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بالصور.. الجمارك السعودية تصطاد مهربي المخدرات رغم لجوئهم لطرق مبتكرة

19 نوفمبر, 2016 , 21:50 م
بالصور.. الجمارك السعودية تصطاد مهربي المخدرات رغم لجوئهم لطرق مبتكرة
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صحيفة المرصد: تمكنت سلطات الجمارك بميناء “ضباء”، من إحباط محاولة تهريب 379225 حبة من مادة الكبتاجون المخدرة، وجدت مخبأة بطريقة فنية داخل أطقم تستخدم لتثبيت الملابس على حبال الغسيل في شاحنة نقل، قدمت إلى الميناء على متن إحدى العبارات القادمة من دول الجوار إلى المملكة.

وطبقًا لمدير عام جمارك ميناء ضباء، علي العطوي، فإنه تم الاشتباه في الشاحنة فور وصولها أرضية الميناء وبعد تفتيشها تفتيشا دقيقا تم اكتشاف حبوب مخدرة على متنها، مؤكدًا أنه تم وضع الحبوب بطريقة ذكية داخل أطقم غسيل الملابس.

وأحبطت الجمارك السعودية، العشرات من عمليات التهريب، والتي يلجأ أصحابها إلى طرق مبتكرة لخداع السلطات، إلا أن السلطات تتمكن دائمًا من إحباط تلك المحاولات لما تمتلكه من وسائل متطورة.

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تعليقات ( 10 )

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  1. 10
    19 نوفمبر, 2016 , 22:59 م

    حرام لو كل مهرب قصوا راسه من اول قضية لانقرض المهربين من زمان
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  2. 9
    19 نوفمبر, 2016 , 22:51 م

    ههههه الجمارك تمسك ***
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  3. 8
    19 نوفمبر, 2016 , 22:48 م

    ههه المهربين اللي يمسكونهم هم نفسهم كل مرة يمسكونهم يرجعون لهم بعد شهرين محملين بضاعة ثانية والله مهزلة / اش تخسرون لو قصيتوا روسهم
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  4. 7
    19 نوفمبر, 2016 , 22:46 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    والمستغفرين بالاسحار.( ان الله غفور رحيم
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  5. 6
    19 نوفمبر, 2016 , 22:42 م
    عدد التعليقات:168

    شقردي بطران

    حسبي الله و نعم الوكيل المهربون يبتكرون كل يوم العديد من الطرق لإدخال السموم للبلد وبتوفيق الله تعالى ثم بهمة الجمارك يتم احباطها وافشالها .. الله يحمي هالبلد و جميع البلاد الإسلامية من شلا المخدرات .
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  6. 5
    19 نوفمبر, 2016 , 22:38 م

    والله لو نفذ في كل مهرب مهرب للمخدرات القتل كما هو نظام الدولة لما زاد التهريب بهذه القوة التي نراها ولكن من امن العقوبة اساء الادب ***
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  7. 4
    19 نوفمبر, 2016 , 22:30 م

    تعليق مخالف
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  8. 3
    19 نوفمبر, 2016 , 22:07 م

    طريخم نابلسي

    الله يقويهم
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  9. 2
    19 نوفمبر, 2016 , 21:59 م

    ظامي اليل

    لاهواده..لاهواده.مع المجرمين.السيف.ولاغيره.لجز رؤسهم.اللهم احفظ هذا البلد وحكامه وشعبه من كل مكروه.آمين.
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  10. 1
    19 نوفمبر, 2016 , 21:56 م

    اذا اردتم القضاء على المخدرات او الحد منها فعليكم بالرؤس الكبار والعقول المجرمه التي تريد تدمير هذا الوطن وشبابه
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