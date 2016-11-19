بعدما عجز الطب عن علاجها.. بالصور: “صيني” يبتكر طريقة لإخراج الحصى من “كلى” زوجته

صحيفة المرصد: روى مزارع صيني يدعى “تشو تشينغ هوا”، والبالغ من العمر 52 عامًا، قصة حياة زوجته التي أصيبت بفشل كلوي تسبب في إزالة كليتها اليسرى، ثم اكتشفت وجود حصى في كليتها اليمنى.
وبعد ذلك، أخبر الأطباء الزوج أنه سيكون صعبًا جدًا إزالة الحصوات جراحيًا لشخص يمتلك كلية واحدة، لذلك فإنه لابد من التخلص من الحصوات جراحيًا، وطالبوا الزوجة بالوقوف رأسًا على عقب بشكل منتظم لتسهيل تحرك الحصوات وإزالتها.
الزوج أنفق شهرًا ومالاً كثيرًا لصنع “سرير” يمكن للزوج أن تستخدمه للوقوف رأسيًا، ويكون بمقدورها أيضًا النوم عليه، لأنه يمكنه الالتفاف بزاوية 360 درجة.
يقول الزوج، إنه في خلال 5 أيام طُردت الحصى من كلية زوجته بطريقة طبيعية 100 %، كما تمكن من الحصول على براءة اختراع لسريره الطارد للحصى في العام 2014.
تعليقات ( 27 )
عدد التعليقات:910
سامية🙏كل الإحترام للرجل الوفي🌹تشو تشينغ هوا🌹إنه حقا رجل والرجال قليل
ابن الباديهالحاجه ام الاختراع
التاريخزوج شهم ووفي ينظم للملايين اللذين هم على شاكلتة ، ايضاً يوجد الملايين من النساء الوفيات والتي لاتقدر باالاثمان ، يعني ( لو خليت بليت ) لكن لفت نظري اول ماشفت صورة الزوج الاولي حسبتة نيشيمورا .
فنان شعبي قديمعندما توصل اهل العروس لأهل زوجته الأولى حيثوا افادوا انها ليست مريضه ومثل الحصان ولكنها هربت من جحيمه النتن وعندما عاد لأهل العروسه لمعرفة رئيهم يشهد الله طردوه***
العنزيالبقدونس . يخلط بالخلاط ويتعبا بمويه صحه ويشربه ع الريق وبعد الظهر وقبل النوم وراح تدعولي
فنان شعبي قديماعرف رجل اراد ان يتزوج على زوجته وكان موريها النجوم بعز الظهر فاضي مليان وذهبت لأهلها بعد قرر الزواج وذهب يخطب وعندما سأل عن وزجته قال انها مريضه وحالتها حرجه عند اهلها وبعد التنبيش انكشف أمره يتبع
زائرهلو انه الاسباني راح يخطب ويتزوج عليها مهوب عاقل ذا السباني ناقص العقل
فنان شعبي قديم1819 نوفمبر, 2016 , 23:22 م ريم هذا زوج وفي وشهم مو مثل بعض الناس من تمرض زوجته يروح يتزوج عليها .... ونتي الصادقه ماهو مثل عديم الرجول الي طلقها بالسناب شات
ريمهذا زوج وفي وشهم مو مثل بعض الناس من تمرض زوجته يروح يتزوج عليها
بردقوشالله يكفينا وإياكم شر الفشل الكلوي وجميع الفشل في الحياة والآخره... ... ..أكثروا من شرب الماء اخواني..وقللوا من المشروبات الغازية والكحولية والمليئة بالكافيين من قهوة او شاي. ... .وشكرا لكم
aliهذه مهايطي وينفع ***
12تعرف ولا ماتعرف ماهمني انا اتكلم عن الحكم الشرعي الزوج غير مكلف بالعلاج للزوجة وبعض مرضى النفوس دنيئ يستغل هذا بهمالها ومقصودي ان المرة لها حقوق مهملة وندعي الكمال
اللهم لآ تجعل الدنيآ آكبر همنآقال تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لكل من يتحاور ويكتب ويناقش تذكر هذه الاية الكريمة ولندرك جميعا مانقول قبل فوات الآوان.
عدد التعليقات:168
شقردي بطرانجميع الاختراعات والابتكارات في بدايتها كانت من اجل الحاجه والخدمة ..... والحاجة ام الاختراعات ..
جنوبية..🌻🌻مدري أتعجب من وفائه أو من ابتكاره الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين بس خطوة علاج ممتازة تغنيك عن العمليات المؤلمة الصين شعب مبدع ومتافني بعمله أتمنى فتح الاستقدام من عندهم
انشراح هههههليتني صينية
ل نورهصدقتي وعندنا يقولون الزوج غير مكلف بعلاج زوجته يبررون له اهمال صحتها ههه لاويقولون المره ملكة
نورهونعم الزوج الشهم ***