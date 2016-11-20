فاجعة تعرض لها إعلامي قطري بعد دفنه لوالده بـ 6 ساعات !

صحيفة المرصد: خيم الحزن على الإعلامي حمد بن ملهية وعائلته، بعد فقدان والده ووالدته في يومٍ واحد، حيثُ توفيت والدته بعد وفاة والده بـ 6ساعات.

في الوقت نفسه، نعى العديد من المغردين والمتابعين والمعلقين الرياضيين الإعلامي “حمد بن ملهية” في وفاة والديه، سائلين الله أن يغفر لهما.

وغرد عامر المري على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائلاً: توفي والد أخينا حمد بن ملهية المري، والتحقت والدته ليلاً، إنا لله وإنا إليه راجعون.

ونشر المعلق الرياضي، فارس عوض، تغريده على حسابه نعى فيها والدا زميله، وعبر فيها عن تعازيه ومواساته له في مصيبته.