جراحتان وفاتورة بـ 5 ملايين دولار.. تعرف على قصة “الرجل المعجزة” الذي صارع الموت

صحيفة المرصد: يصفه الأطباء بـ “الرجل المعجزة”، وذلك لكونه أجرى العديد من عمليات زرع الأعضاء التي أخرها زرع كلى وكبد في نفس الوقت، غير أنه بعد أن أجريت له تلك العمليات أصيب بأنواع مختلفة من البكتريا، هو الأمريكي دان جروليتش، المسؤول التنفيذي في إحدى شركات التأمين.

بعد إجرائه لعملية زرع الكبد والكلى، ظل “جروليتش” في أحد المراكز الطبية بجامعة “كاليفورنيا”، ثم أصيب بعدوى مقاومة للمضادات الحيوية وهو خطر شائع وغالبا ما يكون فتاكا بالنسبة للمرضى داخل المستشفيات، وخلال خمسة أشهر تالية، أصيب بـ 6 أنواع من البكتريا القوية.

يعتبر أطباء أن عمليات زرع الأعضاء يعقبها غالبا إصابة المريض بالبكتريا، وذلك نظرا لضعف مناعته، إضافة إلى أنه يأخذ أنواعًا من الأدوية لإخضاع جهاز المناعة لديه حتى لا يرفض العضو الجديد المزروع.

في حالة “جروليتش”، فشل الأطباء في القضاء على الأنواع العديدة من البكتريا التي أصابته، وحاول الأطباء إعطائه العديد من المضادات فتسببت في آثار جانبية منها فقدان السمع والألم الشديد والغثيان، وظلت العدوى رغم ذلك تتوالى.

فشل الأطباء في علاجه من البكتريا المقاومة للعقاقير، وتوفى “جروليتش” عن عمر 64 عامًا، ليكون بذلك واحدًا من آلاف الضحايا اللذين يتوفون بسبب تلك البكتريا، ولا تهتم بأمرهم وكالات الصحة العامة، ولا تتابع البكتريا التي أصيبوا بها.

ورفعت العدوى التي أصيب بها “جروليتش” من فاتورة علاج هذه الأنواع من العدوى على مستوى البلاد، وأظهرت سجلات أنه منذ دخوله المركز الطبي في ديسمبر 2011 وحتى وفاته بعدها بسبعة أشهر بلغت نفقاته 5.7 مليون دولار.