤلاء يحاولون****
    لا يعجبني(118) اعجبني(17)
  110. 7
    19 نوفمبر, 2016 , 20:45 م

    الغامدي

    لعن الله بشارالاسد
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  111. 6
    19 نوفمبر, 2016 , 20:42 م

    سميرة

    ليه يا سمو الامير الله يطول في عمرك هو ما قال شي غلط هو مجرد ابدا رأي وتحليلات مبنية علي ما تشهدة الساحة الدولية من تغيرات متلاحقة ولا ننسي انه صاحب فكر متميز وسياسي متمرس يحسب له الف حساب .
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  112. 5
    19 نوفمبر, 2016 , 20:41 م

    ع الشمري

    خاشقجي يمثل نفسه فقط.وهو المسؤل عن تصرفاته وكلامه لايرضينا وحكومتنا ستوقف هذا ***.
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  113. 4
    19 نوفمبر, 2016 , 20:40 م

    علي العمري

    وربي. انسان. ناجح وفاهم. سياسه. وكلامه. كله. صح.
    لا يعجبني(2) اعجبني(5)
  114. 3
    19 نوفمبر, 2016 , 20:40 م

    زائر

    بما أن وزارة الخارجية قالت آرائه تمثل نفسه ما كان فيه داعي لكلمة تراك زودتها
    لا يعجبني(2) اعجبني(7)
  115. 2
    19 نوفمبر, 2016 , 20:36 م

    سلمان

    دور خاشقجي في الدفاع عن السعودية أهم بكثير من دور غيره
    لا يعجبني(3) اعجبني(7)
  116. 1
    19 نوفمبر, 2016 , 20:36 م

    ابورفيف

    خاشقجي كاتب واعلامي ناجح انسان حاصل على الكثير من الشهادات في هذا المجال***
    لا يعجبني(2) اعجبني(5)

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