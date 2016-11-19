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بلا خجل .. النظام السوري ينظم أسبوع الموضة للعاريات على دماء الأبرياء! – صور

19 نوفمبر, 2016 , 20:44 م
بلا خجل .. النظام السوري ينظم أسبوع الموضة للعاريات على دماء الأبرياء! – صور
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صحيفة المرصد:بلا أي خجلٍ ولا حتّى شعورٍ بالخزي، اختارت وزارة السياحة في النظام السوري الاحتفال بـ”أسبوع الموضة” في أحد الفنادق بمدينة اللاذقية التي تخضع لسيطرة النظام، حيث تقلع الطائرات الروسية من مطار حميميم لقصف السوريين في مناطق سيطرة المعارضة، اختتمت أشغاله أول أمس الخميس.

العرض جاء في وقت كثفت فيه الطائرات الروسية وطائرات النظام السوري ضرباتها على مدينة حلب وحمص وإدلب ومناطق أخرى.

وفي الوقت الذي كانت تختال فيه عارضات الأزياء على مضمار العرض في أحد المنتجعات السياحية باللاذقية، لقي أكثر من 150 مدنيا مصرعهم وأصيب آخرون، خلال الأيام الثلاثة الماضية بحلب، تحت قصف النظام وحليفه الروسي.

وخلال هذا الأسبوع أيضا دمر طيران النظام السوري، بشكل كامل، مركزا طبيا تابع للمعارضة السورية شمال شرقي محافظة إدلب، شمال سوريا. وشن الأسطول الحربي الروسي، من جهته، عدة ضربات على مناطق سيطرة المعارضة.

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تعليقات ( 46 )

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  1. 46
    19 نوفمبر, 2016 , 23:05 م

    بردقوش

    الحمد لله الذي عافانا ودولتنا وحكومتنا والمواطنين مما إبتلى سوريا به وفضلنا عليهم وعلى كثير من الدول والخلق أكثر تفضيلآ.. .. الحمدلله.. ..العري هو عري ألا إنساني ولا اسلامي في الانسان..
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  2. 45
    19 نوفمبر, 2016 , 23:04 م

    أجامل أيامي

    بالعادة تنزلون صور استحي يشوفني أحدمن عيالي أقرأ فيها حتى لوكنت أقرأ وماأشوف الصور
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  3. 44
    19 نوفمبر, 2016 , 23:00 م

    أجامل أيامي

    الله الله الليله نازل عليكم الحياء تغطون السيقان الله يقوي إيمانكم
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  4. 43
    19 نوفمبر, 2016 , 22:40 م

    عبيد

    تعليق نخالف
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  5. 42
    19 نوفمبر, 2016 , 22:33 م

    جنوبية..🌻🌻

    هذولي في حرب وجوع وباقي في انحلالهم أجل لو رجع لهم الأمن والاستقرار ايش بيسون
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  6. 41
    19 نوفمبر, 2016 , 22:26 م

    عربي أبو 71 فرقة

    إلى المعجب بطول قامة السفاح الواقف خلف الشيخ أقول:إنها قامة مارجٍ من نار، ولا تنسى أن هذا المجرم قد يتسلل من سيناء إلى أي بلد آخر، إنتبه على نفسك، ورحم الله هذا الشيخ المظلوم.محمد رحمة للعالمين،وأنت؟
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  7. 40
    19 نوفمبر, 2016 , 22:16 م

    فهد

    ابو يمن يعلق عندنا هنا مبسوط! ياخي روح حرر بلدك** الله ابو شكلك
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  8. 39
    19 نوفمبر, 2016 , 22:12 م

    الهمداني

    ههههههههههه الامراض النفسية مشكلة
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  9. 38
    19 نوفمبر, 2016 , 22:09 م

    زائرابوفواز

    خمس سنوات والسادسه في الطريق والمزز بدو يستعرضون مثل لبناني يقول شو بدك بدك سوريا بعيده عن يدك بس أبكي مثل غيرك ودمعاتك على خدك
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  10. 37
    19 نوفمبر, 2016 , 22:08 م

    زائر

    يامكروه لا تتقول على ***
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  11. 36
    19 نوفمبر, 2016 , 22:08 م

    ام معاذ الطايفية

    رجل لم يخجل من قتل شعبه واحراقه بالقنابل هل سيخجل من عرض ازياء .يسالون عن دم البعوض....
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  12. 35
    19 نوفمبر, 2016 , 22:05 م

    عربي أبو 71 فرقة

    يا أيها الغاضبون على عرض أزياء في اللاذقية!هل ظننتم أن الحياة ستتوقف على الذين يذبحون ويموتون؟الدنيا ملعونة،لأنها دنيا لا ترحم،وقد فاتَ من ماتَ.ربيع الدمار العربي من خلقه ونشره،إسألوا إسرائيل؟ثم علقوا
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  13. 34
    19 نوفمبر, 2016 , 22:01 م

    ظامي اليل

    هذا هو زمن***
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  14. 33
    19 نوفمبر, 2016 , 22:01 م

    مراقب

    ماشفنا شي وين العرات ؟
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  15. 32
    19 نوفمبر, 2016 , 22:01 م

    عبدالله

    هذا يشبه إلى حد ما ، ما تم تداولة عن عارضات الأزياء بمعرض السيارات بجدة ولولا لطف الله ثم إنكارنا لهذا المنكر لكان ذلك سببا كافيا لسقوط الصواريخ على الحرم ، فالسكوت عن المنكر أعظم ذنب من المنكر نفسه .
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  16. 31
    19 نوفمبر, 2016 , 22:00 م

    طالبه علم

    من متى بشار الأسد وعائله الأسد يهمهم الشعب السوري حافظ الأسد قتل خمسين الف من السوريين وبشار وحلفائه قتلوا نص مليون سوري وهجروا اكثر من عشر مليون ..بشار مايهمة الا عائلته وجماعته من العلويين
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  17. 30
    19 نوفمبر, 2016 , 21:57 م

    Ymni mahbob

    احد يصدق تفاهات الدواعش عليهم غضب الله،،،،
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  18. 29
    19 نوفمبر, 2016 , 21:56 م

    غورباتشوف

    يا خوفي أيها الرفاق انا نسير عكس التيار
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  19. 28
    19 نوفمبر, 2016 , 21:54 م

    Ymni mahbob

    ام فستان احمر خذت قلبي لبى والله وسومها؟؟؟
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  20. 27
    19 نوفمبر, 2016 , 21:53 م

    لماذا يخجل وهو يحارب الارهاب حسبما يصنفون معه وهذه جثثهم وهو يعمل فيما يخدمهم وتخليصهم من الارهابيين والقادة الذين وهقوا الشعب السورى يعملون معه من تحت الطاولة لقتل المسلمين حتى يجدون متنفس لشهواتهم
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  21. 26
    19 نوفمبر, 2016 , 21:52 م

    Ymni mahbob

    يالبى السوريات صدقت ***((( لا رجال الا رجال اليمن ولا نساء الا نساء الشام)))
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  22. 25
    19 نوفمبر, 2016 , 21:51 م

    محمد

    أهان السوريين حسبي الله ونعم الوكيل
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  23. 24
    19 نوفمبر, 2016 , 21:49 م

    الخالدي

    والله لايغلب الباطل الحق هناك من يقول مالنا غيرك يا الله والنصيريه الكفره يتنافسون بالعري على اشلاء الطاهرين المسلمين فيارب العالمين أرناهم صرعى عما قريب يامجيب دعوة المضطرين المظلومين ياواحد ياأحد
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  24. 23
    19 نوفمبر, 2016 , 21:48 م

    مبغض الدواعش

    هذه نكته ٢٠١٦
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  25. 22
    19 نوفمبر, 2016 , 21:47 م

    مبغض الدواعش

    صاااااااروخ سككككككود😒
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  26. 21
    19 نوفمبر, 2016 , 21:45 م

    🎀💫

    ضربة -تخلع رأبتهن -العمى
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  27. 20
    19 نوفمبر, 2016 , 21:44 م

    انفتاح الدنيا

    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اخشى عليكم الفقر انما الدنيا تنفتح عليكم فتلهيكم فتنافسوها فتهلككم كما اهلكت من كان قبلكم اللهم اهد سوريا
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  28. 19
    19 نوفمبر, 2016 , 21:42 م

    انفتاح الدنيا

    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اخشى عليكم الفقر انما الدنيا تنفتح عليكم فتلهيكم فتنافسوها فتهلككم كما اهلكت من كان قبلكم اللهم اهد سوريا
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  29. 18
    19 نوفمبر, 2016 , 21:39 م

    انفتاح الدنيا

    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اخشى عليكم الفقر انما الدنيا تنفتح عليكم فتلهيكم فتنافسوها فتهلككم كما اهلكت من كان قبلكم اللهم اهد سوريا
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  30. 17
    19 نوفمبر, 2016 , 21:32 م
    عدد التعليقات:11406

    إنسان منصف

    احلى بنات بالكون،،،،،السوريات،،،،،جمال،،،،،،وعذوبة كلام،،،،،وقد مياس،،،، آخ بس
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  31. 16
    19 نوفمبر, 2016 , 21:30 م

    سوط الحق

    سألت منذ خمس سنوات:ما الفرق بين المقبور صدام والهالك حافظ وابنه بشار؟الثلاثة قتلوا شعبهم ونكلوا وحرقوا الاول بحجة حربه مع ايران والثاني بحجة الارهاب وهم كاذبون بالتأكيد لماذا الاول بطل والثاني مجرم؟
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  32. 15
    19 نوفمبر, 2016 , 21:19 م

    أبو فلان

    أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يخسف بروسيا وداعش الفجره وبشار وجنودهم ألارض يا الله يامنتغم ياقوي ياعزيز ياجبار ياعليم ياحي ياقيوم ياواحد ياأحد خذهم فإنهم لا يعجزونك ياسميع ياقريب يامجيب يا الله
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  33. 14
    19 نوفمبر, 2016 , 21:17 م

    سعد العنزي

    اللهم عاقب هذا** وحلفائه من الروس ولفرس وذنابهم. اللهم انك قريب مجيب الدعاء.
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  34. 13
    19 نوفمبر, 2016 , 21:17 م

    📙 ريما...زنوبه📙📒 اكيد حسون أول الحاظرين كالعادة يحب يتواجد بمثل هذه الأماكن - مثل معممكم
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  35. 12
    19 نوفمبر, 2016 , 21:04 م

    فنان شعبي قديم

    من أجل عيون الروس يستعرضهم ***
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  36. 11
    19 نوفمبر, 2016 , 21:03 م

    يزيد آل معيط

    وصف بحث الفتيات السوريات بأنهن ملكات العالم ? ... السوريات حلوات بدون مكياج وحكيهم احلى .
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  37. 10
    19 نوفمبر, 2016 , 21:03 م

    سنونو

    ومن دله على هجري انا محتار
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  38. 9
    19 نوفمبر, 2016 , 21:03 م

    اسمر عبر

    تعليق ١ شُل الله لسانك
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  39. 8
    19 نوفمبر, 2016 , 21:02 م

    انـــــــــــا

    ***من كدا مافيش
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  40. 7
    19 نوفمبر, 2016 , 21:00 م

    ناس تبغي تعيش السوريين خربوا بلدهم
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  41. 6
    19 نوفمبر, 2016 , 20:58 م

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    اكيد حسون أول الحاظرين كالعادة يحب يتواجد بمثل هذه الأماكن__يعمل نفسه شيخ دائم يوسع طريق بشار السفاح🐀😂
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  42. 5
    19 نوفمبر, 2016 , 20:56 م

    صريح

    بشار المجرم وعصابة حزب الشيطان يسمون أنفسهم دول الممانعة ههههههههههه اكيد ممانعة لكل شريف عفيف طاهر من أهل الشام وحلب وحمص ودرعا وإدلب وداريا ومعظمية الشام اهل الكتاب والسنة خاب بشار وخاب ازلامه
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  43. 4
    19 نوفمبر, 2016 , 20:51 م

    غريب

    ي رب ارنا في بشار و جيشه و حزب اللات و المجوس الرافضة م يشفي صدورنا
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  44. 3
    19 نوفمبر, 2016 , 20:49 م
    عدد التعليقات:4701

    بدور

    حسبنا الله ونعم الوكيل بشار الله يهدك
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  45. 2
    19 نوفمبر, 2016 , 20:48 م

    الغامدي

    لعن الله بشار الاسد عليه لعنة الله والملائكه والناس اجمعين
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  46. 1
    19 نوفمبر, 2016 , 20:47 م
    عدد التعليقات:11406

    إنسان منصف

    آه،،،،،على الحلوين،،،،،،،آخ،،،،،من ********
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