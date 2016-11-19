بعدما عجز الطب عن علاجها.. بالصور: “صيني” يبتكر طريقة لإخراج الحصى من “كلى” زوجته

صحيفة المرصد: روى مزارع صيني يدعى “تشو تشينغ هوا”، والبالغ من العمر 52 عامًا، قصة حياة زوجته التي أصيبت بفشل كلوي تسبب في إزالة كليتها اليسرى، ثم اكتشفت وجود حصى في كليتها اليمنى.

وبعد ذلك، أخبر الأطباء الزوج أنه سيكون صعبًا جدًا إزالة الحصوات جراحيًا لشخص يمتلك كلية واحدة، لذلك فإنه لابد من التخلص من الحصوات جراحيًا، وطالبوا الزوجة بالوقوف رأسًا على عقب بشكل منتظم لتسهيل تحرك الحصوات وإزالتها.

الزوج أنفق شهرًا ومالاً كثيرًا لصنع “سرير” يمكن للزوج أن تستخدمه للوقوف رأسيًا، ويكون بمقدورها أيضًا النوم عليه، لأنه يمكنه الالتفاف بزاوية 360 درجة.

يقول الزوج، إنه في خلال 5 أيام طُردت الحصى من كلية زوجته بطريقة طبيعية 100 %، كما تمكن من الحصول على براءة اختراع لسريره الطارد للحصى في العام 2014.