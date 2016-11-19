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دراسة: تناول الجبن يطيل عمر الإنسان

19 نوفمبر, 2016 , 23:47 م
دراسة: تناول الجبن يطيل عمر الإنسان
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صحيفة المرصد – وكالات: تبنى النباتيون لفترة طويلة فكرة أن اللاكتوز والأغذية ذات المستويات العالية من الدهون والجبنة لها تأثير سلبي على الجلد والشرايين والقلب والمعدة.

لكن نشرت مجلة Nature Medicine بحثا جديدا يقول بأن تناول الجبنة قد يساعد الأشخاص على العيش مدة أطول.

ووفقا للدراسة التي نُشرت هذا الشهر، عُثر على مركب موجود في بعض أنواع الجبنة ويُعرف باسم الاسبرميدين (spermidine)، يشارك في عملية الأيض الخلوية، ويمكن أن يكون المفتاح لطول العمر.

وجدت الدراسة في البداية أن هذا المركب زاد متوسط عمر فئران التجارب. وعلاوة على ذلك، يشير البحث إلى أن مركب الاسبرميدين يضم أيضا خصائص الوقاية من أمراض القلب.

فهو يمكنه أن يساعد أيضا على تخفيف تضخم عضلات القلب (الأمر المرتبط بارتفاع ضغط الدم)، والتقليل من المشاكل المرتبطة بفشل القلب. وبعبارة أخرى، يمكن أن يكون الجبن جيداً جدا للقلب.

وأجريت اختبارات على أكثر من 800 شخص إيطالي تناولت مواضيع النظام الغذائي التقليدي الإيطالي الذي يشمل كمية وافرة من الجبنة، فبينت النتائج أن الذين يتناولون الجبن المحتوي على مركب الاسبرميدين، هم أقل عرضة لخطر فشل القلب من غيرهم بنسبة 40%.

ووجد أيضا أن ضغط الدم منخفض لديهم وأنهم أقل عرضة لمخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية بشكل عام.

ويوجد هذا المركب تحديدا في أنواع الجبنة الطويلة العمر وفي الحبوب الكاملة والفُطر.



تعليقات ( 16 )

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  1. 16
    20 نوفمبر, 2016 , 2:23 ص
    عدد التعليقات:912

    سامية

    يعتبر جبن ال (بيول Pule) أغلى أجبان العالم حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد منه ألف يورو ( SAR 3971.7) والذي يستخلص من حليب مائة من إناث الحمير التي تعيش في محمية خاصة في بلغراد. 😇
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  2. 15
    20 نوفمبر, 2016 , 2:08 ص
    عدد التعليقات:8078

    الحرمان

    ولا تنسو مخفوق الكريمه
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  3. 14
    20 نوفمبر, 2016 , 1:58 ص
    عدد التعليقات:8078

    الحرمان

    جبن مع شاورما 😂 فعلا اضافو الجبن لكل شي
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  4. 13
    20 نوفمبر, 2016 , 1:47 ص

    زائر

    يع وصلتم لدرجة جبن مع شاورما
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  5. 12
    20 نوفمبر, 2016 , 1:47 ص
    عدد التعليقات:912

    سامية

    خبر مفرح لنا يالفيجتيريان فهو أيضا هرمون نباتي محفز لمرحلة التطور الجنينية الجسدية وقدوجد أيضاً أن السبيرمدين يعمل على تقليل مقدار التقدم في العمر في الإنسان وذلك من خلال تحفيز عملية الإلتهام الذاتي.
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  6. 11
    20 نوفمبر, 2016 , 1:35 ص

    0

    لايهمونكم دراسه وخرابيط معاكم أخطر مدمن جنبه في المملكة وخصوصا جبن تشدر وأحس اني بموت وانا شباب من قوى لامساك
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  7. 10
    20 نوفمبر, 2016 , 1:04 ص
    عدد التعليقات:8078

    الحرمان

    تجربون علي فيران عندكم ناس مختصين بصناعه الجبن عطونا اعمارهم
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  8. 9
    20 نوفمبر, 2016 , 0:50 ص

    الحازمي

    الحمد لله على نعمة الإسلام الذي أمد في طول ولاة أمرنا من غير جبنة ولا قشطة ولا مربى ولا غيره مطول في اعمارهم من غير ذا كله
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  9. 8
    20 نوفمبر, 2016 , 0:50 ص

    يالطيف

    يعني اكلوجبن وش فيكم متشترون الاجبان جبنا لكم دراسه انه يطول العمر وش تبون بعد ....نبي الاسعاروليس الدراسه لابد من نزول الاسعار مرة القهوة تضر ومرة القهو تنعشك وتزيدك نشاط خلونا ناكل الي نبي بلاوصايه
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  10. 7
    20 نوفمبر, 2016 , 0:46 ص

    علبه

    طبعا الدراسه تتحدث عن الجبن الموجود بالصوره و سعره غالي ما هو الجبنه السائله و لا كيري و لا ابو ولد اللي كلها زيوت مهدرجه
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  11. 6
    20 نوفمبر, 2016 , 0:39 ص

    شمس و قمر

    الحمدلله والشكر وش ذا ههههه طول العمر بيد الله مو بذا الخربطه
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  12. 5
    20 نوفمبر, 2016 , 0:37 ص

    بسمه - ههههههههه كفايه الحليب وصل 60 دولار الله يسعدك ويحفظك يالطيبه
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  13. 4
    20 نوفمبر, 2016 , 0:19 ص
    عدد التعليقات:5999

    بسمه

    الاجبان شي اساسي عند البعض وتدخل في برامج غذائيه رائعه ،،،وصراحه مانستغني عنها 😋بس لايجينا بكره تقولوا جبنه*** مفيده ..ييسوونها 🤓
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  14. 3
    20 نوفمبر, 2016 , 0:07 ص

    ابو شلش

    اكيد شركات الاجبان هي اللي تدعم الدراسه
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  15. 2
    19 نوفمبر, 2016 , 23:59 م

    ابو محمد السيد

    العمر محدد من الله سبحانه وتعالى - لكن تبقى نظرية ان يبقى الانسان محتفظ بصحته حتى الشيخوخة وهذه الدراسات العلمية لايستهان بها كونها تفيد الانسان كي يحافظ على صحته بنظام غذائي سليم
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  16. 1
    19 نوفمبر, 2016 , 23:52 م

    صريح

    يمكن صحيا ام طولت العمر فلا ...... قال تعالى {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاء أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ)
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