أمير سعودي معلقا على تصريحات “خاشقجي” الأخيرة : تراك زودتها!

صحيفة المرصد: وجه الأمير خالد آل سعود، رسالة إلى الكاتب السعودي جمال خاشقجي، وذلك بعد حديث لمصدر داخل وزارة الخارجية السعودية، أكد أن “خاشقجي” لا يمثل سوى نفسه ولا يمثل المملكة في شيء. وقال آل سعود موجهًا الرسالة إلى خاشقجي: “تراك زودتها”.
وعبر “آل سعود” عن انزعاجه من تصريحات خاشقجي، بعد أن قال الأخير إنه لا يوجد فرق بين ترامب المرشح، وترامب الرئيس، داعيًا المملكة إلى اتخاذ حذرها من إدارة ترامب القادمة، معتبرًا أن “التوقع بأن يكون هناك سياسة مختلفة من ترامب هيَ بمثابة الآمال الزائفة”.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية، تصريحات لمصدر داخل وزارة الخارجية، قال فيها إن آراء خاشقجي لا تمثل المملكة أو حكومتها بأي شكل من الأشكال.
أ. جمال خاشقجي :
" تراك زودتها " !!!! .، pic.twitter.com/Nj0AhqyuBM
— د. خالد آل سعود (@dr_khalidalsaud) November 18, 2016
تعليقات ( 116 )
خليفتعليق مخالف
عدد التعليقات:3653
ولدالشيوخقل له.. تراك سندرتنا»!. بسنا خرابيط..
منصورحقيق الكتابة و التصاريح و التغريدات عندنا لكل من هب و دب من أراد ان يصبح كاتب اصبح في خلال ايّام لا رقيب او حسيب اكتب على كيفك بس لادخل لك بالسياسه او الدين
أجامل أياميطيب جمال ونعرف مهنيته بس اللي ماني عارفه زودها في أيش وهل هذا تهديد وبأي صفه أم ماذا يقصدسمو الأمير
سيف العتيبيحفظ الله الاستاذ جمال خاشقجي
Qusiبصراحه احسن انسان قلم الحقيقه اول شي ***
تركيتعليق مخالف
باب الشمالصدقوني ترامب مثل بوش الابن راح يستخدم العصا والجزرة ومو راح يعمل ربيع عربي راح يعمل قيظ عربي . حفظ الله بلادنا من كل مكروة ... يارب. يارب. يارب
المنصفياسمو الامير شاغل بالك طال عمرك انا في رأيي تترك الرد لوزارة الخارجية هم اولى بصفتها الرسمية ومتحدثها الرسمي وخلك طال عمرك بالاشياء الاهم .
سلمانههههه خنبوقة يحاول يناقش ومااحد معطيه وجه لانهم عارفين انه ابو معرفات كذابة ههههه
عكاش ابوعجرهتعليق مخالف
عمرمن هذا الأمير ماشاءالله ويش يعمل اول مرة اشوفه او اسمع به. الله يطرح فيه البركة
شنب مستقلكفو قلم الحقيقه*)**
تراك زودتها ... والثالثة ثابته !!97 خالد الصراخ // لم نقرأ لك صراخا لا مع ولا ضد تعليقين يكرران في كل موضوع !! الا إذا كنت تنهى عن خلق ..... !!
ابوشيخهتعليق مخالف
تراك زودتها ... والثالثة ثابته !!90 لم يقل انه يمثل الدولة (( ونحن نقول أنه لا يمثلنا ))
أيها العزيزالا تعلم أن خير وسيلة للدفاع هو الهجوم .. وإن مصائب امتنا الكبرى جاءت من حسن النية ****
تراك زودتها ... والثالثة ثابته !!90 لم يقل انه يمثل الدولة (( وهل سيقول أنه يمثل ***))
خالدالصراخ على قدر الالم يا قلم الحقيقة****
ابوشيخهتعليق مخالف
الرأي العامالرجل صحفي معروف مازودها ولا نقصها
ابوشيخهيتعليق مخالف
محمدالى الامير خالد الجكم لله ثم للملك عبدالعزيز الله يرحمه ولاولاده من بعده ومن بعدهم احفاده فقط الله يعزهم يحفضهم
واجب كل مسلموكل وطني مخلص أن ينبه على المخاطر المحدقة على الدول العربية والاسلامية من تعيين فريق عنصري ومتطرف دينيا أول من انتقده ونبه من مخاطره هم حلفاؤه الغربيون
ابوشيخهتعليق مخالف
لم يقل انه يمثل الدولةفجمال خاشقجي لم يقل سوى الحقيقة التي تأكدت بتعيينات ترامب الاخيرة وعلى رأسهم مستشاره للأمن القومي الذي يعتبر الاسلام عدوه ***بالقضاء عليه وعلى كل دولة تدعم الاسلام
نعم له ولغيرهتراك زوتها وأيضآ ** بإذنن من الله الدولة والبلد برجاله قادرون على معرفة وحل اﻻوصاع دون ***
.لن .ولا طال عمرك تبي تنافس الاخوين ... ولا ما درينا هما خبراء هم مستشارين هم تجار هم شيوخ من الاف السنين هم عزهم النسب لا. يتكلمون على مستوى الدولة عاملين فيها عرافين .. واذا سالوا ما صفتكم قالو عبدالله ا
عدد التعليقات:4388
العنيدطول خاطرك ياطويل العمر الدنيا بخير !!
عدد التعليقات:4388
العنيدياليل أبو لمبه صدق !!!
محمدلما يجي الشنبات خنبوقه يهرب من الموضوع ويخرج لمواضيع ثانية هههههه خنبوقة ومعرفاته
غورباتشوفوش كتبت أيها الرفيق ويستاهل الحجب
.لن .خاشجقجي ردينا اول ما وضحت وزارة الخارجية موقفها بس انت وش دخلك هناك حكومة ومؤسسات كما انه ليس كل امير مؤمرا الناس درجات وطبقات ونحن اعطينا البيعة اهلها سيدي سلمان وولي عهده وولي ولي عهده امتداد الموسس
غورباتشوفأيها الرفيق قلم الحقيقة المبدء الذي تعيش به مبدأ شيوعي بحت كلي للحكومة ويظهر لي انك لا تعرف ذلك السؤال هنا ماذا لك كارل ماركس و ايضا لينينن وجيفارا هؤلاء رموزكم أيها الرفيق
ضب ياكل خنبوقةاحنا معاك يا خاشقجي
تراك زودتها ... والثالثة ثابته !!في العالم العربي لدينا // ***
تراك زودتها ... والثالثة ثابته !!تعليق مخالف
غورباتشوفتعليق مخالف
محمدقطيع الروافض الخمينين ومعمميهم الكفار المجرمين واذنابهم المخنبقين الكفار الصفويين المجوس وخامنئي ** الكافر المجرم قاتل المسلمين عباد القبور والاحجار والاشجار
تراك زودتها ... والثالثة ثابته !!68 خالد ...داخل بعدة معرفات (( وانت يالحبيب وين تعليقاتك ؟! هذا قدر معرفك
شاآآآايب من جبل عسيربغض النظر عن توجهات خاشقجي. الرجال ما قال شي غلط!؟! رأي او نصيحة وقالها. والحذر واجب. وصديقك من صَدَقَك وليس من صدّقك. .... الصادقون يتامى في مدينتنا .. في جيلنا يمضغون اليأس والألما.
سلمانيا خاشقجي دوس دوس ***
الجلادللخنبوقيمبسووووووووووووط الخنبوقي
تراك زودتها ... والثالثة ثابته !!للتغرير بالقطيع يخرج لنا أمثاله !!
تراك زودتها ... والثالثة ثابته !!64 *** .. احنا معاك يا خاشقجي!!**
خالدقلم الببهتان والكذب داخل بعدة معرفات رجالية ونسائيو وبعضها من غير اسماء ومنها. ضمير الناس و قلم الحقيقه و ت54 و تراك زودتها ... والثالثة ثابته !! و وزارة الخارجية هيا المخولة من الدولة
خليفوش قال خاشقجي أحضرت الأمير .. الرجال صحفي وكاتب ومن حقه يبدي رأيه ويكتب مايراه ف مصلحة الوطن .. المحلي أقول لك زودتها
تعليق 9حسستنا انك مدير الاستخبارات ولا وزير الخارجية ، انتبه لا تستعجل في نقل المعلومة ثم يطالبونك باثباتها . وبعدين لا يحق لاتراب عمل شي قبل يوم 20 من الشهر القادم . وبعدين يبيله شهر زياده لتبدا صلاحياته .
ظظظظاظهار دولة مثل المملكة العربية السعودية بالرأي الواحد ليس حضاري وانما الاختلاف في الرأي جميل كلنا رأينا امريكا وانتخاباتها والاختلاف الماتع افرز حضارة جميلة عادله.
ضب ياكل خنبوقه ومعرفاتهاحنا معاك يا خاشقجي
تركيتعليق مخالف
فلكيالامير** له منصب رسمي وكذلك خاشقجي فليس له علاقة بالرد عليه ***
أبو عتب52 والله صادق وش دخلك بين الدولة والمواطن.
عدد التعليقات:15471
قلم الحقيقهوكأني بالأخوان السعوديين وهم جيش كامل مكون من دعاة وأحباب واعلاميين وكتاب داخل أراضينا السعودية جعلو من هذا الخاشقجي المتحدث الرسمي لهم ويمثل رأيهم وفكرهم السياسي.وكم كنا نتمنى أن الاجراء كان أشد.
جاسمقلم الكيكة خنبوقة هو موجهه كلامه للرافضة الصفويين المجوس الكفار ومعممينهم الي قاعدين باحضان***
خالد الجعيدصدقت يا سمو الامير خالد
ضمير الناسلوتكلم بغيررايه يمكن يكون زودها***ولوتكلم حسب المزاج يكون نقصها***ياعمارياتراك زودتهاكان يقولهاالمديرللغفيروالغني للفقيروالقوي للضعيف***
مالكحتى الرأي الشخصي بتصادرونه !! ** الي زودتها .. من جد ماينعطون وجه
محمدتعليق مخالف
ابو ياسررررررررررررررررررر222222222222222222وانت كمان زودتها هذا رائيه والدوله قالت كلمتها انت ويشلك شغل
عدد التعليقات:15471
قلم الحقيقهحديث سموه الكريم أو الانذار الذي وجهه لخاشقجي هو لم يقصده فيه لوحده وانما معه طابوره الأخواني من خلفه المؤيد له.هذا الطابور العدواني يقف ضد بلادنا وحكومتنا السعودية الرشيدة رعاها وأيدها الله.
📒📙 ريما...Rima📙📒شفنا هجوم بعض الإعلاميين..إلخ المصريين □ووجدنا من يتكلم ويدافع عن السعودية■ ب امريكا ماخلو شيء ما قالوه بترامب معارضينه وأيضا وهو مرشح نفشو شعره بلقاء تلفزيوني 😂
باديتعليق مخالف
📒📙 ريما...Rima📙📒كل واحد يقول رأيه مدام مايظر دولتنا وبعدين الغرب صدعونا بحرية الرأي ___أيضا إذا عاقبنا شخص لرأيه لازم يطبق على الجميع ويمكن يوما من الأيام نحتاج من يدافع عنا لأن الحكومات لها دبلوماسيتها ومصالحها
تراك زودتها ... والثالثة ثابته !!طير مهاجر من قناة في قناة على أنه منا ويمثلنا !!! نحن نتبرأ منه
ليلوش مزعج سموك الكريم؟؟ كاتب ومن حقه يتحدث في مايراه اعجبك كلامه مرحباً ماعجبك مرحباً.. ترى الأمور تغيرت ***
تراك زودتها ... والثالثة ثابته !!ومن ( زاد ) عن حده انقلب ( ضده )
تراك زودتها ... والثالثة ثابته !!يمكن مقرب من مصدر القرار ***
تراك زودتها ... والثالثة ثابته !!تعليق مخالف
بخن بخنطيب ليش ماتقول لنا سموك لماذا تعتقد انه زودها. هو لم يقل الا خيرا .قال خذوا حذركم ولم يقل يوما ما انه يمثل الدوله وحتى الدول الاخرى فيها صحفيون يتكلمون بما يرون والكل يعلم انهم لايمثلون راي دولهم
وزارة الخارجية هيا المخولة من الدولةبالتصريح ،، ووزارة الخارجية صرحت وانتهاء الكلام .
تراك زودتها ... والثالثة ثابته !!ومن على شاكلته كثر سعودي وخليجي
(منصف)وانت أيضا مثله لست صاحب قرار ، وبعدين هذي حرية صحافة مادام يمثل نفسه ليش التهجم عليه
تراك زودتها ... والثالثة ثابته !!علمناك وقلنا لك
عدد التعليقات:15471
قلم الحقيقهنعم الخاشقجي مصدر مقرب من صاحب القرار التركي الأخواني لا السعودي .وأتباعه وأحبابه يحاولون جاهدين أن يلبسون حكومتنا الرشيدة أيدها ونصرها الله ثوب الأخوان من خلال زعمهم أن خاشقجي يمثلها ومقرب منها.
تراك زودتها ... والثالثة ثابته !!تعليق مخالف
تراك زودتها ... والثالثة ثابته !!هذا هو الملخص لكل حاشر نفسه فيما لا يعيه ولا يعنيه
ليس لنا به علاقة .. نتبرأ مما يقول إن صوابا أو خطأ(( تراك زودتها )) هي الحد الأدنى من اللباقة معه !!
سميرةارجوكم لا تسكتوا هذا الرجل صاحب القلم الشريف المخلص الجرئ ولا تشمتوا فيه **والله ينتظرون هذة اللحظة **
ليس لنا به علاقة .. نتبرأ مما يقول إن صوابا أو خطأ***على أنه يمثل رأي الدولة للتغرير***
عبدالله** يا الخنبوقه على فمه هههه يبدو ان اللطم تركناه لكم سلاسل تلطمون بها على رؤويك وظهوركم
عدد التعليقات:15471
قلم الحقيقهالمفروض أن يتم وضع الخاشقجي وأتباعه وأحبابه على قائمة الممنوعين من التحدث لوسائل الاعلام في الشأن السياسي لبلادنا المملكة العربية السعودية واعلان أنه لايمثل سياسة حكومتنا لامن قريب ولامن بعيد.
ليس لنا به علاقة .. نتبرأ مما يقول إن صوابا أو خطأويروجون له (( على أنه مصدر مقرب من صاحب القرار !!! )) تلفيقا وتغريرا !!
loovivoolتعليق مخالف
ليس لنا به علاقة .. نتبرأ مما يقول إن صوابا أو خطأتعليق مخالف
سميرةهو لم يخرج عن نطاق المساحة التي وهبها لنا خادم الحرمين اطال الله في عمرة وعمر وولاة امورنا يارب فلماذا نقف في وجه رجل مخلص يخاف علي وطنه فهو ام يزودها بل بين الحالة المآساوية التي وصل اليها العرب .
ليس لنا به علاقة .. نتبرأ مما يقول إن صوابا أو خطأمناقز من قناة الجزيرة للقنوات التركية والغربية (( ماخذينه على أنه يمثل الشعب السعودي وسياسة الدولة ))
تذكيربقراءة خواتيم سورة البقرة
🍉زائر المساء✋🍉🕟لا اخفيكم سرن مافهمت شي
ليس لنا به علاقة .. نتبرأ مما يقول إن صوابا أو خطأهذا البلاغ الثاني من وزارة الخارجية لخاشقجي // الثالث ثابت !!
عدد التعليقات:15471
قلم الحقيقهحسنآ فعلت حكومتنا الرشيدة رعاها الله ممثلة بوزارة خارجيتها حين لطمته على فمه وأسكتته. وهي رؤوفة معه ومع غيره ونتمنى أن يقدرون لقيادتنا هذا الموقف ويثمنونه لها.والا هناك أشد من ذلك وعليهم فهم الدرس.
ليس لنا به علاقة .. نتبرأ مما يقول إن صوابا أو خطأنتبرأ مما يقول
2030رد قوي جداً جداً (“تراك زودتها”) ههههه
ع الشمريتعليق مخالف
الحقبانيعلم تحيه له علم خاشقجي كاتب واعلامي ناجح انسان حاصل على الكثير من الشهادات في هذا المجال هو خبير وممارسه افضل من غير بل كانه مستشاره بس من بطين علم
..حتى لو زودها بكيفه هذا رأيه وهو حر بأراءه
عدد التعليقات:15471
قلم الحقيقهالخاشقجي معروف أجنداته ومن هم الذين يتحدث تحت عبائتهم. هؤلاء لازالو مطلقي السراح ويتوهمون أن حكومتنا الرشيدة تتبع سياساتهم وتمثلهم وماعلمو أنهم لايمثلون سوى دعاتهم وحزبهم لاغير.وعليهم فهم ذلك وادراكه.
عدد التعليقات:11406
إنسان منصفطيب،،،،،،وبعدين،،،،،،؟ !
Aliمن اكثر الصحفيين اللي يدافعو عن البلد لو صحفي من شلة حبة ونص ياترى كيف التعليق
جلوجمال ... خلاص هسسسس صف مع الشعب وقفل فمك هذا لسان الحال
الناقدالمشكله أننا خلصنا من تصريحات خاشقجي . . وفؤجئنا بتصريحات عبد الخالق عبدالله الأمارتي الذي له تصريحات عماستفعل الحكومه السعوديه مع لبنان في القريب العاجل ، كيف يصرح عبدالخالق هذا نيابة عن السعوديه !!
عبدالسلامسياسة ترامب ضد السعوديه فأول رئيس اتصل به بل ووجه له دعوه للواشنطن هو رئيس العراق العبادي وتجاهل القوى الأساسيه في المنطقه هذا دليل واضح على لعبه قذره سيلعبها ضد السعوديه لكنها ستنقلب عليه وسيندم
عدد التعليقات:15471
قلم الحقيقهلقد تم اسكاته ياسمو الأميرحفظك الله ورعاك وتوجيه له رسالة خاصة قوية لعله يتدبر معانيها جيدآ ويعرف حجم نفسه ولايحاول تخطي حدوده ويقف عندها.مثل هؤلاء يحاولون****
الغامديلعن الله بشارالاسد
سميرةليه يا سمو الامير الله يطول في عمرك هو ما قال شي غلط هو مجرد ابدا رأي وتحليلات مبنية علي ما تشهدة الساحة الدولية من تغيرات متلاحقة ولا ننسي انه صاحب فكر متميز وسياسي متمرس يحسب له الف حساب .
ع الشمريخاشقجي يمثل نفسه فقط.وهو المسؤل عن تصرفاته وكلامه لايرضينا وحكومتنا ستوقف هذا ***.
علي العمريوربي. انسان. ناجح وفاهم. سياسه. وكلامه. كله. صح.
زائربما أن وزارة الخارجية قالت آرائه تمثل نفسه ما كان فيه داعي لكلمة تراك زودتها
سلماندور خاشقجي في الدفاع عن السعودية أهم بكثير من دور غيره
ابورفيفخاشقجي كاتب واعلامي ناجح انسان حاصل على الكثير من الشهادات في هذا المجال***