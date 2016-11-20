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الكشف عن العقوبة التي تنتظر المتورط في قضية دواجن الوطنية الفاسد

20 نوفمبر, 2016 , 1:57 ص
الكشف عن العقوبة التي تنتظر المتورط في قضية دواجن الوطنية الفاسد
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صحيفة المرصد:قال المحامي والمستشار القانوني أحمد الجطيلي أنه من المنتظر أن يواجه المتورط في قضية دجاج القصيم الفاسد ، الذي ضُبط الأسبوع الماضي في أكبر عملية ، عقوبة قد تصل إلى السجن ثلاث سنوات، والغرامة بمليون ريال ، إذ وصل العدد إلى 800 ألف دجاجة .

وأوضح الجطيلي أن تلك العقوبة جاءت وفقًا للمرسوم الملكي الصادر برقم (م/ ١٩)، وتاريخ ٢٣ / ٤ / ١٤٢٩ هـ، في المادة الـ(18) منه، الذي يقضي بفرض غرامة الحد الأعلى بمليون ريال، وعقوبة السجن من تسعين يومًا إلى ثلاث سنوات، أو بهما معًا، لكل من حاز أو خدع أو تصرف في منتجات مغشوشة أو فاسدة مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان، أو منع مأموري الضبط من تأدية أعمالهم وفقاً لموقع سبق.

مضيفاً إن تلك العقوبات تُعتبر غير كافية، وخصوصًا فيما يمس صحة الإنسان، ولاسيما إذا كانت بحجم الكميات المضبوطة مؤخرًا، التي وصلت إلى 800 ألف دجاجة؛ فهذا تجرُّؤ من قِبلهم على الدولة وأنظمتها.



تعليقات ( 12 )

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  1. 12
    20 نوفمبر, 2016 , 5:28 ص

    مع الخيل

    بس هذا العقاب المفروض بكل حبة دجاجة اسبوع
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  2. 11
    20 نوفمبر, 2016 , 4:53 ص

    زائر

    لو ماجاهم بلاغ محد دري عنهم. هذه الكميات تمشي في المطاعم شويه بروست وعلى الفحم وشروما الحبه بريلاين بريال
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  3. 10
    20 نوفمبر, 2016 , 4:24 ص

    ما راح يصير شي واتحدى ... وقضية سيول جدة اكبر دليل ماتوا خلق وماصار للمتورطين شي
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  4. 9
    20 نوفمبر, 2016 , 3:55 ص

    الصقار

    شكله كان بيصرفها وقت الحج وماقدر من الاحتياطات فى مكه وتوهق لين انتهاء تاريخ الصلاحيه
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  5. 8
    20 نوفمبر, 2016 , 3:09 ص

    سلطان هادي

    يافيصل 25تريله تنزل دجاج وفرق ومكافحة غش مغشوشه ويقولون العدداقل من ثمان مية الف ... تثق انه كلام صحيح 😢😢😢 لاأعتقد
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  6. 7
    20 نوفمبر, 2016 , 2:48 ص

    الاحساء

    دواجن الوطنيه واضح بأنه دجاج رديء أذكر العام الماضي اشتريه بعد طبخه صار الدجاج لونه أسود ولحمه غير متماسك يتفكر سبحان الله لحاله ثم رميناه أكرم الله القراء بالزباله ولم أعود اشتريه ثانيه من ها ذاك اليوم
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  7. 6
    20 نوفمبر, 2016 , 2:36 ص

    المفروض يترافعون ضده اكبر محامين بالقصيم هذا كان بيتسبب بجريمة صحية ضد عيالكم
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  8. 5
    20 نوفمبر, 2016 , 2:34 ص

    فيصل القحطاني

    وهل أرواح وصحة مئات الآلاف من المواطنين تعادل مليون ريال..؟؟!!!!! العقوبة ضعيفة مقابل هذة الجريمة بحق المجتمع. واللتي سببها الجشع والطمع ولو بالغش! ؟
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  9. 4
    20 نوفمبر, 2016 , 2:22 ص

    هدوء

    حرام عليه. ياخي لو نزل السعر من بدري . كان تمشي زي اللوز. بس ذابحتة الفلوس. الحين ووش استفاد.... النعمة تنرمي
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  10. 3
    20 نوفمبر, 2016 , 2:15 ص

    خالد

    نعم هذا هو الحزم عليكم بالمفسدين والله يعينكم ويوفقكم وينصركم الله ام امين .. الله يتقبل دوعائنا لكم اللهم امين
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  11. 2
    20 نوفمبر, 2016 , 2:15 ص

    سلطان هادي

    عندي سوال ؟كم تشيل التريلا كرتون. وكم دجاجه في الكرتون !!!!!!!!
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  12. 1
    20 نوفمبر, 2016 , 2:12 ص

    سلطان هادي

    وادجاجاه رحنا فيها كم دجاجه اكلنا
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