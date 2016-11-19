صحيفة روسية تكشف: حزب الله نقل لواء آخر من مقاتليه إلى سوريا وهذا ما سيحدث قريبا

صحيفة المرصد:مُشاركاً في المجازر التي يرتكبها الطيران الروسي والسوري بحق الشعب السوري، كشفت صحيفة روسيّة عن أن حزب الله اللبناني نقل لواءً آخر من مقاتليه إلى سوريا.
وأشارت صحيفة “إيزفيستيا” الروسية إلى أن القوة العسكرية الجديدة توجهت إلى ضواحي مدينة حلب، وبعد انتهاء عملية السيطرة على المدينة، ستشارك هذه القوة في الهجوم على مدينة إدلب، المعقل الرئيسي لما يسمى بالمعارضة المعتدلة.
وقال العميد السوري المتقاعد علي مقصود: “الآن، بعد أن تمكن الجيش السوري من إحكام الطوق على أحياء حلب الشرقية، وصد محاولات كسر الطوق كافة، يجري تشكيل قبضة ضخمة من أجل تطهير المدينة وضواحيها، وتطوير الهجوم بعد ذلك إلى مدينة إدلب، التي تعدُّ معقلا رئيسيا للإرهابيين، وبخاصة “جبهة النصرة”.
وأكد أن “الوحدات العسكرية التابعة للحلفاء اللبنانيين في سوريا، تشكل القوة الرئيسية الضاربة للرئيس الأسد، وأن مضاعفة عددها يعني التحضير لهجوم جديد”.
وتؤكد الصحيفة أن “حزب الله” أرسل إلى الجبهة لواء آخر “خفيفا”، مجهزا بحافلات الدفع الرباعي. وقد يصل مجمل عدد قوات المساندة التي نقلها “حزب الله” إلى سوريا إلى 5000 مقاتل مع دباباتهم وناقلاتهم المدرعة، وآليات مشاتهم المدرعة ومدافعهم وغيرها من المعدات العسكرية الثقيلة.
وتؤكد الصحيفة أنه إلى فترة قريبة كان العدد الإجمالي لقوات “حزب الله” في سوريا يقدر ما بين7 آلاف شخص و10 آلاف.
أما الآن فإن وحدات الحلفاء اللبنانيين سيتضاعف في سوريا مرة ونصف المرة تقريبا. وستشكل هذه الوحدات المقاتلة مع القطعات الإيرانية، مجموعة عسكرية ضاربة بالغة الضخامة بمعايير الحرب الأهلية.
تعليقات ( 34 )
محمدالجعيد28 من يصرف على تدريبهم وتجهيزهم ومن سيدخلهم سوريا
محمدالجعيدحلب معقل السنه
احمدكلامك يالتقفي صحيح بتشكيل حشد سني من الدول الاسلامية لمساندة اهل السنة المضطهدين في سوريا والعراق على غرار مايفعل الحشد الشيعي لنصرة الظالم الباغي بشار وزمرته
واحد عابرت 28 احسنت
الثقفيسوريا الان بلد محتل من روسيا وايران وحزب الشيطان ويجب تحريرها
الثقفياللهم كن معهم فليس لهم معين وناصر سواك اللهم ثبتهم واربط على قلوبهم
الثقفيلماذا لابعمل حشد سني اسلامي من شباب سوريا النازحين ومن الدول الاسلاميه وتدريبهم وتسليحهم لنصرة سوريا والعراق من حشود المجوس والروافض والصهاينه والروس
اناان الله ليملي لظالم حتى اذا اخذه لم يفلته . اللهم عليك بهم وعجل بهم يالله ولا حول ولا قوة الا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل
أمانيمايعيش في هذا الزمن إلا القوي
📒📙 ريما...Rima📙📒روس ومجوس وبشار🐀و شبيحته وحزب الآت وشيعة العراق وداعش كلهم ماقدروا ينتصرون على [[الجيش السوري الحر]] ماشاءالله السبب لأنهم سنة موحدين مجاهدين صادقين 👍
خالدوعندنا اكثر من اربعة مليون سوري لاجى ومتشرد اغلبهم شباب وباقي دول الخليج ولبنان والاردن وتركيا وغيرهم من الدول هربو زي ***وتركو ارضهم وبلدهم للمجوس يستاهلو الي يجيهم عندنا ***
الراصدسلط الله عليكم انتم والروافض ولعنكم الله الروافض الاغبياء
زائر من المدينةالرافضة مطية أهل الكفر لغزو بلاد المسلمين فالحذر الحذر يا أهل الاسلام
زائر من المدينةولماذا لا تأدب هذه الفرقة الهالكة من قبل العرب .. ولماذا يعيش جنودهم في دول الخليج بسلام ؟؟؟!!! عليكم بالرافضة فإنهم مطية أهل الكفر لغزو المسلمين
غرم اللهالجيش الروسي والسوري والمجوسي وعصابات العراق ولبنان والافغان وداعش وغيرهم لهم ٦سنوات ماقدروا على شوية مجاهدين ممنوعين من التسليح لكن عندهم عقيده صحيحه اللهم انصر عبادك الموحدين واذل المشركين
زائر من المدينةيارب تهلكهم وتهلك كل من ساندهم وأواهم وأيدهم اللهم أرنا فيهم يوما اسودا اللهم عليك بدولة روسيا اللهم أذلهم وأكسر شوكتهم وبدل قوتهم ضعفا وعزهم ذلة واجعلهم غنيمة لأعدائهم
سنونوليس هذا حزب الله وإنما حزب الشيطان قطعان الماشية الإيرانية
جبال سديرسيبيدهم احفاد الغساسنة وستشبع *** سورياء بجيف هؤلا المرتزقة عملاء ايران خونة العرب منذ فجر التاريخ لم يعبر غازبا الارض العربية الى وهم ادلائة وعملائة فاالحذر منهم في كل دولة من وخاصة في دول الخليج
..الله يعينكم يا أهل سوريا من هالاشكال اللي دخلت عليكم من كل باب
الخبر الصحيحاللهم لا تجعل لهم رأيه في بلاد المسلمين اللهم عليك بالمجوس ومن حالفهم واحفظ أهل السنه في كل مكان
جابرحسبنا الله ونعم الوكيل
داعس المطاياافضل قرار اتخذته السعوديه سحب المنحه العسكريه للجيش اللبناني المخترق الذي كانت حتماً ستتسرب لحزب الشيطان وجيش بشارالجحش للاسف ان تسمى لبنان دوله مستقله وهي تدار من حزب الشيطان بأمر من ملالي ايران
فارسجامعة الدول العربية . وهيئة كبار علماء المسلمين . والدول العربية والاسلامية اين هم عن مايحدث للشعب السوري الجريح .. مافيه الا مملكتنا الغالية لوحدها تحاول تنقذ مايمكن انقاذه
علي العمريالله. يسعدكم. عليكم. علي. الدعا. وسوريه. راحت. لإيران وحزب. الله
الغامدي***سئولون امام الله يوم القيامه عن كل مايحصل في سوريا. لعن الله بشارالاسدلعينة اليهود
عبدالسلامهذا باذن لله استدراج لهم وسيقعون في شر اعمالهم ان عاجلا او آجلا الله يمهل ولايهمل الظالم الفاجر نسأل الله ان ينصر المجاهدين في سبيله حقا وابناء سوريا المقاومين للطغيان والكفر
مواطن غيور على دينهاللهم عليك بهم اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولاتغادر منهم احدا يارب العالمين
الناقدحسبي الله وهو نعم الوكيل . . أنهم عصابات وقطعان من المجرمين . . أرجو من الله تعالى أن يدمرهم أجمعين ويجعلهم عبرة لرؤوس الأرهاب في قم وطهران !!
علي العمريتعليق مخالف
زائرابوفوازهذا الششششغل ماهو كلام بلا فعل صراحه
العابرحسبنا الله و نعم الوكيل
والله هذي الأخبارصفحه سوداء وذل وخذلان ورغم تاريخ العرب والمسلمين المشرف ، لكن هذا التقاعس عن نصرت والدفاع عن حلب وصمت عار على جبين كل عربي ،، ليس من المعقول حزب الشيطان يسرح ويمرح وحنا ساكتين