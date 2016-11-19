بالفيديو : لحظة هجوم نمر على طفلة في سكاكا

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم (السبت) مقطع فيديو يظهر لحظة هجوم نمر على طفلة في مسرح لعروض الحيوانات بسكاكا .
كما بين المقطع المتداول، النمر وهو يهجم على الطفلة بطريقة مفاجئة أثناء وقوفها لمشاهدة العروض المقامة بمعرض الصناعات الوطنية في سكاكا بمنطقة الجوف، ليسرع المدرب المسؤول عنه بتخليصها منه ، دون أن تتعرض لأي أذى .
تعليقات ( 33 )
إمرأههدا مهرجان ترفيه وإلا مهرجان ترهبب
0أكره شي اشوفه الي يهايطون ويستعرضون بي الحيوانات
مـ،ـاݛــےتجي اشاوس واساوش اقصد قو القلب والدليل وجودهم مع النمر الاحتياطات موجودة قلبك فيه بطين ايمن وايسر البطين هو (الجوف) يجمع الدم من الأذين ويضخه
عدد التعليقات:5999
بسمهزائر بسمه....خيييييييييييي!!!؟؟ سﻻمة قلبك انت كبرها او اكبر..خيييييررر//فيه احد لاحقك 😁اكتب الترجمة تحت مافهمت شي 😬
زائربسمه....خيييييييييييي!!!؟؟ سﻻمة قلبك انت كبرها او اكبر..خيييييررر
عربي عتيقت21- وأنا خوك،ما مرت عليّ كلمة أساوش!مرّ عليّ كلمة (أشاوس) وتعني الشجعان الأبطال الذين لا يرعبهم شيء.بالمناسبة كادت الطفلة أن تموت وهي لا تحتاج أكثر من عضة أو ضربة.هذا إستهتار بحياة الناس.حرام كده!
🇸🇦سعودي وافتخر🇸🇦كل مناطق ومدن المملكة واهلها واحد ونعتز فيهم من جنوبهم لشرقهم لشمالهم لغربهم لوسطهم وعلينا جميعا نبذ العنصرية والتفرقة والتحيز والتعصب كلنا واحد🇸🇦👉
عدد التعليقات:5999
بسمهاشاوس تقصد يعني شجعان ههههههههه صححح اطفال ياحرام من ضربه وحده طاحت ..تركنا الشجاعه لرجال المنطقه طلعوا الاطفال منها 😜
عدد التعليقات:5999
بسمهمبارك ايش فيه قلبي وطبعي ؟؟؟؟وكيف حكمت علي ..خيييير ؟!؟طبعاً اكيد راح تتأثر طفلة مسكينه وانا كبيره خفت فمابالك بموقفها ..اللي يتساهل الموقف جدار موبشر 😕
الى قلم النهيقهت4//قلم البهتان يتكلم عن النفسيات بسبب مواقف مرت باصحابهافي صغرهم..صدقوا كﻻمه ﻻنه والله اعلم معاني بصغره وهذاماجعله يحقدعلى المتدينين ويحب مجرمين الحروب والقتل ويكره العفه والطهاره للمسلمات.
مـ،ـاݛــےاطفال المنطقة اساوش اتوقع مامرت عليكم كلمه اساوش يختلفون ع غيرهم راعيات النفسيات 🤕🤒 تهاني تعلق م ديزني لاند تخلط بين مناطق المملكه ماتعرف مناطق بلدها 😓 عاد م زين مهرجاناتكم ال كلها 💃🏻 ههها
الجنوووووووووووووبيالجمد لله على السلامة ... انتي انقض عليك نمر وهربتي منه......... ولكن انا انقض علي سهم من بلاد الغرب في قلبي واصابني في مقتل
الصارمهذا إستهتار ولعب بحياة البشر، لا بد من محاسبة الكل بمن فيهم المسؤول عن البرنامج وجالِب الحيوان المتوحش بحضور الأطفال وتعويض البنت وأهلها مالا يقل عن ٣٠ مليون و٥ مليون لكل طفل تأثر من المشهد
الله المستعانتعليق 6 / لا يجوز للمسلم أن يدعو على أخيه المسلم بغير حق ، ولا أن يتمنى له حصول المكروه في دينه أو دنياه . إدعٌ له بالهدايه بدلاً من الدعاء عليه .
ضمير الناسيقولون ابنة صاحب النمروهنااقنعوانفسهم بينماالامراكثربشاعه ان تثير الناس بالارهاب***
فهد١١١فوضى وأستهتار بسلامة الإنسان !!بدون أدنى معايير السلامة للجميع !!
مـ،ـاݛــےتعبها النفسي ياي تحسبينها مثل قلبك وطبعك اما هذي ال تتهكم ع الجوف تحسب ***
ضمير الناسالاطفال تاكلهم الكلاب الضاله تارة والنمورتارة وكاننافي ادغال افريقيااين المسئول وننتضر العقاب المعلن للمهرجين على نفسيات الاطفال***
ضمير الناسالبيع على ظهرالسلامه والامان بئسة التجاره وبئس الربح رغم الترقيع للموقف وماحصل الاان الامريكشف فضائح الاتجار***
سلمتي 🌴 بلادي 🇸🇦 السعودية 🇸🇦أتمنى تقديم شكوى على هالمدرب الفاشل وأتمنى الحذر من الحيوانات.لاتأمن تصرفاتها
عدد التعليقات:5999
بسمهمين الاهبل اللي فالت حيوان مثل هذا بين الناس ؟؟؟؟صح لم تصاب بأذى حسب الكلام بس مين راح يشفيها من تعبها النفسي ..اعوذبالله اهماااال !!!!
مـ،ـاݛــےوانتم ياتهاني مهرجاناتكم وش فيها اكيد تعرفين
مـ،ـاݛــےتعليق مخالف
ناصر بن محمدالله ياخذ وجهك كيف تستعرض بدون حمايه الحمد لله ع سلامتها وعساه ياكلك
مـ،ـاݛــےتعليق مخالف
فريدة شوقيلقافة البزارين وتخويفهم للحيوانات بصراخهم وكثرة حركتهم اكيد بيكون فيه حوادث اذا كان العرض مفتوح بلا شبوك
عدد التعليقات:15472
قلم الحقيقهحمدآ لله على سلامتها وهو مانتمناه لها في أن لم تصب بمكروه يذكر.ورغم ذلك سيخلف هذا الموقف المرعب للطفلة حالة نفسية سيئة سيلازمها طوال عمرها ولن يغيب عن مخيلتها لحظة واحدة.نتمنى أن يدرك أهلها هذا الأمر.
عدد التعليقات:535
ابونواف...حسبنا الله ونعم الوكيل يتجول بنمر متوحش بين الأطفال تغلب على المفترس غريزته مهما استأنس حتى لو نزعت انيابه ومخالبه لها قدره ان يكسر رقبة فريسته من يتحمل مسؤولية تواصلي الطفله مكروه يجب ان يتم التحقيق
تهانيمهرجانات سكاكا وش عندها مرة*** ومرة نمر هايت يهاجم؟!؟!
عدد التعليقات:3661
ولدالشيوخالحمد لله ع السلامه..