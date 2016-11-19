دراسة: تناول الجبن يطيل عمر الإنسان

صحيفة المرصد – وكالات: تبنى النباتيون لفترة طويلة فكرة أن اللاكتوز والأغذية ذات المستويات العالية من الدهون والجبنة لها تأثير سلبي على الجلد والشرايين والقلب والمعدة.
لكن نشرت مجلة Nature Medicine بحثا جديدا يقول بأن تناول الجبنة قد يساعد الأشخاص على العيش مدة أطول.
ووفقا للدراسة التي نُشرت هذا الشهر، عُثر على مركب موجود في بعض أنواع الجبنة ويُعرف باسم الاسبرميدين (spermidine)، يشارك في عملية الأيض الخلوية، ويمكن أن يكون المفتاح لطول العمر.
وجدت الدراسة في البداية أن هذا المركب زاد متوسط عمر فئران التجارب. وعلاوة على ذلك، يشير البحث إلى أن مركب الاسبرميدين يضم أيضا خصائص الوقاية من أمراض القلب.
فهو يمكنه أن يساعد أيضا على تخفيف تضخم عضلات القلب (الأمر المرتبط بارتفاع ضغط الدم)، والتقليل من المشاكل المرتبطة بفشل القلب. وبعبارة أخرى، يمكن أن يكون الجبن جيداً جدا للقلب.
وأجريت اختبارات على أكثر من 800 شخص إيطالي تناولت مواضيع النظام الغذائي التقليدي الإيطالي الذي يشمل كمية وافرة من الجبنة، فبينت النتائج أن الذين يتناولون الجبن المحتوي على مركب الاسبرميدين، هم أقل عرضة لخطر فشل القلب من غيرهم بنسبة 40%.
ووجد أيضا أن ضغط الدم منخفض لديهم وأنهم أقل عرضة لمخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية بشكل عام.
ويوجد هذا المركب تحديدا في أنواع الجبنة الطويلة العمر وفي الحبوب الكاملة والفُطر.
تعليقات ( 16 )
عدد التعليقات:912
ساميةيعتبر جبن ال (بيول Pule) أغلى أجبان العالم حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد منه ألف يورو ( SAR 3971.7) والذي يستخلص من حليب مائة من إناث الحمير التي تعيش في محمية خاصة في بلغراد. 😇
عدد التعليقات:8078
الحرمانولا تنسو مخفوق الكريمه
عدد التعليقات:8078
الحرمانجبن مع شاورما 😂 فعلا اضافو الجبن لكل شي
زائريع وصلتم لدرجة جبن مع شاورما
عدد التعليقات:912
ساميةخبر مفرح لنا يالفيجتيريان فهو أيضا هرمون نباتي محفز لمرحلة التطور الجنينية الجسدية وقدوجد أيضاً أن السبيرمدين يعمل على تقليل مقدار التقدم في العمر في الإنسان وذلك من خلال تحفيز عملية الإلتهام الذاتي.
0لايهمونكم دراسه وخرابيط معاكم أخطر مدمن جنبه في المملكة وخصوصا جبن تشدر وأحس اني بموت وانا شباب من قوى لامساك
عدد التعليقات:8078
الحرمانتجربون علي فيران عندكم ناس مختصين بصناعه الجبن عطونا اعمارهم
الحازميالحمد لله على نعمة الإسلام الذي أمد في طول ولاة أمرنا من غير جبنة ولا قشطة ولا مربى ولا غيره مطول في اعمارهم من غير ذا كله
يالطيفيعني اكلوجبن وش فيكم متشترون الاجبان جبنا لكم دراسه انه يطول العمر وش تبون بعد ....نبي الاسعاروليس الدراسه لابد من نزول الاسعار مرة القهوة تضر ومرة القهو تنعشك وتزيدك نشاط خلونا ناكل الي نبي بلاوصايه
علبهطبعا الدراسه تتحدث عن الجبن الموجود بالصوره و سعره غالي ما هو الجبنه السائله و لا كيري و لا ابو ولد اللي كلها زيوت مهدرجه
شمس و قمرالحمدلله والشكر وش ذا ههههه طول العمر بيد الله مو بذا الخربطه
عدد التعليقات:5999
بسمهالاجبان شي اساسي عند البعض وتدخل في برامج غذائيه رائعه ،،،وصراحه مانستغني عنها 😋بس لايجينا بكره تقولوا جبنه*** مفيده ..ييسوونها 🤓
ابو شلشاكيد شركات الاجبان هي اللي تدعم الدراسه
ابو محمد السيدالعمر محدد من الله سبحانه وتعالى - لكن تبقى نظرية ان يبقى الانسان محتفظ بصحته حتى الشيخوخة وهذه الدراسات العلمية لايستهان بها كونها تفيد الانسان كي يحافظ على صحته بنظام غذائي سليم
صريحيمكن صحيا ام طولت العمر فلا ...... قال تعالى {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاء أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ)