بالصور.. الجمارك السعودية تصطاد مهربي المخدرات رغم لجوئهم لطرق مبتكرة

صحيفة المرصد: تمكنت سلطات الجمارك بميناء “ضباء”، من إحباط محاولة تهريب 379225 حبة من مادة الكبتاجون المخدرة، وجدت مخبأة بطريقة فنية داخل أطقم تستخدم لتثبيت الملابس على حبال الغسيل في شاحنة نقل، قدمت إلى الميناء على متن إحدى العبارات القادمة من دول الجوار إلى المملكة.

وطبقًا لمدير عام جمارك ميناء ضباء، علي العطوي، فإنه تم الاشتباه في الشاحنة فور وصولها أرضية الميناء وبعد تفتيشها تفتيشا دقيقا تم اكتشاف حبوب مخدرة على متنها، مؤكدًا أنه تم وضع الحبوب بطريقة ذكية داخل أطقم غسيل الملابس.

وأحبطت الجمارك السعودية، العشرات من عمليات التهريب، والتي يلجأ أصحابها إلى طرق مبتكرة لخداع السلطات، إلا أن السلطات تتمكن دائمًا من إحباط تلك المحاولات لما تمتلكه من وسائل متطورة.