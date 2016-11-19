دراسة: تناول الجبن يطيل عمر الإنسان

صحيفة المرصد – وكالات: تبنى النباتيون لفترة طويلة فكرة أن اللاكتوز والأغذية ذات المستويات العالية من الدهون والجبنة لها تأثير سلبي على الجلد والشرايين والقلب والمعدة.

لكن نشرت مجلة Nature Medicine بحثا جديدا يقول بأن تناول الجبنة قد يساعد الأشخاص على العيش مدة أطول.

ووفقا للدراسة التي نُشرت هذا الشهر، عُثر على مركب موجود في بعض أنواع الجبنة ويُعرف باسم الاسبرميدين (spermidine)، يشارك في عملية الأيض الخلوية، ويمكن أن يكون المفتاح لطول العمر.

وجدت الدراسة في البداية أن هذا المركب زاد متوسط عمر فئران التجارب. وعلاوة على ذلك، يشير البحث إلى أن مركب الاسبرميدين يضم أيضا خصائص الوقاية من أمراض القلب.

فهو يمكنه أن يساعد أيضا على تخفيف تضخم عضلات القلب (الأمر المرتبط بارتفاع ضغط الدم)، والتقليل من المشاكل المرتبطة بفشل القلب. وبعبارة أخرى، يمكن أن يكون الجبن جيداً جدا للقلب.

وأجريت اختبارات على أكثر من 800 شخص إيطالي تناولت مواضيع النظام الغذائي التقليدي الإيطالي الذي يشمل كمية وافرة من الجبنة، فبينت النتائج أن الذين يتناولون الجبن المحتوي على مركب الاسبرميدين، هم أقل عرضة لخطر فشل القلب من غيرهم بنسبة 40%.

ووجد أيضا أن ضغط الدم منخفض لديهم وأنهم أقل عرضة لمخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية بشكل عام.

ويوجد هذا المركب تحديدا في أنواع الجبنة الطويلة العمر وفي الحبوب الكاملة والفُطر.