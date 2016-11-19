  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالفيديو : لحظة هجوم نمر على طفلة في سكاكا

19 نوفمبر, 2016 , 23:41 م
بالفيديو : لحظة هجوم نمر على طفلة في سكاكا
  • 3٬937
  • 33
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم (السبت) مقطع فيديو يظهر لحظة هجوم نمر على طفلة في مسرح لعروض الحيوانات بسكاكا .

كما بين المقطع المتداول، النمر وهو يهجم على الطفلة بطريقة مفاجئة أثناء وقوفها لمشاهدة العروض المقامة بمعرض الصناعات الوطنية في سكاكا بمنطقة الجوف، ليسرع المدرب المسؤول عنه بتخليصها منه ، دون أن تتعرض لأي أذى .



تعليقات ( 33 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 33
    20 نوفمبر, 2016 , 2:19 ص

    إمرأه

    هدا مهرجان ترفيه وإلا مهرجان ترهبب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 32
    20 نوفمبر, 2016 , 2:06 ص

    0

    أكره شي اشوفه الي يهايطون ويستعرضون بي الحيوانات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 31
    20 نوفمبر, 2016 , 1:59 ص

    التنظم تقل رحلة بر سلامات اروح البشر ليست للترفيه المنظمون. خبرتهم زي الدربويه قمة. الهمجيه. والتخلف أين الأمن والسلامه ؟؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 30
    20 نوفمبر, 2016 , 1:52 ص

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 29
    20 نوفمبر, 2016 , 1:47 ص

    مـ،ـاݛــے

    تجي اشاوس واساوش اقصد قو القلب والدليل وجودهم مع النمر الاحتياطات موجودة قلبك فيه بطين ايمن وايسر البطين هو (الجوف) يجمع الدم من الأذين ويضخه
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  6. 28
    20 نوفمبر, 2016 , 1:20 ص
    عدد التعليقات:5999

    بسمه

    زائر بسمه....خيييييييييييي!!!؟؟ سﻻمة قلبك انت كبرها او اكبر..خيييييررر//فيه احد لاحقك 😁اكتب الترجمة تحت مافهمت شي 😬
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 27
    20 نوفمبر, 2016 , 1:17 ص

    زائر

    بسمه....خيييييييييييي!!!؟؟ سﻻمة قلبك انت كبرها او اكبر..خيييييررر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 26
    20 نوفمبر, 2016 , 1:15 ص

    عربي عتيق

    ت21- وأنا خوك،ما مرت عليّ كلمة أساوش!مرّ عليّ كلمة (أشاوس) وتعني الشجعان الأبطال الذين لا يرعبهم شيء.بالمناسبة كادت الطفلة أن تموت وهي لا تحتاج أكثر من عضة أو ضربة.هذا إستهتار بحياة الناس.حرام كده!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 25
    20 نوفمبر, 2016 , 1:14 ص

    🇸🇦سعودي وافتخر🇸🇦

    كل مناطق ومدن المملكة واهلها واحد ونعتز فيهم من جنوبهم لشرقهم لشمالهم لغربهم لوسطهم وعلينا جميعا نبذ العنصرية والتفرقة والتحيز والتعصب كلنا واحد🇸🇦👉
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 24
    20 نوفمبر, 2016 , 1:11 ص
    عدد التعليقات:5999

    بسمه

    اشاوس تقصد يعني شجعان ههههههههه صححح اطفال ياحرام من ضربه وحده طاحت ..تركنا الشجاعه لرجال المنطقه طلعوا الاطفال منها 😜
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  11. 23
    20 نوفمبر, 2016 , 1:07 ص
    عدد التعليقات:5999

    بسمه

    مبارك ايش فيه قلبي وطبعي ؟؟؟؟وكيف حكمت علي ..خيييير ؟!؟طبعاً اكيد راح تتأثر طفلة مسكينه وانا كبيره خفت فمابالك بموقفها ..اللي يتساهل الموقف جدار موبشر 😕
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  12. 22
    20 نوفمبر, 2016 , 1:05 ص

    الى قلم النهيقه

    ت4//قلم البهتان يتكلم عن النفسيات بسبب مواقف مرت باصحابهافي صغرهم..صدقوا كﻻمه ﻻنه والله اعلم معاني بصغره وهذاماجعله يحقدعلى المتدينين ويحب مجرمين الحروب والقتل ويكره العفه والطهاره للمسلمات.
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  13. 21
    20 نوفمبر, 2016 , 1:04 ص

    مـ،ـاݛــے

    اطفال المنطقة اساوش اتوقع مامرت عليكم كلمه اساوش يختلفون ع غيرهم راعيات النفسيات 🤕🤒 تهاني تعلق م ديزني لاند تخلط بين مناطق المملكه ماتعرف مناطق بلدها 😓 عاد م زين مهرجاناتكم ال كلها 💃🏻 ههها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 20
    20 نوفمبر, 2016 , 1:02 ص

    الجنوووووووووووووبي

    الجمد لله على السلامة ... انتي انقض عليك نمر وهربتي منه......... ولكن انا انقض علي سهم من بلاد الغرب في قلبي واصابني في مقتل
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  15. 19
    20 نوفمبر, 2016 , 0:52 ص

    الصارم

    هذا إستهتار ولعب بحياة البشر، لا بد من محاسبة الكل بمن فيهم المسؤول عن البرنامج وجالِب الحيوان المتوحش بحضور الأطفال وتعويض البنت وأهلها مالا يقل عن ٣٠ مليون و٥ مليون لكل طفل تأثر من المشهد
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  16. 18
    20 نوفمبر, 2016 , 0:45 ص

    الله المستعان

    تعليق 6 / لا يجوز للمسلم أن يدعو على أخيه المسلم بغير حق ، ولا أن يتمنى له حصول المكروه في دينه أو دنياه . إدعٌ له بالهدايه بدلاً من الدعاء عليه .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 17
    20 نوفمبر, 2016 , 0:42 ص

    ضمير الناس

    يقولون ابنة صاحب النمروهنااقنعوانفسهم بينماالامراكثربشاعه ان تثير الناس بالارهاب***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 16
    20 نوفمبر, 2016 , 0:41 ص

    فهد١١١

    فوضى وأستهتار بسلامة الإنسان !!بدون أدنى معايير السلامة للجميع !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 15
    20 نوفمبر, 2016 , 0:41 ص

    مـ،ـاݛــے

    تعبها النفسي ياي تحسبينها مثل قلبك وطبعك اما هذي ال تتهكم ع الجوف تحسب ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 14
    20 نوفمبر, 2016 , 0:39 ص

    ضمير الناس

    الاطفال تاكلهم الكلاب الضاله تارة والنمورتارة وكاننافي ادغال افريقيااين المسئول وننتضر العقاب المعلن للمهرجين على نفسيات الاطفال***
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  21. 13
    20 نوفمبر, 2016 , 0:36 ص

    ضمير الناس

    البيع على ظهرالسلامه والامان بئسة التجاره وبئس الربح رغم الترقيع للموقف وماحصل الاان الامريكشف فضائح الاتجار***
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  22. 12
    20 نوفمبر, 2016 , 0:31 ص

    سلمتي 🌴 بلادي 🇸🇦 السعودية 🇸🇦

    أتمنى تقديم شكوى على هالمدرب الفاشل وأتمنى الحذر من الحيوانات.لاتأمن تصرفاتها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 11
    20 نوفمبر, 2016 , 0:24 ص
    عدد التعليقات:5999

    بسمه

    مين الاهبل اللي فالت حيوان مثل هذا بين الناس ؟؟؟؟صح لم تصاب بأذى حسب الكلام بس مين راح يشفيها من تعبها النفسي ..اعوذبالله اهماااال !!!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 10
    20 نوفمبر, 2016 , 0:24 ص

    مـ،ـاݛــے

    وانتم ياتهاني مهرجاناتكم وش فيها اكيد تعرفين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 9
    20 نوفمبر, 2016 , 0:17 ص

    هذا الترفيه ... ولزوم تتحملون نتائجه ... ولسه الجاي ... الله يستر منه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 8
    20 نوفمبر, 2016 , 0:10 ص

    مـ،ـاݛــے

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 7
    20 نوفمبر, 2016 , 0:08 ص

    ناصر بن محمد

    الله ياخذ وجهك كيف تستعرض بدون حمايه الحمد لله ع سلامتها وعساه ياكلك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  28. 6
    20 نوفمبر, 2016 , 0:06 ص

    مـ،ـاݛــے

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 5
    20 نوفمبر, 2016 , 0:06 ص

    فريدة شوقي

    لقافة البزارين وتخويفهم للحيوانات بصراخهم وكثرة حركتهم اكيد بيكون فيه حوادث اذا كان العرض مفتوح بلا شبوك
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  30. 4
    19 نوفمبر, 2016 , 23:59 م
    عدد التعليقات:15472

    قلم الحقيقه

    حمدآ لله على سلامتها وهو مانتمناه لها في أن لم تصب بمكروه يذكر.ورغم ذلك سيخلف هذا الموقف المرعب للطفلة حالة نفسية سيئة سيلازمها طوال عمرها ولن يغيب عن مخيلتها لحظة واحدة.نتمنى أن يدرك أهلها هذا الأمر.
    لا يعجبني(14) اعجبني(10)
  31. 3
    19 نوفمبر, 2016 , 23:46 م
    عدد التعليقات:535

    ابونواف...

    حسبنا الله ونعم الوكيل يتجول بنمر متوحش بين الأطفال تغلب على المفترس غريزته مهما استأنس حتى لو نزعت انيابه ومخالبه لها قدره ان يكسر رقبة فريسته من يتحمل مسؤولية تواصلي الطفله مكروه يجب ان يتم التحقيق
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  32. 2
    19 نوفمبر, 2016 , 23:45 م

    تهاني

    مهرجانات سكاكا وش عندها مرة*** ومرة نمر هايت يهاجم؟!؟!
    لا يعجبني(11) اعجبني(3)
  33. 1
    19 نوفمبر, 2016 , 23:44 م
    عدد التعليقات:3661

    ولدالشيوخ

    الحمد لله ع السلامه..
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم