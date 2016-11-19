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بعدما عجز الطب عن علاجها.. بالصور: “صيني” يبتكر طريقة لإخراج الحصى من “كلى” زوجته

19 نوفمبر, 2016 , 22:17 م
بعدما عجز الطب عن علاجها.. بالصور: “صيني” يبتكر طريقة لإخراج الحصى من “كلى” زوجته
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صحيفة المرصد: روى مزارع صيني يدعى “تشو تشينغ هوا”، والبالغ من العمر 52 عامًا، قصة حياة زوجته التي أصيبت بفشل كلوي تسبب في إزالة كليتها اليسرى، ثم اكتشفت وجود حصى في كليتها اليمنى.

وبعد ذلك، أخبر الأطباء الزوج أنه سيكون صعبًا جدًا إزالة الحصوات جراحيًا لشخص يمتلك كلية واحدة، لذلك فإنه لابد من التخلص من الحصوات جراحيًا، وطالبوا الزوجة بالوقوف رأسًا على عقب بشكل منتظم لتسهيل تحرك الحصوات وإزالتها.

الزوج أنفق شهرًا ومالاً كثيرًا لصنع “سرير” يمكن للزوج أن تستخدمه للوقوف رأسيًا، ويكون بمقدورها أيضًا النوم عليه، لأنه يمكنه الالتفاف بزاوية 360 درجة.

يقول الزوج، إنه في خلال 5 أيام طُردت الحصى من كلية زوجته بطريقة طبيعية 100 %، كما تمكن من الحصول على براءة اختراع لسريره الطارد للحصى في العام 2014.

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تعليقات ( 27 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 27
    19 نوفمبر, 2016 , 23:33 م
    عدد التعليقات:910

    سامية

    🙏كل الإحترام للرجل الوفي🌹تشو تشينغ هوا🌹إنه حقا رجل والرجال قليل
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  2. 26
    19 نوفمبر, 2016 , 23:33 م

    ابن الباديه

    الحاجه ام الاختراع
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  3. 25
    19 نوفمبر, 2016 , 23:31 م

    التاريخ

    زوج شهم ووفي ينظم للملايين اللذين هم على شاكلتة ، ايضاً يوجد الملايين من النساء الوفيات والتي لاتقدر باالاثمان ، يعني ( لو خليت بليت ) لكن لفت نظري اول ماشفت صورة الزوج الاولي حسبتة نيشيمورا .
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  4. 24
    19 نوفمبر, 2016 , 23:31 م

    فنان شعبي قديم

    عندما توصل اهل العروس لأهل زوجته الأولى حيثوا افادوا انها ليست مريضه ومثل الحصان ولكنها هربت من جحيمه النتن وعندما عاد لأهل العروسه لمعرفة رئيهم يشهد الله طردوه***
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  5. 23
    19 نوفمبر, 2016 , 23:30 م

    العنزي

    البقدونس . يخلط بالخلاط ويتعبا بمويه صحه ويشربه ع الريق وبعد الظهر وقبل النوم وراح تدعولي
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  6. 22
    19 نوفمبر, 2016 , 23:29 م

    فنان شعبي قديم

    اعرف رجل اراد ان يتزوج على زوجته وكان موريها النجوم بعز الظهر فاضي مليان وذهبت لأهلها بعد قرر الزواج وذهب يخطب وعندما سأل عن وزجته قال انها مريضه وحالتها حرجه عند اهلها وبعد التنبيش انكشف أمره يتبع
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  7. 21
    19 نوفمبر, 2016 , 23:27 م

    زائره

    لو انه الاسباني راح يخطب ويتزوج عليها مهوب عاقل ذا السباني ناقص العقل
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  8. 20
    19 نوفمبر, 2016 , 23:26 م

    ريم هذا زوج وفي وشهم مو مثل بعض الناس من تمرض زوجته يروح يتزوج عليها - ههههه غيرتي من معرف نوره لريم - عموما اذا بنفس تفكيرك فالله يغنينا
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  9. 19
    19 نوفمبر, 2016 , 23:25 م

    فنان شعبي قديم

    1819 نوفمبر, 2016 , 23:22 م ريم هذا زوج وفي وشهم مو مثل بعض الناس من تمرض زوجته يروح يتزوج عليها .... ونتي الصادقه ماهو مثل عديم الرجول الي طلقها بالسناب شات
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  10. 18
    19 نوفمبر, 2016 , 23:22 م

    ريم

    هذا زوج وفي وشهم مو مثل بعض الناس من تمرض زوجته يروح يتزوج عليها
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  11. 17
    19 نوفمبر, 2016 , 23:19 م

    بردقوش

    الله يكفينا وإياكم شر الفشل الكلوي وجميع الفشل في الحياة والآخره... ... ..أكثروا من شرب الماء اخواني..وقللوا من المشروبات الغازية والكحولية والمليئة بالكافيين من قهوة او شاي. ... .وشكرا لكم
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  12. 16
    19 نوفمبر, 2016 , 23:15 م

    ali

    هذه مهايطي وينفع ***
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  13. 15
    19 نوفمبر, 2016 , 23:08 م

    مخبب - مليان أمان تعليق 1 نورة / **- الله يغنيك عن امثالها
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  14. 14
    19 نوفمبر, 2016 , 23:02 م

    12

    تعرف ولا ماتعرف ماهمني انا اتكلم عن الحكم الشرعي الزوج غير مكلف بالعلاج للزوجة وبعض مرضى النفوس دنيئ يستغل هذا بهمالها ومقصودي ان المرة لها حقوق مهملة وندعي الكمال
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  15. 13
    19 نوفمبر, 2016 , 23:01 م

    اللهم لآ تجعل الدنيآ آكبر همنآ

    قال تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لكل من يتحاور ويكتب ويناقش تذكر هذه الاية الكريمة ولندرك جميعا مانقول قبل فوات الآوان.
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  16. 12
    19 نوفمبر, 2016 , 23:00 م

    نوره ونعم الزوج الشهم لو عندنا كان تركها في عز مرضها وفي أمس حاجتها له وراح يتزوج عليها رجال اخر زمن مالهم امان - اذا مثلك فالله يغنينا
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  17. 11
    19 نوفمبر, 2016 , 22:57 م

    تعليق مخالف
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  18. 10
    19 نوفمبر, 2016 , 22:55 م

    مخ صيني
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  19. 9
    19 نوفمبر, 2016 , 22:51 م

    5 -كذبت - اقسم بالله اعرف رجل اعمال زوجته لديها فشل كلوي لم يتخلى عنها وحتى وقت الغسيل يوديها بنفسه وحاول يتبرع بكليته لها ولكن لم تتطابق الانسجه وماترك دوله لمحاولة ععلاجها فلا تكذب وتعمم
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  20. 8
    19 نوفمبر, 2016 , 22:45 م
    عدد التعليقات:168

    شقردي بطران

    جميع الاختراعات والابتكارات في بدايتها كانت من اجل الحاجه والخدمة ..... والحاجة ام الاختراعات ..
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  21. 7
    19 نوفمبر, 2016 , 22:44 م

    جنوبية..🌻🌻

    مدري أتعجب من وفائه أو من ابتكاره الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين بس خطوة علاج ممتازة تغنيك عن العمليات المؤلمة الصين شعب مبدع ومتافني بعمله أتمنى فتح الاستقدام من عندهم
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  22. 6
    19 نوفمبر, 2016 , 22:43 م

    انشراح ههههه

    ليتني صينية
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  23. 5
    19 نوفمبر, 2016 , 22:41 م

    ل نوره

    صدقتي وعندنا يقولون الزوج غير مكلف بعلاج زوجته يبررون له اهمال صحتها ههه لاويقولون المره ملكة
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  24. 4
    19 نوفمبر, 2016 , 22:37 م

    اي والله صادقه نادر نلقى الوفي - انا موجود
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  25. 3
    19 نوفمبر, 2016 , 22:35 م

    نوره ونعم الزوج الشهم لو عندنا كان تركها في عز مرضها وفي أمس ***
    لا يعجبني(7) اعجبني(5)
  26. 2
    19 نوفمبر, 2016 , 22:27 م

    اي والله صادقه نادر نلقى الوفي
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  27. 1
    19 نوفمبر, 2016 , 22:21 م

    نوره

    ونعم الزوج الشهم ***
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