بالفيديو : شاهد مطاردة مثيرة لأحد المفحطين على الطريقة الأمريكية بالرياض

صحيفة المرصد: أطاحت دورية مرور الرياض بعدد من المفحطين والدرباوية، بعد ملاحقتهم في أماكن ممارستهم لنشاطهم، الذي يعاقب عليه القانون، وحررت مخالفات وغرامات لهم لاستخدامهم مركبات بدون لوحات معدنية.

وانتشر فيديو تم تصويره ليلاً، يظهر فيه توجه الحملة للقبض على المفحطين اللذين اجتمعوا في أماكن تفحيطهم بسيارة “جيب”، وحاولوا الهروب من الموقع، إلا أن رجال الأمن كانوا لهم بالمرصاد، حيث استخدمت قوات الأمن سيارات حديثة زودت به من جانب الإدارة لضبط السلوكيات الخاطئة.

ويكشف “الفيديو” مجموعة من السيارات يستخدمها أصحابها في التفحيط، منها سيارة جيب حاول قائدها الهروب من الشرطة إلا أنها تمكنت من احتجازه والقبض عليه، وحررت مخالفة فورية في موقع الحادث قيمتها تتراوح من 3 إلى 6 آلاف ريال.