الكشف عن العقوبة التي تنتظر المتورط في قضية دواجن الوطنية الفاسد

صحيفة المرصد:قال المحامي والمستشار القانوني أحمد الجطيلي أنه من المنتظر أن يواجه المتورط في قضية دجاج القصيم الفاسد ، الذي ضُبط الأسبوع الماضي في أكبر عملية ، عقوبة قد تصل إلى السجن ثلاث سنوات، والغرامة بمليون ريال ، إذ وصل العدد إلى 800 ألف دجاجة .

وأوضح الجطيلي أن تلك العقوبة جاءت وفقًا للمرسوم الملكي الصادر برقم (م/ ١٩)، وتاريخ ٢٣ / ٤ / ١٤٢٩ هـ، في المادة الـ(18) منه، الذي يقضي بفرض غرامة الحد الأعلى بمليون ريال، وعقوبة السجن من تسعين يومًا إلى ثلاث سنوات، أو بهما معًا، لكل من حاز أو خدع أو تصرف في منتجات مغشوشة أو فاسدة مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان، أو منع مأموري الضبط من تأدية أعمالهم وفقاً لموقع سبق.

مضيفاً إن تلك العقوبات تُعتبر غير كافية، وخصوصًا فيما يمس صحة الإنسان، ولاسيما إذا كانت بحجم الكميات المضبوطة مؤخرًا، التي وصلت إلى 800 ألف دجاجة؛ فهذا تجرُّؤ من قِبلهم على الدولة وأنظمتها.