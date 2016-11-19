ميلشيات صالح والحوثي تخرقان الهدنة بإطلاق صاروخين بالستيين على مواقع للجيش اليمني

صحيفة المرصد: كشف مصدر عسكري، عن اختراق جماعة الحوثي وصالح المتمردة للهدنة في اليمن، بعد إطلاق صاروخين بالستيين، على مواقع للجيش الوطني اليمني في ساحل ميدي بمحافظة حجة الحدودية مع السعودية.

وقال المصدر إن أحد الصاروخين سقط على موقع للجيش، مما تسبب في مقتل شخصين وإصابة آخرين بجروح، بينما سقط الصاروخ الثاني في منطقة صحراوية قريبة.

وسُجلت عشرات الخروقات للهدنة التي من المفترض أن تستمر 48 ساعة من جانب الحوثيين وميلشيات صالح، اللذين يحتلان العاصمة اليمنية صنعاء ومناطق أخرى.