فاجعة تعرض لها إعلامي قطري بعد دفنه لوالده بـ 6 ساعات !

صحيفة المرصد: خيم الحزن على الإعلامي حمد بن ملهية وعائلته، بعد فقدان والده ووالدته في يومٍ واحد، حيثُ توفيت والدته بعد وفاة والده بـ 6ساعات.
في الوقت نفسه، نعى العديد من المغردين والمتابعين والمعلقين الرياضيين الإعلامي “حمد بن ملهية” في وفاة والديه، سائلين الله أن يغفر لهما.
وغرد عامر المري على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائلاً: توفي والد أخينا حمد بن ملهية المري، والتحقت والدته ليلاً، إنا لله وإنا إليه راجعون.
ونشر المعلق الرياضي، فارس عوض، تغريده على حسابه نعى فيها والدا زميله، وعبر فيها عن تعازيه ومواساته له في مصيبته.
تعليقات ( 8 )
📒📙 ريما...Rima📙📒انتم السابقون ونحن الاحقون 💔
📒📙 ريما...Rima📙📒الله يرحمهم __تذكرت سالفة الشايب اللي من حائل مات وبعد مامات ماتت زوجته بنفس اليوم رغم أنه مطلقها يمكن ماتزوجت من بعده
😥هاذي رساله ل اي واحد يقول الزوج ممكن يتعوض ،ماتت من شدة حزنها عليه وتذكير للمطلقين أتقو الله ف النساء
سعوديالله يرحمهم ويصبرك احساس صعب جدا جدا جدا
السلطان ،،،الجنة
السلطان ،،،الله يجعل مثواهم الحنة