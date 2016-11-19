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صحيفة روسية تكشف: حزب الله نقل لواء آخر من مقاتليه إلى سوريا وهذا ما سيحدث قريبا

19 نوفمبر, 2016 , 20:19 م
صحيفة روسية تكشف: حزب الله نقل لواء آخر من مقاتليه إلى سوريا وهذا ما سيحدث قريبا
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صحيفة المرصد:مُشاركاً في المجازر التي يرتكبها الطيران الروسي والسوري بحق الشعب السوري، كشفت صحيفة روسيّة عن أن حزب الله اللبناني نقل لواءً آخر من مقاتليه إلى سوريا.

وأشارت صحيفة “إيزفيستيا” الروسية إلى أن القوة العسكرية الجديدة توجهت إلى ضواحي مدينة حلب، وبعد انتهاء عملية السيطرة على المدينة، ستشارك هذه القوة في الهجوم على مدينة إدلب، المعقل الرئيسي لما يسمى بالمعارضة المعتدلة.

وقال العميد السوري المتقاعد علي مقصود: “الآن، بعد أن تمكن الجيش السوري من إحكام الطوق على أحياء حلب الشرقية، وصد محاولات كسر الطوق كافة، يجري تشكيل قبضة ضخمة من أجل تطهير المدينة وضواحيها، وتطوير الهجوم بعد ذلك إلى مدينة إدلب، التي تعدُّ معقلا رئيسيا للإرهابيين، وبخاصة “جبهة النصرة”.

وأكد أن “الوحدات العسكرية التابعة للحلفاء اللبنانيين في سوريا، تشكل القوة الرئيسية الضاربة للرئيس الأسد، وأن مضاعفة عددها يعني التحضير لهجوم جديد”.

وتؤكد الصحيفة أن “حزب الله” أرسل إلى الجبهة لواء آخر “خفيفا”، مجهزا بحافلات الدفع الرباعي. وقد يصل مجمل عدد قوات المساندة التي نقلها “حزب الله” إلى سوريا إلى 5000 مقاتل مع دباباتهم وناقلاتهم المدرعة، وآليات مشاتهم المدرعة ومدافعهم وغيرها من المعدات العسكرية الثقيلة.

وتؤكد الصحيفة أنه إلى فترة قريبة كان العدد الإجمالي لقوات “حزب الله” في سوريا يقدر ما بين7 آلاف شخص و10 آلاف.

أما الآن فإن وحدات الحلفاء اللبنانيين سيتضاعف في سوريا مرة ونصف المرة تقريبا. وستشكل هذه الوحدات المقاتلة مع القطعات الإيرانية، مجموعة عسكرية ضاربة بالغة الضخامة بمعايير الحرب الأهلية.



تعليقات ( 34 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 34
    19 نوفمبر, 2016 , 23:08 م

    محمدالجعيد

    28 من يصرف على تدريبهم وتجهيزهم ومن سيدخلهم سوريا
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  2. 33
    19 نوفمبر, 2016 , 23:06 م

    محمدالجعيد

    حلب معقل السنه
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  3. 32
    19 نوفمبر, 2016 , 23:05 م

    احمد

    كلامك يالتقفي صحيح بتشكيل حشد سني من الدول الاسلامية لمساندة اهل السنة المضطهدين في سوريا والعراق على غرار مايفعل الحشد الشيعي لنصرة الظالم الباغي بشار وزمرته
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  4. 31
    19 نوفمبر, 2016 , 23:00 م

    واحد عابر

    ت 28 احسنت
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  5. 30
    19 نوفمبر, 2016 , 22:32 م

    الثقفي

    سوريا الان بلد محتل من روسيا وايران وحزب الشيطان ويجب تحريرها
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  6. 29
    19 نوفمبر, 2016 , 22:30 م

    الثقفي

    اللهم كن معهم فليس لهم معين وناصر سواك اللهم ثبتهم واربط على قلوبهم
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  7. 28
    19 نوفمبر, 2016 , 22:29 م

    الثقفي

    لماذا لابعمل حشد سني اسلامي من شباب سوريا النازحين ومن الدول الاسلاميه وتدريبهم وتسليحهم لنصرة سوريا والعراق من حشود المجوس والروافض والصهاينه والروس
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  8. 27
    19 نوفمبر, 2016 , 22:08 م

    انا

    ان الله ليملي لظالم حتى اذا اخذه لم يفلته . اللهم عليك بهم وعجل بهم يالله ولا حول ولا قوة الا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل
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  9. 26
    19 نوفمبر, 2016 , 22:08 م

    أماني

    مايعيش في هذا الزمن إلا القوي
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  10. 25
    19 نوفمبر, 2016 , 21:42 م

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    روس ومجوس وبشار🐀و شبيحته وحزب الآت وشيعة العراق وداعش كلهم ماقدروا ينتصرون على [[الجيش السوري الحر]] ماشاءالله السبب لأنهم سنة موحدين مجاهدين صادقين 👍
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  11. 24
    19 نوفمبر, 2016 , 21:39 م

    هذا الحزب الخبيث وأهل مذهبه يقولون ويفعلون ويقفون بجوار من يدعمون وليس مثل أهل السنة الذى دورهم فقط ارضاء سيدهم أمريكا وكسب ودها ومن ثم توريط الشعب السورى والتخلي عنه بكلمات وتصريحات جوفا وموقف مخزى
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  12. 23
    19 نوفمبر, 2016 , 21:28 م

    خالد

    وعندنا اكثر من اربعة مليون سوري لاجى ومتشرد اغلبهم شباب وباقي دول الخليج ولبنان والاردن وتركيا وغيرهم من الدول هربو زي ***وتركو ارضهم وبلدهم للمجوس يستاهلو الي يجيهم عندنا ***
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  13. 22
    19 نوفمبر, 2016 , 21:28 م

    الراصد

    سلط الله عليكم انتم والروافض ولعنكم الله الروافض الاغبياء
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  14. 21
    19 نوفمبر, 2016 , 21:25 م

    هذا هم الحلفاء بحق وحقيقه وليس مثل من دوره فقط يصنف البشر بالارهابيين لاوالمضحك المبكى أنهم مصنفينه حزب أرهاربي وهم يدعمون حكومته واقتصاده وعلى مواطنيهم بالأعدامات والسجون لأنهم يدافعون عن المسلمين
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  15. 20
    19 نوفمبر, 2016 , 21:18 م

    زائر من المدينة

    الرافضة مطية أهل الكفر لغزو بلاد المسلمين فالحذر الحذر يا أهل الاسلام
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  16. 19
    19 نوفمبر, 2016 , 21:16 م

    زائر من المدينة

    ولماذا لا تأدب هذه الفرقة الهالكة من قبل العرب .. ولماذا يعيش جنودهم في دول الخليج بسلام ؟؟؟!!! عليكم بالرافضة فإنهم مطية أهل الكفر لغزو المسلمين
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  17. 18
    19 نوفمبر, 2016 , 21:14 م

    غرم الله

    الجيش الروسي والسوري والمجوسي وعصابات العراق ولبنان والافغان وداعش وغيرهم لهم ٦سنوات ماقدروا على شوية مجاهدين ممنوعين من التسليح لكن عندهم عقيده صحيحه اللهم انصر عبادك الموحدين واذل المشركين
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  18. 17
    19 نوفمبر, 2016 , 21:14 م

    زائر من المدينة

    يارب تهلكهم وتهلك كل من ساندهم وأواهم وأيدهم اللهم أرنا فيهم يوما اسودا اللهم عليك بدولة روسيا اللهم أذلهم وأكسر شوكتهم وبدل قوتهم ضعفا وعزهم ذلة واجعلهم غنيمة لأعدائهم
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  19. 16
    19 نوفمبر, 2016 , 21:13 م

    سنونو

    ليس هذا حزب الله وإنما حزب الشيطان قطعان الماشية الإيرانية
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  20. 15
    19 نوفمبر, 2016 , 21:04 م

    جبال سدير

    سيبيدهم احفاد الغساسنة وستشبع *** سورياء بجيف هؤلا المرتزقة عملاء ايران خونة العرب منذ فجر التاريخ لم يعبر غازبا الارض العربية الى وهم ادلائة وعملائة فاالحذر منهم في كل دولة من وخاصة في دول الخليج
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  21. 14
    19 نوفمبر, 2016 , 20:57 م

    ..

    الله يعينكم يا أهل سوريا من هالاشكال اللي دخلت عليكم من كل باب
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  22. 13
    19 نوفمبر, 2016 , 20:56 م

    الخبر الصحيح

    اللهم لا تجعل لهم رأيه في بلاد المسلمين اللهم عليك بالمجوس ومن حالفهم واحفظ أهل السنه في كل مكان
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  23. 12
    19 نوفمبر, 2016 , 20:54 م

    جابر

    حسبنا الله ونعم الوكيل
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  24. 11
    19 نوفمبر, 2016 , 20:50 م

    داعس المطايا

    افضل قرار اتخذته السعوديه سحب المنحه العسكريه للجيش اللبناني المخترق الذي كانت حتماً ستتسرب لحزب الشيطان وجيش بشارالجحش للاسف ان تسمى لبنان دوله مستقله وهي تدار من حزب الشيطان بأمر من ملالي ايران
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  25. 10
    19 نوفمبر, 2016 , 20:48 م

    فارس

    جامعة الدول العربية . وهيئة كبار علماء المسلمين . والدول العربية والاسلامية اين هم عن مايحدث للشعب السوري الجريح .. مافيه الا مملكتنا الغالية لوحدها تحاول تنقذ مايمكن انقاذه
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  26. 9
    19 نوفمبر, 2016 , 20:43 م

    علي العمري

    الله. يسعدكم. عليكم. علي. الدعا. وسوريه. راحت. لإيران وحزب. الله
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  27. 8
    19 نوفمبر, 2016 , 20:42 م

    الغامدي

    ***سئولون امام الله يوم القيامه عن كل مايحصل في سوريا. لعن الله بشارالاسدلعينة اليهود
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  28. 7
    19 نوفمبر, 2016 , 20:42 م

    عبدالسلام

    هذا باذن لله استدراج لهم وسيقعون في شر اعمالهم ان عاجلا او آجلا الله يمهل ولايهمل الظالم الفاجر نسأل الله ان ينصر المجاهدين في سبيله حقا وابناء سوريا المقاومين للطغيان والكفر
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  29. 6
    19 نوفمبر, 2016 , 20:38 م

    مواطن غيور على دينه

    اللهم عليك بهم اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولاتغادر منهم احدا يارب العالمين
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  30. 5
    19 نوفمبر, 2016 , 20:34 م

    الناقد

    حسبي الله وهو نعم الوكيل . . أنهم عصابات وقطعان من المجرمين . . أرجو من الله تعالى أن يدمرهم أجمعين ويجعلهم عبرة لرؤوس الأرهاب في قم وطهران !!
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  31. 4
    19 نوفمبر, 2016 , 20:34 م

    علي العمري

    تعليق مخالف
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  32. 3
    19 نوفمبر, 2016 , 20:29 م

    زائرابوفواز

    هذا الششششغل ماهو كلام بلا فعل صراحه
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  33. 2
    19 نوفمبر, 2016 , 20:28 م

    العابر

    حسبنا الله و نعم الوكيل
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  34. 1
    19 نوفمبر, 2016 , 20:25 م

    والله هذي الأخبار

    صفحه سوداء وذل وخذلان ورغم تاريخ العرب والمسلمين المشرف ، لكن هذا التقاعس عن نصرت والدفاع عن حلب وصمت عار على جبين كل عربي ،، ليس من المعقول حزب الشيطان يسرح ويمرح وحنا ساكتين
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