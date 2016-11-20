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بالفيديو : شاهد مطاردة مثيرة لأحد المفحطين على الطريقة الأمريكية بالرياض

20 نوفمبر, 2016 , 1:10 ص
بالفيديو : شاهد مطاردة مثيرة لأحد المفحطين على الطريقة الأمريكية بالرياض
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صحيفة المرصد: أطاحت دورية مرور الرياض بعدد من المفحطين والدرباوية، بعد ملاحقتهم في أماكن ممارستهم لنشاطهم، الذي يعاقب عليه القانون، وحررت مخالفات وغرامات لهم لاستخدامهم مركبات بدون لوحات معدنية.
وانتشر فيديو تم تصويره ليلاً، يظهر فيه توجه الحملة للقبض على المفحطين اللذين اجتمعوا في أماكن تفحيطهم بسيارة “جيب”، وحاولوا الهروب من الموقع، إلا أن رجال الأمن كانوا لهم بالمرصاد، حيث استخدمت قوات الأمن سيارات حديثة زودت به من جانب الإدارة لضبط السلوكيات الخاطئة.
ويكشف “الفيديو” مجموعة من السيارات يستخدمها أصحابها في التفحيط، منها سيارة جيب حاول قائدها الهروب من الشرطة إلا أنها تمكنت من احتجازه والقبض عليه، وحررت مخالفة فورية في موقع الحادث قيمتها تتراوح من 3 إلى 6 آلاف ريال.

 



تعليقات ( 23 )

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  1. 23
    20 نوفمبر, 2016 , 5:28 ص

    شمري الماني

    ههههههههههههههههههه تسيف طريقه امريكيه اجل يحذفه برضم ظلمتو امريكا تحفه ههههههههههههههه
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  2. 22
    20 نوفمبر, 2016 , 5:27 ص

    فهد

    افضل شي سوو لهم موقع يفحطون فيه والا يموت مع السلامه ماعليه حسافه اهله مادورو وراءه والا كانوا مسكوه عندهم هذا افضل حل
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  3. 21
    20 نوفمبر, 2016 , 4:52 ص

    عزوزكو

    الطريقة الأمريكية وين واللي يرمي بالحجار وين كككككككككككككككككا
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  4. 20
    20 نوفمبر, 2016 , 3:55 ص

    سعد بن فهد

    بكرا يطلعونة يكمل هجولة ولا اهتم بالغرامة والعقوبة بسبب الواسطة
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  5. 19
    20 نوفمبر, 2016 , 3:24 ص

    جنوبية..🌻🌻

    والله في الحي عندنا كل يوم خميس وجمعة تفحيط الساعة 11 مساء تجمهر مو طبيعي تجي دورية وحدة للحشد هذاك وتفرقهم فقط مايقبضون على احد وتجلس بعدهم عشر دقائق وتروح الساعة 2 يرجعون يكملون تفحيط وعادي
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  6. 18
    20 نوفمبر, 2016 , 3:11 ص

    شنب مستقل

    كفو ربو السمرمد
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  7. 17
    20 نوفمبر, 2016 , 2:55 ص

    عبدالله

    عيال*** الله يكفينا شرهم
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  8. 16
    20 نوفمبر, 2016 , 2:44 ص
    عدد التعليقات:21

    سلمان البقمي

    عالم التفحيط والدرباوية = مخدرات + حشيش + حبوب هلوسة + *** + أصدقاء السوء + كل الموبقات وهوى الشيطان..رغم المواعظ والنصائح لكنهم مستهترين بنظام الدولة ومتمردين على المجتمع. اتمنى عقوبتهم القتل
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  9. 15
    20 نوفمبر, 2016 , 2:41 ص

    زاير

    **** رجل الامن ليه يحذف حصاء بدل مايرمي الكفرات والله مشكله
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  10. 14
    20 نوفمبر, 2016 , 2:40 ص

    النمر الذهبي

    الله يقويكم ويعطيكم العافيه ياليت الحاقهم الي الحد الجنوبي هناك تبين الذهب من الفضة
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  11. 13
    20 نوفمبر, 2016 , 2:37 ص

    .لن .

    شغلوهم واعطوهم سيارات لديهم مهارات عالية في السياقة وراح تخف ظاهرة التفحيط المشكلة لا صار رجل الامن غير محترف مثل المفحط راح يكون فيه استخفاف بهيبة سيارة رجل الامن زي اللي راح يطارد واحد وانقلب هو !!
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  12. 12
    20 نوفمبر, 2016 , 2:37 ص

    النمر الذهبي

    الله يقويكم ويعطيكم العافيه
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  13. 11
    20 نوفمبر, 2016 , 2:36 ص

    تركي2

    اتمني من وزارة الداخلية تصوير فيديو للناس هذي وأي تعدي علي القانون وهروب يكون هناك طائرات مروحية تراقب وترصدهم ويكون هناك تصوير لما بعد القبض عليهم وهم داخل السيارات ومكبلين ليكونو عبره
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  14. 10
    20 نوفمبر, 2016 , 2:02 ص

    مـ،ـاݛــے

    كلام المفتي بمحله بخصوص التجنيد الاجباري جدا مفيد باكثر من اتجاة بدني وسلوكي وامني ونفسي تأهيل شامل في بلد مترامي الاطراف والاخطار والتهديدات محدقة مع انفاق عسكري كبير
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  15. 9
    20 نوفمبر, 2016 , 1:43 ص

    كفوووووووو والى الامام

    كفوووووووووووو والى الامام للقضاء على جميع الأمور السلبية من تفحيط وقطع إشارة وعكس سير والقيادة بدون لوحات وتكتيم السيارة والرعونة التي تمس جيأة مستخدمي الطرق اقف لكم شاكرا ومقدرا
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  16. 8
    20 نوفمبر, 2016 , 1:42 ص

    حقاني

    عساكم على القوة ...ركزوا على الأحياء وحول الاستراحات والمخططات السكنية والمدارس ... كان الله في عون آباءهم وآمهاتهم ... هذي نهاية الرفقة الفاسدة والجوالات ...ومن امن العقوبه الرادعه اساء الادب
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  17. 7
    20 نوفمبر, 2016 , 1:37 ص

    ت2- الحرمان -صدقت
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  18. 6
    20 نوفمبر, 2016 , 1:37 ص

    الجنوووووووووووووبي

    ترى السيارات اللي يطردونها قرنبعات ولا سيارة فيها عزمها عالي.... بس صراحة المفروض يمسكونهم وينصحونهم وبعدين يطلقون صراحهم
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  19. 5
    20 نوفمبر, 2016 , 1:34 ص
    عدد التعليقات:535

    ابونواف...

    على ألقوه بمشيئة الله للقضاء على هذه الافه للاسف الوطن يواجه التحديات والمخاطر وهناك من يضحي بنفسه على الحدود وهولاء الرعاع يساهمون في اشغال الجهات الامنيه ولمن الان العقوبات صارمه
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  20. 4
    20 نوفمبر, 2016 , 1:31 ص

    ايوه هذا الكلام الله يقويكم
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  21. 3
    20 نوفمبر, 2016 , 1:30 ص

    زائر

    داخل الحواري لييييييه مايركزو عليها
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  22. 2
    20 نوفمبر, 2016 , 1:20 ص
    عدد التعليقات:8078

    الحرمان

    الكلام من يبي يسدد هو لا ابوه المتقاعد ياخذ لقمه ورزق اخوانه ويطلعه علي حساب رزق عياله الوضع ماهو بصكه بمخالفه الوضع محتاج حل انجع
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  23. 1
    20 نوفمبر, 2016 , 1:19 ص

    خالد

    شددوا العقاب هؤلاء مستهترين بالنظام الحل لهذه المشكله العقاب والردع.. زادت قيمه المخالفه ولايزالون غير مبالين ... العقاب هو الرادع
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