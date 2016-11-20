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بالفيديو: رصاصة تخترق سقف سيارة وتستقر في كتف سائق بالخرج

20 نوفمبر, 2016 , 2:20 ص
بالفيديو: رصاصة تخترق سقف سيارة وتستقر في كتف سائق بالخرج
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صحيفة المرصد: نشر مواطن سعودي من الخرج مقطع فيديو لحادثة حصلت بالصدفة لسائقه الخاص، حيث ذكر بأن سائقه تعرض لإصابة من طلقة نارية سقطت فوق السيارة لتخترق سقف السيارة ثم تستقر في كتفه محدثه إصابة كبيرة في الكتف، وذكر بأن لولا لطف الله ثم لو سقطت الرصاصة فوق رأس أحدهم مباشرة لتسببت في مقتله على الفور.

وقد حذّر المواطن من ازدياد ظاهرة إطلاق الرصاص الحي في المناسبات مما يجعل البعض يعتقد بأن الطلقة التي يطلقها من سلاحه الناري تتبخر في الجو ولا يعرف بأنها سوف تنزل على الأرض وعند نزولها ربما تتسبب في قتل أحدهم .



تعليقات ( 2 )

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  1. 2
    20 نوفمبر, 2016 , 2:32 ص

    ابو فارس

    من أمن العقوبة اساء الادب . لابد من الضرب بيد من حديد . الهياط زاد عن حده
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  2. 1
    20 نوفمبر, 2016 , 2:31 ص

    مشعل العتيبي

    ناس متخلفه
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