صحيفة روسية تكشف: حزب الله نقل لواء آخر من مقاتليه إلى سوريا وهذا ما سيحدث قريبا

صحيفة المرصد:مُشاركاً في المجازر التي يرتكبها الطيران الروسي والسوري بحق الشعب السوري، كشفت صحيفة روسيّة عن أن حزب الله اللبناني نقل لواءً آخر من مقاتليه إلى سوريا.

وأشارت صحيفة “إيزفيستيا” الروسية إلى أن القوة العسكرية الجديدة توجهت إلى ضواحي مدينة حلب، وبعد انتهاء عملية السيطرة على المدينة، ستشارك هذه القوة في الهجوم على مدينة إدلب، المعقل الرئيسي لما يسمى بالمعارضة المعتدلة.

وقال العميد السوري المتقاعد علي مقصود: “الآن، بعد أن تمكن الجيش السوري من إحكام الطوق على أحياء حلب الشرقية، وصد محاولات كسر الطوق كافة، يجري تشكيل قبضة ضخمة من أجل تطهير المدينة وضواحيها، وتطوير الهجوم بعد ذلك إلى مدينة إدلب، التي تعدُّ معقلا رئيسيا للإرهابيين، وبخاصة “جبهة النصرة”.

وأكد أن “الوحدات العسكرية التابعة للحلفاء اللبنانيين في سوريا، تشكل القوة الرئيسية الضاربة للرئيس الأسد، وأن مضاعفة عددها يعني التحضير لهجوم جديد”.

وتؤكد الصحيفة أن “حزب الله” أرسل إلى الجبهة لواء آخر “خفيفا”، مجهزا بحافلات الدفع الرباعي. وقد يصل مجمل عدد قوات المساندة التي نقلها “حزب الله” إلى سوريا إلى 5000 مقاتل مع دباباتهم وناقلاتهم المدرعة، وآليات مشاتهم المدرعة ومدافعهم وغيرها من المعدات العسكرية الثقيلة.

وتؤكد الصحيفة أنه إلى فترة قريبة كان العدد الإجمالي لقوات “حزب الله” في سوريا يقدر ما بين7 آلاف شخص و10 آلاف.

أما الآن فإن وحدات الحلفاء اللبنانيين سيتضاعف في سوريا مرة ونصف المرة تقريبا. وستشكل هذه الوحدات المقاتلة مع القطعات الإيرانية، مجموعة عسكرية ضاربة بالغة الضخامة بمعايير الحرب الأهلية.