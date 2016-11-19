بالفيديو والصور.. ترامب يعرض بيته الفاخر و يكشف عدد من أسراره

صحيفة المرصد – فرانس برس:قدم الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، في مقابلة عبر قناة “فوكس نيوز” أجراها مؤسس موقع “تي أم زي” المتخصص في أخبار المشاهير، هارفي ليفين، لمحة عن دارته الفارهة التي تتمتع بإطلالة شاملة على مانهاتن وحديقة سنترال بارك في نيويورك.

ويجول ترمب في هذه المقابلة في أرجاء هذه الدارة الضخمة، التي تتميز بأرضية مصنوعة من الرخام وأثاث من أوراق الذهب وساعات حائط مذهبة وشمعدانات مصنوعة من البلور وثريات وأعمدة يونانية.

وقد وصف ليفين هذه الدارة خلال الزيارة بأنها “أشبه بقصر فرساي” الفرنسي الشهير.

العائلة وشغف الغولف وديكور البيت الأبيض

وتحدث الرئيس المنتخب في المقابلة عن العائلة وشغفه بالرياضة وعن نجاحه أيضاً.

ورداً على سؤال عما إذا كان يعتزم تغيير الديكور في البيت الأبيض لجعله شبيها بدارته المليئة بالذهب، أجاب ترمب “البيت الأبيض مكان ذو خصوصية كبيرة. لا شيء سيتغير فيه”.

وأكد رجل الأعمال الثري من دارته الواقعة في ناطحة السحاب التي تحمل اسمه في الجادة الخامسة في نيويورك أن “الرياضة أشبه بعالم مصغر عن الحياة” و”الغولف رياضة رائعة لتعلم كيف يمكن التعرف على الناس”.

صور الطفولة

ومع عرضه مقتنيات بينها صورة له خلال الطفولة وألبوم صور من مرحلة خدمته العسكرية وسيارة كهربائية لابنه ومقعده في برنامج “ذي ابرنتيس”، تحدث النجم السابق لبرامج تلفزيون الواقع عن شبابه قائلاً “كنت أرغب في العمل في المجال السينمائي، أحب الطابع البراق للسينما”.

في هذا البرنامج البالغة مدته ساعة عبر محطة “فوكس نيوز.” بعنوان “أوبجيكتيفايد”، سأل هارفي ليفين ترمب عن شقيقه فريد المتوفى في سن الأربعين، فجاء رد الرئيس الأميركي المنتخب “لم أشرب يوما كأساً واحدة من الكحول بسبب شقيقي، والأمر يعود بجزء منه إلى الخوف من الوقوع في الإدمان عينه: لقد كان يعاني مشكلة كحول تسببت بوفاته.”

صارم جداً مع أبنائه

وأكد ترمب أنه يعتمد سياسة “صارمة جداً” مع أبنائه في هذا الموضوع، إذ إنه يمنعهم من تناول الكحول والمخدرات والسجائر.

وعن زوجته ميلانيا، قال ترمب “إنها أم رائعة. هي تقليدية جداً وتفضل الحياة المنزلية وهذا أمر جيد على ما أعتقد”.

وقال ترمب صاحب شعار “فلنعد لأميركا عظمتها” خلال حملته الانتخابية، “لطالما كسبت في حياتي، أما الآن فأريد أن أكسب من أجل البلد”.

وعما إذا كان يستشير زوجته ميلانيا، أجاب ترمب “لديها فهم جيد للعالم. هي متحدرة من أوروبا وتتمتع بحس سليم”.