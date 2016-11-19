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“ملك المغرب” يسترجع ذكريات “البوليساريو المؤلمة”.. شاهد: كيف استقبل رئيس زيمبابوي؟

19 نوفمبر, 2016 , 23:57 م
“ملك المغرب” يسترجع ذكريات “البوليساريو المؤلمة”.. شاهد: كيف استقبل رئيس زيمبابوي؟
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صحيفة المرصد:لم تمر طريقة استقبال الملك محمد السادس لرئيس زيمبابوي، روبرت موغابي، عندما حياه بطريقة باردة، دون اهتمام المتابعين، فقد أثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وعلى عكس الحفاوة التي استقبل بها زعماء الدول الحاضرين في مؤتمر الأطراف، في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ “كوب 22” بمراكش، بدا العاهل المغربي بحسب  موقع روسيا اليوم  متجاهلا للرئيس الزيمبابوي لحظة تحيته، الثلاثاء، حيث أشاح بوجهه إلى جانبه الأيسر، فيما كان موغابي هو الآخر ينظر إلى الأمين العام للأمم المتحدة، قبل أن يشير الملك لزعيم زيمبابوي بإشارة بيده، فهم منها البعض بأن يكمل موغابي طريقه دون التقاط صورة تذكارية.

وفسر معلقون الطريقة التي استقبل بها الملك الرئيس الزيمبابوي، الذي يبلغ من العمر 92 عاما، بمواقف هذا الأخير التي تناصر الطرح الذي تنادي به جبهة البوليساريو الانفصالية كحل لنزاع الصحراء، وهو من محور المعسكر الذي يضم كلا من الجزائر وجنوب إفريقيا ونيجيريا.



تعليقات ( 7 )

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  1. 7
    20 نوفمبر, 2016 , 1:41 ص

    ابو عبد الله

    العرب دايم شايفين انفسهم ما ادري وش عليه 😔😷😕
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  2. 6
    20 نوفمبر, 2016 , 1:29 ص

    ام عبدالرحمن

    ملك المغرب شكله صاير كنه من زعماء ا***
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  3. 5
    20 نوفمبر, 2016 , 1:26 ص
    عدد التعليقات:535

    ابونواف...

    رجل بلغ من العمر عتيا كان يجب ان يحظى بأستقبال كريم او لا يدعى أساساً
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  4. 4
    20 نوفمبر, 2016 , 1:24 ص

    خالد الزهراني

    يستاهل اللي يدخل مدخال شر ماينعطى وجهه
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  5. 3
    20 نوفمبر, 2016 , 1:02 ص

    loovivool

    الضيف له مكانته ولا يجوز احتقاره من المضيف إلا إذا كان مضيف لأيم
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  6. 2
    20 نوفمبر, 2016 , 0:45 ص

    مواطن ولكن ،،،،

    الاسهم وش معنى الاسهم مافهمتها
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  7. 1
    20 نوفمبر, 2016 , 0:35 ص

    هايس

    عيب والله
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