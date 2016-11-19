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داعش يعدم رمزا دينيا بارزا في سيناء عمره 100 عام – صورة

19 نوفمبر, 2016 , 21:52 م
داعش يعدم رمزا دينيا بارزا في سيناء عمره 100 عام – صورة
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صحيفة المرصد:أعدم تنظيم “أنصار بيت المقدس”، اليوم السبت، أحد الرموز الدينية في سيناء والبالغ من العمر 100 عام، وفقاً لما ذكرته وكالة “معاً”.

واختطف عناصر من “أنصار بيت المقدس” المبايع لتنظيم داعش الإرهابي، الشيخ “سليمان أبو حراز” وهو شيخ مسن وضرير، ومن كبار مشايخ الطريقة الصوفية في سيناء، من أمام منزله بحي المزرعة جنوب مدينة العريش على مرأى من أبنائه وتحت تهديد السلاح، بدعوى ممارسة السحر والدجل، وفي وقت لاحق نشروا صوراً له وهو مقطوع الرأس بعد إعدامه بالسيف.

ويعد أبو حراز من الشخصيات الدينية المعروفة في سيناء ويعتبره كثيرون من أهالي سيناء وخارجها مصدراً للبركة، حسب ما قال محليون على معرفة به.

وقالت مصادر أمنية مصرية إن الشيخ أبو حراز مثّل تهديداً لأفكار تنظيم “بيت المقدس” لنهجه المعتدل والذي ينبذ الإرهاب والفكر المتطرف، حيث كان له تأثير كبير في أوساط القبائل البدوية التي كانت تستمتع لعظاته الدينية وسبق تهديده عدة مرات من قبل متطرفي داعش.

وأثار إعدام الشيخ سليمان أبو حراز ردود فعل غاضبة بين المصريين الذين أدانوا هذه “الجريمة” التي مست برمز ديني بارز في البلاد.

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تعليقات ( 37 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 37
    19 نوفمبر, 2016 , 23:22 م

    سبحان الله

    لا يقوم بمثل هذا العمل الا عميل للمجوس الرافضة او اليهود وأكبر عميل لليهود والرافضة****
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  2. 36
    19 نوفمبر, 2016 , 23:15 م

    زمن يخوف

    ززعت داعش في مصر يعني اادور عليها بعد العراق وسوريا نبتة خبيثة اجتثوها من قبل ان تتدهور الاوضاع
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  3. 35
    19 نوفمبر, 2016 , 23:12 م

    منصور

    هولاء هم الخونة الانذال الدواعش و أذنابهم في جميع الدول ألعربيه بكل اس الدول ألعربيه لا تستطيع إبادة هذا التنظيم المجرم تستطيع بس المشكل في اعوان الدواعش من داخل الدول هم المأجورين بقتل رجال الأمن
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  4. 34
    19 نوفمبر, 2016 , 22:58 م

    قسم بالله انهم جبناء هالدواعش الخون كلاب ايران والحشد
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  5. 33
    19 نوفمبر, 2016 , 22:58 م

    عبيد

    مخبول يمني انت احد الطفيليات وفيروس تعيش على دم غير تأكل وتشرب من خيرهم وانت بقلبك تشتم وتلعن وتتهمهم بالدواعش **
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  6. 32
    19 نوفمبر, 2016 , 22:53 م

    Ymni mahbob

    ت ٢ اشهد انه يحب المداعبه كثير....
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  7. 31
    19 نوفمبر, 2016 , 22:45 م

    وبكل صراحة

    سئمنا صور داعش وافعالهم. الجميع يكرههم سوى ربع الفكر الصال يرتاحوا يساهدوا افعالهم. فيجب ان لا تنشر اي اخبار وصور لهم لكي يعرفوا ان وجودهم غير مرغوب. غير كذا فهو تشجيع لهم و ربعهم حاملي المرض الاخطر!
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  8. 30
    19 نوفمبر, 2016 , 22:42 م

    شيعي برونزي

    يووووةبكره مدارس
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  9. 29
    19 نوفمبر, 2016 , 22:37 م

    تراك زودتها ... والثالثة ثابته !!

    تنظيم “أنصار بيت المقدس” /// حتى الخوارج يتاجرون ببيت المقدس
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  10. 28
    19 نوفمبر, 2016 , 22:32 م

    هذه مش ام معاذ هي تخرج لما شيوخها السروري والقطبي والبنا يطلعون واما من يقلد اسمها فهو السافل منتصر
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  11. 27
    19 نوفمبر, 2016 , 22:29 م

    &كتكوتي&

    هذه بداية النهاية
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  12. 26
    19 نوفمبر, 2016 , 22:26 م

    &كتكوتي&

    تعليق مخالف
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  13. 25
    19 نوفمبر, 2016 , 22:24 م

    خوارج سيناء !! نبت القطبية

    اكثر من الفي نفق يربط أصحاب الفكر الإخواني القطبي مع بعضهم البعض والمسافة ،،،، مسافة الجخر !!
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  14. 24
    19 نوفمبر, 2016 , 22:21 م

    المستقبل

    219 نوفمبر, 2016 , 21:58 م محب ارامكوا رمز للصوفيه اكيد غلطان عليهم ..... محب ارامكوا ياحبك للفصاع الحاره والكلام الزايد
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  15. 23
    19 نوفمبر, 2016 , 22:21 م

    خوارج سيناء !! نبت القطبية

    لقد هرب الاخونجية من حقول زرعوها بضلالهم !!
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  16. 22
    19 نوفمبر, 2016 , 22:19 م

    خوارج سيناء !! نبت القطبية

    71 ام معاذ الطايفية داعش في مصر .امال فين مسافة السكة (( مسافة السكة جخور تربطهم بحماس الأخوان ))
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  17. 21
    19 نوفمبر, 2016 , 22:19 م

    هؤلاء خوارج الاخوان حسبنا الله عليهم ونعم الوكيل يجب اجتثاث هذا الوباء من مصر والعالم
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  18. 20
    19 نوفمبر, 2016 , 22:16 م

    خوارج سيناء !! نبت القطبية

    هل عرفت لماذا يريدون إسقاط مصر ؟!!
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  19. 19
    19 نوفمبر, 2016 , 22:16 م

    خوارج سيناء !! نبت القطبية

    هذي نهاية تجهيل الأمة يا قطب !! تكفير الناس وقتلهم
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  20. 18
    19 نوفمبر, 2016 , 22:13 م

    عربي أبو 71 فرقة

    تعليق رقم2-والله لو في عدل يجب أن تسجن وتحاسب على إنتمائك لجماعة الفكر الضال لأنني لا أرى فرق بينك وبينهم.100 سنة عمره،الا تخاف الله؟ثم لتعلم:أنه لا يخاف من الفكر الآخر إلا من لا فكر له! مُحّمًدٌ رحمة
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  21. 17
    19 نوفمبر, 2016 , 22:09 م

    داعس المطايا

    لعنة الله على داعش وعلى كل من يؤيد افعالها شوهت الاسلام الحق اللهم سلط عليهم من لا يرحمهم
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  22. 16
    19 نوفمبر, 2016 , 22:09 م

    يا كبر السياف والله يا هو جثه
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  23. 15
    19 نوفمبر, 2016 , 22:09 م

    خوارج سيناء !! نبت القطبية

    هولاء هم خوارج قطب الأصليين بايعوا البغدادي
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  24. 14
    19 نوفمبر, 2016 , 22:07 م

    Ymni mahbob

    اللهم خارج مصر من هذا الفيروس القاتل؟؟؟؟
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  25. 13
    19 نوفمبر, 2016 , 22:07 م

    خوارج سيناء !! نبت القطبية

    لا تستطيع أن تقول الا خوارج عصر هذا الزمان !!
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  26. 12
    19 نوفمبر, 2016 , 22:07 م

    خوارج سيناء !! نبت القطبية

    خوارج مارقون
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  27. 11
    19 نوفمبر, 2016 , 22:06 م

    Ymni mahbob

    الضلاله والخرابه هم من اسس *****
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  28. 10
    19 نوفمبر, 2016 , 22:05 م

    لعن الله على داعش ومن يؤيد داعش
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  29. 9
    19 نوفمبر, 2016 , 22:05 م

    Ymni mahbob

    كله من ** اهل الضلاله والخرابه،،،،
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  30. 8
    19 نوفمبر, 2016 , 22:04 م

    لعنه الله على داعش
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  31. 7
    19 نوفمبر, 2016 , 22:04 م

    ام معاذ الطايفية

    داعش في مصر .امال فين مسافة السكة
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  32. 6
    19 نوفمبر, 2016 , 22:04 م

    Ymni mahbob

    اللهم عليك بالدواعش***
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  33. 5
    19 نوفمبر, 2016 , 22:03 م

    اللهم طهر الارض من السحرة والمشركين

    مشايخة الصوفية والرافضة يمارسون السحر والدجل هذا شي معروف عند هاؤلا الضالين والدجالين والساحر حكمه ضربة بالسيف حدا ليفتك الناي من شره وضلاله
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  34. 4
    19 نوفمبر, 2016 , 22:02 م

    Ymni mahbob

    لعنه الله على داعش وعلى من يسمي باسمائهم مصر بقت تتكاثر فيها الفيروسات ؟؟؟
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  35. 3
    19 نوفمبر, 2016 , 22:02 م

    اللهم طهر الارض من السحرة والمشركين

    مشايخة الصوفية والرافضة يمارسون السحر والدجل هذا شي معروف عند هاؤلا الضالين والدجالين والساحر حكمه ضربة بالسيف حدا ليفتك الناي من شره وضلاله
    لا يعجبني(10) اعجبني(5)
  36. 2
    19 نوفمبر, 2016 , 21:58 م

    محب ارامكوا

    رمز للصوفيه اكيد غلطان عليهم
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  37. 1
    19 نوفمبر, 2016 , 21:58 م

    حسبي الله عليهم شوهوا صورة الاسلام وهم منه براء
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