بالفيديو : لحظة هجوم نمر على طفلة في سكاكا

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم (السبت) مقطع فيديو يظهر لحظة هجوم نمر على طفلة في مسرح لعروض الحيوانات بسكاكا .

كما بين المقطع المتداول، النمر وهو يهجم على الطفلة بطريقة مفاجئة أثناء وقوفها لمشاهدة العروض المقامة بمعرض الصناعات الوطنية في سكاكا بمنطقة الجوف، ليسرع المدرب المسؤول عنه بتخليصها منه ، دون أن تتعرض لأي أذى .