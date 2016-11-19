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ميلشيات صالح والحوثي تخرقان الهدنة بإطلاق صاروخين بالستيين على مواقع للجيش اليمني

19 نوفمبر, 2016 , 23:45 م
ميلشيات صالح والحوثي تخرقان الهدنة بإطلاق صاروخين بالستيين على مواقع للجيش اليمني
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صحيفة المرصد: كشف مصدر عسكري، عن اختراق جماعة الحوثي وصالح المتمردة للهدنة في اليمن، بعد إطلاق صاروخين بالستيين، على مواقع للجيش الوطني اليمني في ساحل ميدي بمحافظة حجة الحدودية مع السعودية.

وقال المصدر إن أحد الصاروخين سقط على موقع للجيش، مما تسبب في مقتل شخصين وإصابة آخرين بجروح، بينما سقط الصاروخ الثاني في منطقة صحراوية قريبة.

وسُجلت عشرات الخروقات للهدنة التي من المفترض أن تستمر 48 ساعة من جانب الحوثيين وميلشيات صالح، اللذين يحتلان العاصمة اليمنية صنعاء ومناطق أخرى.



تعليقات ( 8 )

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  1. 8
    20 نوفمبر, 2016 , 1:46 ص

    0

    الخرق مشكله
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  2. 7
    20 نوفمبر, 2016 , 1:26 ص

    خالد الزهراني

    عفاش وربعه مالهم ذمه تعبنا وخصرنا على الفاضي
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  3. 6
    20 نوفمبر, 2016 , 0:59 ص

    أبو مصلفح الرياض

    تعليق مخالف
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  4. 5
    20 نوفمبر, 2016 , 0:53 ص

    خليف

    اقول طلعونا من الحرب هذي الفاشله ..
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  5. 4
    20 نوفمبر, 2016 , 0:49 ص

    أبو مصلفح الرياض

    تعليق مخالف
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  6. 3
    20 نوفمبر, 2016 , 0:37 ص

    فهد١١١

    مالجديد !! هل تم الإلتزام منهم بأي هدنة سابقة !! هدنة من طرف واحد ومن دون محاسبة الذي يخترقها دائماً !! هدنة يسعى خلفها من يدعمهم بالسلاح ويريد الشر بالمنطقة
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  7. 2
    20 نوفمبر, 2016 , 0:28 ص

    جيهان

    مالهم امان خونه انذال جبناءالحوثه لايؤتمن لهم عبيد الفرس --كم التحالف طيب النيه ويريد الخير والسلام لكن كمن مسلم يضع يده مع الشيطان فلا عهد بلابليس وجنده
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  8. 1
    19 نوفمبر, 2016 , 23:51 م
    عدد التعليقات:535

    ابونواف...

    للأسف هدنه مع من ليس له عهد اوذمه لايلتزم بالمواثيق او العقود يجب على جيش الشرعيه ان يُؤْمِن لهصاوريخ بالستية يتم الرد بها على عفاش وأذناب الفرس الخونه
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