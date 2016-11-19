بلا خجل .. النظام السوري ينظم أسبوع الموضة للعاريات على دماء الأبرياء! – صور

صحيفة المرصد:بلا أي خجلٍ ولا حتّى شعورٍ بالخزي، اختارت وزارة السياحة في النظام السوري الاحتفال بـ”أسبوع الموضة” في أحد الفنادق بمدينة اللاذقية التي تخضع لسيطرة النظام، حيث تقلع الطائرات الروسية من مطار حميميم لقصف السوريين في مناطق سيطرة المعارضة، اختتمت أشغاله أول أمس الخميس.
العرض جاء في وقت كثفت فيه الطائرات الروسية وطائرات النظام السوري ضرباتها على مدينة حلب وحمص وإدلب ومناطق أخرى.
وفي الوقت الذي كانت تختال فيه عارضات الأزياء على مضمار العرض في أحد المنتجعات السياحية باللاذقية، لقي أكثر من 150 مدنيا مصرعهم وأصيب آخرون، خلال الأيام الثلاثة الماضية بحلب، تحت قصف النظام وحليفه الروسي.
وخلال هذا الأسبوع أيضا دمر طيران النظام السوري، بشكل كامل، مركزا طبيا تابع للمعارضة السورية شمال شرقي محافظة إدلب، شمال سوريا. وشن الأسطول الحربي الروسي، من جهته، عدة ضربات على مناطق سيطرة المعارضة.
تعليقات ( 46 )
بردقوشالحمد لله الذي عافانا ودولتنا وحكومتنا والمواطنين مما إبتلى سوريا به وفضلنا عليهم وعلى كثير من الدول والخلق أكثر تفضيلآ.. .. الحمدلله.. ..العري هو عري ألا إنساني ولا اسلامي في الانسان..
أجامل أياميبالعادة تنزلون صور استحي يشوفني أحدمن عيالي أقرأ فيها حتى لوكنت أقرأ وماأشوف الصور
أجامل أياميالله الله الليله نازل عليكم الحياء تغطون السيقان الله يقوي إيمانكم
عبيدتعليق نخالف
جنوبية..🌻🌻هذولي في حرب وجوع وباقي في انحلالهم أجل لو رجع لهم الأمن والاستقرار ايش بيسون
عربي أبو 71 فرقةإلى المعجب بطول قامة السفاح الواقف خلف الشيخ أقول:إنها قامة مارجٍ من نار، ولا تنسى أن هذا المجرم قد يتسلل من سيناء إلى أي بلد آخر، إنتبه على نفسك، ورحم الله هذا الشيخ المظلوم.محمد رحمة للعالمين،وأنت؟
فهدابو يمن يعلق عندنا هنا مبسوط! ياخي روح حرر بلدك** الله ابو شكلك
الهمدانيههههههههههه الامراض النفسية مشكلة
زائرابوفوازخمس سنوات والسادسه في الطريق والمزز بدو يستعرضون مثل لبناني يقول شو بدك بدك سوريا بعيده عن يدك بس أبكي مثل غيرك ودمعاتك على خدك
زائريامكروه لا تتقول على ***
ام معاذ الطايفيةرجل لم يخجل من قتل شعبه واحراقه بالقنابل هل سيخجل من عرض ازياء .يسالون عن دم البعوض....
عربي أبو 71 فرقةيا أيها الغاضبون على عرض أزياء في اللاذقية!هل ظننتم أن الحياة ستتوقف على الذين يذبحون ويموتون؟الدنيا ملعونة،لأنها دنيا لا ترحم،وقد فاتَ من ماتَ.ربيع الدمار العربي من خلقه ونشره،إسألوا إسرائيل؟ثم علقوا
ظامي اليلهذا هو زمن***
مراقبماشفنا شي وين العرات ؟
عبداللههذا يشبه إلى حد ما ، ما تم تداولة عن عارضات الأزياء بمعرض السيارات بجدة ولولا لطف الله ثم إنكارنا لهذا المنكر لكان ذلك سببا كافيا لسقوط الصواريخ على الحرم ، فالسكوت عن المنكر أعظم ذنب من المنكر نفسه .
طالبه علممن متى بشار الأسد وعائله الأسد يهمهم الشعب السوري حافظ الأسد قتل خمسين الف من السوريين وبشار وحلفائه قتلوا نص مليون سوري وهجروا اكثر من عشر مليون ..بشار مايهمة الا عائلته وجماعته من العلويين
Ymni mahbobاحد يصدق تفاهات الدواعش عليهم غضب الله،،،،
غورباتشوفيا خوفي أيها الرفاق انا نسير عكس التيار
Ymni mahbobام فستان احمر خذت قلبي لبى والله وسومها؟؟؟
Ymni mahbobيالبى السوريات صدقت ***((( لا رجال الا رجال اليمن ولا نساء الا نساء الشام)))
محمدأهان السوريين حسبي الله ونعم الوكيل
الخالديوالله لايغلب الباطل الحق هناك من يقول مالنا غيرك يا الله والنصيريه الكفره يتنافسون بالعري على اشلاء الطاهرين المسلمين فيارب العالمين أرناهم صرعى عما قريب يامجيب دعوة المضطرين المظلومين ياواحد ياأحد
مبغض الدواعشهذه نكته ٢٠١٦
مبغض الدواعشصاااااااروخ سككككككود😒
🎀💫ضربة -تخلع رأبتهن -العمى
انفتاح الدنياقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اخشى عليكم الفقر انما الدنيا تنفتح عليكم فتلهيكم فتنافسوها فتهلككم كما اهلكت من كان قبلكم اللهم اهد سوريا
انفتاح الدنياقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اخشى عليكم الفقر انما الدنيا تنفتح عليكم فتلهيكم فتنافسوها فتهلككم كما اهلكت من كان قبلكم اللهم اهد سوريا
انفتاح الدنياقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اخشى عليكم الفقر انما الدنيا تنفتح عليكم فتلهيكم فتنافسوها فتهلككم كما اهلكت من كان قبلكم اللهم اهد سوريا
عدد التعليقات:11406
إنسان منصفاحلى بنات بالكون،،،،،السوريات،،،،،جمال،،،،،،وعذوبة كلام،،،،،وقد مياس،،،، آخ بس
سوط الحقسألت منذ خمس سنوات:ما الفرق بين المقبور صدام والهالك حافظ وابنه بشار؟الثلاثة قتلوا شعبهم ونكلوا وحرقوا الاول بحجة حربه مع ايران والثاني بحجة الارهاب وهم كاذبون بالتأكيد لماذا الاول بطل والثاني مجرم؟
أبو فلانأسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يخسف بروسيا وداعش الفجره وبشار وجنودهم ألارض يا الله يامنتغم ياقوي ياعزيز ياجبار ياعليم ياحي ياقيوم ياواحد ياأحد خذهم فإنهم لا يعجزونك ياسميع ياقريب يامجيب يا الله
سعد العنزياللهم عاقب هذا** وحلفائه من الروس ولفرس وذنابهم. اللهم انك قريب مجيب الدعاء.
فنان شعبي قديممن أجل عيون الروس يستعرضهم ***
يزيد آل معيطوصف بحث الفتيات السوريات بأنهن ملكات العالم ? ... السوريات حلوات بدون مكياج وحكيهم احلى .
سنونوومن دله على هجري انا محتار
اسمر عبرتعليق ١ شُل الله لسانك
انـــــــــــا***من كدا مافيش
📒📙 ريما...Rima📙📒اكيد حسون أول الحاظرين كالعادة يحب يتواجد بمثل هذه الأماكن__يعمل نفسه شيخ دائم يوسع طريق بشار السفاح🐀😂
صريحبشار المجرم وعصابة حزب الشيطان يسمون أنفسهم دول الممانعة ههههههههههه اكيد ممانعة لكل شريف عفيف طاهر من أهل الشام وحلب وحمص ودرعا وإدلب وداريا ومعظمية الشام اهل الكتاب والسنة خاب بشار وخاب ازلامه
غريبي رب ارنا في بشار و جيشه و حزب اللات و المجوس الرافضة م يشفي صدورنا
عدد التعليقات:4701
بدورحسبنا الله ونعم الوكيل بشار الله يهدك
الغامديلعن الله بشار الاسد عليه لعنة الله والملائكه والناس اجمعين
عدد التعليقات:11406
إنسان منصفآه،،،،،على الحلوين،،،،،،،آخ،،،،،من ********