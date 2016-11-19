داعش يعدم رمزا دينيا بارزا في سيناء عمره 100 عام – صورة

صحيفة المرصد:أعدم تنظيم “أنصار بيت المقدس”، اليوم السبت، أحد الرموز الدينية في سيناء والبالغ من العمر 100 عام، وفقاً لما ذكرته وكالة “معاً”.
واختطف عناصر من “أنصار بيت المقدس” المبايع لتنظيم داعش الإرهابي، الشيخ “سليمان أبو حراز” وهو شيخ مسن وضرير، ومن كبار مشايخ الطريقة الصوفية في سيناء، من أمام منزله بحي المزرعة جنوب مدينة العريش على مرأى من أبنائه وتحت تهديد السلاح، بدعوى ممارسة السحر والدجل، وفي وقت لاحق نشروا صوراً له وهو مقطوع الرأس بعد إعدامه بالسيف.
ويعد أبو حراز من الشخصيات الدينية المعروفة في سيناء ويعتبره كثيرون من أهالي سيناء وخارجها مصدراً للبركة، حسب ما قال محليون على معرفة به.
وقالت مصادر أمنية مصرية إن الشيخ أبو حراز مثّل تهديداً لأفكار تنظيم “بيت المقدس” لنهجه المعتدل والذي ينبذ الإرهاب والفكر المتطرف، حيث كان له تأثير كبير في أوساط القبائل البدوية التي كانت تستمتع لعظاته الدينية وسبق تهديده عدة مرات من قبل متطرفي داعش.
وأثار إعدام الشيخ سليمان أبو حراز ردود فعل غاضبة بين المصريين الذين أدانوا هذه “الجريمة” التي مست برمز ديني بارز في البلاد.
تعليقات ( 37 )
سبحان اللهلا يقوم بمثل هذا العمل الا عميل للمجوس الرافضة او اليهود وأكبر عميل لليهود والرافضة****
زمن يخوفززعت داعش في مصر يعني اادور عليها بعد العراق وسوريا نبتة خبيثة اجتثوها من قبل ان تتدهور الاوضاع
منصورهولاء هم الخونة الانذال الدواعش و أذنابهم في جميع الدول ألعربيه بكل اس الدول ألعربيه لا تستطيع إبادة هذا التنظيم المجرم تستطيع بس المشكل في اعوان الدواعش من داخل الدول هم المأجورين بقتل رجال الأمن
عبيدمخبول يمني انت احد الطفيليات وفيروس تعيش على دم غير تأكل وتشرب من خيرهم وانت بقلبك تشتم وتلعن وتتهمهم بالدواعش **
Ymni mahbobت ٢ اشهد انه يحب المداعبه كثير....
وبكل صراحةسئمنا صور داعش وافعالهم. الجميع يكرههم سوى ربع الفكر الصال يرتاحوا يساهدوا افعالهم. فيجب ان لا تنشر اي اخبار وصور لهم لكي يعرفوا ان وجودهم غير مرغوب. غير كذا فهو تشجيع لهم و ربعهم حاملي المرض الاخطر!
شيعي برونزييووووةبكره مدارس
تراك زودتها ... والثالثة ثابته !!تنظيم “أنصار بيت المقدس” /// حتى الخوارج يتاجرون ببيت المقدس
&كتكوتي&هذه بداية النهاية
&كتكوتي&تعليق مخالف
خوارج سيناء !! نبت القطبيةاكثر من الفي نفق يربط أصحاب الفكر الإخواني القطبي مع بعضهم البعض والمسافة ،،،، مسافة الجخر !!
المستقبل219 نوفمبر, 2016 , 21:58 م محب ارامكوا رمز للصوفيه اكيد غلطان عليهم ..... محب ارامكوا ياحبك للفصاع الحاره والكلام الزايد
خوارج سيناء !! نبت القطبيةلقد هرب الاخونجية من حقول زرعوها بضلالهم !!
خوارج سيناء !! نبت القطبية71 ام معاذ الطايفية داعش في مصر .امال فين مسافة السكة (( مسافة السكة جخور تربطهم بحماس الأخوان ))
خوارج سيناء !! نبت القطبيةهل عرفت لماذا يريدون إسقاط مصر ؟!!
خوارج سيناء !! نبت القطبيةهذي نهاية تجهيل الأمة يا قطب !! تكفير الناس وقتلهم
عربي أبو 71 فرقةتعليق رقم2-والله لو في عدل يجب أن تسجن وتحاسب على إنتمائك لجماعة الفكر الضال لأنني لا أرى فرق بينك وبينهم.100 سنة عمره،الا تخاف الله؟ثم لتعلم:أنه لا يخاف من الفكر الآخر إلا من لا فكر له! مُحّمًدٌ رحمة
داعس المطايالعنة الله على داعش وعلى كل من يؤيد افعالها شوهت الاسلام الحق اللهم سلط عليهم من لا يرحمهم
خوارج سيناء !! نبت القطبيةهولاء هم خوارج قطب الأصليين بايعوا البغدادي
Ymni mahbobاللهم خارج مصر من هذا الفيروس القاتل؟؟؟؟
خوارج سيناء !! نبت القطبيةلا تستطيع أن تقول الا خوارج عصر هذا الزمان !!
خوارج سيناء !! نبت القطبيةخوارج مارقون
Ymni mahbobالضلاله والخرابه هم من اسس *****
Ymni mahbobكله من ** اهل الضلاله والخرابه،،،،
ام معاذ الطايفيةداعش في مصر .امال فين مسافة السكة
Ymni mahbobاللهم عليك بالدواعش***
اللهم طهر الارض من السحرة والمشركينمشايخة الصوفية والرافضة يمارسون السحر والدجل هذا شي معروف عند هاؤلا الضالين والدجالين والساحر حكمه ضربة بالسيف حدا ليفتك الناي من شره وضلاله
Ymni mahbobلعنه الله على داعش وعلى من يسمي باسمائهم مصر بقت تتكاثر فيها الفيروسات ؟؟؟
اللهم طهر الارض من السحرة والمشركينمشايخة الصوفية والرافضة يمارسون السحر والدجل هذا شي معروف عند هاؤلا الضالين والدجالين والساحر حكمه ضربة بالسيف حدا ليفتك الناي من شره وضلاله
محب ارامكوارمز للصوفيه اكيد غلطان عليهم